La Repubblica del Somaliland, non riconosciuta ma indipendente, è una rara storia di successo in quella parte del mondo. Tuttavia, l’impressionante progresso che il Paese ha compiuto su più fronti potrebbe ancora essere messo in pericolo dalla crescente instabilità regionale.

Nella vicina Etiopia, un Paese che ha fatto grandi progressi economici, la guerra civile minaccia di frammentare in modo permanente quella nazione. In Sudan, il governo è caduto nell’ennesimo colpo di stato. Allo stesso tempo, il Sudan è anche impegnato in ostilità di basso livello con l’Etiopia su un confine conteso. A sud del Somaliland, in Somalia, il gruppo terroristico al-Shabaab guadagna ogni giorno più terreno.

Il Corno d’Africa è perennemente instabile, ma l’attuale periodo di instabilità al di fuori del Somaliland sembra sarà prolungato e particolarmente violento. Ma all’interno, il Paese di 3,5 milioni di persone ha tenuto con successo più elezioni democratiche competitive monitorate a livello internazionale, seguite da pacifiche transizioni di potere. Nonostante le sfide poste dalle risposte del mondo al COVID-19, il Somaliland ha tenuto le ultime elezioni parlamentari senza incidenti nel maggio 2021 (il partito di maggioranza ha perso).

Nel corso dei tre decenni da quando ha dichiarato la sua indipendenza dalla Somalia, il Somaliland ha costruito lentamente, ma costantemente, le sue istituzioni e la sua economia. Ha ottenuto significativi progressi nei settori della governance, dell’istruzione, dell’ambiente e della lotta al terrorismo. Il Somaliland lo ha fatto con pochi aiuti esterni e nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e di altre nazioni di ignorare ostinatamente tali conquiste. La mancanza di grandi quantità di aiuti e interferenze esterni può essere una delle ragioni del successo del Somaliland. Piuttosto che avere ‘soluzioni’ imposte da poteri esterni, le sue istituzioni si sono sviluppate in modi organici che si adattano meglio ai suoi contesti sociali.

Lo sviluppo guidato dal Somaliland e la mancanza di grandi quantità di aiuti si sono combinati per produrre istituzioni resilienti piuttosto che fragili e dipendenti. Tuttavia, ci sono limiti a ciò che una nazione può ottenere senza la chiarezza e la prevedibilità che accompagnano lo status di stato nazionale riconosciuto. Il Somaliland si sta ora scontrando con questi limiti.

Ad esempio, il Paese sta lottando con la disoccupazione giovanile che era superiore al 70% prima dei blocchi di Covid. Il Somaliland è anche alle prese con diverse centinaia di migliaia di rifugiati provenienti dai Paesi vicini. La guerra civile nella vicina Etiopia ha già portato un gran numero di ulteriori rifugiati ad attraversare il Somaliland. Con l’aggravarsi della guerra lì, il che è probabile, l’afflusso di rifugiati aumenterà ulteriormente. Un grande afflusso, compresi gli sfollati dalla regione etnica somala dell’Etiopia, ha il potenziale per sopraffare le istituzioni cronicamente sottofinanziate del Somaliland.

In un momento in cui il Somaliland è alle prese con quella ricaduta, deve anche affrontare l’accresciuta competizione tra le potenze regionali e globali. Il Somaliland e la Somalia sono entrambi visti da Cina, Russia, Qatar, Turchia ed Emirati Arabi Uniti come la porta orientale delle vaste risorse naturali dell’Africa. Tutte queste nazioni sono in competizione tra loro per l’influenza e l’accesso al Corno d’Africa.

Finora, il Somaliland ha cercato – e in gran parte riuscito – di perseguire una politica estera che bilanciasse questi interessi in competizione. Nel luglio del 2020, il suo governo ha accettato di scambiare ambasciatori con Taiwan a dispetto della Cina. Andare contro la volontà di Pechino è raro tra le nazioni e le aziende più potenti e ancor più raro tra quelle con poco potere. La decisione del Somaliland è stata guidata dalla sua determinazione a continuare a tracciare il proprio corso e dal desiderio di mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il suo attuale governo, guidato dal Presidente Muse Bihi Abdi, non potrebbe essere più chiaro sul suo desiderio di un rapporto duraturo e reciprocamente vantaggioso con Washington.

Tuttavia, il leader del partito di opposizione del Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ha interrogato l’amministrazione Bihi sui suoi legami con Taiwan. Abdirahman ha citato la volontà di Pechino di impegnare ingenti somme di denaro per lo sviluppo regionale. La logica dell’argomentazione di Adbirahman è solida e piacerà senza dubbio ad alcuni abitanti del Somaliland quando si candiderà contro il Presidente Bihi nelle elezioni presidenziali del 2022.

La Cina, che ha surclassato gli Stati Uniti in Africa e in America Latina, usa abitualmente prestiti e investimenti per intrappolare i Paesi in via di sviluppo in una rete di debiti che la Cina usa poi come leva. Investimenti e prestiti sono entrambi parte della politica estera della Cina in gran parte dei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, l’attuale governo del Somaliland e molti dei suoi cittadini sono consapevoli che gli aiuti e i prestiti offerti dalla Cina avranno un prezzo elevato. A causa delle relazioni del Somaliland con Taiwan, è improbabile che la Cina lo riconosca pienamente. A loro volta, la maggior parte dei cittadini è anche desiderosa di proteggere la loro forma di governo democratica faticosamente conquistata.

Le pressioni che il Somaliland deve affrontare aumenteranno solo nei mesi e negli anni a venire. Le ramificazioni della possibile dissoluzione dell’Etiopia come stato coeso si ripercuoteranno su tutto il Corno d’Africa. Il Somaliland, come altre nazioni del Corno d’Africa, avrà difficoltà a isolarsi dalle ricadute della frammentazione del secondo Paese più popoloso dell’Africa. La guerra civile in Etiopia si sta verificando anche in un momento in cui le nazioni in via di sviluppo e sviluppate devono far fronte all’aumento dei costi energetici e all’inflazione alimentare, nonché alle continue interruzioni economiche derivanti dalle risposte a COVID-19. Tali sfide metteranno alla prova ogni paese del Corno d’Africa e oltre.

Più che mai, il Somaliland merita e ha bisogno di un riconoscimento internazionale per i grandi passi avanti compiuti per stabilire un governo democratico e duraturo. Gli Stati Uniti hanno l’opportunità di consolidare le proprie relazioni con una nazione che ha una comprovata adesione ai valori e alle forme di governo che sostiene. Tuttavia, è probabile che la finestra su questa opportunità si chiuda. Ad un certo punto nel prossimo futuro, le circostanze e la necessità costringeranno il Somaliland a scegliere da che parte stare. Gli aiuti dalla Cina potrebbero rivelarsi più convincenti della vuota retorica di Washington.