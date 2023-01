Come il ruolo degli Stati Uniti in Ucraina si è lentamente intensificato

Quando gli Stati Uniti si impegnano militarmente in un conflitto, spesso hanno difficoltà a tirarsene fuori, per non parlare di evitare profondi intrecci che vanno ben oltre le linee tracciate all’inizio dell’intervento.

È successo in Vietnam, quando i consiglieri militari statunitensi che aiutavano i sud vietnamiti a combattere i Viet Cong alla fine sono diventati soldati statunitensi che combattono una guerra americana. È successo in Afghanistan, quando un’invasione iniziale per catturare al-Qaida e rovesciare i talebani si è trasformata in un progetto di costruzione della nazione lungo quasi due decenni. E potrebbe accadere proprio ora in Ucraina.

A poco a poco, la NATO e gli Stati Uniti si stanno avvicinando allo scenario catastrofico che il Presidente Joe Biden ha detto “dobbiamo sforzarci di prevenire” – conflitto diretto tra Stati Uniti e Russia. Nonostante abbiano sottolineato all’inizio della guerra che “le nostre forze non sono e non saranno impegnate nel conflitto”, funzionari dell’intelligence attuali ed ex hanno dichiarato a Intercept in ottobre che “c’è una presenza molto più ampia sia della CIA che delle operazioni speciali statunitensi personale” in Ucraina rispetto a quando la Russia ha invaso, conducendo “operazioni americane clandestine” nel paese che “ora sono molto più estese”.

Tra queste operazioni clandestine, il giornalista investigativo ed ex berretto verde Jack Murphy ha riferito il 24 dicembre a poca attenzione mainstream, c’è il lavoro della CIA con un’agenzia di spionaggio di un anonimo alleato della NATO per effettuare operazioni di sabotaggio all’interno della Russia, secondo quanto riferito la causa delle inspiegabili esplosioni che hanno scosso le infrastrutture russe durante la guerra. Questo è il tipo di attività che si avvicina pericolosamente allo scontro diretto NATO-Russia.

Per metterlo in prospettiva, si consideri il modo in cui fasce dell’establishment politico statunitense hanno visto il semplice atto di ingerenza russa nelle elezioni del 2016 un ‘atto di guerra’ – oltraggioso, ma di ordini di grandezza meno grave dell’aiutare a portare a termine attacchi alle infrastrutture su suolo di un altro paese.

Nel frattempo, gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO hanno ripetutamente superato le proprie linee autoimposte sui trasferimenti di armi. All’inizio della guerra, il New York Times ha avvertito che la fornitura palese anche di armi leggere e di piccolo calibro “rischia di incoraggiare una guerra più ampia e possibili ritorsioni” da Mosca, mentre i funzionari statunitensi hanno escluso armi più avanzate come troppo escalation. L’amministrazione Biden ha impiegato meno di due mesi per iniziare a inviare queste tranche più rischiose di armi ad alta potenza.

Entro la fine di maggio, stava inviando sistemi missilistici avanzati che solo poche settimane prima aveva considerato troppo escalation, alla rigorosa condizione che l’Ucraina non li usasse per colpire all’interno del territorio russo, qualcosa che temevano potesse innescare un’escalation attirando la NATO – fino a quando anche quella linea alla fine fu violata. Dopotutto, il Pentagono ha ammesso lo scorso dicembre di aver dato all’Ucraina il via libera per attaccare obiettivi in ​​Russia, in risposta alla distruzione delle infrastrutture ucraine da parte di Mosca.

“La paura dell’escalation è cambiata dall’inizio”, ha spiegato un funzionario della difesa al Times di Londra, con il Pentagono meno preoccupato da quando il presidente russo Vladimir Putin ha ritirato le sue minacce nucleari a ottobre.

Poiché lo sforzo bellico in Ucraina si è bloccato e le forze russe hanno fatto piccoli progressi , i trasferimenti di armi della NATO sono ora aumentati ben oltre ciò che i governi temevano solo mesi fa potesse portare l’alleanza in una guerra diretta con la Russia, con i governi degli Stati Uniti e dell’Europa che ora inviano veicoli blindati e, secondo quanto riferito, si preparano a inviare carri armati . Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov lo aveva previsto nell’ottobre dello scorso anno.

“Quando ero a Washington a novembre, prima dell’invasione, e ho chiesto di Stinger, mi hanno detto che era impossibile”, aveva detto allora al New Yorker . “Adesso è possibile. Quando ho chiesto pistole da 155 millimetri, la risposta è stata no. HIMARS, no. DANNO, no. Ora tutto questo è un sì. Pertanto, sono certo che domani ci saranno carri armati, ATACMS e F-16”.

Resta da vedere quanto tempo prima che l’opposizione degli Stati Uniti a tali aiuti militari segua la strada della sua precedente opposizione alle armi pesanti che ha già inviato, o per quanto tempo l’amministrazione continuerà a resistere all’invio di droni a lungo raggio, che un gruppo bipartisan dei senatori sta attualmente spingendo e che i funzionari russi hanno esplicitamente avvertito che renderebbe Washington “una parte diretta del conflitto”.

Man mano che la natura dei trasferimenti di armi si è espansa, anche gli obiettivi di guerra si sono espansi. Gli obiettivi iniziali dell’alleanza erano aiutare l’Ucraina a difendere la sua indipendenza e sovranità respingendo un’invasione russa decisa a cambiare regime. Due mesi dopo, i funzionari statunitensi parlavano pubblicamente di ” vittoria” e infliggevano una “sconfitta strategica” alla Russia che l’avrebbe lasciata “indebolita”. Biden ha ripetutamente promesso di sostenere l’Ucraina “per tutto il tempo necessario “, anche se Zelensky e altri funzionari hanno ripetutamente chiarito che i loro obiettivi ora sono riconquistare la Crimea, qualcosa che potrebbe innescare un’escalation nucleare .

Parlare di diplomazia è ancora una volta quasi assente dai commenti degli Stati Uniti sulla guerra, di gran lunga in inferiorità numerica rispetto alle richieste di una drastica escalation del coinvolgimento della NATO per ottenere la vittoria ucraina, spesso sulla base del fatto che qualsiasi altro risultato infliggerebbe un colpo esistenziale all’Occidente e all’intero mondo liberale ordine.

“Se la Russia vince la guerra in Ucraina, vedremo davanti a noi decenni di questo tipo di comportamento”, ha recentemente affermato a Davos il primo ministro progressista finlandese Sanna Marin, impegnandosi a sostenere lo sforzo bellico ucraino per 15 anni, se necessario. “Dobbiamo assicurarci che alla fine vincano gli ucraini. Non credo ci sia altra scelta”.

E sembra che dalla scorsa settimana l’amministrazione Biden sia pronta a oltrepassare un’altra linea importante, con il New York Times che riporta che i funzionari statunitensi stanno seriamente valutando la possibilità di dare all’Ucraina il via libera per attaccare la Crimea, pur riconoscendo il rischio di ritorsioni nucleari che una mossa del genere porterebbe. I timori di una tale escalation “si sono attenuati”, hanno detto al giornale funzionari statunitensi.

Aumentando il loro sostegno all’esercito ucraino, gli Stati Uniti e la NATO hanno creato una struttura di incentivi affinché Mosca compia un passo drastico e aggressivo per mostrare la serietà delle proprie linee rosse. Ciò sarebbe pericoloso nel migliore dei casi, ma in particolare quando i funzionari russi stanno chiarendo che vedono sempre più la guerra come una guerra contro la NATO nel suo insieme , non solo contro l’Ucraina, mentre minacciano una risposta nucleare all’escalation dell’alleanza nelle consegne di armi.

I governi della NATO stanno sempre più dipingendo il conflitto ai loro cittadini non come uno sforzo limitato per aiutare un paese a respingere un’invasione da parte di un vicino più grande, ma piuttosto come una battaglia esistenziale per la sopravvivenza dell’Occidente, rispecchiata nella visione in evoluzione della stessa leadership russa del la guerra come battaglia per la sopravvivenza contro le potenze occidentali ostili. In particolare, ciò è accaduto nonostante l’approvazione pubblica della diplomazia da parte dell’amministrazione Biden alla fine dell’anno scorso.

Se l’intenzione è di mantenere questa guerra limitata e regionale tra due stati confinanti con la NATO che svolge solo un ruolo periferico e di supporto, tutte queste linee di tendenza puntano nella direzione esattamente opposta. A meno che i funzionari non facciano uno sforzo concertato per ridurre l’escalation e perseguire una pista diplomatica – e voci di spicco nei media e nella politica creino lo spazio politico per farlo – il voto di Biden di evitare la terza guerra mondiale significherà tanto quanto la promessa del presidente Johnson del 1964 no per “mandare ragazzi americani a nove o diecimila miglia da casa a fare ciò che i ragazzi asiatici dovrebbero fare da soli”.