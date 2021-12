Su almeno un tema importante a Washington, il bipartitismo è molto vivo: la Cina.

La maggior parte dei democratici con influenza sulla politica estera americana, e le loro controparti repubblicane, concordano sul fatto che la Cina sia ora la più grande minaccia alla sicurezza nazionale che gli Stati Uniti devono affrontare. Vedono il conflitto tra i due Paesi diventare più probabile, con Taiwan come probabile catalizzatore. Il Presidente Biden ha incontrato il Presidente Xi Jinping in un vertice virtuale due settimane fa, ma in seguito un alto funzionario degli Stati Uniti ha affermato che “nulla di nuovo sotto forma di paletti o qualsiasi altra intesa” è stato raggiunto su Taiwan.

Confronta le politiche cinesi di Donald Trump e Joe Biden e troverai molte più somiglianze che differenze. Quattro mesi dopo l’inaugurazione di Biden, Kurt M. Campbell, coordinatore per gli affari indo-pacifici presso il Consiglio di sicurezza nazionale, dichiarò che l’impegno, l’approccio che i leader americani hanno adottato nei confronti della Cina dagli anni ’70, era fallito e che “il paradigma dominante sta per essere concorrenza.” Un libro molto lodato dal principale vice di Campbell, Rush Doshi, avverte che l’obiettivo della Cina non è altro che soppiantare gli Stati Uniti come prima potenza mondiale.

Non è stato detto da entrambi i funzionari come sarà questa futura ‘competizione’ tra Stati Uniti e Cina e cosa impedirà che diventi violenta.

Entrambe le parti subirebbero enormi perdite di vite umane e ricchezza se la loro rivalità si intensificasse non temperata da alcun senso di interessi condivisi e portasse alla guerra. La stessa cosa il resto del mondo.

Il commercio tra Cina e Stati Uniti ha totalizzato 615 miliardi di dollari nel 2020. Gli investimenti diretti esteri bidirezionali quell’anno erano 162 miliardi di dollari, 124 miliardi di dollari da parte americana. Le onde d’urto generate da uno scontro tra Stati Uniti e Cina attraverserebbero rapidamente l’economia globale, dato che circa 3,4 trilioni di dollari di scambi commerciali passano annualmente attraverso il Mar Cinese Meridionale – tra un quinto e un terzo del commercio marittimo globale, incluso il 30% di tutto il greggio commercio petrolifero e che Cina e Stati Uniti hanno i mezzi per lanciare attacchi informatici ai reciproci sistemi finanziari.

Le conseguenze militari sarebbero catastrofiche. Come mostra l’ultimo rapporto annuale del Dipartimento della Difesa al Congresso sulle forze armate cinesi, negli ultimi decenni la Cina ha acquisito una serie di aerei da combattimento avanzati, navi da guerra, sottomarini, missili da crociera e balistici e sistemi di guerra cibernetica, che insieme hanno uno scopo: impedendo agli Stati Uniti di proiettare la propria potenza militare, nonostante i gruppi da battaglia e le basi di portaerei nella regione, in un’area dei mari del sud e dell’est della Cina che si estende dal Giappone e dalla Corea del Sud al Vietnam e comprende Taiwan, la cosiddetta prima catena di isole.

Anche se le forze statunitensi avessero violato questo bastione, le potenziali perdite – in poche ore – potrebbero superare quelle di tutte le guerre che gli Stati Uniti hanno combattuto dal Vietnam. Anche la Cina subirebbe grandi danni, ma avrebbe il vantaggio della vicinanza, mentre gli Stati Uniti combatterebbero a migliaia di chilometri da casa. Le cose andrebbero infinitamente peggio, ovviamente, se la guerra degenerasse e venissero usate armi nucleari.

Il che ci riporta al consenso bipartisan.

I resoconti prevalenti della crescente rivalità tra Cina e Stati Uniti hanno un’aria di irrealtà. Sono pieni di conteggi della potenza e degli obiettivi di ciascuna nazione in termini astratti: asimmetrie, alleanze credibili, strategie. Si potrebbe essere perdonati se si chiede se si sta discutendo un gioco internazionale di Go o scacchi. I costi viscerali e umani della guerra sono curiosamente assenti da queste analisi antisettiche.

Nel frattempo, la guerra di parole da entrambe le parti continua, così come le dimostrazioni di forza.

La Cina ha ripetutamente inviato i suoi aerei militari attraverso la ‘zona di identificazione della difesa aerea’ di Taiwan (a volte confusa nei reportage con il suo spazio aereo, non importa che l’ADIZ di Taiwan si sovrappone a quello cinese e copre persino parte della Cina continentale). Il governo di Taiwan ha annunciato che i consulenti militari statunitensi stanno addestrando le truppe taiwanesi.

Pechino insiste che l’unificazione con Taiwan è un imperativo nazionale. I comandanti degli Stati Uniti chiedono aumenti di finanziamento per rafforzare le forze americane nel Pacifico. Il Presidente Biden afferma che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan, anche se il Taiwan Relations Act del 1979 non contiene un obbligo di questo tipo. I media nazionalisti cinesi affermano che gli Stati Uniti sarebbero stati sconfitti in una guerra su Taiwan.

Quanto tempo ancora prima che questo atteggiamento e questa flessione dei muscoli militari portino a un incidente che nessuna delle due parti ha voluto e in un campo di battaglia in cui nessuno vuole essere? Cina e Stati Uniti corrono proprio questo rischio se ciascuno continua ad aspettarsi il peggio dall’altro per mancanza di fiducia, entrambi impegnati in dimostrazioni di risolutezza, svincolati da una sufficiente diplomazia.

Il popolo taiwanese comprensibilmente non vuole essere annesso alla Cina. Vogliono mantenere la loro economia prospera e il loro sistema politico democratico. E i politici americani in linea di principio sostengono le loro aspirazioni. Tuttavia, poiché la politica internazionale implica rivalità tra Stati armati, con la guerra sempre in agguato sullo sfondo, le conseguenze della difesa dei principi non possono essere separate dai rischi del mondo reale.

Il popolo americano sarebbe davvero disposto a rischiare la guerra con la Cina per Taiwan se i suoi rappresentanti eletti si prendessero il tempo di spiegare esattamente cosa significherebbe in sangue e ricchezza, invece di impegnarsi in discorsi duri? I leader cinesi sono davvero preparati ad attaccare Taiwan, scommettendo che gli Stati Uniti, alla fine, perderebbero il coraggio – o perderebbero, punto?

Sebbene Biden capisca che il vero vertice faccia a faccia non è una panacea, è anche stato a lungo un sostenitore del valore degli incontri diretti tra i leader. La sua conversazione virtuale con Xi è un inizio, ma è tempo che i leader statunitensi e cinesi si incontrino di persona, nell’arco di pochi giorni, per evitare che esercitazioni militari e giostre verbali si trasformino in guerra.

Ciascuna parte può presumere che prevarrebbe. Ma come sarebbe la vittoria, e varrebbe il prezzo?