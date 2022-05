Con l’annuncio che Finlandia e Svezia faranno domanda per l’adesione alla NATO, l’attenzione ora si rivolge ai membri esistenti dell’Alleanza. L’aggiunta di nuovi membri richiede la modifica del trattato istitutivo della NATO, che deve poi essere ratificato da ciascuno dei suoi trenta membri. I fautori all’interno dell’Alleanza, per non parlare dei due Paesi aspiranti, vorranno che questo processo avvenga il più velocemente possibile. Più a lungo si trascina, maggiori sono le opportunità per la Russia di far deragliare il processo di espansione manipolando l’opinione pubblica, impegnandosi nella coercizione o aumentando le sue minacce militari.

Ma il Senato degli Stati Uniti, che deve fornire i suoi consigli e il suo consenso per qualsiasi trattato nuovo o modificato, potrebbe mettere in pericolo il processo?

Se la storia è una guida, il Senato sosterrà in modo schiacciante l’ingresso di Finlandia e Svezia alla NATO (certamente di oltre i due terzi richiesti dalla Costituzione). Questo è stato il caso nel 1998, quando i senatori hanno sostenuto l’adesione di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia con un voto di 80-19; nel 2003, quando i senatori hanno accolto all’unanimità Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia con un voto di 96-0; nel 2008, quando i senatori hanno ammesso l’Albania e la Croazia con voto unanime; e nel 2017 e nel 2019, quando ha approvato rispettivamente che il Montenegro e la Macedonia del Nord aderissero all’Alleanza con solo due voti contrari ogni volta.

La domanda più interessante è quanto tempo impiegherà il Senato a fornire i suoi consigli e il suo consenso, e qui il dibattito non promette nulla di buono. Il trattato emendato dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane, forse anche prima del Vertice NATO di fine giugno. Ciò significa che il Senato, che in genere è in pausa nel mese di agosto, dovrebbe tenere udienze e votare a giugno e luglio, settembre e ottobre, o attendere fino a una sessione zoppa dopo le elezioni di medio termine. Il processo di allargamento più veloce, nel 2003, ha richiesto un mese e mezzo dalla cerimonia della firma della NATO al passaggio finale al Senato. Altri round hanno richiesto molto più tempo: il round del 1998 ha richiesto più di quattro mesi, mentre gli allargamenti del 2017 e del 2019 hanno richiesto rispettivamente più di dieci e otto mesi. La guerra in Ucraina potrebbe certamente accelerare il processo, ma non sorprendetevi se il processo del Senato si trascinasse verso la caduta.

Un’altra domanda è se i senatori condizioneranno i loro voti a cambiamenti nella politica dell’amministrazione. Nel 1997, ad esempio, il senatore repubblicano Jesse Helms ha rifiutato il sostegno alla Convenzione sulle armi chimiche fino a quando l’amministrazione Clinton non ha accettato di abolire l’Agenzia per il controllo degli armamenti e il disarmo e l’Agenzia per l’informazione degli Stati Uniti.

I senatori possono anche usare mezzi più sottili per cambiare la politica. Nel fornire consigli e consenso sul trattato, i senatori approvano quello che viene chiamato un documento di ratifica che afferma che Washington rispetterà i termini del trattato. I senatori possono aggiungere tutti i tipi di riserve, intese e condizioni a quel documento. Ad esempio, i senatori hanno specificato che i trattati sul controllo degli armamenti non limitano le capacità di difesa missilistica degli Stati Uniti.

Niente nella Costituzione o nella legge statunitense richiede che queste riserve, intese o condizioni siano limitate al trattato stesso. Ciò significa che i senatori possono aggiungere clausole che richiedono al Congresso relazioni delle sedi esecutive su questioni di politica estera non correlate, divieti su determinati tipi di comportamento delle sedi esecutive o l’accettazione da parte dell’amministrazione dell’iniziativa di politica estera di un senatore. Ad esempio, i senatori includevano disposizioni sui crimini di guerra nazisti e questioni non correlate sui prigionieri di guerra nel documento di allargamento della NATO del 1998. E un documento relativo al trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio del 1988 specificava i parametri consentiti del futuro controllo degli armamenti convenzionali e degli accordi sui diritti umani con l’Unione Sovietica.

Il record dimostra che è più probabile che la Camera aggiunga condizioni (forse non correlate) ai trattati che trattano importanti questioni di sicurezza come l’adesione alla NATO quando gli Stati Uniti non hanno un consenso sulla politica estera o quando devono affrontare poche minacce internazionali. Data la guerra in Ucraina, l’allargamento della NATO sembrerebbe qualificarsi come una questione importante e su cui vi è quasi un consenso sulla minaccia russa e sul ruolo della NATO nel dissuaderla. Ciò suggerisce che vedremo aggiunte al documento di ratifica dell’allargamento della NATO, ma non le dozzine che sono state aggiunte ad altri trattati di sicurezza. Minori sono le condizioni, più veloce sarà il dibattito al Senato.

Tuttavia, i senatori ultrapartigiani tendono a inserire condizioni non tedesche e requisiti di segnalazione significativi su qualsiasi numero di questioni nei documenti di ratifica dei trattati, qualcosa che possiamo aspettarci dal senato polarizzato di oggi. Questo rallenta il processo.

È probabile che il dibattito al Senato sull’allargamento della NATO produca un risultato positivo. Ma la domanda è quanto tempo durerà quel dibattito e quali condizioni i senatori potrebbero imporre all’amministrazione in cambio dei loro voti.

I senatori hanno la responsabilità di controllare a fondo i potenziali membri dell’Alleanza prima di dare consigli e consenso. Ma con una guerra in corso in Europa, ora non è il momento di discutere per il bene del dibattito, o per complicare inutilmente una domanda relativamente semplice: gli Stati Uniti e l’Europa saranno più al sicuro con Finlandia e Svezia nell’Alleanza? La risposta è si.

* David Auerswald è Professore di studi sulla sicurezza presso il National War College degli Stati Uniti. Le opinioni qui espresse rappresentano quelle dell’autore e non del National War College o di qualsiasi altra entità governativa degli Stati Uniti. La versione originale di questo intervento è qui.