Come i sovietici e i russi prima, la Cina è una minaccia vuota

Molto inchiostro è stato versato analizzando il Congresso nazionale del Partito comunista cinese in cui il dittatore Xi Jinping si è senza sorpresa assegnato un terzo mandato quinquennale senza precedenti (in tempi recenti). Quindi, non da quando il fondatore del regime comunista, Mao Zedong, un leader cinese non aveva accumulato così tanto potere.

Tuttavia, rompere questo precedente non è la cosa più critica del già lungo mandato di Xi (10 anni come leader). Ciò che è più importante è la sua deviazione da una politica economica parziale orientata al mercato verso una nuova enfasi sul socialismo del passato cinese. Questa mossa è una cattiva notizia per la prosperità di 1,4 miliardi di persone in Cina, ma una buona notizia per la sicurezza degli Stati Uniti.

Sotto la nuova enfasi di Xi sul favorire le società statali inefficienti (la definizione da manuale di socialismo), la preferenza del governo per alcune aziende private e la “guida” del partito per tutte le aziende private, l’intervento del governo cinese nell’economia è notevolmente aumentato. Inoltre, nell’assemblare il nuovo Comitato permanente del Politburo al governo, che dirige la Cina, ha scelto tutti i leali compari politici senza alcuna esperienza economica visibile, soffocando così qualsiasi dissenso sulla politica economica o su altre politiche.

Una repressione così severa di idee alternative all’interno di quell’organo di governo e con i comitati dei comitati di partito che sovrintendono alle società private danneggerà economicamente la Cina. Già, a causa di tale maggiore intervento statale nell’economia, inclusa la chiusura completa delle principali città a causa del COVID, la crescita economica cinese è crollata.

Altri handicap per la futura crescita cinese sono la cittadinanza in rapido invecchiamento e lo squilibrio demografico, con molti più uomini che donne derivanti dalla politica a lungo termine del figlio unico del Partito Comunista, che è stata infine abbandonata ma ha ancora conseguenze a lungo termine.

Con l’aumento dell’ingerenza del governo nell’economia, è improbabile che la Cina eviti la trappola del reddito medio, in cui l’aumento dei tassi salariali dei paesi in via di sviluppo li rende non competitivi nei settori ad alta intensità di manodopera (ad esempio, il tasso salariale medio della Cina è ora circa il doppio di quello del Vietnam ), ed è impossibile passare dall’imitazione della tecnologia delle economie sviluppate a un’autentica innovazione tecnologica di primo livello.

Gli Stati Uniti e l’Occidente hanno già chiuso gran parte dell’alta tecnologia e del talento affinché la Cina faccia questo salto economico.

Eppure una tale elevazione economica sarebbe necessaria per realizzare l’obiettivo di Xi di diventare una potenza militare di prim’ordine. L’attuale spesa militare cinese è aumentata a $ 300 miliardi all’anno, seconda solo al mastodontico budget militare statunitense di $ 800 miliardi all’anno. Nonostante il divario di spesa tra i due paesi si sia leggermente ridotto negli ultimi decenni, la capacità militare giustificata dal divario è cumulativa, rendendo così i cinesi un secondo lontano dagli Stati Uniti in termini di potenza militare.

E probabilmente peggiore dei numeri di spesa è la realtà. Se Xi ha una qualche comprensione militare, la fallita invasione russa dell’Ucraina dovrebbe far scattare luci di avvertimento lampeggianti in rosso per lui. Prima della mossa disastrosa del leader russo Vladimir Putin, anche lui un dittatore come Xi, l’esercito russo si sarebbe modernizzato dal precedente crollo post-sovietico e avrebbe dovuto essere il secondo migliore al mondo, dopo l’esercito americano.

Tuttavia, come con l’esercito sovietico prima, la corruzione era dilagante, tanto che un sacco di soldi per la modernizzazione apparentemente sono finiti nelle tasche dei generali e di altri funzionari governativi russi di alto livello. Data la propensione dei livelli inferiori a rifuggire dal dare cattive notizie agli autocrati repressivi, Xi probabilmente deve preoccuparsi se gli è stato mentito sulla potenza del suo esercito modernizzato, specialmente nel sistema comunista cinese corrotto che Xi conosce fin troppo bene .

Inoltre, gli eserciti modernisti nei paesi in via di sviluppo spesso rimangono ipnotizzati dalle armi occidentali ad alta tecnologia a scapito dell’investimento nella “colla” che tiene insieme gli eserciti quando combattono effettivamente guerre, ad esempio logistica, addestramento e comando, controllo e intelligenza. Anche la Russia ora sta imparando questa lezione comune, che di solito diventa evidente solo quando iniziano le riprese, in altre parole, troppo tardi per risolverlo.

Probabilmente anche l’esercito cinese non ha imparato questa lezione, come dimostrato dall’imitazione cinese dell’Occidente nella sua costruzione di portaerei vulnerabili.

Le agenzie di sicurezza statunitensi sono preoccupate per le recenti minacce nazionalistiche di Xi contro Taiwan, tanto che il presidente Biden, in più occasioni, si è imprudentemente impegnato a difendere l’isola. Sebbene i suoi aiutanti abbiano successivamente dovuto ripulire la questione dicendo che la politica intenzionalmente ambigua degli Stati Uniti nei confronti di qualsiasi attacco cinese a Taiwan era ancora valida, Biden ha reso più difficile per lui e per i futuri presidenti degli Stati Uniti evitare di adempiere al suo impegno verbale per la difesa di Taiwan contro un grande potenza nucleare. E Taiwan è molto più importante per la Cina che per la sicurezza degli Stati Uniti.

In un certo senso, un’invasione anfibia cinese di Taiwan potrebbe essere più difficile da realizzare rispetto all’invasione russa dell’Ucraina. Le isole hanno fossati naturali d’acqua intorno a loro e gli assalti anfibi sono una delle operazioni militari più difficili da condurre con successo, specialmente con l’elemento sorpresa che è più difficile da ottenere con l’avvento del satellite e di altre sorveglianza aerea e il miglioramento delle difese costiere delle mine, sottomarini diesel e missili guidati.

Per questi motivi, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti non ha lanciato un grande assalto anfibio dalla guerra di Corea. Anche un blocco navale cinese intorno all’isola esporrebbe le navi da guerra di superficie cinesi a moderni attacchi aerei, la cui potenza è stata vividamente dimostrata nella seconda guerra mondiale, nella guerra delle Falkland negli anni ’80 e, più recentemente, con l’invio dell’ammiraglia russa Moskva al in basso da missili anti-nave ucraini di produzione propria.

Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, invece di farsi prendere dal panico per un attacco cinese a Taiwan e impegnarsi a difendere l’isola con le forze statunitensi, Biden farebbe meglio a replicare la politica statunitense nei confronti dell’Ucraina dalla sponsorizzazione russa di una ribellione nell’Ucraina orientale nel 2014 Gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina a costruire un esercito efficace nel modo giusto. Biden può aiutare Taiwan in anticipo aiutandola a sviluppare una “strategia del porcospino”, incoraggiando Taiwan a prestare attenzione alla suddetta “colla” militare e ad acquistare mine, missili guidati antinave e persino sottomarini diesel piuttosto che sistemi militari occidentali di tecnologia superiore .

Piuttosto che sconfiggere un nemico più forte, una strategia di porcospino è progettata per infliggere abbastanza danni da impedirgli di attaccare in primo luogo.

La strategia del porcospino dovrebbe essere ancora più praticabile se Xi, come sembra probabile, continua a ostacolare l’economia e la società cinese, e quindi i suoi militari, mediante un intervento accelerato dello stato in ogni aspetto della vita cinese. In altre parole, è probabile che la futura minaccia militare cinese alla sicurezza degli Stati Uniti sia vuota come quella si è rivelata essere quella russa.