L’Indonesia, l’ospite del vertice del G20 di quest’anno, è sotto i riflettori poiché gli Stati Uniti e i loro alleati, come l’Australia e i membri dell’Unione Europea, suggeriscono che la Russia sia esclusa dall’incontro per aver invaso l’Ucraina.

La guerra Russia-Ucraina va avanti da più di un mese senza alcun segno di cessazione presto. I paesi occidentali hanno sostenuto l’Ucraina con armi, sanzioni economiche unilaterali nei confronti della Russia ed espulsioni di massa dei diplomatici russi.

Il presidente Joko “Jokowi” Widodo, tuttavia, ha deciso di invitare la Russia al vertice del G20 ancora perché l’Indonesia vuole rimanere imparziale e mantenere buoni rapporti con entrambe le parti in guerra.

Questa risposta ha spinto i paesi occidentali a chiedere che l’Ucraina sia invitata al vertice se la Russia rimane nell’elenco dei presenti.

Tuttavia, cedere alle pressioni dell’Occidente non sembra un’opzione sensata per l’Indonesia. Ciò potrebbe creare una spaccatura non necessaria tra l’Indonesia e altri membri del G20 non occidentali come Brasile e Cina.

Qualsiasi spaccatura non necessaria può sconvolgere l’agenda generale del vertice. Una tale mossa sarebbe anche incoerente con l’attuale sforzo dell’Indonesia di mantenere buone relazioni sia con la Russia che con l’Ucraina.

La guerra dovrebbe essere all’ordine del giorno?

Allo stesso tempo, la preferenza dell’Indonesia di togliere la guerra dall’agenda del G20 e concentrarsi esclusivamente sulle questioni economiche, che ha ottenuto il sostegno della Cina, non è nemmeno prudente.

Alcuni esperti economici indonesiani sostengono che la guerra Russia-Ucraina sarebbe probabilmente un argomento inevitabile all’ordine del giorno. Questo perché la guerra ha aggravato la crisi economica globale, in particolare innescando fluttuazioni dei prezzi del petrolio e delle materie prime.

Più della metà dei Paesi membri del G20 si è anche saldamente allineata a una delle parti in guerra.

Il vertice del G20, invece, può essere uno slancio per l’Indonesia per mostrare il suo contributo concreto al processo di pace diventando un mediatore tra Russia e Ucraina.

Ecco due ragioni principali per cui dovremmo essere ottimisti sul fatto che l’Indonesia può essere un intermediario adatto a mediare alcuni colloqui di pace tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

L’imparzialità dell’Indonesia

L’Indonesia aderisce a un principio di politica estera “libera e attiva“. Si basa sull’impegno dell’Indonesia a mantenere la pace e l’ordine nel mondo.

Sulla base del principio e dell’impegno, l’Indonesia ha preferito evitare il coinvolgimento in conflitti aperti con le maggiori potenze e ha rifiutato di schierarsi con una parte mentre inimicava l’altra.

Questa posizione è un aspetto essenziale che l’Indonesia dovrebbe adottare come “organizzatore di eventi” del G20. Ciò darebbe al paese un vantaggio diplomatico e l’opportunità di essere un mediatore e di dimostrare un ruolo multilaterale più forte.

La decisione dell’Indonesia di mantenere la Russia nell’elenco degli inviti del G20 dimostrerebbe al mondo che il suo impegno di non allineamento non cederà alle pressioni delle grandi potenze. Invece, il paese può essere una potenza media strategica e ottenere la fiducia delle parti in guerra.

L’Indonesia non ha deciso di invitare l’Ucraina. Ma la possibilità di avere Ucraina e Russia al vertice del G20 può essere un buon punto di partenza. Se entrambe le parti accettano di incontrarsi al vertice, l’Indonesia può radunare altri membri del G20, con posizioni e aspirazioni simili, come intermediario onesto per rendere possibili i colloqui di pace.

Le esperienze dell’Indonesia come negoziatore di pace e mediatore

L’Indonesia ha una buona esperienza nella mediazione dei conflitti regionali.

Lina Alexandra, ricercatrice senior del centro di studi strategici e internazionali con sede a Giacarta, ha scritto nel suo articolo che nel 1988-1991 l’Indonesia ha svolto un ruolo fondamentale nella cessazione del conflitto armato cambogiano e nell’eliminazione dell’occupazione del Vietnam in Cambogia.

Alexandra ha anche affermato che l’Indonesia è stata un intermediario onesto per facilitare gli sforzi di pace per il conflitto tra le Filippine e il gruppo separatista Moro National Liberation Front, dagli anni ’70 agli anni ’90.

Nel 1993, l’Indonesia ha presieduto l’Organizzazione della Conferenza islamica e ha ospitato un secondo ciclo di colloqui esplorativi informali a Cipanas, West Java. I colloqui hanno portato a una “Dichiarazione d’intesa” che ha portato il governo filippino e il Fronte di liberazione nazionale Moro a firmare un accordo di pace nel 1996.

L’Indonesia può ripetere questo successo, fungendo da facilitatore di pace fattibile e strategico tra Russia e Ucraina durante la sua presidenza del G20.

L’Indonesia può anche dimostrare la sua capacità di mantenere l’ordine internazionale e migliorare la sua immagine internazionale.

Anche Turchia, Cina e Israele sono in lizza per essere il mediatore del conflitto Russia-Ucraina. Tuttavia, in quanto ospite del Vertice del G20, l’Indonesia ha un biglietto d’oro per esserlo.

L’Indonesia deve considerare la presentazione della guerra Russia-Ucraina al vertice del G20 come un’opportunità per facilitare la pace piuttosto che come una minaccia che potrebbe interrompere i suoi piani di presidenza del G20.

Se l’Indonesia può portare risultati strategici che portino a un accordo di pace, come ha già fatto con successo in precedenza, sarà un buon punto per il Paese per migliorare la propria immagine e potere contrattuale nell’arena internazionale.