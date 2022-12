Come la criminalità organizzata gioca un ruolo chiave nella guerra in Ucraina

Il 1° novembre, il vicedirettore dell’Ufficio investigativo nazionale finlandese ha minimizzato le osservazioni fatte il 30 ottobre da un funzionario dell’agenzia, che ha avvertito del contrabbando di armi occidentali dirette in Ucraina in Finlandia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi. Tuttavia, la vicenda ha suscitato notevole attenzione e rifletteva le precedenti preoccupazioni espresse dalle autorità europee sulla vulnerabilità dell’Ucraina alla criminalità organizzata e sulle ripercussioni per il continente.

La criminalità organizzata è emersa come una forza potente in Ucraina dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. I gruppi criminali hanno sfruttato misure di privatizzazione economica imperfette per accumulare un potere economico significativo, mentre il crollo dello stato di sicurezza sovietico ha permesso alle fazioni criminali armate di sostituire l’autorità del governo e imporsi in modo permanente.

Questi sviluppi si sono rispecchiati in molti ex stati sovietici negli anni ’90, inclusa la Russia. Ma dopo che Vladimir Putin ha assunto la presidenza russa nel 2000, lui e i suoi alleati nella comunità dell’intelligence russa hanno ristabilito un forte apparato di sicurezza e represso molti sindacati della criminalità organizzata interna.

Tuttavia, il Cremlino ha scelto di non sradicarli completamente. Diffidente nei confronti di ulteriori violenze, Putin ha cercato di consolidare il potere piuttosto che rischiare un ritorno all’instabilità che ha caratterizzato la Russia negli anni ’90.

E forse ancora più importante, i gruppi criminali potrebbero offrire a Mosca opportunità uniche. Chiudendo un occhio su gran parte delle loro attività e legittimando la loro ricchezza e le loro imprese, il Cremlino ha ottenuto l’accesso a schemi di profitto illegali, estese reti di contrabbando, manodopera e altri servizi illeciti.

Il Cremlino ha anche ampliato la cooperazione con gruppi criminali in tutta l’ex Unione Sovietica. Nel sud-est dell’Ucraina, dove l’attività criminale è più concentrata, le figure dell’intelligence russa hanno coltivato relazioni per decenni, con la maggior parte delle attività criminali di fascia alta della Crimea che dipendono dalle relazioni con le reti criminali russe per sopravvivere.

Anche la criminalità organizzata in Ucraina si era notevolmente evoluta quando Putin è entrato in carica. Nel 2006, un cablogramma dell’ambasciata degli Stati Uniti affermava che i criminali di Crimea erano “fondamentalmente diversi rispetto agli anni ’90: allora erano ‘banditi’ in tuta da ginnastica e armati di pistola che hanno dato alla Crimea la reputazione di ‘Sicilia ucraina’ e sono finiti in prigione, sparato o andando a terra; ora si erano trasferiti principalmente in attività commerciali di alto livello, oltre che nel governo locale”.

Questi sviluppi hanno permesso alla Russia di assumere rapidamente il controllo politico sulla Crimea quando le forze russe l’hanno conquistata nel 2014. Decine di politici filo-russi eletti a cariche politiche della Crimea, tra cui il primo ministro della Crimea Sergei Aksyonov e il Presidente del parlamento della Crimea Vladimir Konstantinov hanno condiviso sospetti legami con crimine organizzato.

Analogamente, nella regione ucraina del Donbas, la “densità della criminalità, unita alla debolezza delle istituzioni locali” ha consentito ai gruppi criminali di accumulare un significativo potere economico e politico dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Ma in seguito al lancio della guerra per procura della Russia nella regione insieme al sequestro della Crimea nel 2014, i gruppi criminali del Donbass hanno anche fornito gran parte della manodopera per i gruppi militanti di nuova creazione e hanno tentato di reclutare altri nelle vicine regioni ucraine per imbracciare le armi contro le forze governative .

Nonostante la loro maggiore densità in Crimea e nel Donbass, i gruppi criminali sostenuti dalla Russia operano in tutta l’Ucraina e nella regione del Mar Nero. Parlando con Mark Galeotti, un esperto di Russia moderna, nel 2019 , un agente di sicurezza bulgaro ha dettagliato un’operazione di contrabbando attraverso il porto bulgaro di Varna, portando droga e merci contraffatte dal porto ucraino di Odessa.

Gestito da “ucraini che lavorano per una banda con sede in Russia”, l’ufficiale bulgaro credeva che il gruppo criminale fosse tassato dalle autorità russe e stesse “riportando informazioni su Odessa” al Cremlino.

La minaccia della criminalità organizzata sostenuta dalla Russia è cresciuta solo dopo l’invasione della Russia a febbraio. I conflitti generalmente tendono a indebolire la capacità dello Stato, o la capacità dei governi di funzionare correttamente, consentendo ai gruppi della criminalità organizzata di aumentare il proprio potere e la propria influenza. Il Cremlino ha ampliato il suo uso della criminalità sia per indebolire l’Ucraina sia per integrare il proprio sforzo bellico.

Mentre i rapporti con i gruppi criminali ucraini che contrabbandano armi occidentali dall’Ucraina sono stati costantemente minimizzati, sarebbe nell’interesse del governo russo diluire l’efficacia degli aiuti militari occidentali. Inoltre, molte armi contrabbandate con successo dall’Ucraina finiranno probabilmente in Europa, con armi provenienti dall’Europa orientale che sono state utilizzate in diversi attacchi terroristici nell’ultimo decennio. “Appena oltre i paesi dell’Europa occidentale, con le loro leggi restrittive sulle armi, si trovano gli stati balcanici, inondati di armi illegali rimaste dai conflitti che infuriarono lì negli anni ’90”, ha affermato la rivista Time.

Ad aprile, funzionari ucraini hanno anche accusato la Russia di contrabbando di armi in Ucraina dalla regione separatista moldava della Transnistria nel tentativo di armare gli alleati locali, nonché di utilizzare contrabbandieri per portare armi e tecnologia militare sanzionate per l’esercito russo attraverso la Georgia .

Le sanzioni economiche hanno a loro volta costretto il Cremlino ad espandere le sue attività di profitto criminale , secondo funzionari dell’intelligence occidentale e delle forze dell’ordine che hanno parlato con VICE World News. Un rapporto dell’istituto interregionale di ricerca sulla criminalità e la giustizia delle Nazioni Unite ha menzionato un incidente dell’aprile 2022 in cui “funzionari del ministero della Giustizia ucraino hanno accusato un individuo ucraino di aiutare un’azienda russa a riciclare denaro utilizzando una società cipriota, registrando i propri conti in una banca privata in Ucraina.” Nel frattempo, una spedizione di metallo del valore di oltre 3 milioni di dollari è stata intercettata prima che potesse lasciare un porto nella regione ucraina di Odessa.

Oltre alle reti di contrabbando di tabacco esistenti e lucrative , i funzionari della NATO e dell’UE ritengono che un grande giro di contrabbando di tabacco in Belgio scoperto a settembre sia stato sponsorizzato dall’intelligence bielorussa e russa per raccogliere fondi per le loro operazioni a fronte delle sanzioni. Allo stesso modo, le industrie controllate dallo stato russo e bielorusso hanno aumentato la cooperazione con gruppi criminali per esportare petrolio, gas e merci contraffatte per aggirare le sanzioni.

Dall’inizio dell’invasione russa, i funzionari della sicurezza europea hanno anche notato un aumento del contrabbando di droga verso l’Europa attraverso la rotta settentrionale dall’Afghanistan attraverso l’Asia centrale e la Russia, probabilmente a causa dell’allentamento delle restrizioni di Mosca su queste attività. I circoli politici e di sicurezza dell’Asia centrale hanno storicamente avuto un coinvolgimento diretto nelle reti del contrabbando di droga e spesso lavorano a stretto contatto con gruppi criminali russi allineati con il Cremlino.

Colpire il traffico di droga consente alle entità governative russe di raccogliere denaro. Ma come per le armi, inondare l’Europa di droga crea i suoi problemi. I sistemi giudiziari, le carceri, gli ospedali e altre istituzioni statali e sociali possono essere sopraffatti dall’aumento dei flussi di droga, mentre la distribuzione alimenta l’attività criminale locale, simile alla preoccupazione di Washington per il traffico di droga cinese negli Stati Uniti

Inoltre, la Russia si è rivolta ai contrabbandieri dell’Asia centrale per ottenere l’accesso a prodotti sanzionati essenziali dall’estero , mentre il Cremlino potrebbe esplorare la possibilità di vendere le vaste riserve auree della Russia sui mercati neri internazionali a seconda degli effetti combinati delle sanzioni.

E in seguito alla decisione dell’Occidente di congelare gran parte delle riserve di valuta estera della Russia e di altre attività finanziarie, i criminali russi, in coordinamento con il Cremlino, si sono rivolti alle criptovalute per aiutare a raccogliere fondi ed eludere le sanzioni . I gruppi di hacking criminale sono stati utilizzati anche da Mosca per aiutare a lanciare attacchi informatici contro l’Ucraina e obiettivi occidentali.

In particolare, il governo russo ha adottato misure negli ultimi mesi per istituzionalizzare ulteriormente l’attività illegale tra le società russe. A marzo , il Cremlino ha legalizzato le “importazioni parallele”, consentendo alle società russe di importare merci nel paese senza il consenso del produttore estero.

Sebbene spesso innovativo, l’abbraccio del Cremlino alla criminalità organizzata sottolinea il senso di disperazione della Russia come il paese più sanzionato al mondo. Eppure la Russia rappresenta una sfida maggiore rispetto ad altri stati canaglia sanzionati come il Venezuela, l’Iran o la Corea del Nord. La sua economia relativamente grande e industrializzata, le risorse naturali, i confini estesi e l’integrazione economica con l’Eurasia rendono l’isolamento molto più difficile.

La continua collaborazione con la criminalità organizzata sarà essenziale affinché la Russia salvaguardi la sua economia e prolunghi il suo sforzo bellico. Nonostante i rischi di una maggiore integrazione con la malavita e una crescente dipendenza dalle loro reti illecite, il Cremlino continuerà queste politiche finché rimarranno in vigore le sanzioni.

Incoraggiare la crescita della criminalità organizzata in Ucraina ha anche i suoi vantaggi per Mosca. I gruppi criminali nazionali hanno aiutato gli uomini ucraini che cercavano di evitare la coscrizione a lasciare il Paese , riducendo la manodopera a disposizione di Kiev. Inoltre, sostenere la radicata cultura criminale e la corruzione dell’Ucraina ne impedisce l’ulteriore occidentalizzazione attraverso riforme economiche e politiche.

Le forze dell’ordine occidentali hanno tentato di aumentare il coordinamento tra paesi con l’Ucraina per arginare la criminalità organizzata sostenuta dalla Russia dallo scoppio della guerra. La piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT) si è riunita ad aprile per discutere della situazione, mentre negli ultimi mesi entità come Interpol, Europol, Frontex e altre hanno intensificato la cooperazione sia con l’Ucraina che con la Moldavia nella “lotta alla criminalità grave e organizzata”.

La lotta contro la criminalità organizzata sostenuta dalla Russia rimane chiaramente essenziale per lo sforzo bellico dell’Ucraina. Ma come Kyiv ha osservato sin dagli anni ’90, si dovrebbe prestare altrettanta attenzione a come la criminalità organizzata nel Paese continuerà ad evolversi una volta che i combattimenti su larga scala si placheranno.