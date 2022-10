Come posso rinnovare in una recessione economica?

Non è più un segreto per nessuno che stiamo vivendo in tempi economicamente difficili e la maggior parte delle persone si stanno preparando per una recessione economica.

Quando i tempi sono stretti, le spese di viaggio e di svago sono di solito le prime ad andare nel bilancio familiare. Questo ha spinto un nuovo tipo di vacanza, giustamente intitolato il soggiorno. Ciò avviene quando si lascia il lavoro e si passa le vacanze a casa invece di puntare sul noleggio del fronte oceano.

Questa è una grande opportunità per abbellire il vostro bene più grande: la vostra casa. Non solo questo fornirà divertimento per la vostra famiglia, ma sarà ripagato quando deciderete di vendere.

Un altro buon motivo per rinnovare durante una crisi è a causa della disponibilità di buoni contraenti. Se si stacercando di ottenere un progetto di costruzione fatto durante il boom immobiliare, il contraente preso in considerazione potrebbe non essere stato disponibile nel vostro arco temporale. Ma nel 2008, i nuovi lavori di costruzione hanno preso un forte declino, e gli appaltatori con le liste d’attesa di sei mesi improvvisamente sono diventati più disponibili.

Gli appaltatori difettosi sono generalmente eliminati pure una volta che le cose rallentano, in modo tale da aumentare le vostre probabilità di ottenere una squadra di qualità quando i tempi sono duri. E poiché l’offerta superi la domanda, gli appaltatori ricercati offrono i tassi più competitivi per ottenere il lavoro e mantenere i loro equipaggi occupati.

Il fai-da-te (DIY) è un altro ottimo modo per affrontareuna crisi. La maggior parte dei costi associati con i bilanci degli appaltatori sono ore di lavoro, quindi se decidi di fare progetti da solo, risparmierai un sacco di soldi. Anche perché, con il fatto che i materiali da costruzione sono segnati dalla crisi, il fai-da-te può fartirisparmiare ancora di più. Tieni d’occhio le venditepresso il tuo fornitore di edifici locale. Visita il sito Faidateoggi.com per i migliori consigli su piccolo lavori in casa fai da te.

Ristrutturazione economica

Se non riesci a effettuare una ristrutturazione, ci sono alcuni aggiornamenti economici che si possono fare.

La pittura è il modo più economico per fare una differenza importante in una stanza. Un gallone di vernice costa meno di un pasto fuori e può esseregoduto per molto più tempo. Un velo di un blu fresco sopra quel beige grigio nel vostro salotto puòimmediatamente trasformare l’aspetto della stanza. Assicurati che i colori della vernice che scegli in ognistanza completino l’estetica generale della tua casa.

Mentre un progetto paesaggistico completo non puòessere nel bilancio, piantare fiori è una grande soluzionerapida per ravvivare l’esterno della vostra casa. Puoi acquistare piccoli pacchetti annuali all’inizio dellastagione, che costeranno molto meno di piante coltivate.

Le lampadine sono inoltre economiche e facili da gestire, molte ritornano anno dopo anno, fornendo gamme di meravigliosi colori. E se vuoi essere davvero pignolo, puoi iniziare con i semi all’inizio della stagione e piantarli nel tuo giardino quando comincia a fare piùcaldo.

Rifare il bagno è qualcosa di molto grande in questo momento perché è una delle cose principali che gli acquirenti cercano quando si acquista una casa. Così, se avete un bagno antico, è possibile effettuare diversi miglioramenti economici per modernizzarlo.

Aggiornare le piastrelle è conveniente, e questo è di solito un progetto che un restauratore principiante può completare con successo. I nuovi lavabi potrebbero essere costosi, potreste quindi desiderare di rinnovarlorestaurando un vecchio comodino o una credenza con un lavandino. Questo tipo di personalizzazione è altamente desiderata dagli acquirenti e simpatico per ilvostro portafoglio.

Puoi anche risparmiare molti soldi comprando oggettiusati. Vai in cantieri di salvataggio, mercatini e vendite in garage — nulla è off-limits fino a quando stannovendendo qualcosa di cui hai bisogno a buon prezzo. Altri fai-da-te lasciano materiali da costruzione perfettamente nuovi in strada, quindi tieni gli occhi apertinel tuo quartiere per quella vecchia porta interna a nove pannelli che sarebbe perfetta per l’ufficio del tuobungalow.

Se siete pronti a iniziare il lavoro per aggiornare la vostra casa e volete mantenere il vostro budget basso, pensare di utilizzare un utensile multifunzione invece di acquistare diversi strumenti separati.