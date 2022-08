«Indipendentemente da quale partito politico sia il governo, questa è una pratica di lunga data per il nostro ufficio di rappresentanza negli Stati Uniti assumere società di pubbliche relazioni per aiutarci a rafforzare i legami con gli Stati Uniti», ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri di Taiwan Joanne Ou in un conferenza stampa di giugno.

Se il viaggio della Presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan questa settimana è indicativo, i sostenitori di Taiwan negli Stati Uniti stanno guadagnando lo stipendio.

Come documentato in un rapporto del Center for International Policy , ‘The Taiwan Lobby‘, di cui sono coautore, le organizzazioni registrate ai sensi del Foreign Agents Registration Act per rappresentare Taiwan hanno lavorato diligentemente per rafforzare i legami politici, economici e militari con gli Stati Uniti.

Hanno contribuito a far passare oltre 5 miliardi di dollari di vendite di armi a Taiwan, in parte contattando gli uffici di quasi il 90% di tutti i membri del Congresso nel 2019, secondo i documenti FARA. Ciò includeva i lobbisti di Taiwan che hanno contattato l’ufficio del Presidente Pelosi 18 volte e hanno organizzato un incontro a porte chiuse tra Pelosi e il Presidente di Taiwan durante l’estate del 2019.

Più recentemente, i lobbisti di Taiwan hanno continuato a promuovere legami più stretti con gli Stati Uniti. Per tutto il 2022, hanno fatto pressioniper convincere l’Amministrazione Biden ad aggiungere Taiwan al quadro economico indo-pacifico, inclusa la raccolta di firme per una lettera‘Caro collega‘ dal Congressional Taiwan Caucus. Gli agenti di Taiwan hanno anche pubblicizzato un viaggio del marzo 2022 di funzionari statunitensi presumibilmente ‘inviati dal Presidente Biden’ a Taiwan.

La dimensione della lobby di Taiwan è cresciuta negli ultimi anni, da sette iscritti FARA nel 2020 a dodici oggi, e Taiwan ha speso poco più di 25 milioni di dollari dal 2016 per queste aziende, secondo il sito web di OpenSecrets. Anche se potrebbe sembrare molto, impallidisce in confronto ai vicini di Taiwan nella regione dell’Asia del Pacifico: Giappone e Corea del Sud, ciascuno ha speso più di 200 milioni di dollari e la Cina ha speso ben 276 milioni di dollari per i dichiaranti FARA nello stesso periodo di tempo.

Ma i dichiaranti FARA sono solo una parte dell’equazione, poiché l’influenza di Taiwan a Washington è anche aiutata da stretti legami e supporto finanziario per un certo numero di think tank di Washington. Come Eli Clifton ha precedentemente documentato, molti dei principali gruppi di riflessione della Nazione, tra cui Brookings Institution, Center for American Progress e l’Hudson Institute, hanno tutti ricevuto finanziamenti dal Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO), l’ambasciata di fatto negli Stati Uniti. Questi stessi gruppi di riflessione spesso spingono per ampliare la vendita di armi e accordi commerciali con Taiwan «senza rivelare ampiamente i loro finanziamenti di alto livello da TECRO», secondo Clifton.

Più recentemente, gli studiosi di alcuni gruppi di riflessione che hanno ricevuto finanziamenti TECRO hanno minimizzato le preoccupazioni sul controverso viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan. Uno studioso dell’Hudson Institute, ad esempio, ha affermato che, «Newt Gingrich ha dimostrato che, nonostante i rumori di sciabola del PCC, il Presidente . . . può visitare Taiwan se vuole. Decenni dopo, Nancy Pelosi ha dimostrato che è ancora vero». Allo stesso modo, uno studioso di Brookings è stato sprezzante nei confronti delle esercitazioni militari cinesi che sono state annunciate da Pechino in risposta al viaggio di Pelosi, dicendo alla ‘CNBC‘ che erano solo «alla pari del corso» e che «la Cina esercita molta spettacolarità ed esercita e dimostra forza in sempre più ampia regione del Pacifico occidentale».

Proprio la scorsa settimana l’ex Segretario alla Difesa Mark Esper ha parlato all’Atlantic Council -che riceve finanziamenti da TECRO- di un viaggio che lui e una delegazione dell’Atlantic hanno fatto a Taipei a metà luglio. Esper ha sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero difendere militarmente Taiwan e, proprio come i lobbisti di Taiwan, ha affermato che Taiwan dovrebbe essere inclusa nel quadro economico indo-pacifico.

Inoltre, durante l’incontro con il Presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, Esper ha chiesto un cambiamento importante nella politica statunitense, un allontanamento dall’‘ambiguità strategica‘, che secondo gli esperti potrebbe avviare un confronto con la Cina. «È mia opinione personale che la politica della Cina unica sia sopravvissuta alla sua utilità, che sia tempo di allontanarsi dall’ambiguità strategica», ha affermato nella riunione di luglio.

TECRO ha affermato che «non influenza ciò che pubblicano gli esperti; né basiamo le decisioni di finanziamento su ciò su cui gli esperti scelgono di scrivere», tuttavia, c’è un modello in cui i think tank che finanzia sono favorevoli ai maggiori legami degli Stati Uniti con Taiwan. È anche chiaro che gli agenti stranieri registrati di Taiwan hanno contribuito ad aumentare i legami economici e militari degli Stati Uniti con Taiwan. Questa settimana i loro sforzi sono culminati nell’aiutare a spianare la strada al rischioso viaggio di Pelosi a Taiwan. Questo da solo dovrebbe meritare una maggiore attenzione sull’impatto che questa piccola, ma chiaramente potente,operazione di influenza sta avendo sulla politica estera degli Stati Uniti.