Quale potrebbe diventare la nuova normalità nelle relazioni dell’Australia con la Cina è una questione importante per il nuovo governo dell’Australia. Non ci sarà una semplice reinvenzione della vecchia relazione. Ma il cambio di governo in Australia offre un’opportunità per entrambi i Paesi di articolare e perseguire nuovamente imperativi comuni che derivano da interessi economici globali condivisi.

Il punto di partenza è il riconoscimento e il sostegno dei principi e degli interessi multilaterali nella conduzione delle loro relazioni commerciali ed economiche. Ciò contribuirà anche a rafforzare l’ordine economico mondiale. L’ampio rapporto economico e politico tra Australia e Cina è stato costruito sull’impegno di entrambi i paesi nei confronti di quel sistema multilaterale aperto. La Cina, in quanto Nazione commerciale più grande del mondo, ha un enorme interesse in questo. Nonostante le sue trasgressioni contro l’Australia e altri Paesi, la Cina ha sostanzialmente rispettato il diritto commerciale dell’OMC.

Il diritto commerciale è tuttavia incompleto e inadeguato sotto diversi aspetti che riguardano la Cina. Ma la legge che c’è ha fornito e fornisce tuttora il quadro per consolidare l’interdipendenza su larga scala del Paese con il resto del mondo e la legge che non c’è è un’agenda comune per la riforma dell’OMC.

Il rivoluzionario Pacchetto di Ginevra dello scorso fine settimana in seno all’OMC rafforza la governance globale e l’ordine basato su regole che protegge l’Australia e di cui la Cina è una parte cruciale.

Con l’alleanza americana alla base della sicurezza, le priorità economiche e politiche dell’Australia risiedono ancora esattamente nel vicinato regionale. Il nuovo governo lo ha segnalato con una visita di Stato in Indonesia del Primo Ministro Anthony Albanese e tre viaggi nel Pacifico meridionale del Ministro degli Esteri Penny Wong subito dopo il loro viaggio a Tokyo per il vertice del Quad.

Gli interessi economici dell’Australia sono fortemente concentrati nell’Asia orientale, che rappresenta il 66% di tutto il commercio estero australiano (contro solo il 17% con i fidati alleati Five Eyes o il 27% con le economie industriali del G7). Tutte le economie dell’Asia orientale sono profondamente interdipendenti con la Cina: il disaccoppiamento avrebbe gravi conseguenze per la prosperità e la sicurezza regionale.

Le sanzioni commerciali cinesi sulle merci australiane, sia esplicite che attraverso meccanismi informali, sono state attenuate nei loro effetti perché il sistema commerciale multilaterale fornisce un cuscinetto contro tali shock politici. Molti esportatori australiani sono stati in grado di trovare altri mercati in un sistema commerciale globale aperto. Le sanzioni sono state costose per gli esportatori australiani, ma un costo maggiore è stato sostenuto dalla Cina, dal punto di vista politico e reputazionale, causando una perdita di fiducia nella Cina e mobilitando il sostegno politico dietro l’Australia.

Sia l’Australia che la Cina devono cambiare. L’Australia ha bisogno di una chiara indicazione che la Cina non si sta tirando indietro dai suoi impegni multilaterali. Ciò include l’impegno a revocare le sanzioni commerciali.

L’attenuazione della sconsiderata retorica anti-cinese da parte della nuova leadership australianae l’impegno in termini chiari del Ministro della Difesa Richard Marles con il suo omologo Wei Fenghe, a Singapore, sono un inizio. Un’altra piccola misura sarebbe quella di rivedere gli oltre 100 casi antidumping contro la Cina che precedono il deterioramento delle relazioni ma sono un’imposta per l’industria e i consumatori australiani, soprattutto in un momento di pressione sui costi, e sono contrari alle norme multilaterali L’Australia professa.

È necessario molto di più, compreso il riconoscimento da parte dell’Australia del ruolo globale e regionale della Cina.

Coinvolgere la Cina in accordi multilaterali, economicamente e politicamente, insieme ai partner regionali è il modo migliore per l’Australia e la Cina di gestire le loro grandi relazioni bilaterali. Ci sono opportunità immediate negli accordi regionali e globali, in particolare nell’ambito del partenariato economico globale regionale (RCEP) e del G20, per lavorare su interessi multilaterali condivisi e superare il deficit di fiducia nelle relazioni bilaterali.

Diversificare le azioni commerciali australiane rispetto alla Cina non è la risposta. Farlo significherebbe redditi più bassi e un debito pubblico più grande. Il recente accordo commerciale dell’Australia con l’India non cambierà radicalmente la struttura del commercio regionale e dei legami economici dell’Australia. L’aritmetica difficile è che se la Cina smettesse di crescere domani, l’economia indiana non raggiungerebbe la parità con essa fino al 2050, anche se raddoppiasse le sue entrate ogni decennio.

Invece di cercare di combattere le forze della gravità economica con un costoso ritiro dall’economia cinese, che è altamente interdipendente con il Giappone e l’intera economia dell’Asia orientale, l’interesse economico e di sicurezza nazionale australiano è servito al meglio da un quadro che limita efficacemente le capacità degli Stati esercitare pressioni economiche per fini strategici. Gli impegni multilaterali diffondono energia pura. Tale interesse è condiviso dai partner regionali australiani.

Gli interessi della Cina nell’ordine economico stabilito sono dimostrabili. Insieme all’Australia e ad altre due dozzine di membri, fa parte dell’Accordo arbitrale interinale multiparti guidato dall’UE, o MPIA, un sostituto dell’organismo di applicazione delle regole dell’OMC che gli Stati Uniti hanno sterilizzato. La Cina è membro di RCEP e ha dichiarato interesse ad aderire all’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP). Queste sono piattaforme per un impegno positivo con la Cina e i nostri partner nella regione che possono inquadrare legami bilaterali produttivi. Se la Cina può dimostrare impegno per le regole di alto livello, le stesse regole di cui gli Stati Uniti hanno guidato la scrittura con Australia, Giappone e altri,

La via da seguire è perseguire interessi condivisi con la Cina, con il maggior numero possibile di partner. Le strutture per farlo ci sono già. A parte il coinvolgimento sul CPTPP, RECP ha meccanismi integrati per coinvolgere ministri e leader in un’agenda di cooperazione economica e politica che prenderà il via questo novembre.

I vicini dell’Australia hanno chiesto a gran voce l’azione e la leadership australiane negli affari multilaterali -dall’azione sui cambiamenti climatici al sostegno al commercio aperto- che abbracci la Cina. Farlo nei prossimi mesi fornisce un percorso sicuro per il ripristino di uno scopo comune nelle nostre relazioni bilaterali.