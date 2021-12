Il presentatore della CNN Chris Cuomo ha ammesso nel marzo 2021 che non poteva, eticamente, coprire le accuse di molestie sessuali contro suo fratello, il governatore di New York Andrew Cuomo. I legami familiari erano semplicemente troppo forti per lui per farlo in modo indipendente.

Ma in seguito, Chris ha fornito consigli dietro le quinte a suo fratello e alla squadra di suo fratello. Ad agosto 2021, quando Andrew si è dimesso sulla scia dello scandalo, anche Chris ha chiesto di dimettersi dal suo lavoro perché il rapporto iniziale del procuratore generale di New York ha rivelato che aveva aiutato a redigere una dichiarazione per suo fratello a febbraio. Come dice l’adagio, nessuno può servire due padroni. L’ancora della CNN che avrebbe dovuto servire il pubblico stava segretamente mettendo al primo posto la lealtà familiare aiutando suo fratello a navigare in un disastro politico e di pubbliche relazioni.

E ora la CNN ha licenziato Cuomo. Il licenziamento è avvenuto il 4 dicembre, meno di una settimana dopo che l’ufficio del procuratore generale ha rilasciato pagine di trascrizioni, mostre e video delle sue indagini sulle accuse di molestie sessuali contro Andrew Cuomo. I documenti dettagliavano l’ampio aiuto che Chris Cuomo aveva fornito a suo fratello per mesi.

Gli spettatori della CNN avrebbero saputo dell’accogliente relazione familiare tra i due. Nel 2020, quando Andrew Cuomo era ancora governatore di New York, Chris ha collaborato con suo fratello per scherzare sulla rete via cavo su come lo stato stava gestendo la pandemia. I segmenti erano molto popolari.

Anche se hanno sollevato le sopracciglia nei circoli di etica dei media perché Chris Cuomo sembrava violare le norme fondamentali dell’indipendenza giornalistica. La CNN ha giustificato la sua eccezione a una regola sul conflitto di interessi imposta dal 2013 che vieta all’ancora di coprire suo fratello, affermando: “Chris, parlando con suo fratello delle sfide di ciò con cui milioni di famiglie americane stavano lottando, era di notevole interesse umano”.

E, per inciso, le battute sono state ottime per le valutazioni. Ma lo scandalo delle molestie sessuali scoppiato alla fine del 2020 ha posto fine a tutto ciò.

Ma non ha posto fine al conflitto dietro le quinte.

L’interesse pubblico al di sopra dell’interesse personale

Come hanno scritto Bill Kovach e Tom Rosenstiel, ex giornalisti e ora studiosi di etica e osservatori dei media, “[i giornalisti]devono sforzarsi di mettere l’interesse pubblico – e la verità – al di sopra del proprio interesse personale o delle proprie supposizioni”.

Il ruolo fondamentale dei giornalisti nella democrazia è di responsabilizzare chi è al potere, specialmente chi è al governo. Ma se hanno stretti rapporti con chi è al potere, la loro indipendenza, o almeno la percezione di essa, può essere compromessa. L’indipendenza unita alla responsabilità e alla trasparenza sono alla base della fiducia del pubblico nei giornalisti.

Ma la buona volontà nei confronti di Chris Cuomo, che secondo il Washington Post era “noto per la sua intensa lealtà alla rete, ai suoi dipendenti e alle loro famiglie”, insieme al sostegno incrollabile del presidente della CNN Jeff Zucker, ha aiutato Cuomo a mantenere il suo lavoro.

È rimasto lì fino a quando la discarica del documento del 29 novembre non ha rivelato quanto strettamente l’ancora della CNN avesse aiutato la squadra di suo fratello Andrew a inquadrare e montare una difesa alle accuse. Tra le offerte che Chris ha fatto: avrebbe lavorato le proprie fonti giornalistiche per indagare sulla credibilità delle donne che hanno accusato molestie o aggressioni.

A quel punto, la CNN ha sospeso Cuomo “a tempo indeterminato”.

“Quando Chris ha ammesso con noi di aver offerto consigli allo staff di suo fratello, ha infranto le nostre regole e lo abbiamo riconosciuto pubblicamente”, ha detto la CNN in una nota. “Ma abbiamo anche apprezzato la posizione unica in cui si trovava e abbiamo compreso la sua necessità di mettere la famiglia al primo posto e il lavoro al secondo”.

Il licenziamento di Cuomo seguì quattro giorni dopo.

“Responsabile e trasparente”

Era etico per l’anchor continuare a consigliare suo fratello mentre rappresentava ai suoi spettatori che stava mantenendo la sua relazione a debita distanza? Avrebbe dovuto anche partecipare a quella che un portavoce della campagna di Donald Trump ha chiamato “la Cuomo Brothers Comedy Hour” all’inizio della pandemia?

Le associazioni di giornalisti hanno sviluppato codici etici e linee guida che affrontano questa situazione.

Uno dei più antichi e conosciuti è il Codice Etico della Society of Professional Journalists (SPJ). Anche le organizzazioni giornalistiche hanno le proprie regole etiche e le pubblicano online in modo che il pubblico possa leggerle. Le reti televisive spesso assegnano l’applicazione dell’etica ai loro dipartimenti “Standard e pratiche”.

Questi codici stabiliscono gli standard etici per un’operazione di notizie.

Ma la parola “codice” è un termine improprio. Sebbene le testate giornalistiche siano libere di far rispettare le proprie disposizioni al proprio personale, non intendono creare obblighi legali a nessun altro, come nel caso di professioni autorizzate come la legge e la medicina. Il Codice SPJ è esplicito al riguardo, sottolineando che il suo codice “non è, né può essere ai sensi del Primo Emendamento, legalmente applicabile”.

Sottolinea tuttavia che i conflitti di interesse devono essere evitati, o quanto meno divulgati, per mantenere l’indipendenza e la trasparenza.

La CNN ha riconosciuto che Chris Cuomo “ha infranto le nostre regole”. Ma le regole non sono pubblicate sul sito web della CNN. In effetti, la CNN ha combattuto per mantenerli segreti.

Ad agosto, il Washington Post ha citato una copia trapelata della “News Standards & Practices Policy Guide” della rete, riportando che “il documento impone che ‘i dipendenti della CNN evitino qualsiasi obbligo reale o apparenza di obbligo nei confronti di qualsiasi interesse che lui/lei potrebbe coprire o riferire su,’ e ‘dovrebbe evitare conflitti tra interessi personali e l’interesse della società o anche solo l’apparenza di tali conflitti.’”

Sembra giusto, ma la CNN ha fatto rispettare quelle regole con Chris Cuomo? In che modo il presentatore ha potuto evitare conflitti di interesse mentre lanciava domande sul softball a suo fratello durante la pandemia, e tanto meno fornendo consigli dietro le quinte su come affrontare lo scandalo delle molestie sessuali?

Molti commentatori dei media dicono che non potrebbe, e ora la CNN sembra essere d’accordo.

Ingannare me una volta

Non era realistico aspettarsi che i fratelli Cuomo non conferissero in tempi di crisi? Alcuni consumatori di notizie la pensano così, come hanno affermato i lettori su una storia del New York Times del 30 novembre: “Uno dei più grandi progetti di CNN è Chris Cuomo e le sue battute fraterne personalizzate e l’amicizia con Don Lemon. Riflette ciò che è giusto in America. Famiglia e fedeltà.”

Quei lettori hanno ragione sul fatto che è una questione di lealtà. Ma stanno rispondendo alla domanda in modo diverso da come farebbero molti giornalisti.

Kovach e Rosenstiel hanno scritto che “la prima lealtà dei giornalisti è verso i cittadini” e nel loro libro The Elements of Journalism lo definiscono un “patto implicito” con il pubblico.

Come ha affermato l’editorialista Margaret Sullivan sul Washington Post, “Non abusate della vostra posizione nel giornalismo, sia in un settimanale che in una grande rete, per guadagno personale o familiare”.

I conflitti di interesse violano tale patto e minano la fiducia del pubblico nell’indipendenza dei media. Alcuni conflitti di interesse sono un problema tale che nessuna divulgazione o esclusione di responsabilità può risolverli. La CNN ha apparentemente concluso che quello di Chris Cuomo è uno di questi.