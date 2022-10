Come i casino online influenzano la vita degli italiani

Quando si parla di gioco d’azzardo non si può fare riferimento solo alle attività di intrattenimento, ma bisogna anche considerare il giusto approccio da parte dei giocatori. Ci sono in particolare due categorie di giocatori che sono altamente esposti ai pericoli delle attività di scommessa: da un lato la generazione Z, ovvero i ragazzi tra i 14 e 19 anni. Dall’altra la cosiddetta ‘silver age’, ovvero gli over 65.

Grazie a un report effettuato dall’Osservatorio Gioco d’azzardo 2021, realizzato in collaborazione tra BPER Banca e Nomisma, sono state pubblicate informazioni importanti proprio rispetto al gioco poco responsabile e ai trend di queste due categorie di giocatori. Scopriamo di più!

Casinò online: un trend in crescita, gli italiani continuano a depositare

Il periodo preso in esame dal report riguarda l’anno 2020, un momento storico particolare per il mondo intero e soprattutto per l’Italia. Durante quei 12 mesi, e nelle mensilità che hanno caratterizzato il lockdown e la chiusura delle sale da gioco terrestri, moltissimi appassionati si sono riversati sulle scommesse online, sui casino con deposito 5 euro di NonAAMS.com o altri casinò online in Italia. In numeri il tutto si traduce con il 42% dei giovanissimi che ha provato la strada del gambling online, sviluppando casi problematici da gioco e una serie di ripercussioni negative rispetto alle relazioni e alla sfera socio-emotiva. Discorso analogo per gli over 65 che hanno rappresentato il 25% che gli scommettitori più attivi nei 12 mesi precedenti.

Trattandosi delle due categorie più sensibili per quanto riguarda l’esposizione alle scommesse, sembra necessario considerare di implementare la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto al gioco responsabile.

A cosa giocano gli italiani e perché lo fanno?

Sapendo che solo nel 2020 il volume complessivo di giocate ha superato gli 88 miliardi di euro, è importante capire dove sono stati investiti questi soldi. Trionfano i giochi di carte e di abilità, seguiti dalle newslot e VLT, per arrivare poi alle scommesse sportive, ai gratta e vinci, alle lotterie e al bingo.

Le versioni di gioco digitale, che prevedono le scommesse a distanza, hanno saputo attirare il maggior numero di giocatori italiani. Il motivo è semplice, poiché pur essendo costretti al lockdown forzato, hanno scelto di divertirsi scommettendo online sulle piattaforme con licenza ADM.

Ma perché queste 2 categorie in particolare amano scommettere così tanto?

Curiosità per il 39% delle persone;

Divertimento per il 21%;

Necessità di denaro per il 18%;

Abitudini familiari per il 17% (ciò significa che altri membri della famiglia scommettevano);

Per fare pratiche diventare un giocatore esperto per il 13%;

Pubblicità su Internet tra il nove e l’11%.

I giovani e il gambling

Come sappiamo il gioco d’azzardo è vietato ai minorenni, ma nonostante ciò è emerso che il 5% dei giovani gioca almeno una volta a settimana o addirittura tutti i giorni. Essendo considerata la generazione più tecnologica di sempre, con una forte propensione al digitale, è quindi doveroso considerare che gli adolescenti italiani hanno trovato modo di addentrarsi nelle scommesse sportive online.

E più in generale nelle soluzioni di gioco dei casinò online in Italia virtuali. Il 42% dei giovanissimi ha scommesso ad eventi sportivi, mentre il 24% ha scelto il poker online. Chi invece ha continuato a recarsi nelle ricevitoria, quando possibile, ha preferito i gratta e vinci (il 56%) e le scommesse sportive (22%).

Campanello d’allarme o tutto nella norma?

Abbiamo già citato in precedenza che il 9% percento dei giovanissimi ha sviluppato attitudini problematiche al gioco, atteggiamenti che potrebbero portare a una serie di effetti negativi. Tra questi citiamo l’agitazione, l’ansia e la perdita di controllo quando si scommette. Il report suggerisce un identikit del giocatore problematico under 19, che nella maggior parte dei casi è un giovane ragazzo che studia l’istituto professionale, con risultati insufficienti e risiede nel Sud Italia.

Un problema che però è condiviso anche con gli over 65, che avrebbero dichiarato di aver giocato proprio per cercare di recuperare dei soldi, arrivando addirittura a chiedere prestiti per continuare a scommettere.

Sono due trend importanti, con dati che devono spingere gli organi competenti a correre ai ripari per tutelare i giocatori più sensibili.