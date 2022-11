Come potrebbe essere la politica estera di Ron DeSantis?

Il governatore della Florida Ron DeSantis è diventato uno dei principali sfidanti di Donald Trump per la leadership del Partito Repubblicano, sulla scia della sua schiacciante vittoria per la rielezione la scorsa settimana sul candidato democratico Charlie Crist.

Sebbene DeSantis sia meglio conosciuto a livello nazionale per le controversie sul Covid e le battaglie di guerra culturale, ha un record di politica estera dai suoi anni al Congresso e anche durante il suo mandato come governatore che merita anche un esame più attento. Se cerca la nomina repubblicana alla presidenza, come molti ora si aspettano che faccia, gli elettori dovrebbero essere consapevoli della visione del mondo della politica estera che porta con sé.

Prima di lasciare la Camera per Tallahassee, DeSantis si è affermato come un critico della politica estera dell’amministrazione Obama, con un’enfasi sull’attaccare l’impegno diplomatico degli Stati Uniti con l’Iran e Cuba. I suoi tre mandati alla Camera si sono sovrapposti alle principali iniziative di Obama di negoziare l’accordo nucleare con l’Iran e ripristinare normali relazioni con Cuba, e come il resto del suo partito DeSantis era ostile a entrambe le politiche.

Le posizioni dure che DeSantis ha assunto su questioni relative a Iran, Cuba e Venezuela non sorprendono, data la politica della Florida, e lo hanno allineato strettamente con l’aggressivo senatore della Florida Marco Rubio e il collega veterano della guerra in Iraq Sen. Tom Cotton dell’Arkansas.

Durante il dibattito originale sul Piano d’azione globale congiunto (JCPOA), DeSantis è stato uno dei primi oppositori espliciti di un accordo con l’Iran. È coautore di un editoriale del luglio 2015 su ‘Time‘ con Tom Cotton che delinea le solite obiezioni da falco all’accordo. Come la maggior parte dei critici dell’accordo, hanno travisato ciò che avrebbe fatto ed esagerato i benefici che l’Iran avrebbe ricevuto dall’allentamento delle sanzioni. L’editoriale era lungo sull’indignazione e scarso sull’offrire una seria alternativa alla diplomazia per risolvere la questione nucleare.

DeSantis e Cotton si sono anche abbandonati a un’inflazione di minacce piuttosto isterica sull’Iran, dicendo: «Non si fermeranno davanti a nulla per porre fine al nostro modo di vivere».

Oltre all’editoriale, DeSantis ha rilasciato dichiarazioni e ha parlato molte volte in Aula denunciando qualsiasi accordo con l’Iran che consenta loro di mantenere qualsiasi parte del loro programma nucleare. Ha continuato a inveirecontro di esso dopo l’attuazione dell’accordo. Sotto Trump, DeSantis è stato entusiasta nel suo sostegno all’indebolimento e all’abbandono del JCPOA e all’imposizione di ulteriori sanzioni all’Iran. Sulla decisione di rinnegare l’accordo sul nucleare, ha affermato che Trump «ha fatto la cosa giusta».

Andando oltre gli obiettivi dichiarati dall’Amministrazione Trump di reimporre le sanzioni, DeSantis ha immaginato che il governo iraniano potesse essere abbattuto attraverso una maggiore pressione esterna. In un segmento di ‘Fox News‘, ha abbozzato la sua idea di come potrebbe avvenire il cambio di regime: «Quindi, penso che possiamo connettere le persone ed espandere i social network lì, penso che i giorni di questo regime siano contati e più successo avremo nel soffocare i soldi e aprire le reti più la loro fine sarà rapida».

A giudicare dai suoi precedenti, è ragionevole presumere che se DeSantis fosse eletto Presidente non avrebbe alcun interesse a negoziare con l’Iran su qualsiasi cosa e cercherebbe invece modi per destabilizzare e rovesciare il governo iraniano.

DeSantis aveva già lasciato la Camera quando il Congresso ha sfidato i suoi poteri di guerra al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra di coalizione guidata dai sauditi contro lo Yemen, ma mentre era lì ha espresso il suo voto contro qualsiasi restrizione alle armi statunitensi destinate all’Arabia Saudita. Ad esempio, ha votato contro un emendamento del 2016 che avrebbe impedito il trasferimento di munizioni a grappolo ai sauditi. Il voto su quell’emendamento non è stato strettamente lungo le linee del partito. C’erano 40 repubblicani che hanno votato per limitare il tipo di armi trasferite all’Arabia Saudita dopo che la guerra era in corso da un anno, ma DeSantis è rimasto con la maggior parte del suo partito su questa questione.

Su altre questioni, DeSantis è stato un sostenitore delle prime decisioni da falco di Trump. Hapropagandato la decisione di Trump di fornire assistenza militare all’Ucraina e di ordinare attacchi contro obiettivi del governo siriano. Quando John Bolton è stato nominato consigliere per la sicurezza nazionale, DeSantis ha elogiato la scelta: «John Bolton, è una voce molto forte, un pensatore molto chiaro».

Non sappiamo ancora chi consiglierà DeSantis in politica estera, ma la sua visione positiva di Bolton ci dà un’idea del tipo di persone che probabilmente avrebbe intorno a sé.

Quando si è trattato dei tentativi di negoziazione di Trump con la Corea del Nord, DeSantis ha espresso sostegno per ciò che Trump stava facendo, ma lo ha presentato come prova che la‘pressione‘ sulla Corea del Nord stava avendo successo. Come molti altri repubblicani eletti all’epoca, voleva dipingere i negoziati come una rivendicazione delle tattiche di pressione intransigenti. Nel giugno 2018, DeSantis ha paragonato la gestione della Corea del Nord da parte di Trump a quella di Reagan con i sovietici, e ha sottolineato che si trattava di «una campagna di pressione a tutto campo». Ha chiarito che se ci fosse un accordo con la Corea del Nord, dovrebbe essere molto diverso dall’accordo nucleare con l’Iran, e ha detto che «dovrà esserci una verifica anticipata della denuclearizzazione».

In breve, DeSantis era d’accordo con la volontà di Trump di parlare con la Corea del Nord solo perché pensava che avrebbe portato a concessioni radicali dalla Corea del Nord prima che gli Stati Uniti fornissero un qualche sollievo. Vale la pena notare che è stato esattamente questo approccio massimalista che non è andato da nessuna parte e in seguito ha fatto crollare i colloqui.

Il governo venezuelano è stato un altro degli obiettivi preferiti di DeSantis. Come governatore, ha avuto meno occasioni per prendere posizione su questioni di politica estera, ma è stato comunque un grande sostenitore della politica venezuelana dell’Amministrazione Trump sin dall’inizio. Ha parlato in un’apparizione congiunta con l’allora Presidente, nel 2019, poche settimane dopo che Trump aveva riconosciuto Juan Guaidó come Presidente ad interim del Venezuela e aveva abbracciato la politica di cambio di regime dell’Amministrazione.

Il governatore ha anche applaudito l’imposizione di ‘sanzioni dure‘ al Venezuela in un post su Facebook in cui ha affermato di schierarsi con il popolo venezuelano che ha subito maggiori difficoltà a causa di quelle stesse sanzioni. Si è affrettato a respingere qualsiasi accenno di allentamento delle sanzioni al Venezuela quando l’amministrazione Biden ha compiuto passi incerti per esplorare tale possibilità.

Quando Gustavo Petro è stato eletto primo Presidente di sinistra della Colombia, all’inizio di quest’anno, DeSantis non ha resistito all’opportunità di attaccarlo e lo ha definito falsamente un‘narcoterrorista‘. Il governatore ha lanciato il risultato elettorale come prova di un problema nell’emisfero, con «la diffusione del marxismo e del totalitarismo».

Questo approccio ideologico alle relazioni con l’America Latina è una sorta di ritorno all’era della guerra fredda. Sebbene possa giocare bene con l’elettorato in Florida, è improbabile che sia ben accolto nella regione.

Nonostante l’importanza della guerra in Ucraina,DeSantis non ha avuto molto da dire al riguardo o sulla politica statunitense nel conflitto, ma ha cercato di incolpare Biden per la presunta ‘debolezza‘ nei mesi precedenti la guerra. Poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha criticato il Presidente per il ritiro dall’Afghanistan, che secondo il governatore aveva incoraggiato l’aggressione della Russia. «Quando Biden ha armeggiato in Afghanistan, quando hai ucciso 13 membri del servizio, quando ti sei lasciato dietro tutto quell’equipaggiamento, quando hai lasciato dietro di te un gruppo di altri americani, l’umiliazione di quell’esperienza è qualcosa che la Russia stava guardando», ha detto Desantis.

Il record di DeSantis non offre molte prove del fatto che abbia messo in dubbio nessuna delle posizioni da falco del Partito Repubblicano, ed è difficile trovare esempi in cui lui e Trump siano in netto disaccordo su qualsiasi politica importante. In qualità di Presidente, Trump di solito ha governato in un modo che ha reso facile per un falco convenzionale come DeSantis sostenerlo, e in cambio DeSantis è stato un sostenitore affidabile dell’agenda di Trump quando era al Congresso e da quando è diventato governatore.