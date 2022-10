Come la Strategia di Sicurezza Nazionale di Biden sbaglia sulla Cina

La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) dell’Amministrazione Biden tenta di spiegare come gli Stati Uniti possano vincere una lotta globale per la democrazia sull’autoritarismo. In tal modo, il documento rivela un ampio abisso tra le ambizioni di Washington e le sue capacità, un abisso che minaccia di trascinare l’America in anni di tentativi pericolosi e probabilmente inutili di ‘modellare’ in modo decisivo l’ordine globale e ‘vincere’ l’imminente era di grandi competizione di potere.

L’Amministrazione Biden sostiene che l’America e il mondo sono impegnati in una lotta critica con «poteri che sovrappongono un governo autoritario a una politica estera revisionista». L’NSS afferma che la Russia e la Cina («le più grandi autocrazie») minacciano gli interessi anche di Stati non democratici «… conducendo o preparandosi a guerre di aggressione, minando attivamente i processi politici democratici di altri Paesi, sfruttando la tecnologia e le catene di approvvigionamento per coercizione e repressione, ed esportare un modello illiberale di ordine internazionale». L’NSS suggerisce che gli elementi contraddittori della politica di sicurezza degli Stati Uniti sono principalmente rivolti a due sole potenze; in altre parole, la dinamica centrale che guida la grande strategia di Washington oggi è davvero una grande competizione di potere, non l’ideologia di per sé.

Per l’Amministrazione Biden, sembra che l’unica differenza rilevante tra Russia e Cina risieda nel loro livello di potere, o capacità di minacciare seriamente gli Stati Uniti, l’Occidente e l’ordine mondiale. Apparentemente entrambe le Nazioni rappresentano una grave minaccia, ma la Cina è «… l’unico concorrente con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti tale obiettivo».

Nonostante la convinzione dichiarata dell’Amministrazione Biden in un’esigenza genuina e critica di cooperare con la Cina su minacce comuni come i cambiamenti climatici, le pandemie e la non proliferazione, l’NSS riafferma la valutazione di base dell’Amministrazione Trump secondo cui Cina e Russia hanno … «concluso che il successo di un ordine internazionale libero e aperto basato su regole rappresentava una minaccia per i loro regimi e soffocava le loro ambizioni. A loro modo, ora cercano di rifare l’ordine internazionale per creare un mondo favorevole al loro tipo di autocrazia altamente personalizzato e repressivo».

È difficile vedere come una tale caratterizzazionea somma zero della presunta terribile minaccia che la Cina (e la Russia) rappresenta per il mondo, possa essere confrontata con l’affermazione del documento sulla necessità di impegnarsi in modo costruttivo con la Cina nella lotta contro ciò che giustamente chiama ‘esistenziale‘, ovvero il cambiamento climatico. È improbabile che la Cina si unisca agli sforzi degli Stati Uniti mentre Washington sta lavorando duramente per limitare lo sviluppo cinese, come si evince dalle recenti restrizioni del Dipartimento del Commercio all’accesso delle aziende cinesi ai semiconduttoriavanzati e ad altre tecnologie all’avanguardia. C’è una tensione tra questi obiettivi che l’NSS non deve affrontare.

Il documento porta un taglio polemico nella definizione degli interessi cinesi. Ad esempio, afferma che la Cina cerca solo di minare «…l’autonomia e i diritti degli Stati meno potenti…» mentre gli Stati Uniti cercano solo di «…sostenere ogni Paese, indipendentemente dalle dimensioni o dalla forza, nell’esercitare la libertà di fare scelte che servire i loro interessi». In realtà, nessuna delle due Nazioni è senza colpa nel difendere l’autonomia e i diritti delle potenze minori e nel sostenere le regole dei regimi internazionali. Ma piuttosto chericonoscere questo fatto e dichiarare l’impegno a lavorare con la Cina per raggiungere norme e regole reciprocamente accettabili, l’NSS affronta il problema come una lotta manichea per la libertà, in cui gli obiettivi della Cina sono praticamente irremovibili e minacciosi, mentre gli Stati Uniti sono l’arbitro di ciò che costituisce un ordine giusto e libero. Tale inquadramento a somma zero della concorrenza sino-statunitense esclude la possibilità che in molte aree ci possa essere effettivamente spazio per un accordo USA-Cina sulle riforme necessarie o, in mancanza, per un autentico compromesso.

L’NSS fa anche ampie affermazioni su come i Paesi terzi vedono la competizione delle grandi potenze, affermando che: «In Europa, Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, i Paesi hanno gli occhi chiari sulla natura delle sfide che la RPC [Repubblica Popolare Cinese] pone. I governi vogliono finanze pubbliche sostenibili. I lavoratori vogliono essere trattati con dignità e rispetto. Gli innovatori vogliono essere premiati per la loro ingegnosità, assunzione di rischi e sforzi persistenti. E le imprese intraprendenti vogliono acque libere attraverso le quali i loro prodotti possano essere scambiati».

Ci sono certamente importanti carenze e abusi nel record della Cina di impegno all’estero, ma l’NSS ignora una storia simile di carenze e abusi degli Stati Uniti. Ancora più importante, la caratterizzazione unilaterale della storia cinese come maliziosa nell’intento, piuttosto che ammettere la realtà molto più complessa di interessi contrastanti che modellano il comportamento cinese, mina la possibilità di lavorare con la Cina per migliorare le sue pratiche. Tende anche a offendere i leader dei tanti Paesi che mantengono relazioni economiche produttive sia con la Cina che con gli Stati Uniti.

Molti di questi Paesi hanno segnalato ad alta voce a Washington che temono la possibilità di essere costretti a scegliere tra le due potenze, e l’NSS riflette il fatto che lAamministrazione sta ascoltando queste preoccupazioni. Come afferma il documento, «Vogliamo anche evitare un mondo in cui la concorrenza degenera in un mondo di blocchi rigidi». Questo, insieme alla rinuncia dell’NSS alla forza militare per ricostruire altre società, segna una rottura significativa e gradita con la pericolosa indicazione dell’Amministrazione Trump secondo cui gli Stati Uniti intendono rovesciare il Partito Comunista Cinese.

Tuttavia, la caratterizzazione da parte dell’NSS delle motivazioni cinesi come maligne, e la sua costante critica al comportamento cinese nell’intera gamma dell’arte di governo, indicano entrambi chiaramente a Pechino che Washington considera il successo cinese sgradito. Gli Stati Uniti dovrebbero certamente esercitare pressioni e critiche: molte pratiche cinesi sono discutibili e alcune sono inaccettabili. Ma se il respingimento non è accompagnato da un percorso altrettanto solido per l’adattamento reciproco, la cooperazione e il raggiungimento condiviso, sarà molto difficile evitare il disastroso conflitto di grandi poteri che l’NSS afferma di volere evitare.