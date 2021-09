Una delle risposte più comuni agli eventi dell’11 settembre 2001, sia tra i testimoni sulla scena che tra i commentatori più lontani, è stata che la distruzione del World Trade Center era come qualcosa che si vedeva solo nei film. Questo notoriamente ha spinto il regista veterano Robert Altman a dichiarare che l’11 settembre è stato un esempio di vita che imita l’arte: “I film hanno stabilito il modello e queste persone hanno copiato i film“.

Se gli attacchi terroristici erano apparsi come un film, la risposta immediata di Hollywood è stata che i film usciti all’indomani dell’evento non avrebbero dovuto essere molto simili all’11 settembre. Le rappresentazioni del World Trade Center sono diventate tabù. Il trailer originale di Spider-Man (2001) che mostrava le Torri Gemelle è stato ritirato, mentre la scena finale di Men in Black II (2002) ha dovuto essere rigirata. Per varie altre versioni, le Torri Gemelle sono state cancellate in post-produzione.

In seguito, le torri sarebbero state ricostruite digitalmente per il film catastrofico statunitense del 2006, World Trade Center, diretto da Oliver Stone. Il film ricostruisce gli eventi dal punto di vista dei poliziotti rimasti sorpresi nella Torre Nord quando la Torre Sud crolla. Come United 93 di Paul Greengrass, uscito lo stesso anno, il film di Stone celebra la resilienza di fronte al terrorismo mentre dà agli spettatori l’accesso a eventi mai visti prima.

Altre forme cinematografiche offrivano evocazioni più oblique degli attacchi terroristici. L’adattamento del 2005 di La ‘Guerra dei Mondi’ di Steven Spielberg trapianta la storia tardo vittoriana di H.G. Wells nel New Jersey e a Boston dopo l’11 settembre. Lo slogan del film, ‘sono già qui’, riecheggia i timori delle cellule dormienti, suggerendo che il nemico è già negli Stati Uniti, non rilevabile e in attesa di essere attivato. Dopo che i treppiedi alieni sono emersi dal sottosuolo per seminare il caos su passanti innocenti, la figlia del protagonista chiede al padre coperto di cenere: ‘Sono i terroristi?’

Le immagini che ricordano l’11 settembre abbondano anche in ‘The Dark Knight’ (2008), il secondo capitolo della celebre trilogia di Batman di Christopher Nolan. Interpretando Joker come un terrorista, il film getta una luce ambivalente sulla ricerca di Batman della giustizia e la missione dell’antiterrorismo.

Il Cavaliere Oscuro ha giocato un ruolo cruciale nel boom dei film di supereroi che continua a dominare il cinema mainstream. Forse non è un caso che questo boom in corso coincida grosso modo con la cosiddetta ‘guerra al terrore’, e in particolare con la sfortunata invasione dell’Iraq.

Ambiguità morale

In un’epoca di intrighi geopolitici e fallimenti morali sempre più complessi, questi film esprimono il desiderio di un eroismo immacolato, di una leadership efficace e di risposte adeguate alle crisi.

Le invasioni dell’Afghanistan nel 2001 e dell’Iraq nel 2003 hanno inizialmente trovato un ampio sostegno negli Stati Uniti. Nell’ottobre 2001, un sondaggio ha rilevato che l’88% di quelli negli Stati Uniti ha sostenuto una risposta militare agli attacchi terroristici. Tuttavia, mentre le guerre continuavano, il supporto è diminuito in modo significativo. I drammi realistici di Kathryn Bigelow, sia in ‘The Hurt Locker’ (2008) che in ’Zero Dark Thirty‘ (2012), riflettono l’ambiguità morale della posizione degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Film come ‘Eye in the Sky‘ (2015), nel frattempo, catturano la natura impersonale della guerra dei droni a lungo raggio. In TV, la popolarissima serie Homeland (2011-2020) segue gli intrecci di americani e iracheni nella sfera dell’antiterrorismo e della radicalizzazione.

Molte di queste narrazioni sono incentrate sulla figura della donna occidentale bianca, forse come un modo per ‘ammorbidire’ l’immagine degli Stati Uniti all’estero. Questo passaggio dai thriller di successo ai drammi più personali è in linea con il passaggio dichiarato di Obama verso una forma di “guerra umana”, una mossa che alcuni hanno chiamato “l’umanizzazione del conflitto interminabile“.

Il terrorista e l’eroe

La figura del terrorista si è evoluta anche nel cinema post 11 settembre. Negli anni ’80 e ’90, i terroristi che sono stati codificati come musulmani o arabi in film come True Lies sono esistiti insieme ai cattivi tedeschi di Die Hard o all’uomo dell’IRA trovato in film come The Devil’s Own e The Crying Game. Tuttavia, dopo l’11 settembre, il terrorismo è principalmente identificato con il jihadismo nei film di Hollywood, in cui ai terroristi viene spesso negata qualsiasi caratterizzazione profonda e contrastata con gli eroi statunitensi.

American Sniper (2014) di Clint Eastwood ne è un ottimo esempio. Raccontando la storia di Chris Kyle, uno dei cecchini più letali della storia militare degli Stati Uniti, il film ha diviso i critici, con la stampa di sinistra che lo ha descritto come propaganda repubblicana, mentre la National Review, di destra, ha elogiato il film per aver catturato “la vera natura del nemico” – gli iracheni che il personaggio centrale chiama “selvaggi”.

Ma i registi di tutto il mondo hanno anche cercato di catturare le ramificazioni in corso dell’evento e la successiva “guerra al terrore”. Il film della regista indiana-americana Mira Nair ‘The Reluctant Fundamentalist’ (2012), basato sull’omonimo romanzo di Mohsin Hamid nominato da Booker, riprende gli stereotipi razziali ed etnici presenti in film come American Sniper. Riz Ahmed interpreta Changez, un giovane pakistano negli Stati Uniti che va da spietato scalatore aziendale a immigrato disilluso ed escluso per tutto il film.

Libertà e vittoria?

L’attacco al World Trade Center è uno degli eventi più significativi del 21° secolo. Tanto che è usato come indicatore generazionale, distinguendo i millennial dalla Generazione Z in termini di ricordo o meno dell’evento direttamente.

Forse è appropriato, quindi, che anche il Marvel Cinematic Universe, con il suo pubblico prevalentemente giovanile, abbia accennato allegoricamente ai fallimenti della “guerra al terrore”. Il suo più recente spin-off televisivo, Loki (2021), sembra mettere in dubbio la validità di parte del linguaggio che ha circondato l’11 settembre e quella che è iniziata come “Operazione Enduring Freedom“. Nel pomeriggio dell’11 settembre, George W. Bush ha dichiarato che “la libertà stessa è stata attaccata questa mattina” – Loki sfida la nozione stessa di liberazione, dicendo che “la prima e più opprimente bugia mai pronunciata è stata la canzone della libertà”.

E ora che il mondo assiste alla conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani a pochi giorni dal ritiro delle truppe statunitensi e britanniche, resta da vedere come Hollywood tratterà non solo l’11 settembre, ma le sue continue ramificazioni – che persino la macchina dei sogni di Hollywood potrebbe trasformare in uno spettacolo di libertà e vittoria.

Traduzione dell’articolo ‘How 9/11 changed cinema’