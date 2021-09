Gli attacchi dell’11 settembre e la successiva ‘Guerra globale al terrore’ guidata dagli Stati Uniti hanno degradato in modo massiccio le condizioni di vita per la maggior parte delle persone nella regione araba, in quasi ogni dimensione della vita, della società e del governo.

Gli attacchi e la ‘Guerra globale al terrore’ non sono emersi dal vuoto, tuttavia, né segnano una nuova fase nella storia regionale o mondiale. Il ciclo distruttivo della sofferenza umana e della fragilità dello stato che hanno stimolato dovrebbe essere visto più accuratamente come momenti culminanti in una traiettoria storica molto più lunga, definita da stati arabi traballanti e cittadini sempre più sofferenti, all’interno di un mondo di imperialismo militarista e colonialismo senza fine.

Questi ultimi 20 anni hanno accelerato e aggravato le tendenze negative che avevano già definito la maggior parte delle società arabe, ne hanno innescate di nuove che la affliggono oggi e promettono dolore continuo per anni o decenni a venire. Lo comprendiamo meglio se riconosciamo che 20 anni fa la regione araba era già afflitta da un ciclo storico di sei tendenze distruttive che l’era post-11 settembre ha rapidamente e significativamente peggiorato.

— Impoverimento dei cittadini mentre piccole minoranze legate al regime si arricchiscono. Le Nazioni Unite e altre analisi credibili indicano che circa il 75% delle persone nei paesi arabi è povero o vulnerabile, il che è aumentato e si è approfondito a causa del COVID-19. La disuguaglianza tra i cittadini arabi è la più alta del mondo intero: la classe media si è ridotta negli ultimi anni dal 44 al 33 percento. La povertà si è allargata e approfondita; è anche ora cronica e transgenerazionale, poiché ai giovani poveri oggi viene garantita una vita di povertà e privazione come i loro genitori, data l’incapacità delle economie o dei governi di aiutarli a entrare nella classe media, come hanno fatto nelle precedenti epoche di sviluppo sostenuto .

— La diminuzione della qualità o della disponibilità dei servizi sociali statali è stata una delle ragioni principali per cui i cittadini passivi si sono spesso trasformati in attivisti dell’opposizione arrabbiati sin dagli anni ’80, quando l’istruzione di base, l’assistenza sanitaria, gli alimenti di base, l’alloggio, i trasporti, l’acqua dolce, il gasolio e altri i bisogni della famiglia sono diventati più costosi, di difficile accesso o di qualità inferiore. Recenti sondaggi regionali mostrano che circa l’80% delle famiglie non è in grado di soddisfare i propri bisogni essenziali settimanali, in gran parte a causa dell’espansione della corruzione nella regione. I cittadini comuni riconoscono la corruzione come la causa principale della mancanza di giustizia sociale e sistemi di governance, servizi sociali irregolari e mancanza di opportunità per un’istruzione e un lavoro di qualità.

— La cittadinanza araba politicamente indifesa non è in grado né di scegliere né di ritenere responsabili i suoi leader nazionali. La maggior parte dei leader sono élite militari che hanno preso il potere con un colpo di stato, o singole famiglie che governano sulla base di identità ereditarie o scelte da ex potenze coloniali, che le aiutano a mantenerle al potere. La sensazione di totale impotenza della maggior parte degli arabi che subiscono umiliazioni quotidiane era (nel 2001) e rimane ancora di più oggi una grande ragione per cui molti giovani della classe media altrimenti comuni si rivolgono a movimenti estremisti, milizie e gruppi di resistenza e terroristi come al-Qaeda o ISIS. Lo fanno in gran parte per sfuggire alla loro indifesa vittimizzazione e, nella loro disperata visione del mondo, cercano un mondo migliore per se stessi e le loro famiglie.

— La continua espansione di cittadini privati che non contano politicamente e che sono economicamente vulnerabili ed emarginati porta all’alienazione dalle strutture della società, dello stato e del governo. Questo fenomeno ha preso piede per la prima volta negli anni ’70, quando i Fratelli Musulmani e altri islamisti (per lo più non violenti) hanno attirato un enorme seguito popolare durante la baldoria alimentata dal petrolio che includeva anche un’elevata inflazione, una corruzione più ampia e una maggiore penetrazione straniera nelle economie arabe e servizi di base privatizzati. .

La continua alienazione ha portato a profonde fratture nei rapporti cittadino-stato e alla nascita di importanti attori armati non statali (Hezbollah, Hamas, Houthi, Forze di mobilitazione popolare) che spesso condividono la sovranità con lo stato. Al-Qaeda e ISIS sono solo le ultime e più violente manifestazioni di arabi e altri cittadini che si allontanano dai loro stati per affermare nuove identità che assumono anche una nuova agenzia che sostituisce la loro precedente impotenza.

I tre più grandi movimenti identitari nella regione araba nel corso del secolo scorso – arabismo, tribalismo e islamismo – hanno tutti sfidato gli stati moderni che sono nati principalmente dopo la prima guerra mondiale. Ciò suggerisce che la debolezza fondamentale dello stato arabo moderno è di per sé , che non è mai stato completamente ancorato alle identità, ai bisogni o alle alleanze dei suoi cittadini. Queste debolezze strutturali in molti stati arabi sono aumentate dall’11 settembre.

– Gli interventi militari stranieri a piacimento nella regione, per lo più da parte di potenze non arabe, hanno afflitto le società mediorientali negli ultimi due secoli o più, dagli attacchi di Napoleone nel 1798. Tale militarismo è aumentato drasticamente dal 2001 e ha avviato o accelerato la lento collasso di stati arabi come Iraq, Siria, Palestina, Libano, Yemen, Libia e Sudan.

Mentre il Regno Unito e la Francia dell’era coloniale erano una volta i principali invasori militari stranieri nella regione, negli ultimi 40 anni, e soprattutto dal 2001, gli Stati Uniti hanno guidato la penetrazione militare su larga scala delle terre arabe e dell’Asia meridionale, che ha da quando ha aperto i cancelli. Ora è comune vedere truppe o procuratori mercenari assunti da Russia, Turchia, Sudan, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto e Israele attivi in ​​molti paesi arabi. Ciò perpetua guerre che continuano a indebolire le economie nazionali, aumentare la povertà e i tassi di emigrazione, distruggere le strutture dei servizi di base, indebolire i governi centrali e accelerare le tendenze alla secessione o all’autonomia. I curdi iracheni, i sud sudanesi e gli yemeniti del sud sono le regioni separatiste più distinte dagli stati arabi esistenti, e altre potrebbero seguirne.

— La colonizzazione illegale senza sosta e l’annessione delle terre arabe da parte di Israele persistono senza proteste da parte delle potenze globali che contemporaneamente dichiarano guerra in tutta la regione in parte, dicono, per promuovere lo stato di diritto. Il nucleo del conflitto israelo-palestinese è stato tra le forze più destabilizzanti e radicalizzanti nella regione araba dagli anni ’40, e le sue guerre distruttive e le sue spese militari tra il più grande spreco di risorse arabe che avrebbero dovuto essere destinate a un autentico sviluppo nazionale. Ha anche innescato l’avvento di colpi di stato e governanti militari arabi, che da allora sono stati una fonte centrale della mediocrità dello stato arabo e della cattiva gestione economica e della corruzione. La colonizzazione israeliana e l’annessione delle terre arabe sono continuate dall’11 settembre, aggiungendo alle molte ragioni per cui molti comuni cittadini arabi si risentono delle debolezze dei loro governi o dell’esplicita acquiescenza agli atti israeliani.

Queste sei dinamiche esistevano prima dell’11 settembre, ma sono tutte peggiorate rapidamente e si sono diffuse nei paesi arabi dopo la “guerra al terrore”. Il GWOT e il suo mondo parallelo di militarismo e governi locali corrotti hanno portato direttamente ad alcuni dei nuovi sviluppi più pericolosi, come la nascita e l’espansione dell’ISIS, la rinascita e il trionfo dei talebani in Afghanistan e la sopravvivenza e la diversificazione di al-Qaeda in tutto il mondo. Medio Oriente, Africa e Asia.

Forse la conseguenza più pericolosa della GWOT, in considerazione dei sei principali problemi strutturali all’interno delle società arabe, è stato il rafforzamento degli Stati Uniti dei regimi autoritari arabi e asiatici che hanno significativamente indebolito i già scarsi diritti umani e le condizioni di libertà di parola in molti paesi. Poiché le guerre guidate dagli Stati Uniti hanno portato all’espansione del numero, della portata e delle attività dei gruppi terroristici, i governi locali hanno utilizzato il sostegno degli Stati Uniti e di altri paesi per combattere questa minaccia reprimendo le libertà politiche e dei media; questo ha solo esacerbato la rabbia dei cittadini contro il loro stato e ha spinto alcuni uomini e donne ad unirsi all’ISIS, ad al-Qaeda o ad altri gruppi violenti del genere. Gli ultimi esempi di stati che si stanno muovendo verso autocrazie più alte sono il Libano, la Palestina e la Tunisia, che negli ultimi decenni hanno mostrato barlumi di pluralismo e libertà personali e politiche.

Quindi, la maggior parte degli arabi collega la “guerra al terrore” guidata dagli Stati Uniti e il sostegno politico, economico e militare occidentale ai loro governi incompetenti, autocratici e corrotti. Ciò ha portato al-Qaeda, ad esempio, a diversificare, diffondere i suoi membri e ad espandersi in nuove terre. Ha anche incubato in Iraq e Siria la nascita di nuovi gruppi in tutto il Medio Oriente e in Asia, come l’ISIS e le sue varie branche, emerse direttamente dai quadri ex-al-Qaeda che si organizzavano nelle carceri americane in Iraq.

Pertanto, la spinta americana per respingere le minacce terroristiche nel 2001 ha devastato economie un tempo in crescita e ha scatenato una massiccia ondata di impoverimento in tutta la regione, che a sua volta ha alimentato la crescita degli stessi gruppi terroristici che gli Stati Uniti inizialmente miravano a contenere. Lo sforzo di contenimento è riuscito a ridurre gli attacchi contro il continente americano, ma ha aumentato enormemente la distruzione nelle società e la sofferenza di diverse centinaia di milioni di persone nella regione arabo-asiatica.

Gli ultimi 20 anni confermano solo la combinazione di tre o quattro ragioni principali che di solito spingono un cittadino della classe media altrimenti nonviolento a unirsi a un gruppo violento come al-Qaeda: disperazione socio-economica, impotenza a migliorare la propria condizione attraverso l’azione politica a causa del loro governo governo autoritario, la presenza di eserciti stranieri in terre che considerano sante e la distruzione di vite e proprietà da parte delle forze combinate dei loro governi e delle forze armate straniere. Lo abbiamo assistito ripetutamente nei movimenti militanti guidati dagli islamisti contro i sovietici e le forze statunitensi e della NATO in Afghanistan, Arabia Saudita e Iraq, e negli attacchi di gruppi islamisti che hanno spinto le truppe di occupazione israeliane dal Libano meridionale e dalla Striscia di Gaza.

Dopo la nascita del cosiddetto Stato islamico nel 2014-15, sondaggi di opinione credibili hanno mostrato che in alcuni paesi, dal sette all’otto per cento della popolazione ha visto positivamente questi movimenti. Le persone non si sarebbero unite a questi movimenti, ma pensavano di fare qualcosa di giusto e giustificato nella lotta alla corruzione e all’occupazione straniera.

Le rivolte in corso da 11 anni nella regione araba per rimuovere i loro sistemi di governo inetti e corrotti sono forse la più forte testimonianza di come le persone che sono state degradate e umiliate dai loro stessi governi reagiranno e useranno ogni mezzo possibile per raggiungere una vita normale. Gli arabi di tutta la regione hanno cercato di farlo per decenni, senza successo, a causa della forza militare e del sostegno straniero dei loro governi.

Possiamo tracciare questo ciclo indietro di diversi decenni prima degli attacchi dell’11 settembre, quando i livelli di povertà, corruzione, abbandono scolastico, lavoro informale, inettitudine nel fornire servizi di base come elettricità e acqua alle persone in tutta la regione erano ancora gestibili. Ora sono completamente fuori controllo, dati gli alti tassi di povertà, lavoro informale, abbandono scolastico, scarso accesso all’acqua pulita, scarsa copertura assicurativa sociale e altri bisogni primari della vita. Gran parte di questo deterioramento si è verificato negli ultimi 20 anni. Il legame tra la “guerra al terrore”, il deterioramento delle condizioni di vita e di sicurezza nelle terre arabe, e le continue ribellioni di massa dei cittadini è ora chiaro. La lotta al terrorismo guidata dagli americani con la forza militare e il sostegno ai governi autoritari in Medio Oriente, Asia e Africa ha devastato la qualità del governo e la vita della gente comune. Questa è l’equazione fondamentale che deve essere affrontata.