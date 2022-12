Come la battaglia per il Donbass ha plasmato il successo dell’ Ucraina

Mentre la guerra russo-ucraina entra nell’inverno, gli ucraini hanno motivo di essere cautamente ottimisti sull’andamento della guerra. A seguito di un’offensiva strategica alla fine di agosto in più regioni, le forze ucraine hanno riconquistato quasi tutto l’oblast di Kharkiv, parti dell’oblast di Donetsk e la riva destra dell’oblast di Kherson. Diversi fattori hanno consentito le offensive ucraine a Kherson e Kharkiv, ma gran parte di quel successo deriva dalla precedente battaglia per il Donbas. L’avanzata della Russia nel Donbass, da aprile a luglio, si è rivelata una vittoria di Pirro, successi tattici a scapito della visione strategica. La Russia ha speso manodopera preziosa e munizioni di artiglieria, mentre l’Ucraina ha perseguito una strategia di difesa in profondità. Entro settembre,

La battaglia per il Donbass ha dissanguato l’esercito russo di manodopera, in un momento in cui mancavano le forze sia per mantenere il territorio conquistato che per continuare le offensive. L’esercito russo ha compensato questo deficit aumentando notevolmente la velocità di fuoco dell’artiglieria. Questo ha bruciato la seconda risorsa più critica della Russia, le munizioni di artiglieria. L’effetto netto di entrambe le decisioni si è manifestato in autunno, quando alla Russia mancava la forza lavoro per difendere Kharkiv e le munizioni di artiglieria per mantenere le linee difensive a Kherson. Da allora, Mosca è stata in grado di compensare il deficit di forza lavoro con la mobilitazione, ma i recenti combattimenti a Bakhmut suggeriscono che le forze russe stiano risparmiando munizioni, non sparando più al ritmo delle prime fasi della guerra.

Il punto di svolta più importante di questa guerra è stato alla fine di marzo, quando il Cremlino si è reso conto che non poteva impadronirsi o circondare Kiev e raggiungere i suoi obiettivi massimalisti. L’esercito russo aveva ancora diversi vantaggi rispetto all’esercito ucraino a questo punto, ma non aveva le forze per continuare ad avanzare nella maggior parte delle direzioni e aveva subito pesanti perdite di personale e attrezzature. Ucraina e Russia stavano negoziando e funzionari ucraini avevano segnalato la volontà di fare alcune concessioni; tuttavia, le due parti non hanno mai raggiunto un accordo. Non è del tutto chiaro quanto questi negoziati siano stati vicini a un accordo finale, ma quando la Russia ha ritirato le sue forze dal nord dell’Ucraina, portando alla scoperta delle atrocità commesse a Bucha e altre città occupate dalle forze russe: le prospettive immediate di ulteriori negoziati terminarono. La migliore opzione della Russia era quella di porre fine alla guerra a questo punto, ottenendo concessioni limitate. Una volta che le forze russe non hanno più minacciato Kiev e altre città del nord, la posizione contrattuale e la capacità della Russia di costringere l’Ucraina sono diminuite notevolmente.

Dopo che la fase iniziale dell’invasione della Russia fallì a febbraio e marzo, il capo della direzione operativa principale dello stato maggiore russo, il colonnello generale Sergei Rudskoy, annunciò che la Russia si sarebbe concentrata sul sequestro di tutto il Donbas. Le forze russe si ritirarono dagli Oblast di Kyiv, Chernihiv e Sumy e furono ridistribuite a Kharkiv, nel Donbas o nell’Ucraina meridionale.

Tuttavia, c’era un problema evidente con la nuova strategia di Mosca. Anche se le forze russe fossero riuscite a impadronirsi dell’intera regione del Donbass, c’erano poche ragioni per credere che ciò avrebbe costretto l’Ucraina a concedere e porre fine alla guerra alle condizioni russe. Invece, il pensiero del Cremlino è stato sempre più caratterizzato da procrastinazione strategica e pio desiderio. Mosca sembrava concentrarsi sui suoi obiettivi di guerra minimi, senza capire come avrebbero portato al raggiungimento di obiettivi strategici a lungo termine o come la guerra sarebbe potuta finire. Nonostante una discrepanza strutturale tra mezzi militari e fini politici e nessuna strategia per porre fine alla guerra, la leadership russa si è impegnata in una campagna incentrata sull’occupazione di più territorio nel Donbass, mentre cercava di mantenere tutto il resto. Questo approccio ha consumato manodopera e munizioni russe a un ritmo insostenibile.

Problemi di manodopera

Durante l’invasione iniziale, la Russia ha impegnato oltre l’80% dei suoi gruppi tattici di battaglione di prontezza permanente, nonché unità della Guardia nazionale russa (Rosgvardia) e del corpo d’armata della Repubblica popolare russa di Luhansk e Donetsk (le loro forze sono essenzialmente parte del corpo d’armata russo militare). Ciò significava che l’esercito russo aveva una riserva limitata solo se la forza d’invasione non fosse stata in grado di raggiungere rapidamente gli obiettivi della Russia. Si trattava di un’operazione ad alto rischio, fortemente indebitata, senza alcuna copertura visibile nel caso in cui le cose andassero male. In confronto, gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003 con circa il 40% dei propri battaglioni di manovra, il che gli ha lasciato una riserva iniziale sufficientemente ampia per una rotazione più sostenibile.

Quando i piani di cambio di regime della Russia andarono male, l’esercito russo decise di inviare ulteriori gruppi tattici di battaglione da luoghi critici, come Kaliningrad , Abkhazia, Ossezia del Sud e Tagikistan , lasciando la Russia vulnerabile se scoppiassero crisi lungo i suoi confini. Ciò ha consumato gran parte della forza attiva rimanente. Molti di questi battaglioni iniziarono la guerra sotto forza e poi subirono pesanti perdite da aprile a giugno. Mentre l’esercito russo bruciava ufficiali e professionisti arruolati, il numero di ufficiali e soldati che si rifiutavano di combattere crebbe una volta che molti di loro scoprirono che la punizione sarebbe stata minima. Fino al 20-40 percento dei soldati in alcune unità si rifiutarono di tornare in Ucraina quando si ritirarono dall’Ucraina settentrionale in Russia. Il problema con i refusnik si è ampliato nel corso della primavera e dell’estate. In combinazione con alti livelli di logoramento, a settembre ciò ha portato le unità russe ad avere appena il 20% dei livelli di equipaggio previsti a Kharkiv.

Tutti questi problemi sono iniziati molto prima. La maggior parte dei gruppi tattici del battaglione russo era probabilmente a meno del 50% della loro forza autorizzata entro maggio durante i tentativi della Russia di impadronirsi di più del Donbass. Ciò significava che l’esercito russo ha dovuto affrontare un serio problema di manodopera quando ha iniziato quella campagna senza un metodo praticabile per generare forze aggiuntive. Invece di adottare una strategia che tenesse conto di questi limiti, Mosca ha deciso di gettare le sue forze in una costosa e logorante lotta nel Donbas senza una chiara strategia per porre fine alla guerra. I successi tattici della Russia nel Donbass a maggio e giugno porterebbero a un fallimento strategico in autunno. Nonostante questi problemi, la strategia della Russia nel Donbas avrebbe potuto avere successo senza un maggiore sostegno straniero all’Ucraina nella tarda primavera e all’inizio dell’estate. ricevere consistenti consegne di obici e munizioni, che continuarono per tutta l’estate e l’autunno. Mosca potrebbe aver giudicato male l’impegno occidentale nei confronti dell’Ucraina durante questa fase, dal momento che Washington e altri membri della NATO hanno fornito poco equipaggiamento pesante prima della primavera. Tuttavia, la Russia non sembrava cambiare la sua strategia poiché l’Ucraina ha iniziato a ricevere e impiegare efficacemente questi sistemi di artiglieria.

La Russia aveva poche buone opzioni per migliorare i suoi problemi di forza lavoro e soluzioni frammentarie avrebbero portato a un costante degrado della forza. A differenza dei militari arruolati nelle forze armate statunitensi, i coscritti russi non vengono addestrati nelle scuole centralizzate, ma principalmente dalle loro unità. Tuttavia, la Russia ha invaso l’Ucraina con la stragrande maggioranza delle sue unità di prontezza permanente, e molte unità probabilmente hanno ritirato i loro ufficiali di addestramento e sottufficiali per sopperire alle carenze. Ciò significava che l’esercito russo era in una posizione difficile per reclutare e addestrare nuove unità e non era ben progettato per combattere una guerra prolungata su larga scala senza mobilitazione. Mentre alcuni sospettavano Vladimir Putin potrebbe ordinare una mobilitazione parziale a maggio, sembrava essere convinto che l’esercito russo avrebbe potuto farsi strada verso la vittoria nel Donbas senza misure così drastiche. Questo è stato un altro caso di procrastinazione politica, poiché le opzioni della Russia sono andate di male in peggio.

Invece, l’esercito russo ha adottato quattro tipi di misure provvisorie per sostenere la guerra: formare battaglioni di riserva con livelli di personale molto più bassi, creare battaglioni di volontari regionali, mobilitare con la forza uomini nelle parti occupate di Luhansk e Donetsk e aumentare la dipendenza da organizzazioni come il Gruppo Wagner . Per compensare i suoi gruppi tattici di battaglione sottodimensionati, la Russia iniziò a reclutare volontari prestare servizio nell’esercito russo, nella Guardia nazionale e nelle unità delle Repubbliche popolari russe di Luhansk e Donetsk in primavera. Molti di questi volontari hanno precedentemente combattuto nel Donbas o avevano esperienza militare e generalmente hanno firmato contratti brevi di tre o sei mesi. Gli uomini più ideologicamente favorevoli o finanziariamente disperati – i contratti erano generalmente ben al di sopra dello stipendio medio in molte città – firmavano contratti per combattere, ma la maggior parte riceveva meno di una settimana di addestramento prima di schierarsi in Ucraina.

La Russia iniziò anche a fare più affidamento sul gruppo Wagner e su altri gruppi paramilitari semiprivati. A differenza dell’esercito russo, che dipende dalla coscrizione per le sue esigenze di reclutamento, Wagner disponeva di un’infrastruttura consolidata in tutta la Russia per reclutare volontari e per addestrarli ed equipaggiarli per vari lavori. La Russia ha anche scelto di mobilitare uomini adulti nelle aree occupate del Donbass all’inizio della guerra. Con il progredire della primavera e dell’estate, la forza che combatteva per la Russia era sempre più composta da volontari, uomini mobilitati e appaltatori militari privati. Ad agosto, quando l’Ucraina iniziò le sue offensive, le linee del fronte della Russia erano spesso presidiate da unità mobilitate per procura russa di Luhansk e delle Repubbliche popolari di Donetsk, unità di Rosgvardia non attrezzate per la guerra convenzionale, o unità militari russe sottodimensionate composte da volontari che avevano firmato contratti dopo l’inizio della guerra. Non era una forza professionale.

Sebbene l’esercito russo avesse ancora una serie di vantaggi convenzionali ad aprile, gli obiettivi militari rivisti della Russia lasciavano ai suoi comandanti poco spazio per l’arte operativa o la creatività. Invece, la campagna russa nel Donbas consisteva spesso in assalti frontali a posizioni trincerate nella parte più fortificata del Paese. Le forze russe compensarono appoggiandosi pesantemente al loro significativo vantaggio di artiglieria. Quando ha ottenuto i suoi maggiori successi a maggio e giugno, l’esercito russo sparava ogni giorno sostanzialmente più colpi di artiglieria rispetto all’esercito ucraino (sebbene i tassi di fuoco giornalieri di 50.000-60.000 sembrino cifre irrealistiche). Nonostante questo vantaggio, l’avanzata della Russia era ancora lenta e costosa, perché i militari non avevano le forze per condurre una guerra di manovra o mantenere lo slancio da qualsiasi svolta. I soldati ucraini senza armi che tenevano le linee difensive nel Donbass in primavera e all’inizio dell’estate sono stati determinanti per le future offensive dell’Ucraina. Hanno assicurato che qualsiasi offensiva russa avrebbe comportato pesanti perdite e hanno rallentato l’avanzata della Russia, il che ha guadagnato tempo critico poiché le truppe ucraine si sono addestrate e hanno ricevuto sistemi di artiglieria NATO sempre più sofisticati e sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Di conseguenza, i successi dell’Ucraina a Kharkiv e Kherson in autunno sono dovuti alle perdite subite dalla Russia in primavera. che ha guadagnato tempo critico poiché le truppe ucraine si sono addestrate e hanno ricevuto sistemi di artiglieria NATO sempre più sofisticati e sistemi di razzi di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Di conseguenza, i successi dell’Ucraina a Kharkiv e Kherson in autunno sono dovuti alle perdite subite dalla Russia in primavera. che ha guadagnato tempo critico poiché le truppe ucraine si sono addestrate e hanno ricevuto sistemi di artiglieria NATO sempre più sofisticati e sistemi di razzi di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Di conseguenza, i successi dell’Ucraina a Kharkiv e Kherson in autunno sono dovuti alle perdite subite dalla Russia in primavera.

L’arrivo di HIMARS ha avuto un effetto quasi immediato sul campo di battaglia. Il sistema logistico della Russia è piuttosto antiquato e centralizzato, il che significava che faceva ancora molto affidamento su grandi depositi di munizioni. L’HIMARS ucraino ha iniziato a prendere di mira questi depositi con risultati esplosivi. Cominciarono anche a colpire i posti di comando russi, ed erano probabilmente responsabili degli attacchi al quartier generale della 20a divisione di fucili a motore e della 106a divisione aviotrasportata della Russia. nel mese di luglio. La distruzione di questi depositi di munizioni non fermò l’artiglieria russa, ma ridusse significativamente il numero di colpi che potevano sparare ogni giorno. Inoltre, l’inventario dell’artiglieria occidentale dell’Ucraina si sarebbe rivelato più efficace nel fuoco di controbatteria, in particolare una volta che l’Ucraina avesse iniziato a ricevere colpi di artiglieria a guida di precisione come l’Excalibur. Poiché l’artiglieria era il più grande vantaggio della Russia durante la battaglia del Donbas, l’arrivo di HIMARS e dell’artiglieria occidentale fu fondamentale.

La capacità dell’Ucraina di impiegare efficacemente HIMARS e artiglieria dipendeva fortemente dal successo delle sue difese aeree per impedire all’aeronautica russa di prenderli di mira o condurre missioni di interdizione. Il continuo logoramento ha anche ridotto il vantaggio della forza lavoro della Russia. L’Ucraina ha mobilitato un numero considerevole di civili all’inizio della guerra, ma non tutti erano adeguatamente addestrati ed equipaggiati. Tuttavia, alla fine dell’estate, gran parte della forza russa non era nemmeno professionale o ben addestrata. Questi fattori hanno fatto sì che l’avanzata della Russia nel Donbas sia rallentata drasticamente dopo la presa di Lysychansk all’inizio di luglio. A quel punto, era chiaro che la Russia non aveva né un vantaggio sufficiente in artiglieria né forze di manovra per ottenere successi significativi. Il Cremlino aveva raggiunto un altro punto di svolta.

Mosca ha deciso di rafforzare la sua posizione sulla riva destra di Kherson in luglio e agosto con unità d’élite delle forze aviotrasportate, nonché unità del distretto militare orientale che erano basate lungo il fronte di Izyum in previsione di un’offensiva ucraina prevista. Spostando quelle forze a Kherson, la Russia riconosceva tacitamente che non sarebbe più stata in grado di avanzare molto nel Donbass. La decisione ha anche lasciato a maggior rischio le forze russe in difesa a Kharkiv e Zaporizhzhia poiché avrebbero meno riserve disponibili in caso di offensiva ucraina. Entro la fine di agosto, anche la Russia ha iniziato a schierare il suo 3 ° corpo d’armata, che era un nuovo tipo di unità di volontariato. A differenza dei precedenti volontari che ricevevano un addestramento minimo e spesso servivano come sostituti in combattimento, il 3 ° Corpo d’Armata era composto da battaglioni di volontari regionali supportati dai governi locali che avrebbero trascorso un mese presso i poligoni di addestramento Mulino e Totskoye a Nizhny Novgorod e Orenburg prima di schierarsi. Il 3 ° Corpo d’Armata ricevette anche moderni carri armati BMP-3, T-80BVM e T-90M e altre attrezzature. Ma non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi di personale e non c’era un piano chiaro per aumentare le forze volontarie aggiuntive dopo che è stato schierato in Ucraina. Ancora una volta, la Russia ha sviluppato un piano a breve termine senza una visione di vittoria a lungo termine. Il 3 ° Corpo d’Armata è stato schierato in Ucraina alla fine di agosto, ma non è stato in grado di arginare le offensive ucraine. Putin ha ancora rifiutato di dichiarare una mobilitazione generale.

Svolta ucraina a Kharkiv

L’entità dei problemi di manodopera della Russia è diventata chiara dopo il successo dell’offensiva dell’Ucraina a Kharkiv. I documenti catturati e i canali Telegram russi indicavano che molte unità militari russe in prima linea erano sostanzialmente sottodimensionate, comprese due unità a meno del 25 percento della loro forza autorizzata, e avevano perso attrezzature critiche, come i radar di controbatteria, che non erano stati sostituito. In particolare, i canali Telegram russi hanno sottolineato la mancanza di soldati di fanteria. Il corrispondente militare russo Alexander Kots ha detto che sapeva di brigate russe con solo sessanta soldati di fanteria quando fu annunciata la mobilitazione. Inoltre, l’Ucraina ha catturato un certo numero di soldati di diverse specialità che prestavano servizio in ruoli di combattimento, come un marinaio che affermava di aver prestato servizio in una base di deposito di munizioni navali prima di essere assegnato come parte di un equipaggio di carri armati con solo un addestramento minimo e soldati delle forze missilistiche strategiche russe . In un altro caso nell’oblast di Mykolaiv, le forze ucraine hanno catturato un paracadutista russo che prestava servizio in un carro armato con un membro di Wagner e un uomo mobilitato dell’oblast di Lukhansk. Ci sono stati anche casi di membri di bande militari che sono stati schierati e uccisi durante i combattimenti fin da marzo. Questi aneddoti erano simili al modo in cui l’esercito russo fu costretto a ritirare tutti i militari disponibili, indipendentemente dalla loro specialità, per formare unità frammentarie da combattere durante le guerre in Cecenia. Per sostenere i suoi ripetuti assalti a Bakhmut, Wagner iniziò a reclutare prigionieri e alla fine dell’estate mandò anche loro in prima linea.

La Russia semplicemente non aveva forze sufficienti per tenere un fronte espansivo in Ucraina. Le unità russe a Kharkiv erano convinte a luglio che l’Ucraina avrebbe condotto un’offensiva nella regione e l’intensità dei combattimenti è aumentata per tutto luglio e agosto, il che ha iniziato a pesare sempre più sulle forze russe. Le lettere recuperate hanno anche mostrato che un certo numero di soldati russi con base a Kharkiv ha chiesto di prendere un congedo una settimana prima dell’offensiva dell’Ucraina. In effetti, diversi canali Telegram russi gestiti da combattenti russi o corrispondenti incorporati con le forze russe hanno avvertito per gran parte di agosto di un accumulo ucraino a Kharkiv e più canali ha avvertito di un accumulo vicino a Balakliya una settimana prima dell’offensiva, dove è avvenuta la svolta dell’Ucraina. C’erano molteplici indicazioni che l’Ucraina stesse per condurre un’offensiva e che le forze russe a Kharkiv fossero vulnerabili. Tuttavia, l’esercito russo sembra aver preso solo misure minime, se del caso, per prepararsi. Molto probabilmente, la leadership politica russa ha rifiutato di consentire una ritirata, ma i militari semplicemente non avevano le forze o le attrezzature disponibili per rafforzare la regione.

L’operazione ucraina di Kharkiv è stata un’operazione combinata di armi ben pianificata ed eseguita, ma ha beneficiato in modo significativo del fatto che le forze russe semplicemente non erano in grado di difendere quella regione. In breve, la manovra combinata delle armi è stata possibile a causa degli alti livelli di logoramento subiti dalle forze russe nella corsa all’offensiva e della mancanza di coesione tra le unità rimanenti. Le forze ucraine si sono infiltrate oltre le linee russe e hanno ottenuto una svolta in un punto debole delle linee russe che, secondo quanto riferito, era detenuto dalle forze mobilitate della Repubblica popolare di Luhansk con Rosgvardia SOBR e OMON – più o meno analoghe alla polizia SWAT e alla polizia antisommossa – nel secondo scaglione. Fonti russe , tra cui Igor Girkin, ha affermato che le forze LNR non disponevano di armi pesanti sufficienti e i militari SOBR non sapevano come impiegare correttamente armi pesanti , come lanciagranate automatici, missili guidati anticarro e fucili senza rinculo, e hanno condotto solo un coordinamento minimo con l’unità di artiglieria in l’area. Oltre alle forze scarsamente equipaggiate che tenevano le linee del fronte, la Russia non disponeva di una riserva sufficiente a Kharkiv per fermare le scoperte ucraine. I canali russi hanno affermato che l’Ucraina ha impiegato efficacemente artiglieria e HIMARS prima dell’offensiva e ha condotto una rapida offensiva con entrambi i carri armati pesanti e unità di fanteria meccanizzata, nonché forze di ricognizione leggera, aviotrasportate e per operazioni speciali, che hanno creato il caos dietro le linee della Russia. L’Ucraina ha anche spinto in avanti le difese aeree di terra, il che ha impedito all’aeronautica russa di fermare l’avanzata. Le forze ucraine avanzarono rapidamente a Kupyansk e poi a Izyum, costringendo le forze russe a ritirarsi da entrambe le città e dalla maggior parte dell’oblast di Kharkiv.

Al contrario, l’Ucraina ha impiegato più di due mesi per riconquistare l’intera riva destra di Kherson dopo aver iniziato la sua offensiva. Le forze ucraine hanno anche impiegato armi combinate, armature, forze per operazioni speciali, HIMARS, artiglieria e veicoli aerei da combattimento senza pilota TB2 a Kherson, ma non sono state in grado di ottenere una svolta fino a ottobre. Tuttavia, le forze russe sono state ancora in grado di impedire che questa svolta portasse al crollo delle linee russe sulla riva destra. La più grande differenza nelle due campagne è stata la qualità e la densità delle forze russe in difesa. Le forze a Kharkiv erano sottodimensionate e scarsamente addestrate – le forze del distretto militare russo occidentale hanno ottenuto il peggio in questa guerra – mentre le forze aviotrasportate russe a Kherson erano più capaci e meglio guidate, secondo i canali russi. La Russia ha costruito difese a strati a Kherson e il terreno era più aperto, il che ha reso più facile localizzare le forze attaccanti con veicoli aerei senza pilota e ingaggiarle con l’artiglieria . Inoltre, sembrava che la Russia stesse usando la sua scarsa scorta di munizioni a guida di precisione più spesso a Kherson che altrove lungo il fronte. Ciò includeva le munizioni russe KUB e Lancet, che sono più spesso impiegate dalle forze per le operazioni speciali russe o dalle forze aviotrasportate; Munizioni vaganti Shahed 136/131 (Geran-2) iraniane; missili LMUR a lungo raggio lanciato da elicotteri d’attacco Mi-28MN, spesso utilizzati per colpire gli attraversamenti fluviali ucraini; e proiettili di artiglieria a guida laser di Krasnopol. A parte i veicoli aerei senza pilota iraniani, la Russia ha testato tutte queste munizioni in Siria, e molte sembrano essere relativamente efficaci. Tuttavia, la Russia non li possedeva in quantità sufficienti per una guerra su così vasta scala, compresi abbastanza veicoli aerei senza pilota Orlan-30 che possono oziare obiettivi per i colpi di Krasnopol .

Dopo il successo dell’Ucraina a Kharkiv, Putin avrebbe rifiutato le richieste dei suoi generali di ritirarsi dalla riva destra del Dnipro. Tuttavia, Putin ha acconsentito alla loro richiesta di avviare una mobilitazione generale e i primi soldati mobilitati sarebbero stati schierati in Ucraina meno di una settimana dopo. La priorità era frenare l’avanzata dell’Ucraina a Lyman e attraverso il fronte Kreminna-Svatove nell’oblast di Luhansk, quindi la Russia ha schierato soldati mobilitati con un addestramento minimo e i canali russi di Telegram hanno condiviso una serie di aneddoti di costosi errori commessi da queste unità non addestrate. A Kherson, l’Ucraina ha continuato ad attrarre le forze russe mentre prendeva di mira i ponti sul fiume Dnipro e i traghetti che mantenevano rifornite le forze russe.

Probabilmente la Russia avrebbe potuto mantenere le sue forze sulla riva destra del Dnipro più a lungo, ma quelle unità avrebbero continuato a combattere in svantaggio. Mentre le migliori truppe russe erano bloccate a Kherson, le forze ucraine avrebbero continuato ad avanzare altrove. Inoltre, ci sarebbe voluto del tempo per addestrare ed equipaggiare adeguatamente i soldati mobilitati, a differenza di quelli che venivano lanciati rapidamente in combattimento. Il Dnipro era un’ovvia barriera naturale che poteva aiutare la Russia a usare le sue scarse forze per mantenere la sua linea del fronte attraverso l’Ucraina. Se la Russia si fosse ritirata attraverso il Dnipro in luglio o agosto e avesse utilizzato il fiume come barriera, forse avrebbe potuto tenere Kharkiv, o almeno renderla un’offensiva più costosa.

Tuttavia, l’Ucraina aveva ancora un vantaggio nei colpi di precisione con HIMARS, Excalibur e altri colpi di artiglieria a guida di precisione. Tuttavia, Kherson rivela che l’effetto complessivo di HIMARS potrebbe essere sopravvalutato e il suo impatto si è stabilizzato dopo i primi due mesi di utilizzo sul campo di battaglia. Le forze russe sono state in grado di sostenere il fuoco dell’artiglieria e, infine, di ritirarsi da Kherson con la maggior parte del loro equipaggiamento, nonostante la minaccia di interdizione rappresentata dai fuochi di precisione ucraini. Gli adattamenti a HIMARS includevano lo spostamento degli hub logistici fuori portata, il rafforzamento dei posti di comando e l’introduzione di esche per rendere più difficile il targeting. Le forze russe a Kherson stavano mantenendo posizioni al di là di un fiume, a seconda dei traghetti e di un punto di attraversamento della diga per la logistica. Eppure i combattimenti erano duri, con alti tassi di logoramento da entrambe le parti.

La Russia sembra aver condotto un ritiro competente senza subire pesanti perdite, il che è forse un riflesso del miglioramento del comando e del controllo dopo la nomina del generale dell’esercito Sergey Surovikin il comandante delle forze russe in Ucraina. Da allora Surovikin ha utilizzato queste forze per rafforzare i combattimenti a Bakhmut e Svatove. L’attuale strategia della Russia sembra essere incentrata sul guadagnare tempo per creare una forza più ampia composta da soldati mobilitati con addestramento ed equipaggiamento migliori rispetto a quelli che sono già stati schierati. La Russia ha anche avviato una campagna di bombardamenti strategici all’inizio di ottobre con missili da crociera e attacchi di munizioni vaganti iraniane su obiettivi infrastrutturali ucraini – principalmente centrali elettriche e idriche – nell’apparente speranza di interrompere l’economia ucraina, minare il morale dei civili e aumentare i costi della guerra per Kiev e i suoi sostenitori occidentali. Questa è una risposta asimmetrica ai vantaggi dell’Ucraina sul campo di battaglia, che l’esercito russo sta lottando per eguagliare. Di conseguenza,

In attesa

I risultati di Kharkiv e Kherson danno una visione alquanto conflittuale delle prospettive dell’Ucraina di liberare rapidamente più territorio. Sebbene l’Ucraina possa spostare le forze da Kherson per rafforzare altre parti del fronte, è improbabile che le difese russe siano vulnerabili come lo erano a Kharkiv a settembre. L’esercito russo avrà ora un rapporto tra densità di forza e terreno molto più elevato e può risparmiare munizioni se persegue una strategia ampiamente difensiva. Inoltre, le forze russe altrove non devono affrontare gli stessi vincoli che avevano sulla riva destra a Kherson con un grande fiume dietro di loro nel raggio dell’HIMAR ucraino. Le forze russe, incluso Wagner, hanno costruito ulteriori linee difensive dall’offensiva di Kharkiv. Ciò suggerisce che ulteriori offensive da parte dell’Ucraina saranno più difficili,

Tuttavia, l’Ucraina ha ancora una serie di vantaggi. L’inverno probabilmente presenterà problemi maggiori per la Russia che per l’Ucraina, perché il divario tra le unità con disciplina e morale migliori diventa maggiore quando il tempo è brutto. La forza che combatte per la Russia è sempre più involontaria, composta da uomini mobilitati dalla Russia o dall’Ucraina, volontari a breve termine che sono costretti a continuare a prestare servizio, prigionieri che combattono per Wagner e soldati che in precedenza si erano rifiutati di combattere e che ora sono costretti a farlo con la minaccia di sanzioni penali, rispetto ai militari ucraini meglio motivati. I soldati ucraini hanno anche obiettivi strategici più chiari rispetto alle loro controparti russe e la leadership dell’esercito ucraino ha dimostrato di essere competente e di dare priorità al benessere delle truppe più di quello della Russia. Tutti questi fattori sono vantaggi che l’Ucraina può sfruttare.

Le forze per le operazioni speciali ucraine giocheranno probabilmente un ruolo chiave durante i mesi invernali, ora che la Russia ha un’ampia costa da difendere nel sud, e l’Ucraina probabilmente farà ulteriori tentativi di operazioni offensive nei prossimi mesi, quando il terreno gelerà. Finché l’Ucraina continua a ricevere munizioni sufficienti, in particolare per l’artiglieria e pezzi di ricambio, ha buone possibilità di riconquistare il territorio. Detto questo, il conflitto potrebbe diventare più logorante, vedendo guadagni incrementali invece di operazioni rivoluzionarie. La domanda è se questi vantaggi si dimostreranno sufficienti per le forze ucraine per riconquistare il territorio dalle truppe russe trincerate in posizioni difensive stratificate.

Nonostante i numerosi esempi di pessime condizioni , addestramento minimo , pagamenti ritardati , attrezzature difettose, leadership incompetente e altri problemi (tra cui una sparatoria di massa in un poligono di addestramento), i soldati mobilitati stanno fornendo alla Russia più forza lavoro. Hanno permesso all’esercito russo di stabilizzare le linee vulnerabili e condurre un ritiro da Kherson. I soldati scarsamente addestrati hanno un valore minimo nelle operazioni offensive, come suggeriscono gli attacchi della fanteria russa a Bakhmut, ma è più facile addestrare qualcuno a presidiare una posizione difensiva. Anche unità d’élite, come il 331° reggimento aviotrasportato delle forze aviotrasportate russe e 155a brigata di fanteria navale , stanno ricevendo soldati mobilitati come rimpiazzi in combattimento. Questa è una vulnerabilità significativa per la Russia, ma, finora, i soldati mobilitati sembrano essere più un vantaggio che uno svantaggio, anche se c’è indubbiamente una variazione. La misura in cui la Russia può creare unità mobilitate semi-efficaci o integrare con successo soldati mobilitati in unità esistenti sarà un fattore importante per quanto efficacemente la Russia può sostenere questa guerra, in particolare durante l’inverno. Se la Russia non riesce ad addestrare, guidare e integrare correttamente i soldati mobilitati, l’Ucraina potrebbe trovare un’opportunità per ottenere un altro passo avanti quando le condizioni meteorologiche e del terreno miglioreranno.

Un altro fattore chiave per Russia e Ucraina è il sostegno straniero, soprattutto in termini di munizioni di artiglieria. Potenziali accordi per munizioni di artiglieria dalla Corea del Nord e veicoli aerei senza pilota o possibilmente missili superficie-superficie dall’Iran, probabilmente influenzerebbe il tempo in cui la Russia può continuare questa guerra. Tuttavia, lo sforzo bellico dell’Ucraina dipende fortemente anche dal sostegno materiale esterno, che è limitato sia dalla disponibilità che dalle restrizioni politiche. La disponibilità di munizioni potrebbe essere il singolo fattore più importante che determina il corso della guerra nel 2023 e ciò dipenderà dalle scorte e dalla produzione straniere. Allo stato attuale, l’esercito russo farà fatica a ripristinare il potenziale offensivo, ma può trascinare una difesa ostinata. L’Ucraina sembra avvantaggiata a lungo termine, ma più a lungo va avanti la guerra, maggiore è l’incertezza e il vantaggio non è predittivo dei risultati.