Ogni ottobre, una sfilata di opinionisti, politici e americani di origine italiana celebra Cristoforo Colombo come qualcuno che rappresenta gli italoamericani. Ma associare gli immigrati italiani impoveriti del XIX e XX secolo a un esploratore del XV secolo sconfessa le identità culturali degli italoamericani. Rende insignificanti le diverse storie e le difficoltà di tali immigrati a favore di un rappresentante dell’imperialismo europeo già familiare agli americani e più coerente con l’ideale europeo omogeneizzato dell’America.

Le mitologie del passato possano distorcere la realtà e cancellare le culture indigene e immigrate.

Data la storia italiana, i discendenti degli immigrati italiani hanno motivo di essere solidali con i gruppi indigeni mentre rivendicano storie che sono state precedentemente cancellate.

Un linciaggio di massa rimane la ragione politica dichiarata per la prima associazione di Colombo con gli italoamericani. Nel 1891, 11 immigrati meridionali italiani furono assassinati da una folla a New Orleans.

Questo non è stato il primo né l’ultimo linciaggio di immigrati italiani negli Stati Uniti. Ma detiene la particolarità di essere uno dei più grandi linciaggi di massa nella storia della Nazione.

Gli omicidi sono stati difesi come vendetta per l’omicidio di un capo della Polizia da parte di aggressori non identificati. Molti dei giornali della Nazione, incluso il ‘New York Times‘, hanno applaudito il linciaggio.

Questa copertura mediatica ha contribuito alle tensioni politiche tra gli Stati Uniti e il neonato Regno d’Italia. L’anno successivo, il Presidente Benjamin Harrison ha annunciatoun’osservanza nazionale una tantum del 400° anniversario del viaggio di Colombo.

Il proclama di Harrison non menzionava l’Italia o gli immigrati italiani. Invece, i cittadini americani sono stati incoraggiati a celebrare l’anniversariodella «scoperta dell’America… perché imprimerà ai nostri giovani i doveri patriottici della cittadinanza americana».

Quel messaggio ha raggiunto un pubblico pronto plasmato dalle nozioni di ‘razzismo scientifico‘ della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, la convinzione pseudoscientifica che esistono prove empiriche a sostegno del razzismo o della superiorità razziale.

Gli italiani del sud, insieme ad altri europei del sud, nordafricani e mediorientali, erano visti da molti europei protestanti bianchi come una razza mediterranea inferiore. Pertanto, gli immigrati mediterranei negli Stati Uniti erano ampiamente considerati con disprezzo.



Tra le teorie razziste che segnano il periodo, il proclama del Presidente Harrison segnala distinzioni tra gloriose figure europee, come Colombo, e siciliani indigenti, il cui aspetto non è stato gradito e i cui linciaggi sono stati accolti con approvazione dalla stampa.

In una lettera del 1924 al ‘New York Times‘ che difendeva le restrizioni all’immigrazione contro gli italiani e gli altri sudeuropei, l’eugenista Henry Fairfield Osborn si preoccupò di escludere il cosiddetto scopritore dell’America dalle razze contaminate: «Colombo dai suoi ritratti e dai suoi busti, sia autentico o no, era chiaramente nordico».

Colombo morì molto prima dell’unità d’Italia nel XIX secolo, ma divenne il suo rappresentante mitizzato. Con l’unificazione, i governanti italiani hanno tentato di forgiare una nuova identità nazionale tra popoli disparati, con diverse esperienze di brutale colonialismo.

Nel XIX secolo, gli italiani meridionali stavano lasciando l’Italia in gran numero per sfuggire alla povertà radicata causata dalla sottomissione politica ed economica. Quella sottomissione risale in parte agli sponsor di Colombo, la regina Isabella e il re Ferdinando II, che possedevano la Sicilia durante la vita di Colombo, con il cugino di Ferdinando, Ferdinando I, che controllava la terraferma meridionale. Alla fine, Ferdinando II controllò entrambi i ‘Regni di Sicilia’.

Questi cosiddetti Re Cattolici di quella che oggi è la Spagna portarono l’Inquisizione in Sicilia. Nel contesto della diversità culturale di lunga data della Sicilia, l’Inquisizione spagnola ha imposto una monocultura cattolica, mentre l’alfabetizzazione e altri indicatori per il benessere sociale sono crollati.

Come scrivono di questo periodo gli storici Louis Mendola e Jacqueline Alio: «Rispetto a ciò che era stata sotto i Bizantini, i Fatmidi e i Normanni, la Sicilia era ora in declino. L’analfabetismo era diventato endemico, definendo il livello di istruzione della grande maggioranza dei siciliani -e degli italiani in generale- nel XIX secolo».

Come possedimento spagnolo, l’Italia meridionale fu culturalmente strozzata dall’Inquisizione e allo stesso tempo sfruttata per le risorse naturali e la tassazione. La corruzione, la povertà e la miseria che tra il 1880 e il 1924 spinsero ondate di meridionali a cercare scampo affondano le proprie radici in questo periodo.

In quanto tale, una maggioranza significativa di italoamericani discende da quegli immigrati italiani del sud. I cicli feudali di povertà da cui cercavano di sfuggire furono mantenuti e rafforzati dalle stesse potenze monarchiche e imperialiste che Colombo servì e aiutò ad arricchire.

Identificare gli italoamericani con Colombo in America significava identificare gli italiani più in generale con Colombo, piuttosto che con le ondate di italiani meridionali svantaggiati che lasciavano l’Italia. Per questo motivo, l’identificazione è servita come propaganda sia per gli Stati Uniti che per l’Italia appena formata.

Rifiutando la propria associazione con Colombo,i discendenti contemporanei di immigrati italiani hanno l’opportunità di riconoscere le autentiche identità culturali dei loro antenati.