Come la narco-geopolitica ostacola la cooperazione antidroga USA-Cina

La potente e mortale droga sintetica fentanyl è stata al primo posto in un allarmante picco di morti per overdose negli Stati Uniti nel 2021. Nonostante il ruolo centrale dell’industria nella letale catena di approvvigionamento del fentanyl, il Partito Comunista è stato selettivamente disposto a cooperare con gli Stati Uniti per affrontare questo problema. Dato lo stallo geopolitico tra Stati Uniti e Cina, la cooperazione bilaterale tra i due sembra improbabile, prolungando l’ondata già dannosa della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti in corso.

L’ascesa del fentanyl in prima linea nella crisi degli oppioidi negli Stati Uniti e nelle priorità antidroga è iniziata nel 2016 . Poiché la droga è stata sempre più mescolata con altre droghe come l’eroina e la cocaina, la domanda è cresciuta immensamente. In combinazione con una costante fornitura illecita, l’ondata di fentanil era iniziata. Insieme alla nuova ondata della crisi degli oppioidi sono arrivate dinamiche emergenti sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda.

Il National Drug Threat Assessment (NDTA) del 2017 afferma che nel 2016 le forze dell’ordine hanno sequestrato la cifra record di 287 chilogrammi di fentanyl, con un aumento del 72% rispetto al 2015. Percocet e Xanax. La Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense ha sequestrato più di 20.000 di queste pillole contraffatte nel 2016, 20,4 milioni nel 2021 e più di 10,2 milioni tra maggio e settembre 2022. I test di laboratorio della DEA hanno scoperto che sei su dieci le pillole false analizzate nel 2022 hanno una dose potenzialmente letale di fentanyl, rispetto a solo quattro pillole su dieci analizzate nel 2021. L’impronta in espansione del fentanyl ha causato un picco nelle overdose correlate agli oppioidi sintetici. Nel 2021, un record del 65% delle 108.000 overdose registrate negli Stati Uniti era correlato agli oppioidi sintetici.

Per gli Stati Uniti, il 2016 non è stato il primo focolaio di overdose di fentanil. Tra aprile 2005 e marzo 2007, la DEA ha riportato 1.013 decessi correlati al fentanil non farmaceutico. La DEA ha attribuito l’epidemia al precursore chimico “facilmente disponibile” N-fenetil-4-piperidone (NPP). In risposta all’epidemia, la DEA ha designato l’NPP come sostanza chimica della Tabella 1, che ne sottopone la vendita a regolamenti, scoraggiandone l’uso illecito. Gli Stati Uniti hanno continuato a utilizzare come arma la programmazione contro diverse altre sostanze chimiche chiave utilizzate per produrre il fentanil illecito. Anche il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona figure significative nel traffico illecito di stupefacenti, ma gli esperti sostengono che le sanzioni trascurino le complessità del mercato.

Entro il 2019, il fentanil aveva estromesso il precedente egemone del mercato , l’eroina, come principale motore della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Il passaggio dall’eroina al fentanyl ha rappresentato anche un passaggio dalle droghe non sintetiche a quelle sintetiche nel mercato statunitense. E l’emergere della domanda di materiali sintetici ha accresciuto la necessità dei precursori chimici necessari per produrre il fentanyl, aprendo la porta alla difficile industria di produzione chimica cinese e al Partito Comunista. La Cina è il principale esportatore di sostanze chimiche al mondo in termini di valore e conta tra le 160.000 e le 400.000 aziende chimiche , la maggior parte delle quali opera illegalmente.

L’imposizione di regolamenti a livello di classe sul fentanil e sui suoi noti precursori è stata preziosa per gli sforzi antidroga degli Stati Uniti. Anche la Cina ha adottato un approccio simile per contrastare il commercio del fentanil e dei suoi precursori chimici. A partire dal 1° maggio 2019, la Cina controllava ufficialmente tutte le forme di fentanyl come classe di farmaci, onorando un impegno assunto da Xi Jinping nel vertice del G-20 del maggio 2019. La nuova misura prevedeva anche un controllo più rigoroso delle vendite di fentanil online, la creazione di squadre speciali per indagare sulle piste sul traffico di fentanil e un’applicazione più rigorosa delle normative sulle spedizioni. La nuova misura, frutto di forti pressioni diplomatiche da parte degli Stati Uniti, ha frenato il flusso di fentanil e precursori provenienti direttamente dalla Cina. Il rapporto internazionale sulla strategia di controllo degli stupefacenti prodotto dal Dipartimento di Stato USA afferma che la programmazione delle lezioni in Cina “ha portato a cambiamenti pronunciati nei flussi di fentanil e analoghi del fentanil verso gli Stati Uniti”. Citando i dati della dogana e della pattuglia di frontiera, il rapporto ha mostrato un calo di oltre 116 chilogrammi nell’anno fiscale 2017 a meno di 200 grammi nell’anno fiscale 2019 nei sequestri di fentanil spediti direttamente dalla Cina. Tuttavia, nonostante la cooperazione antidroga USA-Cina abbia prodotto risultati positivi, la volontà di cooperazione del PCC ha sofferto a causa del declino generale della loro relazione geostrategica.

L’attuale gravità della crisi del fentanil negli Stati Uniti è un cupo promemoria del fatto che Washington deve collaborare con Pechino per arginare il flusso di precursori chimici illeciti. Il Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), la principale agenzia responsabile del coordinamento dei programmi internazionali di controllo della droga, ha adottato nel 2019 una strategia basata sull’aumento della difficoltà di produzione e traffico di droghe illecite. Per fare ciò, la strategia descrive la necessità di “collaborare con la Repubblica popolare cinese per affrontare la produzione, la vendita e l’esportazione di precursori chimici”. La Cina ha mantenuto un atteggiamento di innocenza nei confronti della produzione e del traffico illeciti di fentanyl, soprattutto nel contesto della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Dal 2018 la Cina non ha agito sulle accuse fornite dagli Stati Uniti e sull’intelligence sui trafficanti cinesi. Di recente, dopo il viaggio del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan nell’agosto 2022, il ministro degli Esteri cinese ha tipicamente annunciato che avrebbe sospeso la cooperazione con gli Stati Uniti per combattere il traffico di stupefacenti.

Oltre all’assenza di cooperazione , l’industria chimica cinese rimane una forza inamovibile nella catena di approvvigionamento del fentanil. Il ruolo dell’industria nella catena di approvvigionamento del fentanil è fisso a causa della sua capacità di eludere le leggi statunitensi e cinesi sulla droga e dell’incapacità e riluttanza del PCC a regolamentarla. Anche se il PCC si identifica come un leader globale nella lotta al narcotraffico, ha lottato a lungo per regolamentare l’esportazione di droghe e sostanze chimiche illecite, e il fentanil è l’ultimo esempio.

I regolamenti di classe hanno arginato il flusso di fentanil illecito direttamente negli Stati Uniti, ma gli esperti dubitavano della capacità dei regolamenti di arginare la catena di approvvigionamento stessa a causa dell’aumento della domanda statunitense e dell’incapacità del PCC di regolamentare la produzione chimica. Secondo la RAND Corporation , “la Cina ha circa 5.000 produttori farmaceutici, ma le autorità di regolamentazione controllano una piccola quota di aziende”. Ciò dimostra non solo la necessità di una regolare cooperazione USA-Cina, ma anche la capacità dei produttori chimici cinesi di sostenere una produzione illecita nonostante le nuove normative.

Subito dopo l’entrata in vigore, nel maggio 2019, delle normative sul fentanil e sui suoi analoghi, i produttori chimici cinesi hanno impiegato una serie di tattiche per sostenere la catena di approvvigionamento illecita. Una tattica influente consisteva nell’utilizzare i cartelli messicani come intermediari per il mercato statunitense, che non solo sosteneva la catena di approvvigionamento, ma ne consolidava anche la portata transnazionale. Un’indagine di C4ADS ha rilevato che i produttori di sostanze chimiche utilizzano un mix “in continua evoluzione” di sostanze chimiche non programmate per evitare i controlli internazionali sulla droga oltre alle tecniche pubblicitarie online che sono sensibili alle restrizioni legali e alla pressione dell’applicazione. Questi attributi, tra gli altri, mostrano la natura predatoria e l’agilità dei produttori chimici cinesi e alcune delle sfide che il PCC deve affrontare quando cerca di far rispettare le normative.

La dilagante produzione e distribuzione illegale di sostanze chimiche da parte dell’industria è stata costosa per l’immagine che il PCC si è fatto da sé come leader globale nella lotta al narcotraffico e ha rafforzato la frattura nelle loro relazioni con gli Stati Uniti. Sebbene esista una disparità politica tra la motivazione degli Stati Uniti e quella della Cina ad affrontare il problema del fentanyl, ci sono opportunità per entrambi i paesi. La regolamentazione dell’industria chimica rafforzerebbe la capacità del PCC di combattere la criminalità transnazionale. Per gli Stati Uniti, i sequestri di fentanyl e le overdose correlate agli oppioidi sintetici diminuirebbero a un ritmo parallelo a quello degli sforzi bilaterali dei due paesi. Ma c’è poco appetito politico globale per la programmazione di un vasto numero di sostanze chimiche a duplice uso, il che fa presagire la sua continua assenza.

I sequestri illeciti di fentanil e le overdose correlate agli oppioidi sintetici continuano a salire negli Stati Uniti a causa della rottura della cooperazione antidroga e di una catena di approvvigionamento illecita resiliente. Nonostante gli attori ei meccanismi del problema del fentanil rispondano alle leggi globali sulla droga, il declino delle relazioni geostrategiche USA-Cina allontana ulteriormente la possibilità di cooperazione dalla realtà. E senza cooperazione, l’industria della produzione chimica cinese mantiene il sopravvento contro le forze dell’ordine oltre alla loro presa transnazionale sul mercato statunitense e alla crisi degli oppioidi in corso.