L’Eurovision Song Contest di quest’anno, una celebrazione annuale della musica pop in cui le nazioni competono per ottenere i voti dei giudici e del pubblico, si svolge il 14 maggio a Torino, in Italia. E l’Ucraina è in modo schiacciante la favorita per la vittoria.

Mentre le ultime probabilità riflettono prima di tutto la diffusa simpatia in tutta Europa per l’Ucraina assediata, aiuta sicuramente il fatto che la voce ucraina, “Stefania” della Kalush Orchestra, colpisca le note giuste quando si tratta di Eurovision. Combinando i suoni folk tradizionali con l’hip-hop moderno, la canzone è sentimentale e ottimista allo stesso tempo.

Originariamente scritto come un’ode alla madre del cantante, “Stefania” da allora è diventato un inno per la nazione in guerra.

Cantato interamente in ucraino, mette in mostra costumi storici e strumenti tradizionali in una solida impronta dell’identità ucraina, fondendo anche efficacemente un ritornello melodico con i ritmi globali dell’hip-hop. Nel complesso, la canzone riflette qualcosa dell’atteggiamento resiliente dell’Ucraina di fronte all’aggressione russa e delle sue tendenze culturali filo-occidentali. In effetti, un membro della Kalush Orchestra ha dichiarato: “Il nostro paese non solo vincerà la guerra, ma vincerà anche l’Eurovision”.

La Russia era intenzionata a competere anche quest’anno. A febbraio, tuttavia, la European Broadcasting Union, l’organizzazione dietro l’Eurovision, ha bandito la Russia dalla competizione, sotto la crescente pressione degli altri paesi partecipanti per l’invasione dell’Ucraina.

Ho studiato a lungo l’Eurovision come evento culturale e politico. Se l’Ucraina vincerà, credo che continuerà l’eredità in corso dell’Eurovision di segnare i confini dell’Occidente liberale. Nonostante la natura popolare ed effimera delle sue canzoni, l’evento ha, sin dal suo inizio, rispecchiato la cultura politica e le realtà geopolitiche dell’Europa.

Hanno fatto un sogno

Fondato nel 1956 dalla European Broadcasting Union, l’Eurovision Song Contest è il concorso musicale internazionale televisivo più lungo al mondo, con un pubblico enorme di circa 200 milioni di persone. La parodia dell’Eurovision del 2020 di Will Farrell “Story of Fire Saga” e un recente spin-off della NBC dell’evento reale, l’American Song Contest, condotto da Snoop Dogg e Kelly Clarkson, hanno suscitato interesse negli Stati Uniti.

Nel corso degli anni, Eurovision si è espansa da un piccolo gruppo di sei nazioni dell’Europa occidentale a oltre 40 concorrenti provenienti da tutta Europa, oltre a Israele e Australia.

È cresciuto più o meno in tandem con altre organizzazioni europee ed europee, come l’Unione Europea e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Come quei blocchi economici e strategici, l’Eurovision si è espansa nel Mediterraneo negli anni ’60 e ’70 e nell’Europa orientale dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989. Nel corso dei decenni, il concorso ha spinto e riadattato i confini dell'”Europa”, sia geograficamente che ideologicamente.

Conoscendomi, conoscendo l’UE

La definizione di Eurovision dei confini geografici dell’Europa potrebbe non essere intuitiva per molti spettatori. La European Broadcasting Union segue la conferenza di Madrid del 1932 dell’International Radiotelegraph Union, che stabilì i confini orientali e meridionali della “Regione Europea” al 40° meridiano est e al 30° parallelo nord, “in modo da includere la parte occidentale dell’U.R.S.S. e i territori che si affacciano sul Mediterraneo”.

Israele e in effetti tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo possono quindi partecipare. Nel 2007 sono stati apportati adeguamenti su quei confini per consentire la partecipazione delle nazioni del Caucaso.

L’inclusione dell’Australia è una questione diversa, risalendo al 2015, quando la European Broadcasting Union ha invitato il paese, sulla base della sua base di fan insolitamente forte, a unirsi per celebrare il 60° anniversario della competizione. Gli australiani sono arrivati ​​con una tale energia ed entusiasmo che da allora sono rimasti.

Il numero sempre crescente di paesi partecipanti ha ampliato e ampliato la comprensione di quali paesi appartengono all’Europa come entità culturale.

Più complesso e sfumato è il significato ideologico e politico di “Europa”. I “valori fondamentali” dichiarati dalla European Broadcasting Union includono democrazia, pluralismo, diversità, inclusione e libertà di espressione.

Ma quei valori si sono a volte sfregati contro le realtà politiche dei paesi all’interno dei confini geografici dell’Europa.

Quando la Spagna ha ospitato il concorso nel 1969, l’Austria ha boicottato a causa della politica fascista del dittatore spagnolo Gen. Francisco Franco. La Spagna ha ospitato perché aveva vinto l’anno prima con “La La La” di Massiel; la nazione vincitrice ha solitamente ospitato la competizione dell’anno successivo dal 1958.

Una canzone senza politica

La European Broadcasting Union cerca di attenersi all’ideale di una competizione puramente musicale senza sfumature politiche, ma alcuni paesi hanno cercato di inserire nelle loro proposte critiche astute e politiche.

Nel 2009, la Georgia ha tentato di protestare contro l’invasione russa del suo paese nel 2008 con la canzone “We Don’t Want to Put In” – un’opera teatrale sul nome dell’allora Primo Ministro russo. Ma gli organizzatori hanno respinto la canzone in quanto troppo chiaramente politica.

Dall’altra parte dello spettro politico, la European Broadcasting Union ha respinto la voce della Bielorussia del 2021, “Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)” della band Galasy ZMesta, per la sua aperta condanna dei manifestanti pro-democrazia di quel paese.

Negli ultimi anni, la forte associazione del concorso con la comunità LGBTQ ha visto un contraccolpo da parte dei governi conservatori. La partenza della Turchia dal concorso nel 2013 è avvenuta quando il suo interesse ad entrare nell’Unione Europea è scemato. Sebbene la Turchia avesse molteplici ragioni per andarsene, il capo della radio e della televisione turca si è opposto in modo specifico all’importanza di artisti queer come l’austriaca Conchita Wurst, che ha vinto nel 2014 con “Rise like a Phoenix” nei panni di una drag queen gay barbuta. Nel 2020 anche l’Ungheria si è ritirata dalla competizione; Andras Benscik, un commentatore di una stazione televisiva filogovernativa, ha paragonato il concorso a una “flottiglia omosessuale”.

Il vincitore prende tutto

Il successo nell’Eurovision Song Contest è spesso arrivato quando i paesi si stanno muovendo verso gli ideali liberali, inclusivi, pluralistici e democratici dell’Europa. Le vittorie della Spagna alla fine degli anni ’60, ad esempio, hanno preceduto il relativo allentamento delle restrizioni sociali negli ultimi anni dell’era franchista. La vittoria della Turchia nel 2003 è arrivata al culmine della campagna di quel paese per l’adesione all’Unione Europea.

In particolare, i paesi dell’Europa orientale, che hanno iniziato a gareggiare negli anni ’90, hanno abbracciato il concorso come simbolo della libertà occidentale. Dopo che l’Estonia è diventata la prima ex Repubblica sovietica a vincere nel 2001, il primo ministro Mart Laar ha annunciato: “Non bussiamo più alla porta dell’Europa. Lo stiamo attraversando cantando”.

L’Ucraina si adatta perfettamente a questo schema. Partecipando al concorso nel 2003, ha vinto l’anno successivo nel 2004 con le esibizioni infuocate di Ruslana in pelle di “Wild Dances”. Nel 2005, l’Ucraina ha inviato GreenJolly, che ha eseguito “Razom Nas Bahato (Together We Are Many)”, una celebrazione della Rivoluzione arancione. Più recentemente, l’Ucraina ha vinto nel 2016 con “1944” di Jamala, una meditazione elegiaca sulla rimozione forzata dei tartari dalla Crimea da parte dell’ex dittatore russo Josef Stalin.

Il riferimento storico ha permesso all’Ucraina di aggirare il divieto politico dell’Unione europea di radiodiffusione affermando di indagare e commemorare un evento del passato, ovviamente protestando anche contro l’invasione e l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.

Di fronte all’aggressione russa ancora una volta, sembra che l’Ucraina abbia buone possibilità di vincere l’Eurovision nel 2022. Secondo gli oddsmaker, al 4 maggio 2022 aveva una probabilità del 43% di vincere.

Supponendo che l’Ucraina faccia bene o addirittura vinca, il Song Contest riconfermerà e ristabilirà i confini dell’Europa occidentale liberale.