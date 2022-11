Come rendere una strategia di comunicazione e di marketing efficace

Un piano di marketing viene messo a punto individuando le strategie più corrette per mettere in atto una crescita della brand awareness in relazione ad alcuni prodotti o servizi. L’obiettivo è quello di promuovere le vendite tra gli utenti o coloro che si possono considerare a tutti gli effetti dei potenziali clienti. Per mettere in pratica un piano di questo tipo è sempre importante rivolgersi ad un’agenzia di comunicazione, che aiuti a identificare i canali da utilizzare, i metodi e gli strumenti utili per aumentare la visibilità di un determinato marchio anche attraverso la rete. Gli esperti possono aiutare a scoprire quali sono le tecniche e i settori più interessanti nell’ambito del mercato di riferimento.

Cos’è il content marketing

Nel prendere in considerazione una comunicazione efficace di marketing B2B, non si può fare a meno di parlare del content marketing. Si tratta di una strategia per la produzione e la distribuzione su internet di contenuti che si rivelino efficaci e soprattutto che siano pertinenti al settore di riferimento.

Si tratta di una strategia molto importante per guadagnare visibilità in rete, anche perché è un modo di agire che ottimizza e favorisce il posizionamento organico sui motori di ricerca. Ma oltre a questo il content marketing può generare traffico, migliorare la brand awareness e rientra a pieno titolo fra gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per ampliare la loro rete commerciale.

Può sembrare qualcosa di banale, ma in realtà è molto più decisivo di quanto si possa pensare. Le aziende lo adottano spesso e, data la complessità di questa strategia editoriale, che deve essere ben strutturata, è importante rivolgersi a degli esperti per poterla mettere a punto.

L’importanza dei contenuti

L’obiettivo di molte aziende che si occupano di marketing B2B è anche quello di arricchire la loro presenza digitale. In quest’ottica sicuramente ci sono dei contenuti che possono fare la differenza. Fra questi non possiamo non citare quelle che in gergo tecnico vengono definite content offer.

Si tratta di guide, ebook, report, video, case study, a cui gli utenti possono accedere per avere degli approfondimenti e che eventualmente, a seconda del tipo di contenuto, possono anche scaricare.

Ma c’è sicuramente un contenuto che, nell’ambito delle strategie di content marketing, può essere determinante. Si tratta dei video. È stato calcolato che il 70% dei marketer B2B sia convinto del fatto che il video può essere lo strumento più efficace per ottenere leads qualificati.

Non potrebbe essere che così, visto che i video riescono a coinvolgere, sono virali, condivisibili. Costituiscono anche una forma principale per fare storytelling e spiegare prodotti e servizi.

Il valore del marketing automation

Ma c’è un altro importante fattore che dobbiamo tenere a mente nel digital marketing B2B. Si tratta del marketing automation. Quest’ultimo può dare un contributo soprattutto in molte fasi che hanno come obiettivo finale la trasformazione di un lead in cliente. In questo processo l’utente deve essere accompagnato.

C’è bisogno di gestire contatti e flussi di informazione per ogni target. Il marketing automation è uno strumento che, tenendo traccia di tutte le azioni di contatto da parte degli utenti, riesce a dare un report importante per mettere in atto le azioni e le strategie convincenti nei confronti degli utenti.

In questo modo, infatti, si può analizzare meglio anche il target di riferimento, definendone aspettative, interessi, bisogni espliciti e latenti. Il marketing automation può aiutare le aziende a raggiungere le persone dando loro un messaggio adeguato proprio nel momento in cui ne avrebbero bisogno.

In tutto questo non bisogna poi dimenticare l’azione fondamentale di coinvolgimento e di efficacia che può essere ottenuta attraverso l’utilizzo del social media marketing.