Ogni anno, la celebrazione del Natale vede leader religiosi e conservatori che si lamentano pubblicamente della commercializzazione della festa e della crescente mancanza di sentimento cristiano. Molte persone sembrano credere che una volta esistesse un modo per celebrare la nascita di Cristo in un modo più spirituale.

Tali percezioni sulle celebrazioni natalizie hanno, tuttavia, poche basi nella storia. Come studioso di storia transnazionale e globale, ho studiato l’emergere delle celebrazioni natalizie nelle città tedesche intorno al 1800 e la diffusione globale di questo rituale festivo.

Sebbene gli europei abbiano partecipato per secoli alle funzioni religiose e alle cerimonie religiose per celebrare la nascita di Gesù, non l’hanno commemorata come facciamo oggi. Gli alberi di Natale e i regali il 24 dicembre in Germania non si sono diffusi ad altre culture cristiane europee fino alla fine del 18° secolo e non sono arrivati ​​in Nord America fino al 1830.

Charles Haswell, ingegnere e cronista della vita quotidiana a New York City, ha scritto nel suo ‘Reminiscences of an Octoganarian’ che nel 1830 le famiglie tedesche che vivevano a Brooklyn vestivano gli alberi di Natale con luci e ornamenti. Haswell era così curioso di questa nuova usanza che andò a Brooklyn in una notte molto tempestosa e umida solo per vedere questi alberi di Natale attraverso le finestre delle case private.

I primi alberi di Natale in Germania

Solo alla fine del 1790 emerse in Germania la nuova usanza di allestire un albero di Natale decorato con candele e ornamenti di cera e di scambiarsi doni. Questa nuova pratica festiva era completamente al di fuori e indipendente dalle pratiche religiose cristiane.

L’idea di mettere candele di cera su un sempreverde è stata ispirata dalla tradizione pagana di celebrare il solstizio d’inverno con i falò il 21 dicembre. Questi falò nel giorno più buio dell’anno avevano lo scopo di richiamare il sole e mostrarle la strada di casa. L’albero di Natale acceso era essenzialmente una versione addomesticata di questi falò.

Il poeta inglese Samuel Taylor Coleridge fornì la primissima descrizione di un albero di Natale decorato in una famiglia tedesca quando riferì nel 1799 di aver visto un tale albero in una casa privata a Ratzeburg, nella Germania nordoccidentale. Nel 1816 il poeta tedesco E.T.A. Hoffmann pubblicaò la sua famosa storia ‘Schiaccianoci e il re dei topi’. Questa storia contiene la prima testimonianza letteraria di un albero di Natale decorato con mele, dolci e luci.

Fin dall’inizio, tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, avrebbero dovuto partecipare alla consegna dei doni. I doni non venivano portati da una figura mistica, ma scambiati apertamente tra i membri della famiglia, a simboleggiare la nuova cultura dell’egualitarismo borghese.

Dalle radici tedesche al suolo americano

I visitatori americani in Germania nella prima metà del XIX secolo si resero conto del potenziale di questa celebrazione per la costruzione della nazione. Nel 1835 il Professore di Harvard George Ticknor fu il primo americano ad osservare e partecipare a questo tipo di celebrazione del Natale e ad elogiarne l’utilità per la creazione di una cultura nazionale. Quell’anno, Ticknor e sua figlia di 12 anni Anna si unirono alla famiglia del conte von Ungern-Sternberg a Dresda per una memorabile celebrazione del Natale.

Altri visitatori americani in Germania – come Charles Loring Brace, che ha assistito a una celebrazione del Natale a Berlino quasi 20 anni dopo – lo consideravano un festival tedesco specifico con il potenziale per unire le persone.

Sia per Ticknor che per Brace, questa tradizione festiva ha fornito la colla emotiva per unire famiglie e membri di una nazione. Nel 1843 Ticknor invitò diversi amici importanti a unirsi a lui in una festa di Natale con un albero di Natale e regali nella sua casa di Boston.

La festa di Ticknor non è stata la prima celebrazione di Natale negli Stati Uniti che ha caratterizzato un albero di Natale. Le famiglie tedesco-americane avevano portato con sé l’usanza e avevano già piantato alberi di Natale. Tuttavia, fu l’influenza sociale di Ticknor che assicurò la diffusione e l’accettazione sociale dell’usanza aliena di allestire un albero di Natale e di scambiarsi regali nella società americana.

L’introduzione di Babbo Natale

Per gran parte del XIX secolo, la celebrazione del Natale con alberi di Natale e regali rimase un fenomeno marginale nella società americana. La maggior parte degli americani rimase scettica su questa nuova usanza. Alcuni sentivano di dover scegliere tra le antiche usanze inglesi come appendere le calze per i regali sul camino e l’albero di Natale come spazio adeguato per la collocazione dei regali. Era anche difficile trovare gli ingredienti necessari per questa usanza tedesca. Dovevano prima essere create le fattorie degli alberi di Natale. E gli ornamenti dovevano essere prodotti.

I passi più significativi verso l’integrazione del Natale nella cultura popolare americana avvennero nel contesto della guerra civile americana. Nel gennaio 1863 Harper’s Weekly pubblicò in prima pagina l’immagine di Babbo Natale in visita all’esercito dell’Unione nel 1862. Questa immagine, prodotta dal fumettista tedesco-americano Thomas Nast, rappresenta la primissima immagine di Babbo Natale.

Negli anni successivi, Nast sviluppò l’immagine di Babbo Natale nel vecchio allegro con una grande pancia e una lunga barba bianca come lo conosciamo oggi. Nel 1866 Nast produsse ‘Babbo Natale e le sue opere’, un elaborato disegno dei compiti di Babbo Natale, dal fare regali alla registrazione del comportamento dei bambini. Questo schizzo ha anche introdotto l’idea che Babbo Natale viaggiasse su una slitta trainata da renne.

Dichiarare il Natale una festa federale e montare il primo albero di Natale alla Casa Bianca ha segnato gli ultimi passi per rendere il Natale una festa americana. Il 28 giugno 1870, il Congresso approvò la legge che trasformava il giorno di Natale, Capodanno, Giorno dell’Indipendenza e Giorno del Ringraziamento in vacanze per i dipendenti federali.

E nel dicembre 1889 il Presidente Benjamin Harrison iniziò la tradizione di allestire un albero di Natale alla Casa Bianca.

Il Natale era finalmente diventato una tradizione natalizia americana.