Paradossalmente, la più tradizionale di tutte le istituzioni britanniche – i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II – ha svolto un ruolo importante nell’aiutare ad agevolare la transizione della Gran Bretagna nel mondo contemporaneo.

In parte il motivo è che proprio l’elemento di stabilità e rassicurazione culturale e psicologica fornito dalla monarchia ha reso più facili da accettare questi immensi cambiamenti. Tuttavia, per certi aspetti, anche la regina stessa ha svolto un ruolo significativo.

Al livello più fondamentale, questo ha a che fare con i valori eterni di dovere, servizio, decenza e autodisciplina che Sua Maestà ha esemplificato. Nel mondo dei Kardashian, del Grande Fratello e dei loro analoghi nel regno politico, può spesso sembrare che questi valori non siano solo arcaici e irrilevanti, ma del tutto assurdi. Eppure, grazie a Dio! — c’è ancora da qualche parte nelle nostre società la consapevolezza che in una crisi reale, sono i valori permanenti che ci guideranno, semmai lo faranno.

Il ruolo della monarchia britannica è ovviamente formale e cerimoniale, ma non dobbiamo sottovalutare la colossale tensione che essa comporta, specialmente negli ultimi decenni, quando la monarchia è stata esposta alle attenzioni sfrenate di media popolari degradati e selvaggi. Tre membri della famiglia reale – la principessa Diana, il principe Harry e la principessa Meghan – sono crollati sotto lo sforzo.

Il momento più basso per la monarchia durante il regno della regina arrivò con l’isteria popolare che seguì alla morte della principessa Diana; un episodio che ha portato un mio amico britannico a rimarcare amaramente (in confronto al culto quasi religioso di Evita Peron) che l’Argentina sembrava aver vinto la guerra delle Falkland, dopotutto, e portato in Gran Bretagna la sua particolare forma di religione nazionale.

Tuttavia, è sopravvissuta a tutto, il suo forte senso personale del dovere e il suo patriottismo espresso nel suo commovente discorso all’inizio della pandemia di COVID:

“Spero che negli anni a venire tutti possano essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E quelli che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti come tutti. Che gli attributi dell’autodisciplina, della tranquilla risolutezza di buon umore e del sentimento di comunione caratterizzano ancora questo paese. L’orgoglio di ciò che siamo non fa parte del nostro passato, definisce il nostro presente e il nostro futuro…

E sebbene l’autoisolamento a volte possa essere difficile, molte persone di tutte le fedi, e di nessuna, stanno scoprendo che rappresenta un’opportunità per rallentare, fermarsi e riflettere, nella preghiera o nella meditazione.

Mi ricorda la primissima trasmissione che ho fatto, nel 1940, aiutato da mia sorella. Noi, da bambini, abbiamo parlato da qui a Windsor ai bambini che erano stati evacuati dalle loro case e mandati via per la loro stessa sicurezza. Oggi, ancora una volta, molti proveranno un doloroso senso di separazione dai propri cari. Ma ora come allora sappiamo, in fondo, che è la cosa giusta da fare”.

Queste parole volevano evocare lo spirito britannico della seconda guerra mondiale e traevano la loro forza non solo dalla loro eloquenza, ma anche dal fatto che la stessa regina era stata un’adolescente durante la guerra, in cui suo marito, il principe Filippo, aveva combattuto come ufficiale di marina. Suo zio materno fu ucciso durante la prima guerra mondiale.

Sua madre stava parlando di Elisabetta e di sua sorella quando durante la guerra disse: “I bambini non andranno senza di me; Non lascerò il re; e il re non se ne andrà mai”. Quando la regina salì al trono nel 1952, Winston Churchill era ancora Primo Ministro.

Una ragione centrale per la continua esistenza di una monarchia costituzionale è mantenere un senso di identità e solidarietà nazionali durature preservando la continuità con il passato, evitando al contempo il coinvolgimento diretto in questioni politiche e rivalità, ed esprimere questa continuità attraverso rituali pubblici ereditati – ciò che Walter Bagehot ha definito l’aspetto “dignitoso” in contrapposizione all’aspetto “efficiente” dello stato.

La monarchia di maggior successo nella storia da questo punto di vista è stata quella del Giappone, aiutato sia dalla sua favolosa antichità sia dal fatto che (a differenza di quasi ogni altra monarchia), pur incarnando la nazione giapponese, ha svolto un ruolo quasi interamente cerimoniale ruolo per molte centinaia di anni. Rappresentando l’esistenza senza tempo della nazione giapponese, la monarchia ha aiutato il paese ad attuare con successo il cambiamento senza collasso sociale e anomia, prima durante le riforme Meiji del tardo 19° secolo, poi dopo la sconfitta e l’occupazione nella seconda guerra mondiale.

La durata del regno della regina Elisabetta ha contribuito all’aspetto senza tempo della monarchia. Solo la regina Vittoria si avvicinò a eguagliare il suo tempo sul trono e il suo lungo regno, come quello di Elisabetta, contribuì ad agevolare il percorso britannico attraverso intensi cambiamenti economici e sociali.

Ma ovviamente c’era un’enorme differenza tra i due lunghi regni. Vittoria era la regina quando la Gran Bretagna era la più grande potenza industriale sulla terra e l’Impero britannico governava più territorio e più persone di qualsiasi altro paese nella storia moderna.

Il regno della regina Elisabetta ebbe luogo durante il periodo in cui la Gran Bretagna perse quell’impero e conobbe anche lunghi periodi di relativo (e talvolta assoluto) declino economico. Il paese si riprese dalle condizioni rovinose lasciate dalla seconda guerra mondiale (quando Elisabetta salì al trono molti prodotti in Gran Bretagna erano ancora razionati), ma le coraggiose speranze di un “rinascimento elisabettiano” vennero a mancare.

La famosa osservazione di Dean Acheson secondo cui la Gran Bretagna aveva “perso un impero e non aveva ancora trovato un ruolo” è ancora vera oggi e ancora irrita. I traumi e le confusioni profondi e dolorosi prodotti dalla perdita dell’impero aiutarono molti anni dopo a produrre la Brexit e le fantasie britanniche durature e pericolose sul ruolo di una grande potenza sulla scena mondiale. Inoltre, per quasi la metà del regno di Elisabetta, la Gran Bretagna è stata oggetto di un’intensa campagna di terrorismo dell’IRA, che ha mietuto tra le sue vittime l’ammiraglio Mountbatten, zio della regina.

D’altra parte, a causa dell’immigrazione, la Gran Bretagna durante il regno della regina conobbe una vasta trasformazione razziale. Alcuni come Enoch Powell temevano che ciò potesse portare a “fiumi di sangue”. Questo chiaramente non è accaduto e oggi il governo britannico – un governo conservatore – è probabilmente il più multirazziale del mondo, con tre dei quattro posti di lavoro più importanti ricoperti da persone di colore, qualcosa che va oltre i limiti della più sfrenata immaginazione quando lei La maestà fu incoronata.

L’accettazione pubblica britannica di questa trasformazione è stata dovuta in gran parte alla defunta regina stessa, e questo a sua volta è stato collegato a una svolta curiosa e ironica della storia: che l’Impero britannico era ovviamente un vasto stato multirazziale e multiculturale. Questo stato era governato dai bianchi (sebbene spesso per mezzo di principi e capi locali) e successivamente trasformato nel Commonwealth, un organismo politicamente ed economicamente impotente, ma apprezzato non solo dalla destra, ma da molti a sinistra degli inglesi politica, per la sua combinazione di un ruolo internazionale simbolico per la Gran Bretagna con la sua natura di istituzione veramente globale, multinazionale e multirazziale.

Il ruolo della regina come capo del Commonwealth l’ha portata a posizioni genuinamente antirazziste, come nel suo scontro con Margaret Thatcher sulla necessità di prendere una linea forte contro l’apartheid in Sudafrica. Anche il simbolismo formale e informale di questo ruolo era importante: testimonia questa fotografia – sorprendente per l’epoca – della giovane regina che sorrideva ampiamente mentre ballava con il presidente Kwame Nkrumah del Ghana nel 1961. Notevole per l’epoca, cioè.

Che l’eredità dell’Impero Britannico avrebbe dovuto contribuire a produrre una Gran Bretagna multirazziale consensuale, e che la monarchia avrebbe dovuto svolgere un ruolo positivo in questo, è una lezione sulle complessità morali della storia e su come le vecchie tradizioni possono trovare nuove e scopi positivi, fintanto che le loro radici nelle loro società ei loro principi morali di base rimangono entrambi forti.