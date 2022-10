Come sarebbe una guerra degli Stati Uniti con la Cina?

Nel suo discorso di apertura al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, il Segretario Generale Xi Jinping ha rifiutato di escludere l’uso della forza contro Taiwan. Ma il popolo cinese non deve preoccuparsi. Xi ha annunciato: “Abbiamo attuato audaci riforme della difesa nazionale e delle forze armate, ristrutturando la leadership militare e i sistemi di comando, il moderno sistema delle forze armate e il sistema di politica militare”.

Xi è emerso dalla convocazione del partito questo fine settimana come il leader cinese più forte dai tempi di Mao Zedong, dicono gli osservatori, con ogni rivale cancellato dalla sua cerchia ristretta nel Comitato permanente del Politburo.

“A quanto pare, Xi è libero di fare tutto ciò che vuole. Significa che non deve più affrontare alcuna resistenza o controllo ed equilibrio nel PSC. Tutte le politiche future saranno attuate secondo la sua volontà”, ha affermato domenica un’intervista a uno studioso dell’Asia orientale rilasciata da Reuters.

Di sicuro, il budget dell’Esercito popolare di liberazione è in costante aumento, ma l’EPL, che include tutte le forze, rimane in gran parte non testato. Tuttavia, l’obiettivo di Washington dovrebbe essere quello di non testare l’EPL. La guerra tra America e Cina sarebbe una catastrofe che deve essere evitata.

Raggiungere e mantenere una società liberale a volte richiede la guerra. Tuttavia, la guerra è l’attività umana più distruttiva con una lunga storia di indebolimento e, in definitiva, di distruzione delle società liberali. Sia la prima che la seconda guerra mondiale hanno scatenato e/o diffuso forze autoritarie e totalitarie in tutto il mondo.

L’ascesa di Pechino ha portato sempre più a timori e previsioni di conflitto. È improbabile che l’ampia gamma di controversie filosofiche ed economiche porti alla guerra. La lotta per il territorio è molto più pericolosa. Gli Stati Uniti hanno accordi di sicurezza con Tokyo e Manila, che i funzionari di Washington hanno dichiarato di coprire le isole contestate. Tuttavia, rimane incerto se una particolare amministrazione risponderebbe militarmente a una sparatoria sulle isole Senkaku/Diaoyu o Scarborough Shoal/Huangyan.

La più pericolosa è Taiwan, sulla quale Washington mantiene una politica di “ambiguità strategica”, che significa un rifiuto formale di impegnarsi nella difesa dell’isola. Tuttavia, il sentimento tra l’establishment della politica estera statunitense, soprannominato indecorosamente “il Blob”, sembra essere fortemente favorevole al sostegno militare di Taiwan. Il principale disaccordo a Washington oggi è se passare alla “chiarezza strategica”, non evitare il coinvolgimento militare. In effetti, il presidente Joe Biden ha affermato quattro volte che la sua amministrazione difenderà lo stato insulare; Il tentativo dei suoi collaboratori di tornare indietro sui suoi commenti non ha ingannato nessuno, men che meno i cinesi.

La speranza – e il presupposto casuale di molti politici americani – è che le ripetute minacce dissuadano i cinesi dall’attaccare. Tuttavia, la geopolitica favorisce Pechino. Queste questioni territoriali contano molto di più per la RPC. Sono geograficamente vicini alla Cina ma a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti e coinvolgono questioni nazionalistiche ed emotive che attraggono il popolo cinese così come i leader. Sebbene la RPC non abbia alcun interesse a commettere un suicidio nazionale, è probabile che adotti un approccio aggressivo, spendendo e rischiando di più per raggiungere i propri scopi.

L’esercito americano sta cercando di rafforzare la deterrenza sviluppando rimedi per i vantaggi cinesi, comprese tattiche asimmetriche. Ad esempio, le forze navali statunitensi e alleate potrebbero utilizzare tattiche anti-accesso/negazione dell’area contro le navi da guerra cinesi e interdire le navi cinesi. Washington farebbe pressione sulle potenze alleate affinché forniscano basi, materiale e forze aggiuntive di stanza nella regione.

Tuttavia, nonostante la retorica più dura degli alleati asiatici dell’America, nessuno si è impegnato in un’azione militare, che di conseguenza li renderebbe il bersaglio dell’attacco militare cinese. Molti stati europei hanno assunto un atteggiamento sempre più negativo nei confronti della Cina, ma il loro coinvolgimento in una guerra nel Pacifico sembra ancora improbabile; anche Francia e Gran Bretagna, che possiedono le forze militari più consistenti d’Europa, non sono attrezzate per svolgere un ruolo significativo in un conflitto nel Pacifico.

Tuttavia, Washington inviterebbe i suoi alleati a imporre sanzioni economiche, cooperare nella guerra informatica, esercitare pressioni diplomatiche e offrire supporto logistico.

Una guerra che coinvolgeva Stati Uniti e Cina non poteva essere contenuta facilmente. Michael O’Hanlon della Brookings Institution ha avvertito: “Né Pechino né Washington accetterebbero la sconfitta in un impegno limitato. Invece, il conflitto probabilmente si estenderebbe orizzontalmente ad altre regioni e verticalmente, forse anche per includere le minacce di armi nucleari o il loro uso effettivo. Potrebbe letteralmente diventare la peggiore catastrofe nella storia della guerra”.

A offrire un giudizio sobrio sono stati anche Michael Beckley e Hal Brands, entrambi dell’American Enterprise Institute:

“Se dovesse scoppiare un conflitto, i funzionari statunitensi non dovrebbero essere ottimisti su come sarebbe finito. La repressione o l’inversione dell’aggressione cinese nel Pacifico occidentale potrebbe richiedere un uso massiccio della forza. Un PCC autoritario, sempre memore della sua precaria legittimità interna, non vorrebbe ammettere la sconfitta anche se non riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi iniziali. E storicamente, le guerre moderne tra grandi potenze sono state più tipicamente lunghe che brevi. Tutto ciò implica che una guerra USA-Cina potrebbe essere incredibilmente pericolosa, offrendo poche plausibili rampe di decollo e forti pressioni per l’escalation”.

Le conseguenze di un tale conflitto si diffonderebbero a livello globale, con un impatto molto maggiore rispetto alla guerra russo-ucraina. Immagina l’industria taiwanese devastata da combattimenti o conquiste. Sanzioni alleate contro Pechino e i suoi partner commerciali. Nazioni grandi e piccole spinte a scegliere da che parte stare. Sia gli Stati Uniti che la Cina interrompono se non spazzano via il commercio delle altre nazioni dai mari.

Alla fine, la sconfitta degli Stati Uniti e dei suoi alleati sarebbe possibile se non probabile. Negli ultimi anni i wargame statunitensi hanno generalmente mostrato Pechino come il vincitore. Il caso migliore, in un certo senso, sembra essere una guerra indecisa e quindi lunga. Un’analisi ha concluso: “L’asporto generale dai partecipanti al gioco di guerra: se la Cina invaderà Taiwan, la regione indo-pacifica sprofonderà in una guerra ampia e prolungata che potrebbe includere attacchi diretti agli Stati Uniti, comprese le Hawaii e potenzialmente il continente Stati Uniti.”

Il Pentagono è alla ricerca di soluzioni, ma proiettare il potere rimarrà sempre più costoso che scoraggiare l’uso del potere.

Inoltre, questa sarebbe la prima grande guerra convenzionale tra potenze nucleari. Entrambi i governi potrebbero avere difficoltà a evitare il ricorso alle armi di distruzione di massa in un conflitto del genere. In effetti, la natura stessa del campo di battaglia rischierebbe un’escalation. L’uso cinese delle basi sulla terraferma costringerebbe gli Stati Uniti a prenderle di mira. E gli obiettivi della RPC sarebbero almeno i possedimenti e le basi statunitensi nell’Asia-Pacifico, assicurando morte e distruzione di civili. Sia Pechino che Washington sentirebbero la pressione di un’escalation, il che non avrebbe un punto di arresto evidente.

In effetti, il pericolo più grande potrebbe essere arrendersi a una guerra nucleare. Nessun governo cinese poteva permettersi di perdere, lasciando Washington dominante lungo il suo confine. Una perdita americana distruggerebbe la credibilità degli Stati Uniti come garante globale della sicurezza di altre nazioni. Entrambi i governi potevano arrivare a credere che evitare la sconfitta valesse quasi ogni sacrificio e costo.

Infine, anche una vittoria americana/alleata, qualunque cosa potesse sembrare, sarebbe probabilmente solo temporanea. Il sovrano cinese perdente potrebbe cadere, ma il popolo cinese probabilmente non accetterebbe un simile risultato. Piuttosto, la geografia, il nazionalismo e l’interesse spingerebbero una RPC sconfitta, come la Germania sconfitta dopo la prima guerra mondiale, a riorganizzarsi e riarmarsi per una futura rivincita. Eppure gli Stati Uniti, di fronte all’invecchiamento della popolazione e allo tsunami del debito, sarebbero riluttanti a spendere centinaia di miliardi all’anno per garantire non la sicurezza dell’America, ma per tenere costantemente sotto controllo l’Asia a migliaia di chilometri di distanza.

Nessuno dovrebbe considerare l’azione militare come inevitabile. Nessun risultato è scontato. La politica conta. Né le nazioni liberali dovrebbero vedere la guerra con la Cina come una soluzione. Piuttosto, la guerra rifletterebbe il fallimento, il disastroso e tragico fallimento. Ciò lo rende qualcosa da evitare in assenza della più assoluta necessità. Gli americani devono cercare di precludere il peggio anche se pianificano il peggio.