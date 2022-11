Come l’Iran minaccia la pace e la sicurezza del Caucaso meridionale

Dopo la vittoria dell’Azerbaigian sull’Armenia, nella seconda guerra del Karabakh, alla fine del 2020, l’Iran ha raddoppiato le sue provocazioni diplomatiche di lunga data, la guerra economica e le minacce di aggressione militare contro l’Azerbaigian. L’aumento qualitativo del suo sostegno all’Armenia contro l’Azerbaigian si manifesta in ciascuna delle aree che seguono.

Sul fronte diplomatico, a ottobre, l’Iran ha aperto un consolato a Kapan, capoluogo della provincia armena di Syunik, dove dovrebbe sorgere il corridoio di Zangezur (a pochi chilometri dal confine con l’Azerbaigian).

L’Armenia si è impegnata a costruire il corridoio di Zangezur, tra il corpo dell’Azerbaigian e la sua exclave Nakhchivan, nella dichiarazione trilaterale del novembre 2020 con Azerbaigian e Russia, che ha posto fine alla seconda guerra del Karabakh.

L’Iran e l’Armenia sostengono che il corridoio sarebbe extraterritoriale e una violazione della sovranità statale; tuttavia, il corridoio Lachin, all’interno dell’Azerbaigian, con il quale viene spesso confrontato per analogia, non è nessuna di queste violazioni. Né importa che le guardie di frontiera russe forniscano sicurezza, perché forniscono sicurezza per quasi tutti i confini dell’Armenia con l’Azerbaigian così com’è.

Sul fronte economico, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) dell’Iran, ha intensificato la sua cooperazione militare-industriale con i leader economici armeni nei campi della tecnologia e della sorveglianza.

I dirigenti delle compagnie militari iraniane hanno visitato l’Armenia dall’inizio dell’anno. Quando all’inizio di quest’anno è stato istituito a Yerevan un centro iraniano per l’esportazione e gli investimenti, i produttori iraniani di sistemi laser e di comunicazione e droni erano ben rappresentati. Il vicegovernatore della regione di Syunik ha incontrato l’ambasciatore cinese a Yerevan,accogliendo con favore gli investimenti diretti esteri cinesi nella regione, non escluso il settore militare-industriale.

Sul fronte militare, anche alla fine del 2020, durante la seconda guerra del Karabakh, le forze iraniane sono effettivamente entrate nelterritorio azero occupato vicino allo storico ponte Khudafarin. Ciò ha aiutato l’aggressione di Yerevan contro Baku, bloccando la strada di quest’ultima per Zengilan. Nel settembre 2021,l’Iran ha tenuto straordinari giochi di guerra vicino al confine con l’Azerbaigian. Ancora una volta, nell’ottobre di quest’anno, l’Iran ha condotto grandi esercitazioni militari al confine con l’Azerbaigian, inclusa la pratica dell’attraversamento del fiume Aras, che definisce gran parte del confine tra i due Stati. Il 2 novembre, il Ministero della Difesa di Baku ha riferito che vicino al confine erano iniziate altre esercitazioni militari senza preavviso.

L’Armenia è stata a lungo un alleato dell’Iran. Dal momento che l’esito della seconda guerra del Karabakh ha cambiato le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche in tutta la regione, quell’alleanza ha ora acquisito un significato ‘macroregionale‘.

Questo risultato emerge dal fatto che la Russia si è mossa più direttamente verso un’aperta cooperazione militare e strategica con l’Iran. Lo ha fatto perché è stata costretta, per sostenere la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, a ridispiegare le sue forze lontano dalla Siria e dal Caucaso meridionale.

In Siria, la Russia aveva implicitamente concesso a Israele una certa libertà di agire contro le forze iraniane e sostenute dall’Iran, a condizione che Israele non contestasse gli interessi russi altrove. Ora però, grazie al ridispiegamento delle forze russe, Israele è ancora più libero di agire in tal senso, anche in Libano. Poiché la capacità dell’Iran di agire contro Israele in Libano è limitata, ha aumentato le sue attività contro lo stretto partner economico e militare di quest’ultimo, l’Azerbaigian.

In realtà l’approfondimento dei legami dell’Azerbaigian con Israele è iniziato un decennio fa, proprio come risposta alle crescenti minacce iraniane già allora. Già nel 2013, i membri della legislatura iraniana avevano redattoun disegno di legge che chiedeva la revisione del Trattato di Turkmanchay del 1828. Questo è il trattato che ha diviso i molteplici khanati azerbaigiani tra gli imperi russo e persiano. In particolare, ha confermato la cessione dei khanati settentrionali alla Russia, spaccando in due lo storico Azerbaigian.

Fu a seguito di quell’iniziativa dei parlamentari iraniani, che chiedevano la revisione del Trattato di Turkmenchay, che l’ex Ministro degli Esteri dell’Azerbaigian. Elmar Mammadyarov, fece la prima visita di alto profilo di uno dei Ministri del gabinetto di Baku in Israele, alla fine di aprile 2013. Tuttavia, in passato l’Azerbaigian si è generalmente astenuto da visite ad alto livello in Israele, per non inimicarsi l’Iran.

Solo poche settimane fa, poi, Baku ufficiale ha dichiarato l’intenzione formale di aprire un’ambasciata in Israele, che da tempo ha una propria ambasciata a Baku.

L’ambasciatore israeliano presso la Repubblica dell’Azerbaigian è George Deek, il primo cristiano arabo israeliano a ricoprire un tale grado diplomatico (a cui è stato nominato all’età di 34 anni), e che, in un discorso avvincente quasi 10 anni fa in Norvegia, dove è stato vice ambasciatore, ha esposto la sua straordinaria storia familiare –inclusal’origine armena della nonna di suo padre- e come quella storia e la sua biografia lo hanno portato a diventare un diplomatico israeliano.

L’Iran ha costantemente cercato di seminare il caos a Baku e di rovesciare il governo laico, anche prima della visita di Mammadyarov in Israele, nel 2013. Nel 2007, quindici iraniani e azeri sono stati condannati per tale cospirazione sovversiva. Nel 2008 è stato sventato un complotto degli Hezbollah libanesi, aiutati dai servizi iraniani, per far saltare in aria l’ambasciata israeliana a Baku. Alla fine del 2011, il giornalista azero Rafig Tagi (oggetto di una fatwa di morte di un ayatollah iraniano dal 2005) è stato assassinato a Baku dopo aver pubblicato un articolo che criticava la teocrazia iraniana dell’epoca. All’inizio del 2012, la polizia azera ha smantellato un’altra cellula terroristica iraniano-libanese organizzata dall’IRGC insieme a Hezbollah. E la lista continua.

Non è quindi una novità che, oltre alle citate provocazioni diplomatiche, economiche e militari dell’Iran contro l’Azerbaigian, continuino anche i semplici espliciti tentativi di sovvertire e rovesciare il governo.

Proprio questo mese, Baku ha arrestato un gruppo di cittadini azerbaigiani armati illegalmente, addestrati e finanziati dai servizi di intelligence iraniani. Erano stati indottrinati contro il governo di Baku con il pretesto di ‘idee religiose estremiste radicali’, vale a dire la dottrina teocratica dei Dodici, di cui l’Iran è l’unico esponente statale al mondo. Non molto tempo dopo, il servizio di sicurezza statale dell’Azerbaigian ha smascherato una rete di spionaggio iraniana a Baku e ha intrapreso misure per sopprimere la sua attività di intelligence sovversiva.

L’antipatia iraniana verso l’Azerbaigian ha profonde e complesse radici storiche. È tuttavia possibile individuarne tre cause prossime ai giorni nostri. In primo luogo, l’indipendenza dell’Azerbaigian attira l’attenzione della minoranza etnica azera in Iran, concentrata nel nord-ovest del Paese, che ora cerca l’autonomiaall’interno di un Iran federalizzato. In secondo luogo, Teheran è ostile alla politica estera autonoma di Baku, inclusa non solo la sua amicizia con Israele, ma anche il suo orientamento generalmente verso ovest nella politica energetica e di sicurezza. In terzo luogo, nonostante il completamento da parte dell’IRGC del loro ‘colpo di Stato morbido’ contro la mullahocrazia circa tre anni fa, il modello di stato laico dell’Azerbaigian sciita smentisce ancora le continue pretese millenarie dei Twelver del regime di Teheran.

Da tutto quanto sopra, sembrerebbe che non ci sia una ‘soluzione a breve termine‘ per le tensioni che l’Iran sta provocando nella regione.

Il Paese aderisce all’asse centrato sino-russo che cerca di sostituire l’attuale sistema internazionale con un altro in cui l’Occidente democratico è in ultima analisi subordinato ai poteri totalitari-autocratici.

La manipolazione delle élite occidentali è parte integrante di questa strategia.

L’Armenia in questo sta, di pari passo, mobilitando la sua diaspora -in particolare in Francia e negli Stati Uniti- in modo da incidere sull’azione dell’Occidente in difesa dei propri interessi oggettivi: non solo riguardo al conflitto dell’Armenia con l’Azerbaigian, ma anche della politica occidentale nei confronti dell’Iran in generale.

L’Armenia è ed è stata negli ultimi 30 anni, dall’indipendenza, un alleato dell’Iran. La loro cooperazione congiunta sta assumendo una dinamica ancora più intensa dalla fine della seconda guerra del Karabakh. La situazione è ulteriormente complicata dalle dimensioni internazionali del disastroso baratro economico e politico in cui il regime di Teheran sta trascinando da anni l’Iran. Questo abisso viene ulteriormente scavato dal fatto che l’IRGC ha tolto, alcuni anni fa, il pieno controllo del Paese all’élite teocratica che lo aveva originariamente creato.

Escludendo il cambio di regime, sembra improbabile che l’Iran modifichi le sue politiche aggressive nel prossimo futuro. Questo sembrerebbe essere così, non solo perché la sua stessa élite è così coinvolta in queste politiche, ma anche perché non desidera che la Turchia e l’Azerbaigian stabiliscano una rotta commerciale trans-caspica attraverso il corridoio di Zangezur. Un tale corridoio ridurrebbe ulteriormente la statura e l’influenza dell’Iran nella regione più ampia.