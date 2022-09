Alcune settimane fa, le autorità ucraine hanno annunciato un’imminente controffensiva per liberare la regione di Kherson. L’attesa era alta: l’Occidente aveva fornito nuovi lotti di armi moderne -principalmente artiglieria e lanciarazzi multipli HIMARS- che aprivano la possibilità di effettuare attacchi efficaci dietro le linee russe. Questo, a sua volta, limiterebbe la fornitura di munizioni della Russia alla prima linea e complicherebbe la logistica delle sue forze armate. Le battaglie nell’Ucraina meridionale della scorsa settimana potrebbero sembrare l’inizio di quella tanto attesa operazione.

Tuttavia, i funzionari ucraini hanno confermato che le attuali azioni dell’esercito intorno a Kherson non sono una vera e propria controffensiva volta a riconquistare vaste aree di territorio. Piuttosto, ne sono la preparazione. Il compito in questa fase è distruggere la logistica del nemico e causare danni significativi alle sue truppe e alle sue attrezzature con mezzi senza contatto, come l’artiglieria e l’aviazione con missili e canne. Questa fase potrebbe durare più di una settimana, quindi è improbabile che nei prossimi giorni inizi una controffensiva ucraina su larga scala con fanteria e veicoli corazzati. Ciononostante, l’esercito ha fatto qualche progresso, con la bandiera ucraina che sventola ancora una volta su diverse città della regione di Kherson, in particolare Visokopillya.

È importante sottolineare, tuttavia, che l’aperta proclamazione da parte delle autorità di una controffensiva del sud conteneva un elemento di gioco militare. In risposta all’annuncio, la Russia ha deviato le riserve e alcune unità precedentemente di stanza nell’Ucraina orientale, dove aveva radunato la maggior parte delle sue forze. Ciò ha indebolito le sue linee in quella regione. Sono seguite notizie di pesanti combattimenti vicino alla città di Izyum e della liberazione di alcuni insediamenti nella regione di Donetsk. Ora, secondo alcune fonti, la Russia sta persino trasferendo parti del suo 3° Corpo d’armata di recente formazione -che probabilmente prevedeva di utilizzare nell’Ucraina orientale- in posizioni a ovest del fiume Dnipro.

L’Ucraina ha quindi attirato un numero significativo di truppe russe sulla testa di ponte sulla riva destra di quest’ultima, un’area ancora sotto l’occupazione nemica. Lì dipendono interamente da due ponti stradali e da un ponte ferroviario sul Dnipro. L’esercito ucraino ha colpito questi ponti quasi ogni giorno nell’ultima settimana, bloccando le unità russe sulla riva destra con poche possibilità di ritirata.

Uno degli obiettivi dell’esercito ucraino con queste azioni è distruggere la logistica del nemico. Senza ponti, l’esercito russo non può rifornire munizioni, cibo, personale o equipaggiamento, mentre ulteriori attacchi colpiscono magazzini, quartier generali e concentrazioni di truppe. Tuttavia, è probabile che l’obiettivo principale dello stato maggiore ucraino sia quello di sfinire il nemico sulla riva destra,privandolo della capacità fisica e mentale di condurre le ostilità e costringendolo alla resa.

Questa tattica è coerente con la filosofia del comando ucraino dal 24 febbraio, cioè preservare la vita dei suoi soldati. Sfinire il nemico invece di impegnarsi in battaglie su larga scala aiuta a proteggere le risorse umane dell’esercito ucraino. Ma questo non sarà efficace se non sarà accompagnato da un combattimento diretto per costringere i russi a ritirarsi.

L’Occidente può aumentare le possibilità dell’esercito ucraino di intensificare e riuscire nella sua controffensiva. Il passo più logico è fornire ancora più tipi di armi che le truppe ucraine hanno già padroneggiato. La controffensiva richiederà un notevole accumulo di armi per sfondare i ranghi russi. Dato il vantaggio numerico del nemico negli armamenti, l’Ucraina deve continuare a distruggere i depositi di combattimento e ostacolare la logistica russa. Le forze ucraine devono anche accumulare quante più armi possibili in modo da poter garantire un’operazione efficace. Ciò è diventato più urgente dall’annuncio del 5 settembre del Presidente Volodymyr Zelensky che erano iniziate ulteriori controffensive a est e sud-est.

L’artiglieria gioca, se non il critico, uno dei ruoli chiave in questa guerra. Le unità di artiglieria dell’esercito russo sono ancora significativamente più numerose di quelle dell’esercito ucraino. L’Occidente dovrebbe quindi continuare a fornire all’Ucraina sistemi di missili a lancio multiplo M270, cannoni semoventi cingolati come PzH 2000 e M109, cannoni semoventi a ruote come CAESAR e Zuzana e obici M777. È altrettanto importante fornire proiettili per quelle armi in numero sufficiente, dato il tasso estremamente elevato di fuoco dell’artiglieria in questa guerra. Inoltre, l’Occidente ha bisogno di continuare le consegne di HIMARS per distruggere i depositi e l’artiglieria russi.

Veicoli blindati. Una controffensiva di successo richiede un gran numero di carri armati, veicoli da combattimento della fanteria BMP e veicoli corazzati per il trasporto di personale. Relativamente rapidamente -e con la necessaria volontà politica-l’Occidente può inviare in Ucraina moderni veicoli corazzati da combattimento, come gli americani Bradley e Strykers, i British Warriors e i German Marders. I Paesi della NATO hanno migliaia di unità di queste armi in servizio e nei loro magazzini.

L’esercito ucraino ha urgente bisogno di veicoli blindati per proteggere i suoi soldati durante la controffensiva. Sono emersi video che mostrano soldati ucraini che avanzano senza la protezione di tali veicoli. Considerando il paesaggio della steppa dell’Ucraina meridionale, lanciare attacchi in questo modo è estremamente rischioso. I veicoli corazzati sono quindi essenziali, non solo per un’offensiva più efficace, ma anche per salvare la vita di molti soldati ucraini.

Difesa aerea e mezzi per la soppressione della difesa aerea nemica. L’Ucraina utilizza già i missili anti-radar americani AGM-88 HARM, che hanno permesso all’aviazione ucraina di sentirsi più sicuri nello spazio aereo meridionale. Ma la Russia ha ancora una notevole capacità antiaerea in prima linea. L’Ucraina ha quindi bisogno di AGM-88 HARM sufficienti e di aerei in grado di trasportare quest’arma. L’opzione migliore è il trasferimento di MiG-29 modernizzati dagli Stati membri della NATO orientali.

Inoltre, l’Ucraina ha urgente bisogno di rafforzare la propria difesa aerea per migliorare la logistica delle proprie truppe. La difesa aerea ucraina ha costantemente migliorato il suo tasso di intercettazione dei missili russi (che ora raggiunge il 70%, secondo il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev). La consegna annunciata di IRIS-T e dei sistemi missilistici terra-aria Norwegian Advanced migliorerà la copertura per le forze ucraine durante la controffensiva.

La controffensiva ucraina non sarà una ‘guerra lampo’, ciò richiederebbe un vantaggio significativo nelle armi. Tuttavia, il comando ucraino ha dimostrato la capacità di sfruttare al meglio il numero limitato di armi disponibili, oltre a prendere decisioni tattiche ponderate e creative. Il compito principale dell’Occidente è fornire all’Ucraina armi in numero sufficiente per condurre una controffensiva efficace con il minor numero possibile di perdite. In tal modo, gli alleati dell’Ucraina possono svolgere un ruolo decisivo in questa fase della guerra e contribuire alla sicurezza dei confini orientali dell’Europa.