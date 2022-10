Come prendere di mira la cleptocrazia in Iran

La morte di Mahsa Amini sotto la custodia della cosiddetta polizia morale iraniana ha scatenato proteste che continuano a diffondersi in tutto il Paese, ponendo la sfida più seria da anni alla dittatura teocratica di Teheran. Le manifestazioni si sono concentrate sull’opposizione all’uso obbligatorio dell’hijab, ma gli iraniani stanno anche sfogando la rabbia contro un regime che ha perso legittimità dopo decenni di repressione politica, cattiva gestione economica e corruzione sistemica.

I responsabili politici negli Stati Uniti sono giustamente concentrati sulla limitazione del programma nucleare iraniano e sulla sponsorizzazione statale del terrorismo. Le sanzioni e le altre misure contro le reti finanziarie illecite del regime tendono a riflettere queste priorità urgenti. Ma il regime teocratico iraniano è anche una cleptocrazia tentacolare e profondamente radicata contro la quale gli Stati Uniti dovrebbero esercitare maggiore pressione.

Questo documento esamina le forme di corruzione prevalenti all’interno dell’Iran, le implicazioni per la politica statunitense e come gli Stati Uniti possono intensificare gli sforzi per esporre e prendere di mira la cleptocrazia del regime.

Cleptocrazia in Iran

L’Iran moderno ha sempre lottato contro la corruzione, ma la sua attuale cleptocrazia risale all’indomani della rivoluzione del 1979, quando il regime espropriò migliaia di imprese private e trasferì settori chiave al controllo statale. Negli anni ’90, la cattiva gestione dell’economia ha spinto a chiedere una privatizzazione parziale. Di conseguenza, i capitalisti amici con stretti legami con i militari acquisirono partecipazioni statali.

Il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei siede al culmine della cleptocrazia iraniana.

Un’indagine ‘Reuters‘ del 2012 ha esplorato il suo controllo su Setad, un’organizzazione semi-governativa che accumulava ricchezza attraverso «il sequestro sistematico di migliaia di proprietà appartenenti a comuni iraniani». All’epoca, le proprietà di Setad erano stimate in 95 miliardi di dollari. Stime più recenti mettono il patrimonio totale dell’ayatollah a 200 miliardi di dollari.

Il rapporto non ha trovato prove che Khamenei si fosse personalmente impegnato in un illecito arricchimento personale, o che perseguisse il tipo di stile di vita sontuoso tipicamente associato ai ‘cleptocrati’. Come molti altri sistemi autoritari, la cleptocrazia iraniana è incentrata su uomini forti motivati principalmente dal potere personale e (forse) dall’ideologia, che sviluppano reti corrotte per consolidare il loro regime.

La struttura organizzativa della cleptocrazia iraniana è la vasta rete di organizzazioni parastatali collegate e in ultima analisi controllate dal potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Questi includono le enormi fondazioni religiose conosciute come bonyads, le principali istituzioni finanziarie, le società, le cooperative e i fondi pensione. Attraverso queste miriadi di organizzazioni, gli insider del regime e i loro sostenitori hanno opportunità di corruzione, appropriazione indebita, frode, nepotismo e altre forme di innesto per accumulare ricchezza e privilegi.

L’IRGC ha interpretato il suo ruolo costituzionalmente obbligatorio in modo sufficientemente ampio da lavorare per raggiungere e ottenere una stretta mortale sull’economia del Paese con il pretesto di sostenere le infrastrutture e altri sviluppi economici. Le sue società di facciata occupano posizioni dominanti non solo negli appalti della difesa, ma anche in settori diversi come l’edilizia, il petrolio e il gas e le telecomunicazioni. Il controllo dei confini, dei porti e degli aeroporti lo ha messo a capo del mercato nero iraniano.

Il settore privato iraniano è quindi principalmente una facciata per il controllo del regime e l’arricchimento dei suoi sostenitori. I comuni iraniani estranei al regime per affiliazione familiare, militare o politica, sono effettivamente esclusi non solo dalle forme più produttive di attività economica, ma anche dalle imprese criminali più redditizie.

I ragazzi ricchi di Teheran

In Iran, una teocrazia presumibilmente basata sull’Islam sciita, il regime identifica regolarmente il consumismo come un peccato e lo denuncia come un vizio occidentale. Ma i figli di alti funzionari del regime, noti come ‘aghazadeh’, ostentano la loro inverosimile ricchezza su Instagram e su altre piattaforme di social media.

Nel 2018, il nipote dell’Ayatollah Khomenei è stato costretto a difendere lo stile di vita della sua famiglia dopo essere stato fotografato con indosso abiti firmati in una struttura equestre di lusso. Nello stesso anno, tuttavia, la nipote di Khomenei è stata identificata a Londra mentre sfoggiava una borsa Dolce & Gabbana da 3.800 dollari.

Il figlio di un ex ambasciatore iraniano è diventato una figura ben nota e odiata dopo aver inondato Instagram di immagini di se stesso mentre festeggiava su yacht, guidava auto di lusso e cenava in ottimi ristoranti. Successivamente è stato arrestato in Spagna con l’accusa di riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale.

Una serie televisiva che esplora l’esistenza privilegiata dell’aghazadeh si è rivelata popolare durante il blocco iraniano per il COVID-19.9 (Sebbene, dato che il suo finanziamento può essere ricondotto all’IRGC, è stato più probabilmente un gioco politico che un trattamento imparziale del materia).

Secondo l’Islamic Labour Council, più del 60 per cento degli iraniani vive in povertà relativa, con la metà di loro in condizioni di povertà estrema. Tuttavia, il numero di individui con un patrimonio netto elevato in Iran è cresciuto di circa il 21,6 per cento nel 2020, superando di gran lunga la media globale del 6,3 per cento. La disuguaglianza di ricchezza alle stelle, e la sua manifestazione visibile nelle buffonate online dell’aghazadeh, hanno creato una crescente reazione contro un regime che predica l’austerità mentre asseconda la sua progenie.

Rubare impunemente

Il pubblico viene spesso a conoscenza degli scandali di corruzione solo a causa di tattiche subdole tra fazioni politiche in competizione. Altrimenti, le reti clientelari che si estendono dal leader supremo, offrono agli addetti ai lavori privilegiati del regime e alle loro famiglie opportunità di autoarricchimento illecito e protezione da potenziali conseguenze.

Quando un edificio residenziale di 10 piani costruito illegalmente è crollato di recente ad Abadan, provocando la morte di 41 persone, i residenti hanno accusato le autorità locali di non aver applicato i regolamenti edilizi contro uno sviluppatore privilegiato. Nonostante le affermazioni ufficiali e un test del DNA che pretendeva di dimostrare che anche lui era morto in tra le macerie, i manifestanti insistevano ancora sul fatto che i suoi influenti sostenitori dovevano averlo aiutato a fuggire dal Paese. Tale è il livello di sfiducia e frustrazione.

I leader iraniani riconoscono spesso l’esistenza di una corruzione pervasiva e il danno che arreca all’economia. Il Presidente intransigente Ibrahim Raisi, ad esempio, ha apertamente condotto una campagna come un austero sostenitore dell’anti-innesto. Ma, come nella maggior parte dei regimi autoritari, coloro che fanno tali dichiarazioni sono essi stessi i prodotti ei beneficiari di un sistema profondamente corrotto. Lo stesso Raisi è un ex capo della Bonyad che funge da custode del santuario dell’Imam Reza e sovrintende a un vasto impero commerciale che, secondo quanto riferito, controllava il 7% dell’economia iraniana nel 2007.

Durante la presidenza Raisi, infatti, si stanno accumulando casi di corruzione. Oltre al crollo dell’edificio Abadan, un caso di nepotismo di alto profilo al Ministero delle Cooperative e un tentativo di frode da 735 milioni di dollari da parte di funzionari del Ministero dell’Agricoltura, hanno alimentato la rabbia pubblica. Questi esempi hanno rafforzato la percezione che le élite di Teheran siano interessate solo ad affrontare la corruzione quando coinvolge i loro rivali politici.

Non sorprende che i leader iraniani abbiano anche omesso di legiferare, per non parlare di attuare il tipo di norme di base antiriciclaggio che indicherebbero un serio tentativo di reprimere la corruzione. Di conseguenza, il Paese langue nella lista nera della Task Force di azione finanziaria insieme alla Corea del Nord.

Il costo della corruzione: la risposta dell’Iran al COVID-19

È impossibile stimare quanti soldi i cleptocrati hanno rubato al popolo iraniano in quattro decenni. Ma il costo in dollari della cleptocrazia iraniana raggiunge sicuramente centinaia di miliardi. Tuttavia, le conseguenze nel mondo reale della corruzione sistemica sono facilmente identificabili; in effetti, decine di milioni di iraniani li sperimentano ogni giorno.

La pandemia di COVID-19 ha creato ed esacerbato i rischi di corruzione in tutto il mondo e l’Iran non ha fatto eccezione. La risposta di Teheran, fallita dalla cattiva gestione e dirottata dai profittatori, fornisce un esempio particolarmente straziante delle sofferenze causate dalla cleptocrazia iraniana.

L’Iran ha subito la peggiore epidemia di COVID-19 in Medio Oriente. Le statistiche ufficiali non sono affidabili, in quanto il regime non ha collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e ha invece tentato di coprire il bilancio delle vittime. Secondo l’ammissione delle autorità, 144.000 persone sono morte e 51.000 bambini iraniani hanno perso almeno un genitore. I professionisti hanno suggerito che la cifra è almeno il doppio di quel numero.

Molti si sono affrettati a incolpare le sanzioni statunitensi per questa situazione. Le sanzioni possono complicare l’importazione di medicinali e altri beni, poiché banche e fornitori a volte evitano le relative transazioni per abbondanza di cautela. Ma non ci sono sanzioni statunitensi sull’esportazione di medicinali in Iran e a tale scopo è stato istituito uno speciale canale umanitario attraverso la Svizzera.

Al culmine della pandemia, il Ministro della Salute iraniano Saee Namaki ha dichiarato: «Sebbene sia difficile combattere il coronavirus sotto sanzioni, dall’inizio [dell’epidemia] non abbiamo dovuto affrontare una carenza di farmaci speciali». Questo era un tacito suggerimento che la colpa fosse principalmente di altri fattori.

Nel gennaio 2021, Khamenei ha annunciato che Teheran avrebbe bandito i vaccini statunitensi e britannici in quanto «completamente inaffidabili», riducendo drasticamente la disponibilità di vaccini quando erano più necessari. Ma una recente indagine del ‘Washington Post‘ ha rivelato come, allo stesso tempo, il suo regime stesse accelerando l’approvazione per un vaccino nazionale prodotto da un’azienda all’interno del vasto impero commerciale del leader supremo. L’azienda ha fornito dosi ampiamente insufficienti e il vaccino si è rivelato inefficace.

La scarsità di vaccini ha spinto molti ricchi iraniani a viaggiare all’estero per l’inoculazione, mentre altri hanno rischiato con il fiorente mercato nero dei vaccini stranieri. In un Paese in cui lo stipendio medio è di circa 200 dollari al mese, ogni iniezione sarebbe costata tra 150 e 1.500 dollari. .Al culmine dell’epidemia iraniana, solo il 4% del Paese era vaccinato.

Anche mascherine e altri dispositivi di protezione erano sospettosamente scarsi. All’inizio del 2020, i funzionari hanno scoperto un tesoro di forniture mediche che includeva 28 milioni di paia di guanti nascosti in un magazzino remoto. Il Ministro della salute ha compiuto il passo insolito di accusare un’altra agenzia governativa di gestire una «rete estremamente complicata» che «accumula milioni di maschere antivirali» in tutto l’Iran. In una lettera all’allora presidente Hassan Rouhani, Namaki si lamentava anche del fatto che il suo Ministero fosse costretto ad acquistare maschere da «contrabbandieri».

Namaki non è stato certo il primo Ministro della Salute a esprimere pubblicamente frustrazione per la corruzione. Nel 2012, Marzieh Vahid Dastjerdi è stata licenziata dall’allora Presidente Mahmoud Ahmadinejad dopo aver detto a un pubblico televisivo che «le auto di lusso sono state importate con dollari sovvenzionati, ma non so cosa sia successo ai dollari che avrebbero dovuto essere stanziati per l’importazione di medicina»

Quindi i tentativi di incolpare le sanzioni statunitensi per la carenza cronica di medicine, cibo e altri beni essenziali sono spesso fuori luogo. La situazione dell’Iran è il sottoprodotto di un regime pericoloso che ha dato priorità a un programma nucleare illegale e alla sponsorizzazione del terrorismo al di sopra dei bisogni e delle aspirazioni di base dei propri cittadini.

Esportare criminalità e corruzione

Tutte le cleptocrazie soffrono di un governo interno corrotto, ma i regimi potenti esportano pratiche di corruzione anche oltre i loro confini e aggravano i rischi di corruzione in altri Paesi. La cleptocrazia iraniana ha di conseguenza plasmato la politica estera di Teheran e le interazioni con altri regimi.

L’IRGC usa i suoi bonyad e altre entità per finanziare operazioni militari clandestine e altre operazioni di influenza all’estero. Il pubblico ha recentemente appreso di più su queste operazioni a causa di una registrazione audio trapelata di due alti funzionari dell’IRGC che discutono di un caso di corruzione che coinvolge l’apparente appropriazione indebita di 2 miliardi di dollari. Il caso riguardava Yas Holding, una sussidiaria della Fondazione cooperativa dell’IRGC che sarebbe stata istituita per risorse di imbuto per le operazioni della Quds Force in Siria. La loro discussione ha coinvolto alti funzionari iraniani, tra cui l’ayatollah Khamenei e l’ormai eliminato Qasem Soleimani.

L’Iran ha un interesse strategico a minare il buon governo in tutto il Medio Oriente perché le vulnerabilità della corruzione offrono opportunità di ingerenza politica e entrate illecite.

In Iraq, ad esempio, le milizie sostenute dall’Iran sono tra i più prolifici truffatori e riciclatori di denaro, alimentando la corruzione sistemica che ha distrutto la fiducia dei comuni cittadini iracheni nelle istituzioni politiche e indirizzato molti alla protesta e alla violenza.

I piani della milizia includono la partecipazione a una massiccia frode di arbitraggio sui tassi di cambio che ha portato alla scomparsa di almeno 20 miliardi di dollari dalle casse pubbliche.

La maggior parte di questo denaro è finito nelle tasche dei funzionari locali e dei leader della milizia, ma miliardi sono stati incanalati all’IRGC e ad altre organizzazioni terroristiche. Un’indagine del ‘New York Times‘ ha rilevato che «la frode a volte era ridicolmente ovvia. Nel 2017, l’Iraq ha importato ufficialmente dall’Iran pomodori per un valore di 1,66 miliardi di dollari, più di mille volte l’importo importato nel 2016» . Queste quantità sarebbero ridicole anche se l’Iraq non coltivasse grandi quantità di pomodori».

In Venezuela, l’Iran ha svolto un ruolo determinante nel sostenere il regime illegittimo di Nicolás Maduro inviando petrolio e altre forniture per aiutare a eludere le sanzioni statunitensi. Questa assistenza ha consentito al regime di Caracas di continuare a ripagare le sue reti clientelari, rafforzando la sua capacità di reprimere una popolazione in conflitto e ha fornito un’ancora di salvezza di fronte alle paralizzanti sanzioni internazionali.

In cambio, l’IRGC e Hezbollah hanno preservato un alleato iraniano contro gli Stati Uniti che altrimenti avrebbero potuto passare alla democrazia, e hanno stabilito una testa di ponte operativa nelle Americhe. Da qui possono espandere il traffico di droga e altre misure criminali mentre conducono addestramento e operazioni militari. Nel 2021, ad esempio, gli agenti iraniani avrebbero pianificato di rapire un cittadino statunitense da New York e trasportarlo in Iran attraverso il Venezuela.

Raccomandazioni politiche

La cleptocrazia iraniana ha radicato un regime pericoloso che opprime spietatamente la propria popolazione, mentre alimenta la proliferazione nucleare e promuove l’instabilità in tutto il Medio Oriente e oltre. Impegnandosi in pratiche di corruzione attraverso attività criminali all’estero e operazioni militari clandestine, l‘IRGC e Hezbollah esacerbano i rischi di corruzione e sostengono regimi anti-occidentali in altri Paesi.

Ogni Paese subisce la corruzione in una certa misura. Ma la cleptocrazia iraniana è così radicata che il sistema è incapace di riformarsi, e per rimuoverla gli iraniani dovranno rovesciare il regime, smantellare le sue reti corrotte e ricostruire il loro governo. Gli Stati Uniti dovrebbero collaborare con il popolo iraniano in questo compito pericoloso e difficile, non solo per dimostrare solidarietà con una popolazione oppressa, ma anche per rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

È vero che gli Stati Uniti mantengono già un vasto programma di sanzioni all’Iran, comprese sanzioni mirate a individui ed entità di spicco. Ma Washington può fare molto di più per esporre e limitare la cleptocrazia iraniana.

Al di là di più ampi dibattiti sul programma nucleare iraniano, perseguire un ritorno al Piano d’azione globale congiunto (PACG) potrebbe richiedere concessioni che conferiscono potere alla cleptocrazia iraniana. In precedenza, secondo quanto riferito, l’amministrazione Obama ha fatto deragliare Project Cassandra, una task force guidata dalla Drug Enforcement Administration (DEA) che prendeva di mira l’impresa criminale transnazionale multimiliardaria di Hezbollah, per raggiungere l’accordo originale con Teheran.

Se concesso, l’allentamento delle sanzioni comporterebbe probabilmente il rilascio di miliardi di dollari a Teheran. Oltre a fornire risorse per il programma nucleare e la sponsorizzazione statale del terrorismo, questi fondi potrebbero aiutare Teheran a intensificare la repressione interna e rafforzare ulteriormente le reti clientelari del regime.

Gli Stati Uniti già dedicano risorse significative allo sviluppo e all’applicazione di sanzioni contro l’Iran. Questi dovrebbero prendere di mira non solo i membri influenti del regime, ma anche i loro familiari e altri stretti collaboratori. Questo perché i cleptocrati raramente registrano beni a proprio nome e perché gli ‘aghazadeh’ che beneficiano della cleptocrazia di un regime brutale non meritano vacanze di shopping di lusso in Europa.

Gli Stati Uniti hanno una vasta esperienza nella caccia ai beni all’estero di funzionari corrotti attraverso la loro Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Questi sforzi sono entrati in una nuova fase sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina con il lancio della task force statunitense KleptoCapture e del suo equivalente multinazionale, la task force Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO). Queste iniziative dovrebbero essere permanenti e dovrebbero anche indagare su Cina, Iran, Venezuela e altri regimi che diffondono la corruzione in tutto il mondo.

Nel frattempo, l’Amministrazione Biden dovrebbe accelerare l’attuazione della sua strategia statunitense per contrastare la corruzione.

In particolare, Washington ha bisogno di implementare il registro della proprietà effettiva delle società statunitensi, che aiuterà a contrastare gli abusi delle società di comodo ed estenderà le responsabilità antiriciclaggio oltre le banche tradizionali per includere altri settori. Queste misure di trasparenza di base renderanno più difficile per i cleptocrati iraniani utilizzare il sistema finanziario statunitense per il riciclaggio di denaro e l’evasione delle sanzioni.

I paradisi fiscali tradizionali come le Isole Cayman non sono più gli unici o addirittura i luoghi principali per il riciclaggio di denaro e l’evasione delle sanzioni. Importanti partner per la sicurezza degli Stati Uniti come gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia sono diventati importanti centri di finanziamento illecito. Gli Stati Uniti devono fare pressione su queste giurisdizioni affinché rafforzino la trasparenza finanziaria, impostino sanzioni e collaborino con le forze dell’ordine. Ciò non solo aumenterebbe la possibilità di localizzare e congelare i beni iraniani, ma aumenterebbe anche il costo del riciclaggio di denaro costringendo l’Iran a trovare canali alternativi.

Gli Stati Uniti sono stati tradizionalmente riluttanti a impegnarsi in quella che veniva chiamata ‘guerra politica’. Ma di fronte alla crescente assertività autoritaria, Washington deve diventare più abile e aggressiva nel diffondere informazioni (vere) all’interno delle società autoritarie. Gli Stati Uniti dovrebbero intensificare i loro sforzi non solo per esporre e prendere di mira la venalità dei leader iraniani, ma anche per sfondare la chiusura di Internet del regime e comunicare al popolo iraniano quanto gli viene rubato. Questi sforzi minerebbero ulteriormente la legittimità del regime, dimostrerebbero il sostegno internazionale per rovesciare la cleptocrazia iraniana e forse attirerebbero più iraniani all’opposizione.