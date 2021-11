Gli ultimi giorni hanno visto una nuova raffica di notizie dei media occidentali secondo cui l’intelligence statunitense crede che la Russia stia pianificando di invadere l’Ucraina all’inizio del nuovo anno. Questi rapporti hanno già portato ad avvertimenti da parte della NATO e di Washington che la Russia pagherebbe un pesante prezzo economico e politico in caso di guerra.

La Russia, da parte sua, ha negato la natura terribile dei rapporti, accusando “una campagna di informazione mirata”, secondo Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, lunedì. “Questo sta aumentando la tensione”.

Tuttavia, ciò dovrebbe anche portare a un nuovo sforzo determinato e sincero da parte degli Stati Uniti e dei governi europei per trovare un ragionevole compromesso con la Russia sulle controversie ucraine. Infatti, a parte il danno economico globale che deriverebbe da una guerra in Ucraina, e i modi in cui la Cina trarrebbe vantaggio da una tale crisi, l’Occidente ha una ragione molto forte per evitare una nuova guerra: l’Occidente perderebbe.

L’intelligence sui piani russi può essere esagerata, immaginata o addirittura inventata. Negli ultimi anni si è verificata una serie di tali allarmi che si sono rivelati infondati o avvertimenti russi all’Ucraina contro un attacco alla regione separatista russa protetta del Donbas in Ucraina.

Per la Russia, ci sono massicci disincentivi contro un’invasione: l’Unione Europea imporrebbe sanzioni molto più intense che danneggerebbero un’economia russa già travagliata; il gasdotto Nord Stream verrebbe abbandonato; la Russia sarebbe costretta a una dipendenza quasi completa dalla Cina; parti dell’esercito ucraino combatterebbero duramente e potrebbero infliggere pesanti perdite russe; e se occupasse nuovi grandi territori, la Russia affronterebbe la sfida di governare non le popolazioni filo-russe del Donbas e della Crimea, ma un numero significativo di ucraini infuriati e ribelli.

D’altra parte, negli ultimi mesi l’ansia russa per l’Ucraina è cresciuta in modo significativo, come evidenziato nei discorsi e negli articoli del Presidente Vladimir Putin e dell’ex Presidente Dmitri Medvedev. Negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione ucraina del 2014, i sentimenti russi nei confronti dell’Ucraina erano dominati dalla convinzione che il Paese fosse così politicamente ed economicamente disfunzionale che non sarebbe mai entrato di fatto nell’Unione Europea o nella NATO, e che la Russia poteva quindi permettersi di aspettare fino a quando alla fine un ragionevole governo ucraino cercò un accordo ragionevole con la Russia.

Ora, tuttavia, il governo russo si è preoccupato che le forniture di armi statunitensi all’Ucraina stiano portando a una situazione in cui, come ha affermato Putin in un commento al Valdai Discussion Club nell’ottobre 2021: “L’adesione formale [dell’Ucraina] alla NATO potrebbe non realizzarsi, ma lo sviluppo militare del territorio è già in atto. E questo crea davvero una minaccia per la Federazione Russa».

Mosca è particolarmente allarmata dall’acquisizione da parte dell’Ucraina dei droni da combattimento turchi Bayraktar, che nel conflitto tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno Karabakh nel 2020 hanno svolto un ruolo chiave nella vittoria azera. I funzionari russi temono che queste nuove armi possano incoraggiare l’Ucraina a cercare di recuperare il Donbas con la forza e sconfiggere le forze russe impreparate che sono intervenute – la strategia perseguita (sebbene con risultati disastrosi per la Georgia) dal presidente georgiano Mikheil Saakashvili quando ha cercato di recuperare con la forza l’Ossezia del Sud nell’agosto 2008. Ciò crea un incentivo militare per la Russia a colpire per prima e con forza schiacciante, prima che l’esercito ucraino possa svilupparsi ulteriormente.

Ancora più significativi sono i cambiamenti politici e culturali all’interno dell’Ucraina. La fiducia russa in un eventuale riavvicinamento ucraino-russo è stata fondata anche sulla fede nei profondi legami storici, culturali e personali tra i popoli ucraino e russo. Questi sono stati citati da Putin nel suo saggio del luglio 2021. Sono simboleggiati da innumerevoli matrimoni tra ucraini e russi, dalla presenza in Russia e nelle élite russe di un gran numero di persone di origine ucraina e di persone di origine russa in Ucraina. Si riflettono anche nelle storiche figure culturali ucraine che lavorano in russo, come l’autore Nikolai Gogol (Mykola Hohol in ucraino) e il regista Sergei (Serhii) Bondarchuk.

Tuttavia, nel 2021, il governo ucraino ha adottato misure significative per ridurre l’influenza politica e culturale russa nel Paese e limitare notevolmente l’uso della lingua russa, parlata come prima lingua da quasi un terzo degli ucraini. In caso di guerra, le forze armate ucraine molto probabilmente infliggerebbero gravi perdite ai loro avversari russi. Sono molto meglio equipaggiati e addestrati rispetto al 2014 e le unità chiave sono fortemente imbevute di un nazionalismo aspramente anti-russo. Tuttavia, i brutali fatti militari sono in modo schiacciante a favore della vittoria russa. L’esercito russo supera gli ucraini di oltre quattro a uno (molto di più se la Russia mobilita le sue riserve) e gli aerei da combattimento russi superano gli ucraini di oltre dieci a uno. La Russia ha circa 2.900 carri armati contro gli 800 ucraini e più di 400 dei carri armati russi sono T90 significativamente modernizzati. La Russia ha anche più di 10.000 carri armati fuori servizio, anche se non si sa quanti di questi siano effettivamente utilizzabili.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti e la NATO, molto probabilmente non interverrebbero, poiché non sono intervenuti per aiutare l’Ucraina nel 2014 e per aiutare la Georgia nel 2008, nonostante si parlasse molto degli impegni americani nei confronti di questi Paesi. Se dopo tutta la retorica occidentale sul sostegno all’Ucraina, gli Stati Uniti e la NATO stanno a guardare e non fanno nulla mentre l’Ucraina è schiacciata, il danno alla credibilità degli Stati Uniti sarà molto grave e sarà seriamente notato a Pechino. Potrebbe essere, quindi, che i falchi spericolati nell’establishment degli Stati Uniti possano in effetti progettare una qualche forma di intervento militare in Ucraina.

Se ciò dovesse accadere, i risultati sarebbero catastrofici. A parte il rischio di una guerra nucleare, le forze russe superano in modo colossale non solo gli ucraini, ma qualsiasi forza che gli Stati Uniti e la NATO potrebbero o vorrebbero schierare rapidamente in Ucraina, e quindi vincerebbero una guerra di terra con la NATO.

Gli Stati Uniti hanno solo tre brigate da combattimento con sede in Europa, e solo una di esse è corazzata, troppo poche per combattere la Russia. Hanno più di 200 aerei da combattimento, ma anche questi inizialmente sarebbero gravemente inferiori di numero. Se l’America stesse seriamente pianificando di combattere la Russia, avrebbe bisogno di aumentare enormemente queste forze – con tutto ciò che significherebbe per un aumento del budget militare degli Stati Uniti (a spese dei bisogni interni e del debito nazionale) e per un indebolimento degli Stati Uniti posizione nei confronti della Cina.

Sulla carta, gli alleati europei della NATO dell’America hanno centinaia di migliaia di truppe ‘da combattimento’ – ma qualcuno pensa seriamente che i loro governi li manderebbero a combattere in Ucraina, o che i cittadini europei gli permetterebbero di farlo? La Gran Bretagna potrebbe presentarsi lealmente come al solito; ma a causa di tagli ricorrenti, l’intero esercito britannico è ora in grado di schierare solo due brigate da combattimento, e solo una di queste immediatamente.

Piuttosto che respingere un’offensiva russa, gli Stati Uniti si troverebbero quindi di fronte alla prospettiva di pianificare una grande e orribilmente sanguinosa guerra per recuperare il territorio ucraino perduto. Anche questo rischierebbe di diventare una guerra mondiale; perché è praticamente certo che la Cina sfrutterebbe una guerra tra Stati Uniti e Russia, minacciando così gli Stati Uniti con il rischio di due guerre contemporaneamente – e la sconfitta in entrambe.

È ancora del tutto possibile evitare questo risultato. Dal 2015 esiste una base ragionevole per una soluzione alla controversia del Donbas, sotto forma del protocollo di Minsk II: piena autonomia per il Donbas in Ucraina, sotto la sovranità ucraina ma senza truppe ucraine, e garantita da una forza di pace delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda le protezioni culturali e linguistiche per i russi in Ucraina, queste dovrebbero essere sostenute dall’Occidente come una questione di principio fondamentale.

Allo stesso modo, il Trattato di Stato austriaco del 1955 (che ha portato al ritiro delle forze di occupazione sovietiche e occidentali da quel Paese) fornisce un modello ragionevole per la neutralità ucraina, che eliminerebbe la rivalità strategica sul Paese lasciando l’Ucraina libera di provare a svilupparsi come moderna democrazia del libero mercato. Anche nel caso della Crimea (che l’Ucraina in ogni caso non recupererà mai), si potrebbe trovare un compromesso diplomatico in termini di riconoscimento occidentale della sovranità russa in cambio del riconoscimento russo dell’indipendenza della provincia separatista serba del Kosovo.

Questi compromessi sarebbero molto dolorosi per Washington e richiederebbero un notevole coraggio morale. Il possesso del coraggio morale, legato al vero patriottismo, è però l’elemento più importante nella differenza tra uno statista e un semplice politico. L’esperienza della generazione passata suggerisce che l’Occidente contemporaneo è incapace di produrre statisti. Il Presidente Biden ha ora la possibilità di dimostrare che questa impressione è sbagliata.