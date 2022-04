Sebbene l’espansione dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico sia stata una questione centrale nella decisione russa di entrare in guerra con l’Ucraina, questa non è certamente l’unica questione. Mosca ha ripetutamente affermato che un fattore centrale nella sua decisione di entrare in guerra con l’Ucraina era proteggere le minoranze etniche russe nell’Ucraina orientale dalle violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato ucraino.

Questa giustificazione per l’intervento militare è stata utilizzata più di una volta negli ultimi decenni. Abbiamo visto tattiche simili usate in Abkhazia e Ossezia del Sud, entrambe in Georgia. L’annessione russa della Crimea nel 2014 ha utilizzato una retorica simile. Inoltre, lo stato russo ha giustificato gli interventi militari sulla base del fatto che stava proteggendo l’indipendenza politica locale e l’autonomia di questi gruppi minoritari dai governi centrali dei rispettivi stati.

In particolare, il regime russo ha esteso la cittadinanza alle popolazioni delle regioni separatiste in questione prima o dopo l’intervento militare in ciascun caso. Ciò è stato fatto concedendo in massa i passaporti ai residenti di ciascuna regione, in un processo chiamato passaporto.

Più di recente, questo è stato fatto anche nell’Ucraina orientale, dove il passaporto, come in Georgia, ha contribuito a preparare il terreno per l’intervento militare.

Questo uso della cittadinanza e della naturalizzazione come strumento di politica estera aiuta a illustrare alcune delle implicazioni geopolitiche dell’esistenza di minoranze etniche o linguistiche non assimilate all’interno dei confini di uno Stato. Queste realtà mettono anche in discussione quelli che sono presupposti spesso troppo sicuri che le minoranze etniche si “assimileranno” e abbandoneranno le alleanze politiche con stati stranieri. In effetti, come suggeriscono gli sforzi russi in queste aree, il processo di assimilazione può effettivamente essere rovesciato, con risultati disastrosi da parte di coloro che sono dalla parte perdente di questi cambiamenti.

Una breve storia di passaporto

Lo sforzo di passaporto russo deriva da un apparente spostamento del regime russo verso l’incorporazione delle etnie russe e di altri gruppi simpatici – e dei territori in cui abitano – in un’unione de facto o de jure con lo stato russo. Alcuni hanno attribuito questa strategia specificamente a Vladimir Putin a cui è stata attribuita la cosiddetta dottrina di Putin del “Una volta russo, sempre russo”.

Questa dottrina, nella misura in cui esiste effettivamente, è tuttavia fortemente vincolata dalle realtà politiche. Anche se Mosca ha grandi piani per reclamare numerose parti della vecchia Unione Sovietica, il fatto è che Mosca non possiede le capacità militari per farlo. Il fatto che gli sforzi di occupazione di Mosca in Ucraina siano limitati al sud e al sud-est è solo l’ultima prova di ciò. Piuttosto, gli sforzi per portare nuovi territori sotto il dominio di Mosca hanno funzionato solo nelle aree in cui lo stato russo ha prima trasformato una parte considerevole della popolazione locale in cittadini russi attraverso la strategia di passaporto.

I russi non hanno inventato l’idea di basare la cittadinanza sull’etnia o sui legami culturali. In linea di massima, l’idea che un regime abbia dei doveri nei confronti dei suoi sudditi che vivono al di fuori della propria giurisdizione geografica è antica. La cittadinanza e il controllo statale non sono sempre stati legati alla posizione fisica come nel moderno sistema degli stati territoriali.

Tuttavia, lo stato russo si è apparentemente adattato alla nozione per un uso moderno. L’attuale tattica di passaporto è iniziata circa vent’anni fa. Come spiegato dal Verfassungsblog:

Dal 2002 la Russia ha avviato la sua politica di passaportizzazione e l’ha intensificata nelle regioni contese dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale dopo la Rivoluzione delle rose del 2003 in Georgia. Entrambe le regioni hanno combattuto guerre di secessione dalla Georgia all’inizio degli anni ’90 con il supporto segreto russo e in entrambe le regioni sono state dispiegate operazioni di mantenimento della pace, comprese le truppe russe. Nel 2006 già il 90% della popolazione dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale possedeva passaporti russi. Il rifiuto georgiano di consentire alla popolazione abkhaza di utilizzare un lasciapassare neutrale delle Nazioni Unite ha contribuito alla richiesta di passaporti russi. Inoltre, sia l’Abkhazia (dal 2005) che l’Ossezia del Sud (dal 2006) consentono la doppia cittadinanza solo con la Russia.

(La passaporto è stato anche uno sviluppo significativo in Transnistria, una regione separatista della Moldova che si trova al confine sud-occidentale dell’Ucraina.)

Tattiche simili sono state poi utilizzate nella regione ucraina del Donbas dopo il 2019:

Cinque anni dopo l’autoproclamazione delle “Repubbliche popolari” separatiste di Donetsk e Luhansk nella primavera del 2014, la Russia ha deciso nell’aprile 2019 di consentire ai residenti delle parti di queste due regioni ucraine controllate dai separatisti e sostenute dalla Russia di diventare cittadini russi tramite una procedura semplificata con DPR 183 e 187. Nel luglio 2019 la procedura accelerata è stata estesa ai residenti dei territori del Donbas controllati dal governo ucraino. Entro la metà di agosto 2021, il numero approssimativo di residenti del Donbas appena passaporti sembrava essere di circa 530.000, circa 250.000 nella LPR e 280.000 nella DPR. A livello internazionale, questi passaporti non sono riconosciuti come documenti di viaggio validi.

In ogni caso, Georgia nel 2009 e Ucraina nel 2022, questa assimilazione inversa è stata seguita da un’azione militare per proteggere i territori appena popolati da cittadini russi.

Incoraggiare l’immigrazione in Crimea

L’ordine degli eventi è stato leggermente diverso in Crimea, quando Mosca ha annesso la penisola nel 2014. Nel caso della Crimea, le annessioni hanno preceduto un’ampia passaportizzazione, ma Mosca ha beneficiato del fatto che la popolazione della Crimea era già prevalentemente di etnia russa e simpatizzante nei confronti della Russia. I residenti della Crimea che non avevano passaporti russi li hanno ricevuti subito dopo l’esecuzione dell’annessione. Inoltre, per garantire che l’annessione avesse un “potere di permanenza”, il regime russo ha incoraggiato l’immigrazione e il reinsediamento di etnia russa in Crimea. Alcune fonti stimano che più di 100.000 migranti russi si siano stabiliti nella penisola a seguito dell’annessione mentre un numero simile di residenti anti-russi se ne sia andato.

Demografia e Cittadinanza Legale

È importante notare che in questi casi l’estensione della cittadinanza russa non era semplicemente una formalità. La cittadinanza russa è arrivata con l’accesso alle prestazioni sociali attraverso lo stato russo, come le pensioni, e in molti casi i beneficiari dei nuovi passaporti hanno anche potuto votare alle elezioni russe. La cittadinanza russa, inoltre, porta con sé il diritto di emigrare in Russia, che rappresenta un passo avanti per molti residenti nei territori oggetto di passaporto. Il PIL pro capite della Russia, dopotutto, è quasi il doppio di quello dell’Ucraina. Molti residenti dell’Ucraina orientale hanno scelto di emigrare in Russia dopo il passaporto. Ciò ha contribuito a rafforzare la popolazione russa in un periodo di declino demografico.

Per la maggior parte, la passaporto ha svolto un importante scopo geopolitico per Mosca: ha cambiato radicalmente i dati demografici di ciascuna regione presa di mira, aumentando la percentuale di residenti strettamente legati allo stato russo e favorendo un ruolo più ampio per Mosca in aree che erano precedentemente controllate da un altro stato.

In ogni caso, Mosca ha potuto portare a termine questi sforzi solo perché i gruppi minoritari filorussi non sono mai stati “assimilati” o integrati nelle maggioranze linguistiche ed etniche. Ciò ha creato spaccature nelle popolazioni ucraina e georgiana che Mosca è stata in grado di sfruttare.

I limiti delle idee occidentali sulle popolazioni minoritarie

In Occidente, dove le istituzioni (cioè i governi, i mercati, le scuole) sono più ricche, più forti e, di conseguenza, meglio in grado di integrare le minoranze, questo fenomeno di assimilazione inversa non è altrettanto plausibile. In gran parte del mondo, tuttavia, gli stati deboli confinanti con stati più grandi e più ricchi sono abbastanza suscettibili agli sforzi degli stati stranieri per invogliare i residenti con offerte di cittadinanza e accesso a mercati del lavoro esteri e prestazioni sociali straniere. Georgia e Ucraina, stati relativamente poveri e isolati, sono ottimi esempi di dove questa strategia può funzionare.

Questi sviluppi illustrano anche i limiti di molti bromuri a favore dell’immigrazione sull’immigrazione. I residenti del ricco Occidente tendono ad avere una grande fiducia nel fatto che i gruppi di minoranze etniche siano tutti su un chiaro percorso verso l’integrazione e che i gruppi etnici all’interno di uno stato lavoreranno tutti insieme con entusiasmo per unificarsi pacificamente. Si presume inoltre che sia estremamente improbabile che le minoranze etniche all’interno degli stati destabilizzino i regimi locali o rappresentino una sorta di reale minaccia geopolitica. Questo è molto spesso, se non di solito, non è il caso al di fuori del ricco Occidente.