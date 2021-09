All’indomani degli attacchi dell’11 settembre, il Congresso si è riunito per fare qualcosa che non aveva fatto in un decennio: dare al comandante in capo l’autorità di rispondere militarmente. Dopo alcune negoziazioni limitate, è stato concordato un linguaggio, 60 parole in totale, che avrebbe permesso al presidente di “usare tutta la forza necessaria e appropriata” contro coloro che ci hanno attaccato l’11 settembre e chiunque li abbia ospitati.

Sebbene non fosse incluso nel testo stesso, stava già diventando chiaro che il colpevole più probabile era al-Qaeda, allora con sede in Afghanistan, che era governato dai talebani. Se chiedi a un legislatore oggi che ha votato quel settembre, quasi tutti sono pronti a sottolineare che credevano di autorizzare una guerra in Afghanistan per attaccare al-Qaeda e consegnare alla giustizia il suo leader, Osama bin Laden.

È noto che un membro del Congresso, la rappresentante Barbara Lee (D-Calif.), la vedeva in modo diverso. Nel difendere il suo voto contro l’autorizzazione all’uso della forza militare del 2001, la rappresentante Lee ha notato che il Congresso stava passando un “assegno in bianco”. È diventato di moda sottolineare come la storia abbia dato ragione a Rep. Lee, ma purtroppo anche il suo avvertimento preveggente era un grossolano eufemismo. L’AUMF del 2001 non è diventato solo “un assegno in bianco per il presidente per attaccare chiunque sia coinvolto negli eventi dell’11 settembre ovunque, in qualsiasi paese … senza limiti di tempo”, come avvertiva allora il rappresentante Lee. È diventato un assegno in bianco per guerre che non hanno nulla a che fare con quegli attacchi di 20 anni fa.

Fin dai suoi primi giorni, l’amministrazione Bush ha avuto una visione espansiva dei suoi nuovi poteri in quella che ha chiamato la “Guerra globale al terrore”. Gli avvocati dell’amministrazione sosterrebbero che l’AUMF del 2001 ha dato al presidente l’autorità legale per attaccare al-Qaeda, i talebani e le cosiddette “forze associate”. Ma chi fossero esattamente quelle forze associate e quanto sarebbe diventata globale la guerra rimane sorprendente. I presidenti alla fine citerebbero l’autorità dell’AUMF del 2001 dozzine di volte in più paesi in tutto il mondo.

Il primo e più famoso dei campi di battaglia dell’AUMF del 2001 è stato ovviamente l’Afghanistan. Nelle settimane dell’11 settembre, furono lanciate importanti operazioni militari, cacciando i talebani dal potere e tentando di catturare o uccidere i leader di al-Qaeda. Nei due decenni successivi, inclusi 10 anni dopo che Osama bin Laden fu infine ucciso in Pakistan, gli Stati Uniti intrapresero una guerra senza scopo e inutile in Afghanistan che avrebbe ucciso decine di migliaia di afgani, più di 2.400 membri del servizio degli Stati Uniti e sarebbe costata ai contribuenti americani più di $ 2 trilioni.

Tuttavia, la guerra non è mai stata combattuta solo in Afghanistan. Dal raid di bin Laden ad Abbottabad a decine di attacchi di droni e raid delle forze speciali in piccole città e villaggi, il Pakistan è stato un importante campo di battaglia dopo l’11 settembre per le forze statunitensi. Data la loro natura segreta, la portata completa di questi attacchi non sarà mai conosciuta, ma alcune stime affidabili indicano più di 400 attacchi che hanno ucciso migliaia, tra cui centinaia di civili. Sebbene al momento non sia noto se il presidente Biden abbia autorizzato attacchi in Pakistan, la sua retorica sui continui sforzi antiterrorismo non dà motivo di credere che questo particolare campo di battaglia post 11 settembre abbia davvero visto la sua ultima azione militare.

Yemen

Mentre il Pakistan è probabilmente il più famoso dei campi di battaglia post-11 settembre, il suo primo è stato in realtà lo Yemen. Nel novembre 2002, George W. Bush ha lanciato quello che si crede sia il primo attacco mirato di droni su sospetti agenti di al-Qaeda nello Yemen. Con al-Qaeda che in precedenza aveva attaccato la USS Cole in Yemen appena un anno prima dell’11 settembre, forse non sorprende che lo Yemen diventi un fronte nella guerra globale al terrorismo di Bush, ma è stato sotto i suoi successori che la guerra si è ampliata in modo significativo .

Sotto i presidenti Obama e Trump, gli Stati Uniti hanno condotto più di 336 attacchi aerei nello Yemen, uccidendo più di 1.020 persone, tra cui più di 174 civili. Anche le forze speciali statunitensi hanno operato sul terreno in modi che rimangono ancora segreti, con un numero imprecisato di truppe. L’obiettivo apparente di questi attacchi era un’entità chiamata al-Qaeda nella penisola arabica, o AQAP, ma come altrove nel mondo, i rapporti indicavano una realtà molto diversa. Le vittime includevano un’intera festa di matrimonio, un religioso anti-AQAP e un pastore di 14 anni che si prendeva cura delle sue capre. Anche quando l’esercito americano ha raggiunto i suoi obiettivi, ha sollevato preoccupanti questioni legali e costituzionali, come l’esecuzione mirata di cittadini americani lontani da qualsiasi campo di battaglia tradizionale.

Mentre tutto ciò stava accadendo, gli Stati Uniti si sono uniti a quella che sostenevano essere una guerra completamente separata nello Yemen nel 2015 quando hanno sostenuto un intervento saudita-emirato nella guerra civile in corso nello Yemen contro gli Houthi. Quando è entrata in guerra, l’amministrazione Obama tecnicamente non ha mai affermato che l’AUMF del 2001 le avesse conferito l’autorità legale per questo sforzo. In effetti, l’amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione legale in quanto asseriva assurdamente di non essere realmente coinvolta nella guerra poiché vendeva solo le bombe, vendeva e manteneva gli aerei che li lasciavano cadere, e forniva i bersagli su cui farli cadere. Eppure, in forse uno degli episodi più assurdi delle nostre guerre post-11 settembre, i nostri alleati nella guerra anti-Houthi in Yemen hanno collaborato direttamente, aiutando e talvolta combattendo fianco a fianco con i militanti dell’AQAP, contro i quali eravamo anche attivamente in guerra in quel momento.

Nelle sue osservazioni sul ritiro in Afghanistan, il presidente Biden ha affermato che se gli autori dell’11 settembre avessero pianificato l’attacco dallo Yemen, non saremmo mai entrati in guerra in Afghanistan. L’ironia che non solo siamo andati in guerra in Afghanistan, ma anche nello Yemen, dove gli attacchi dell’11 settembre non sono stati decisamente pianificati, sembra essere andata persa.

Nonostante le vaste realtà delle guerre in Afghanistan, Pakistan e Yemen, c’era almeno un chiaro collegamento con al-Qaeda. Ma le nostre guerre dopo l’11 settembre non si sono fermate qui.

Somalia

George W. Bush sarà forse per sempre più associato alla sua disastrosa guerra in Iraq nel 2003. Ma solo quattro anni dopo, Bush lancerà un’altra guerra in Somalia contro il gruppo militante al Shabaab, che a sua volta stava combattendo un’insurrezione contro il movimento internazionale governo riconosciuto della Somalia. Da allora gli Stati Uniti sono stati coinvolti nel conflitto.

Negli ultimi anni, alcune delle oltre 254 azioni militari dichiarate in Somalia hanno preso di mira anche al-Qaeda in Africa orientale e nello Stato islamico. Cosa c’entra tutto questo con l’11 settembre? Non tanto. Tuttavia, il ramo esecutivo ha regolarmente affermato che le sue azioni sono autorizzate dall’AUMF del 2001 perché al Shabaab è una “forza associata” di al-Qaeda. Questa affermazione è principalmente collegata alla promessa di alleanza di al Shabaab del 2012 con al-Qaeda. Quindi, la guerra degli Stati Uniti in Somalia è iniziata 6 anni dopo che il Congresso ha approvato l’AUMF del 2001 sulla base di una connessione fatta 11 anni dopo l’11 settembre e un anno dopo l’uccisione di Osama bin Laden.

Ma questo non è il modo più contorto in cui l’AUMF del 2001 è stato usato per giustificare l’azione militare degli Stati Uniti.

Iraq e oltre

Quando gli Stati Uniti lanciarono una disastrosa guerra a scelta in Iraq per rovesciare Sadaam Hussein, l’amministrazione Bush chiese e ottenne un’autorizzazione di guerra separata (AUMF 2002). Durante la guerra, si sviluppò una brutale insurrezione con uno dei suoi più feroci combattenti, una banda di militanti – che sarebbe diventata nota come al-Qaeda in Iraq, o AQI – guidata dal giordano Abu Musab al-Zarqawi.

Zarqawi era stato un militante di al-Qaeda di basso livello in Afghanistan prima dell’11 settembre, ma i combattenti di AQI erano un mix di membri delle tribù sunnite ed ex soldati baathisti che prendevano di mira principalmente un mix di forze statunitensi e sciiti e curdi iracheni. Lo stesso Zarqawi sarebbe stato ucciso nel 2006 da un attacco aereo statunitense, ma il suo gruppo sarebbe sopravvissuto e un decennio dopo la sua fondazione sarebbe riemerso nel caos della guerra civile siriana sotto un nuovo nome, lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL o ISIS). Nel giro di pochi anni, il presidente Obama avrebbe riportato il paese alla guerra in Iraq, ma questa volta avrebbe usato l’AUMF del 2001 come supporto legale.

Questa nuova guerra, iniziata in Iraq ma rapidamente estesa alla Siria, era, agli occhi dell’amministrazione, completamente diversa da quella che era finita in Iraq nel 2011. Eppure una nuova guerra aveva bisogno di una nuova autorizzazione. Solo un anno prima, Obama aveva chiesto una nuova autorizzazione alla guerra in Siria contro il regime di Assad a seguito del suo uso di armi chimiche durante la crescente guerra civile siriana. A seguito della massiccia opposizione pubblica, il Congresso alla fine ha rifiutato di autorizzare una nuova guerra e, forse non volendo essere respinta ancora una volta, l’amministrazione Obama ha deciso che la campagna anti-ISIS si sarebbe basata su un “assegno in bianco” di 13 anni per la guerra.

Come in Somalia, il caso dell’AUMF del 2001 contro l’ISIS sarebbe semplicemente che era una “forza associata” (tecnicamente una “forza successore” in questo caso) di al-Qaeda. Non importava che l’ISIS non fosse esistito l’11 settembre, né che fosse cresciuto principalmente come un’insurrezione nella guerra in Iraq. Tutto ciò che importava era che se i leader degli Stati Uniti collegassero abbastanza punti, l’esercito degli Stati Uniti poteva di nuovo andare in guerra e nessuno avrebbe dovuto votare per questo. Questa guerra in Iraq e Siria continua ancora oggi.

Come al-Qaeda, l’ISIS avrebbe continuato ad avere numerose organizzazioni militanti in tutto il mondo che rivendicavano un’alleanza con esso. Ciò a sua volta darebbe agli Stati Uniti l’autorità, o almeno così sostenevano, di espandere ulteriormente le proprie guerre. In Libia, dove ancora una volta gli Stati Uniti hanno combattuto una guerra completamente separata e non autorizzata contro il regime di Muammar Gheddafi, gli attacchi degli Stati Uniti ai militanti dell’ISIS (che prosperavano nel caos post-Gheddafi che abbiamo contribuito a creare) hanno aggiunto un altro campo di battaglia dopo l’11 settembre. Nel 2017, quattro soldati statunitensi sono stati uccisi in una missione in Niger, sorprendendo non solo il pubblico ma anche i membri del Congresso che nel complesso non avevano idea che ci fossero forze militari lì.

Oltre a tutti questi campi di battaglia, negli ultimi 20 anni, i presidenti hanno riconosciuto dispiegamenti militari statunitensi in una serie di altri paesi tra cui Camerun, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Georgia, Giordania, Kenya, Libano, Filippine e Turchia. Se ciò non bastasse, ci siamo anche impegnati militarmente in “alto mare” e abbiamo lavorato con “amici e alleati in aree di tutto il mondo” – chi e dove non viene mai definito pubblicamente. Inoltre, le forze statunitensi hanno entrambe sostenuto queste operazioni tramite una rete globale di centinaia di basi militari all’estero e condotto guerre a distanza operando droni senza pilota a volte pilotati da migliaia di miglia di distanza negli Stati Uniti. E sempre più, le nostre guerre post-11 settembre sono state condotte da forze partner con cui gli Stati Uniti armano, addestrano e spesso combattono fianco a fianco come “consiglieri”.

Qualsiasi resoconto completo dell’AUMF del 2001 deve includere anche che, oltre agli schieramenti militari, è stato invocato per altre autorità in tempo di guerra come la detenzione indefinita senza accusa a Guantanamo Bay, la sorveglianza senza mandato dei cittadini americani e altri abusi delle libertà civili. Dai siti neri della CIA in cui i detenuti sono stati torturati agli orribili crimini commessi da appaltatori privati ​​​​che sostengono le guerre americane, anche le violazioni dei diritti umani derivanti dall’AUMF del 2001 e dalle nostre guerre post-11 settembre non possono essere ignorate.

È una scala impressionante di guerra, che abbraccia il mondo e, in verità, ci sono campi di battaglia che ancora non conosciamo. Per tutta la loro durata, queste guerre sono state in gran parte combattute in segreto, con dettagli forniti tramite notifiche classificate al Congresso o missioni segrete con una supervisione ancora minore. La dura verità è che il popolo americano ora non sa, né lo ha mai saputo completamente, ovunque il nostro paese abbia fatto la guerra in nostro nome nei due decenni successivi all’11 settembre.