Come le due Coree usano la guerra in Ucraina l’una contro l’altra

Dalla Guerra Fredda, la Corea del Nord e la Corea del Sud si sono spesso schierate su fronti opposti nei conflitti geostrategici.

Le forze di terra sudcoreane e i piloti nordcoreani impegnati in missioni di combattimento nella guerra del Vietnam. La Corea del Sud ha contribuito alle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq, mentre la Corea del Nord ha sostenuto attori regionali avversari dell’Occidente, come il governo di Assad in Siria e Hezbollah in Libano.

Nell’attuale guerra Russia-Ucraina, le due Coree sono nuovamente coinvolte su fronti opposti. Mentre alcune guerre per procura hanno le caratteristiche di una “spada contro spada” nel pugnalare indirettamente l’avversario, la “guerra per procura” di due Coree in Ucraina ha più caratteristiche di uno “scudo contro scudo” nel rafforzare la difesa geostrategica e la deterrenza l’una contro l’altra su la penisola coreana.

Prima dell’inizio della “operazione militare speciale” della Russia, la Corea del Nord aveva difeso la giustificazione della Russia per l’adozione di misure protettive contro le presunte ” politiche egemoniche ” dell’Occidente. La Corea del Nord è stata uno dei cinque paesi a votare contro la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione russa dell’Ucraina e uno dei tre paesi a riconoscere le repubbliche separatiste filo-russe a Donetsk e Luhansk (che la Russia ha formalmente annesso nell’autunno del 2022).

Diverse fonti hanno anche affermato il crescente coinvolgimento della Corea del Nord nel sostenere le operazioni militari della Russia mentre la guerra si prolungava. È stato riferito che Pyongyang ha esportato proiettili di artiglieria e razzi per rifornire l’arsenale militare russo. Nel dicembre del 2022, i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno anche accusato la Corea del Nord di fornire missili e razzi al gruppo mercenario russo Wagner che combatte in Ucraina.

Secondo quanto riferito , le fabbriche nordcoreane hanno anche prodotto uniformi invernali e calzature per sostenere le operazioni invernali della Russia, con la Russia che ignora le sanzioni delle Nazioni Unite sull’importazione di prodotti tessili di fabbricazione nordcoreana.

La Corea del Nord ha anche confermato le notizie secondo cui invierà una forza lavoro per assistere nella ricostruzione dei territori ucraini occupati dalla Russia. I media russi hanno riferito che la Corea del Nord ha aperto sei nuovi uffici commerciali nelle città russe per facilitare il dispiegamento di lavoratori nordcoreani. Si dice anche che i lavoratori nordcoreani siano stati inviati a impianti di produzione nell’Estremo Oriente russo, poiché la Russia ha lottato con la carenza di forza lavoro in alcuni settori industriali da quando ha implementato la parziale mobilitazione militare in autunno.

Nel frattempo, la Corea del Sud, insieme agli Stati Uniti e alla maggior parte dei paesi occidentali, ha votato a favore delle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannano l’invasione russa dell’Ucraina. La Corea del Sud ha interrotto le transazioni finanziarie con le principali banche russe e ha vietato l’esportazione di materiali strategici, compresi i semiconduttori, in Russia.

Seoul, tuttavia, si è astenuta dal fornire direttamente armi militari all’Ucraina. Nonostante la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky di difesa aerea e missili anticarro, la Corea del Sud ha mantenuto la politica di fornire solo aiuti non letali, come giubbotti antiproiettile e forniture mediche.

Tuttavia, la Corea del Sud è diventata sempre più coinvolta nel sostenere indirettamente le operazioni militari dell’Ucraina. A luglio, i produttori di armi sudcoreani hanno firmato un contratto da 15 miliardi di dollari con la Polonia per l’esportazione di carri armati, obici e aerei da combattimento (la prima spedizione di carri armati sudcoreani K2 è arrivata in Polonia a dicembre ). A novembre, la Polonia ha firmato un altro contratto per l’importazione di lanciarazzi multipli, con il primo lotto previsto per l’arrivo all’inizio del prossimo anno. A novembre, il Wall Street Journal ha anche riferito che Washington avrebbe acquistato proiettili di artiglieria obice da 155 mm da produttori sudcoreani da inviare in Ucraina.

Non è ancora certo se le armi sudcoreane verranno infine schierate nel teatro di guerra. Anche se non vengono utilizzate direttamente nella guerra, le esportazioni di armi della Corea del Sud contribuiscono alla capacità militare dell’Ucraina, consentendo all’Europa e agli Stati Uniti di continuare il trasferimento di armi all’esercito ucraino, mitigando al contempo le carenze nella loro riserva di armi.

Anche gli aiuti non letali della Corea del Sud potrebbero svolgere un ruolo significativo nel progresso della guerra. A novembre, l’Ucraina ha annunciato che avrebbe ricevuto generatori ad alta tensione e miniescavatori dalla Corea del Sud, fondamentali per gli sforzi dell’Ucraina per riparare le infrastrutture danneggiate dagli attacchi di missili e droni della Russia durante l’inverno.

La leva strategica della Corea del Nord nella penisola coreana è stata rafforzata dal suo sostegno alla Russia. Con il sostegno reciproco della Russia e la distrazione degli Stati Uniti in Ucraina, la fiducia della Corea del Nord nel resistere alle pressioni internazionali nel consolidare il proprio status di stato nucleare è cresciuta. Quest’anno, la Corea del Nord ha testato un missile ICBM, ha sparato proiettili di artiglieria vicino alle acque sudcoreane , ha fatto volare droni nello spazio aereo sudcoreano e ha codificato il suo diritto di lanciare attacchi nucleari preventivi, ma ha evitato ulteriori sanzioni delle Nazioni Unite, poiché la Russia ha usato il suo potere di veto per opporsi alle Nazioni Unite Risoluzioni del Consiglio di sicurezza che condannano le azioni della Corea del Nord.

La reciproca situazione di subire sanzioni internazionali ha anche migliorato le relazioni economiche bilaterali, con la ripresa del commercio ferroviario trans frontaliero per la prima volta in quasi tre anni.

Per la Corea del Sud, il progresso nucleare della Corea del Nord ha aumentato l’urgenza di rafforzare la sua capacità di deterrenza : rafforzare la difesa nazionale e l’impegno di sicurezza della comunità internazionale. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol si è impegnato a elevare la Corea del Sud a ” stato cardine globale ” negli affari internazionali e diventare il quarto esportatore di armi al mondo entro il 2027 . Il coinvolgimento della Corea del Sud nella guerra Russia-Ucraina ha portato avanti questi obiettivi.

In primo luogo, le rinnovate preoccupazioni per la sicurezza dell’Europa hanno fornito opportunità per l’espansione dell’industria della difesa della Corea del Sud. Insieme a Polonia, Estonia e Norvegia hanno acquistato obici e munizioni per carri armati di fabbricazione sudcoreana; Si prevede che le esportazioni di difesa della Corea del Sud abbiano raggiunto il livello annuale più alto lo scorso anno. Se alla fine le armi di fabbricazione sudcoreana dovessero essere utilizzate nel teatro di guerra, l’esercito sudcoreano avrà l’opportunità di testare le sue armi contro quelle della Russia, la cui tecnologia militare utilizza principalmente la Corea del Nord.

In secondo luogo, per prevenire la passività della comunità internazionale nel rispondere alle provocazioni nucleari della Corea del Nord, l’obiettivo della Corea del Sud è stato quello di aumentare il proprio contributo ai conflitti di sicurezza in altre regioni per ottenere rassicurazioni per il reciproco impegno di sicurezza. Insieme alla capacità economica della Corea del Sud e al “soft power ” culturale , i contributi militari della Corea del Sud potrebbero rafforzare le motivazioni per gli Stati Uniti, la NATO e la comunità internazionale a sostenere la deterrenza della prima contro la Corea del Nord.

La guerra Russia-Ucraina pone anche rischi strategici per le due Coree. Il coinvolgimento nella guerra ha portato a una battuta d’arresto per l’obiettivo della Corea del Sud di ottenere il sostegno della Russia per la denuclearizzazione della Corea del Nord. A marzo, la Russia ha inserito la Corea del Sud nell’elenco dei “paesi ostili” per aver imposto una sanzione diretta contro la Russia. Un più stretto allineamento della Corea del Nord con Russia e Cina potrebbe consolidare lo stallo geostrategico nella penisola coreana. Pertanto, riluttante a provocare eccessivamente la Russia, la Corea del Sud ha ribadito la sua posizione ufficiale di fornire solo aiuti non letali direttamente all’Ucraina.

Per la Corea del Nord, il logoramento della guerra potrebbe spingere il regime a soppesare il fardello dell’eccessivo impegno nel sostenere le operazioni militari della Russia. La Corea del Nord potrebbe anche affrontare un dilemma di copertura tra Russia e Cina; il secondo è stato più ambiguo verso la guerra della Russia e ha messo in guardia contro l’escalation della guerra. Per mitigare i rischi, la Corea del Nord ha ufficialmente negato di esportare armi alla Russia e, nonostante le speculazioni , non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’invio di unità “volontarie” a combattere in Ucraina.

Tuttavia, è probabile che le due Coree continuino il loro coinvolgimento calcolato nella guerra Russia-Ucraina. La Corea del Nord ha cercato un maggiore allineamento con la Russia per rafforzare la difesa diplomatica ed economica contro le sanzioni e le pressioni occidentali per la denuclearizzazione. La Corea del Sud, a sua volta, ha cercato maggiori legami di difesa con gli Stati Uniti e l’Europa per rafforzare la deterrenza nazionale e internazionale contro la minaccia nucleare della Corea del Nord.

Successivamente, la difesa strategica di chiunque si rafforzi maggiormente a causa del coinvolgimento nella guerra Russia-Ucraina ha implicazioni per l’equilibrio geostrategico nella penisola coreana.