Come la rivoluzione iraniana rispecchia quelle del passato

Dalla creazione, ogni singolo individuo su questa terra ha il diritto di nascita di essere libero. Questo è ciò che i padri fondatori dell’America hanno messo in parole quando hanno redatto la Dichiarazione di Indipendenza nel 1776, che ci sono verità evidenti, con un essere che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Ciò è stato suggerito dalla benevolenza degli uomini che hanno redatto quel documento o dei filosofi dell’Illuminismo, ma come un dono del nostro creatore, Dio Onnipotente.

Coloro che combattevano la rivoluzione americana, pur affrontando difficoltà difficili e una lotta che nessuno credeva di poter vincere, stavano combattendo per la loro libertà. Questo è stato anche il caso della Rivoluzione francese nel XIX secolo, l’epica resistenza contro il nazismo e il fascismo nel XX secolo e le persone che hanno combattuto contro qualsiasi altra tirannia. Tutte quelle nazioni hanno prevalso nella loro lotta contro la dittatura, il fascismo e il totalitarismo, come è avvenuto nella storia e come sarà fino a quando la libertà regnerà nel nostro mondo.

Stiamo assistendo a circostanze simili nella rivolta nazionale che sta entrando nel suo terzo mese. Mentre l’Iran ha assistito a numerose rivolte contro il regime dei mullah negli ultimi 43 anni, il popolo non è mai rimasto così fermo e coerente e per così tanto tempo. Lo stesso popolo iraniano chiama questo movimento una ‘rivoluzione’.

Mentre il regime al potere diventa sempre più paranoico riguardo alla reale minaccia che sfida la sua esistenza fino in fondo, il suo apparato di media/lobbismo sia all’interno dell’Iran, all’estero e sui social media è stato impegnato a demonizzare i manifestanti come “elementi stranieri”, “sedizionisti”, ” separatisti” e “terroristi”. Questa campagna persegue diversi obiettivi:

Spingere il senso di disperazione tra i manifestanti all’interno dell’Iran;

Mettere in guardia i governi stranieri a pensarci due volte anche prima di esprimere sostegno politico al popolo iraniano e ai manifestanti nelle strade; e

Giustificare un’ulteriore repressione per schiacciare la rivoluzione.

Secondo l’opposizione iraniana dell’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano (PMOI/MEK), fino ad oggi, il regime dei mullah ha ucciso più di 550 civili durante le proteste in tutto il paese, tra cui più di 50 bambini. La stragrande maggioranza è stata colpita con proiettili veri, mentre altri sono morti a seguito di colpi alla testa o torture durante la prigionia.

Mentre il regime sta ricorrendo alla pura brutalità contro i manifestanti, sia nelle strade che nelle sue prigioni, ci sono alcune figure a voce alta online e su altre piattaforme che continuano a sollevare “preoccupazioni” per la rivoluzione iraniana che “diventa violenta”. Si nascondono dietro il pretesto che le persone che ricorrono alle armi di fronte alle forze di sicurezza del regime che aprono il fuoco non faranno altro che incoraggiare i mullah ad aumentare lo spargimento di sangue. Consapevolmente o inconsapevolmente, questo sta calpestando i diritti del popolo iraniano alla libertà.

Le rivoluzioni altrove sono state rese possibili quando la gente comune ha praticato il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, dato da Dio. Ci sono momenti nella storia in cui le dittature al potere non lasciano alle nazioni altra scelta che portare le armi prima per difendersi dal tradimento del regime e poi rovesciare la dittatura al potere per aprire la strada all’instaurazione della libertà e della democrazia. Azzeccate le parole del grande statista americano Thomas Jefferson nella “Dichiarazione sulla presa delle armi” del 1775: “Contro la violenza effettivamente offerta, in difesa di quella libertà che è nostro diritto di nascita, abbiamo preso le armi. Li deporremo quando saranno cessate le ostilità da parte degli aggressori e sarà stato allontanato ogni pericolo che si ripresentino, e non prima».

E poiché il regime di Teheran ha dimostrato più volte che non cambierà dall’interno, la comunità internazionale deve riconoscere il diritto del popolo iraniano a difendersi dalla brutalità del regime ea garantire la propria libertà. Negare al popolo iraniano il diritto di resistere alla tirannia giustifica un ulteriore ricorso alla violenza da parte del regime.

Ciò verrà dai combattenti della resistenza all’interno dell’Iran, molti dei quali hanno pagato il prezzo più alto, e molti altri che stanno coraggiosamente seguendo la loro strada. E quando il movimento di resistenza in espansione del popolo iraniano si evolverà in una ribellione nazionale, il mondo, in particolare l’Occidente, dovrebbe schierarsi con loro per la causa della libertà in Iran e della pace e della sicurezza nella regione.

Cosa significa questo? Stiamo parlando di fornire assistenza finanziaria, armi e munizioni e stivali sul campo? Al contrario.

Inasprire le sanzioni al regime. Mentre Nelson Mandela ha invitato la comunità internazionale a mantenere le sue sanzioni contro il regime di apartheid del Sud Africa, il mondo deve ora rafforzare le sue sanzioni e di fatto imporle al regime dei mullah in Iran. Qualsiasi dollaro o euro che entra in Iran andrà solo a beneficio del regime dei mullah, e nemmeno un centesimo andrà al popolo. Fornire sostegno politico riconoscendo il diritto del popolo iraniano all’autodifesa e rovesciando così il regime dei mullah. Fornire un accesso a Internet ininterrotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 affinché il popolo iraniano abbia accesso alle informazioni da tutto il mondo e consentire agli attivisti di fornire al mondo notizie e filmati sulla verità dall’interno dell’Iran, non ciò che i media statali del regime stanno attualmente fornendo loro. Smantellare le lobby/gruppi e le organizzazioni di facciata di Teheran Tagliare tutti i rapporti diplomatici con il regime poiché ha perso le sue ultime vestigia di legittimità, soprattutto perché i suoi parlamentari hanno chiesto esplicitamente l’esecuzione dei manifestanti

Abbiamo raggiunto un punto in cui la comunità internazionale può davvero concludere che ogni possibile percorso ha percorso negli ultimi quattro decenni di pacificazione senza precedenti nei confronti di questo regime criminale che tiene in ostaggio il popolo, la storia e la cultura dell’Iran. Tutte le misure sono state esaurite ei governanti di Teheran non solo hanno sprecato numerose opportunità dell’Occidente, ma hanno risposto con nient’altro che ulteriore belligeranza.

Il regime fanatico, aggressivo, oppressivo, tirannico, sostenitore del terrorismo e corrotto in Iran è nemico non solo del popolo iraniano ma del mondo libero. Il popolo iraniano è insorto per porre fine a questo regime, e il momento è adesso. Chiunque metta in dubbio il diritto del popolo iraniano all’autodifesa portando armi dovrebbe anche dichiarare pubblicamente che i rivoluzionari americani non avevano il diritto di insorgere per la loro indipendenza, né l’Europa avrebbe dovuto combattere contro Hitler e il Terzo Reich.

Il crescente e sorprendente coraggio e le proteste del popolo iraniano danno al mondo la speranza che quel giorno stia arrivando. Probabilmente anche prima di quanto pensiamo. Qualcuno si aspettava che il muro di Berlino crollasse?

La comunità internazionale dovrebbe fare la sua parte ponendo fine alla politica di pacificazione miseramente fallita con coloro che siedono sul trono a Teheran. Il popolo iraniano si prenderà cura del resto piantando l’ultimo chiodo nella bara di questo regime.