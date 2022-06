Il 2 giugno ‘Al-Arabiya News‘ , ha evidenziato l’ironia di come l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin abbia avuto un impatto sul Medio Oriente. Citando i rapporti secondo cui le truppe russe sarebbero state ritirate dalla Siria per aumentare le forze in Ucraina, l’articolo affermava che probabilmente seguiranno ulteriori ritirate russe, «aprendo la strada all’Iran per esercitare la completa influenza sulla Siria».

«Nessuno», scrive, «avrebbe potuto immaginare che l’Iran avrebbe tratto il massimo dalla crisi ucraina».

‘Al-Arabiya News‘ è favorevole alla presenza della Russia in Siria, non tanto per mantenere al potere il Presidente siriano, Bashar al-Assad, quanto per limitare l’espansione militare dell’Iran. Le ambizioni della Russia nella regione, sostiene, non erano troppo grandiose: migliorare il proprio equilibrio commerciale e di investimento, utilizzare il porto di Tartus e svolgere un ruolo significativo in Medio Oriente.

«Oggi, questo teorico equilibrio estero in Siria sta per essere ribaltato a favore di Teheran… Il ritiro della Russia, unito alla continua presenza militare dell’Iran, potrebbe riaccendere le fiamme del conflitto all’interno e intorno alla Siria, come gli obiettivi della presenza dell’Iran a Damasco andare ben oltre la protezione del regime siriano».

Il ‘Moscow Times‘ è il principale mezzo di comunicazione indipendente della Russia. Nel marzo 2022, a seguito di una nuova legge in Russia che limita la copertura mediatica dell’invasione dell’Ucraina, ha trasferito i suoi principali editori ad Amsterdam. Poche settimane dopo le autorità hanno bloccato l’accesso in Russia al suo sito web in lingua russa. Tuttavia continua a pubblicare.

Il 6 maggio il ‘Moscow Times‘ ha riferito che, al fine di rafforzare le sue operazioni ucraine, il Presidente russo Vladimir Putin stava ridimensionando il coinvolgimento militare russo in Siria. Il notiziario ha affermato che la Russia aveva già avviato il processo di ritiro di una parte dei suoi 63.000 soldati di stanza in Siria e li stava concentrando in tre aeroporti prima di trasferirli sul fronte ucraino. Le truppe ridistribuite includevano il famigerato mercenario Wagner Group. le basi aeree russe abbandonate venivano consegnate all’IRGC (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche) iraniano e al gruppo terrorista libanese Hezbollah.

Due giorni dopo il Presidente della Siria, Bashar al-Assad, era in Iran. Alcuni commentatori ritengono che Assad sia andato specificamente a chiedere un maggiore sostegno iraniano per compensare qualsiasi ridimensionamento russo in Siria. Assad sa bene che solo l’intervento di Putin nel conflitto siriano nel settembre 2015 gli ha permesso di sconfiggere i suoi oppositori e mantenere il potere.

Eppure Assad è in una sorta di dilemma. Se il sostegno della Russia si indebolisce, non può stringere troppo il rapporto con l’Iran anche se, in quanto aderente alla tradizione sciita dell’Islam, ne è stato a lungo cliente. Assad vuole essere riammesso nella Lega Araba e per riuscirci ha bisogno del sostegno arabo. Qualsiasi rafforzamento sostanziale della posizione dell’Iran in Siria influenzerebbe senza dubbio le relazioni della Siria con altri Paesi arabi, la maggior parte dei quali considera l’Iran e le sue ambizioni regionali con sospetto.

Questa realtà politica è stata chiarita in modo cristallino dal re di Giordania Abdullah il 18 maggio. Visitando la Stanford University negli Stati Uniti, Abdullah ha affermato che la presenza russa nel sud della Siria era un ‘fattore stabilizzante‘ e che se si fosse ritirato il vuoto sarebbe stato riempito dall’Iran, e i suoi proxy rappresentano una vera minaccia per la stabilità della Giordania. Ha aggiunto che da quando Mosca è stata distratta dalla guerra in Ucraina, il suo Paese ha dovuto affrontare la possibilità di un conflitto al confine con la Siria.

Abdullah si riferiva ai rapporti secondo cui l’Iran stava già approfittando della preoccupazione della Russia per la guerra in Ucraina per espandersi nella Siria meridionale e centrale. La presenza dell’Iran nel sud della Siria rappresenta una vera minaccia per la Giordania. Abdullah ha a lungo messo in guardia sulle ambizioni finali dell’Iran in Medio Oriente. L’esercito giordano si sta attualmente mobilitando lungo il confine con la Siria per combattere il traffico di droga e armi. A gennaio la Giordania ha annunciato che in futuro, se necessario, perseguirà i trafficanti oltre confine e li arresterà all’interno della Siria.

La Russia ha investito molto in Siria, in parte per garantire il suo continuo accesso al Mediterraneo attraverso il porto di Tartus, e Putin non si ritirerebbe completamente se non sotto pressioni estreme. L’entità della sua continua presenza in Siria dipende dal successo della sua operazione militare in Ucraina. Se ha bisogno di aumentare la sua forza combattente lì, ritirerà ancora più pesantemente le sue truppe attualmente di stanza in Siria e il cambiamento negli equilibri di potere diventerebbe presto evidente. Il regime di Assad si rivolgerebbe senza dubbio all’Iran e al suo IRGC per mantenere il controllo e continuare a combattere l’opposizione e i gruppi estremisti sunniti.

Russia e Iran, sebbene nominalmente alleate in Siria, erano ben lungi dall’essere d’accordo su questioni come il futuro politico della Siria, la sua ricostruzione postbellica e le future politiche economiche, politiche e militari. L’Iran potrebbe ritrovarsi con poteri considerevolmente accresciuti in Siria, sia militari che politici. Qualsiasi aumento significativo del livello delle truppe iraniane o dell’attività militare in Siria attirerebbe probabilmente ulteriori attacchi israeliani.

Quindi l’equazione politica risulta essere: il fallimento russo in Ucraina equivale a un Iran rafforzato in Siria, e un Iran più potente probabilmente equivale a una maggiore attività militare anti-Iran da parte di Israele. Gli interessi democratici in Medio Oriente si ritrovano a condannare l’avventura ucraina di Putin, ma temono che il mancato successo dell’operazione rafforzerebbe la base di potere del regime iraniano in Medio Oriente. Questo è l’inaspettato e scomodo sottoprodotto dell’invasione russa dell’Ucraina.