“Dimentica il formaggio, usciamo dalla trappola”

— Robert A. Lovett, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti 1951-1953.

I colloqui in corso in Bielorussia tra Ucraina e Russia offrono la possibilità di un accordo di pace e la fine della criminale invasione russa dell’Ucraina, che grazie alla coraggiosa e unita resistenza ucraina e alla cattiva pianificazione russa non sta andando come sperava il Cremlino.

Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero dare il loro pieno sostegno a questo processo di pace, sostenendo nel contempo l’Ucraina nell’insistere sul fatto che nessun aspetto di alcun trattato dovrebbe ostacolare lo sviluppo dell’Ucraina come democrazia di mercato indipendente.

Il corso della guerra finora ha già chiarito alcune cose, in un modo che aiuta a gettare le basi per la pace. Da un lato, il coraggio e l’unità della resistenza ucraina hanno già ottenuto una grande vittoria per l’Ucraina. Se il piano del Cremlino era quello di imporre all’Ucraina un governo fantoccio russo, allora, supponendo che il Cremlino sia ancora in grado di riconoscere la realtà di base, questo piano è già fallito.

Gli ucraini hanno infatti ottenuto ciò che i finlandesi hanno ottenuto con la loro eroica resistenza contro l’invasione sovietica. I finlandesi convinsero Stalin che sarebbe stato troppo difficile imporre un governo comunista alla Finlandia. Gli ucraini hanno convinto i membri ragionevoli dell’establishment russo – e, si spera, lo stesso Putin – che la Russia non può dominare l’intera Ucraina. La feroce resistenza degli ucraini dovrebbe anche convincere la Russia della totale follia di rompere un accordo e attaccare nuovamente l’Ucraina.

Perché ora è ovvio che qualsiasi autorità filo-russa imposta da Mosca in Ucraina mancherebbe di ogni sostegno e legittimità e non potrebbe mai mantenere alcun tipo di governo stabile. Per mantenerli sul posto sarebbe necessaria la presenza permanente delle forze russe, vittime russe permanenti e una feroce repressione permanente. In breve, una guerra per sempre russa. Inoltre, tali speranze russe dipendevano dalla possibilità di impadronirsi facilmente delle città ucraine, con poche perdite civili. Se la Russia deve assaltare queste città in mezzo a enormi distruzioni e perdite di vite umane, come può allora fare appello al sostegno delle loro popolazioni?

D’altra parte, mentre l’Occidente ha giustamente imposto sanzioni economiche molto dure alla Russia in risposta alla sua invasione criminale, gli Stati Uniti, la NATO e ogni governo della NATO hanno dichiarato ufficialmente e ripetutamente che non invieranno mai le loro forze armate a difendere l’Ucraina . In pratica, quindi, né l’Ucraina né l’Occidente sacrificherebbero nulla di concreto con un trattato di neutralità ucraino, e sarebbe del tutto sbagliato chiedere agli ucraini di morire per una vuota finzione.

Sul campo, l’esercito russo ha rapidamente fallito nel raggiungere i suoi obiettivi principali nel nord e nell’est, rendendo necessarie battaglie feroci, costose e orribilmente distruttive per conquistare le città ucraine. Le forze russe sembrano essere inadeguate in termini di numero per i compiti che sono stati assegnati. La capitale ucraina, Kiev, ha tre milioni di persone: un’enorme sfida militare se viene difesa con forza.

I russi si stanno mettendo nelle condizioni di attaccare Kiev, ma non l’hanno ancora fatto. Ciò solleva la possibilità che almeno per il momento l’intenzione di Mosca sia quella di fare pressione sul governo ucraino, piuttosto che distruggerlo. Tutti questi fattori creano un forte incentivo per il governo russo ad accettare una pace di compromesso, se ciò consente loro di ritirarsi con l’apparenza di un parziale successo.

Tuttavia, nel sud l’esercito russo con base in Crimea è avanzato molto di più. Sembra sia collegato via terra con il Donbas e stia facendo progressi verso la conquista dell’intera costa ucraina del Mar Nero. I russi sembrano anche scacciare le forze ucraine da tutte le province di Donetsk e Lugansk (finora le repubbliche separatiste hanno occupato solo una parte di quelle province). Se le forze russe si stabiliranno con forza in queste aree, sarà eccezionalmente difficile per l’Ucraina scacciarle di nuovo con mezzi militari.

Quindi, anche se il regime del presidente Putin alla fine cade a causa della sua mostruosa e criminale scommessa in Ucraina, sarà comunque necessario negoziare i termini del ritiro della Russia con qualunque governo russo riesca al potere, e quel governo insisterà su determinati compromessi . È davvero molto improbabile che la Russia si ritiri semplicemente incondizionatamente da tutto il territorio ucraino che ha occupato dal 2014, nel modo in cui sia l’Unione Sovietica che gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Afghanistan. La partecipazione della Russia in Ucraina e nella minoranza russa in alcune parti dell’Ucraina è troppo profonda per questo e sarà condivisa in misura maggiore o minore da tutti i governi russi (come era condivisa dal governo di Eltsin negli anni ’90).

I termini di base di qualsiasi accordo di pace potrebbero essere i seguenti. Le forze russe dovrebbero ritirarsi completamente da tutte le aree dell’Ucraina che hanno occupato dall’inizio dell’invasione. L’Ucraina da parte sua potrebbe firmare un trattato di neutralità vagamente modellato sul trattato finlandese-sovietico del 1948 e sul trattato con il quale le forze occidentali e sovietiche si ritirarono dall’Austria nel 1954. Questi trattati assicuravano la sovranità interna di questi paesi. Va notato che mentre nessuno dei due paesi era membro della NATO (o, durante la guerra fredda, dell’UE), entrambi sono stati riconosciuti come parte integrante dell’Occidente grazie al loro successo come democrazie di mercato, che il loro status neutrale non ha impedito . Ciò consentirebbe all’Ucraina di raggiungere i suoi obiettivi chiave, nonché la sicurezza e la prosperità della sua popolazione. Un compromesso in questo senso sarebbe un successo per l’Ucraina.

Per la Russia, l’esclusione di una possibile futura adesione alla NATO rimane cruciale per qualsiasi accordo di pace. Come William Burns, attuale Direttore della CIA e ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, ha ricordato il Segretario di Stato Condoleezza Rice da Mosca nel 2008:

“L’ingresso dell’Ucraina nella NATO è il più luminoso di tutti i limiti per l’élite russa (non solo Putin). In più di due anni e mezzo di conversazioni con i principali attori russi, dai tirapugni negli oscuri recessi del Cremlino ai più aspri critici liberali di Putin, devo ancora trovare qualcuno che consideri l’Ucraina nella NATO qualcosa di diverso da una sfida diretta a Interessi russi…” (William J. Burns, The Back Channel: American Diplomacy in a Disordered World)

Come parte di questo trattato, la Russia dovrebbe garantire la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Tuttavia, anche i membri liberali dell’establishment russo insistono sul fatto che, per una questione di realismo, si deve riconoscere che la Russia non può restituire la Crimea (annessa nuovamente dalla Russia nel 2014) e le repubbliche separatiste del Donbas (riconosciute come indipendenti da Mosca alla vigilia di guerra) in Ucraina. Nella migliore delle ipotesi, la Russia potrebbe accettare di riaprire i negoziati di Minsk II su una relazione confederale tra queste repubbliche e l’Ucraina. Secondo Alexey Gromyko, Direttore dell’Istituto d’Europa presso l’Accademia Russa delle Scienze:

“Le truppe russe saranno ritirate non appena sarà raggiunto un accordo politico secondo le condizioni fondamentali della Russia: il riconoscimento della Crimea come parte della Russia (altrimenti la minaccia alla sicurezza per la Crimea sarà perenne oltre che all’approvvigionamento idrico), il riconoscimento delle due repubbliche del Donbas nei loro pieni confini amministrativi (o qualche altro tipo di insediamento de facto senza il riconoscimento ufficiale delle repubbliche da parte di Kiev), limitazioni all’esercito ucraino (principalmente nessun sistema di sciopero, che dovrebbe essere definito), un status di neutralità militare simile al precedente austriaco con garanzie internazionali legalmente vincolanti… Per l’Occidente toccare la questione della sovranità russa sulla Crimea è un vicolo cieco. Se si stabilisce un tale collegamento, ciò dimostrerebbe che o gli Stati Uniti non capiscono l’atteggiamento non di Putin ma quello russo nei confronti della penisola e dei sentimenti delle persone che ci vivono, o che lo fanno apposta per lasciare a lungo le nuove sanzioni con conseguenze imprevedibili ”

In altre parole, insistere sul ritorno della Crimea all’Ucraina come parte di qualsiasi accordo di pace molto probabilmente prolungherebbe solo la guerra e renderebbe la pace permanentemente impossibile, sotto qualsiasi futuro governo russo. Tuttavia, come suggerito da Thomas Graham, Direttore senior per la Russia presso il Consiglio di sicurezza nazionale dal 2004 al 2007, qualsiasi cambiamento nello status internazionale di questi e altri territori contesi in Europa deve essere confermato democraticamente da referendum locali sotto la supervisione internazionale. L’Occidente può anche chiedere separatamente che, come parte del prezzo del sostegno occidentale a un accordo, la Russia riconosca l’indipendenza del Kosovo e consenta alle Nazioni Unite di farlo.

L’Occidente dovrebbe incentivare la Russia ad accettare un simile trattato e ritirare le sue forze promettendo che se Mosca lo farà, elimineremo tutte le sanzioni imposte alla Russia. Queste sanzioni sono state approvate come rappresaglia per l’invasione russa, non per cambiare il regime a Mosca (per quanto possiamo sperare che lo stesso popolo russo possa farlo).

Perseguire l’agenda del cambio di regime a costo di innumerevoli vite ucraine sarebbe profondamente immorale e ricorderebbe alcuni degli aspetti peggiori del comportamento degli Stati Uniti durante la guerra fredda. Per quanto riguarda la Russia, è probabile che si attenga ai termini di un tale accordo di pace perché è nel suo interesse e perché l’Occidente deve dichiarare categoricamente che qualsiasi violazione grave comporterà la reintroduzione automatica di sanzioni economiche complete contro Russia.

Inoltre, l’Ucraina dovrebbe ricevere non solo un ampio pacchetto di aiuti occidentali per la ricostruzione, ma anche un notevole aumento degli aiuti in generale per aiutare l’Ucraina a svilupparsi come una democrazia di mercato di successo in stile occidentale, come sono riusciti a fare Finlandia e Austria nonostante i loro trattati di neutralità con il Unione Sovietica.

Un compromesso in questo senso sarà una vittoria per l’Ucraina. Salverà agli ucraini la distruzione, la sofferenza e la morte colossali, preservando la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La sua feroce e vincente resistenza finora servirà anche da deterrente contro qualsiasi futuro avventurismo russo. Una continuazione della guerra, al contrario, solleva il serio rischio che aree molto più grandi vengano perse permanentemente a favore della Russia. Senza la pace, è probabile che almeno la Russia detenga terra che collega la Crimea alla Russia e assicura l’approvvigionamento idrico della Crimea, interrotto dall’Ucraina negli ultimi anni.

Gli Stati Uniti e l’Occidente, da parte nostra, hanno un interesse sia morale che pratico a una fine anticipata di questa guerra. I governi occidentali hanno escluso l’invio di truppe per difendere l’Ucraina, ma l’entità delle sanzioni economiche occidentali aumenta la forte possibilità di attacchi informatici russi come rappresaglia, portando a un ciclo di ritorsioni colossalmente dannoso. È molto probabile che un’insurrezione ucraina di lunga data fornita dall’Occidente attraverso la Polonia porti la Russia a cercare ogni possibile modo per attaccare indirettamente l’Occidente.

Putin sta senza dubbio bluffando nella sua mobilitazione del deterrente nucleare russo; ma le tensioni al livello attuale tra Russia e Occidente sollevano l’ovvia possibilità di incomprensioni e scambi nucleari non pianificati, con risultati catastrofici per l’umanità. Diverse volte durante la guerra fredda siamo stati davvero molto vicini a questo cataclisma. Non dobbiamo correre di nuovo queste possibilità.

Le sanzioni economiche occidentali contro la Russia sono del tutto corrette e molto dannose per la Russia, ma hanno anche serie implicazioni per l’economia mondiale nel suo insieme, soprattutto in termini di inflazione. I prezzi del petrolio e del gas sono già aumentati drasticamente, in modi che andranno a beneficio della Russia e compenseranno alcuni degli effetti delle sanzioni occidentali. Non dobbiamo inoltre dimenticare che la Russia è il più grande esportatore di cibo al mondo e che i prezzi alimentari globali più elevati hanno la capacità di destabilizzare gli stati di tutto il mondo, compresi i principali alleati degli Stati Uniti. Infine, mentre Pechino ha fatto del suo meglio per tenersi alla larga da questo conflitto, la guerra economica permanente dell’Occidente contro la Russia porterà inevitabilmente la Russia a una maggiore dipendenza dalla Cina.

Gli storici del futuro dovrebbero condannare molto duramente la Russia per la sua invasione dell’Ucraina; ma non perdoneranno nemmeno l’Occidente se non riusciamo a promuovere una pace ragionevole. Bisogna resistere alle voci di coloro che in Occidente sono favorevoli a sacrificare innumerevoli vite ucraine per portare avanti altre ambizioni geopolitiche contro la Russia.