Il 25 settembre, gli italiani si recheranno alle urne per votare in un’elezione parlamentare anticipata innescata dal crollo della fragile coalizione di governo del premier Mario Draghi a fine luglio. L’instabilità politica e i governi di breve durata non sono una novità in Italia, che ne ha avuti 18 negli ultimi 34 anni. Ora, però, un’alleanza di partiti di estrema destra è ampiamente favorita per conquistare il potere per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale in un Paese con amari ricordi del regime fascista. Come sarà quel governo e cosa possiamo aspettarci da esso? Lo abbiamo chiesto all’analista di Eurasia Group Federico Santi.

Come sarebbe un governo di estrema destra?

Probabilmente sarà una coalizione guidata dal partito Fratelli d’Italia di estrema destra, con la Lega di estrema destra e Forza Italia di centrodestra come partner junior. Se Fratelli d’Italia e la Lega avranno un buon risultato, c’è la possibilità che possano fare a meno di Forza Italia (probabilmente il più piccolo dei tre), ma questo è improbabile.

Chi lo guiderebbe?

I soldi intelligenti sono su Giorgia Meloni, l’astuta leader di Fratelli d’Italia, poiché l’accordo è che il partito che ottiene più voti sceglie il presidente del Consiglio. Molto probabilmente Fratelli d’Italia vinceranno il maggior numero di voti (e seggi) dei tre, e probabilmente di qualsiasi partito in effetti. Il prossimo Primo Ministro non deve essere necessariamente il leader del partito; infatti, guardando agli ultimi anni, i primi ministri vanno e vengono in media ogni 1-2 anni, ma i leader di partito tendono ad essere più durevoli. Quindi è possibile che Meloni possa selezionare un’altra figura di alto profilo per il ruolo, accontentandosi di gestire lo spettacolo da bordo campo. Ma recentemente ha dissipato questo, segnalando molto chiaramente che ha gli occhi puntati sul lavoro più importante.

Cosa significherebbe per l’immigrazione?

Dati i fattori strutturali dell’immigrazione (crescita demografica, cambiamento climatico, siccità, prezzi alimentari, insicurezza alimentare), il problema non potrà che peggiorare. Con l’instabilità cronica in Libia e un confine non sorvegliabile in mare, l’Italia non può fare affidamento sui metodi collaudati dell’Europa per cooptare gli autocrati per controllare i flussi migratori dall’Algeria, dall’Egitto o dalla Turchia.

Il capo della Lega Matteo Salvini è stato Ministro dell’Interno dal 2018 al 2019, quando il suo partito ha governato per breve tempo il Paese in una coalizione con il movimento populista 5 stelle dopo le elezioni del 2018. Quindi abbiamo un’idea di come appare: generare più rumore possibile, spostando la maggior parte della colpa possibile sull’UE per quello che in realtà è un problema in gran parte intrattabile. In pratica, ciò potrebbe comportare la negazione dei diritti di approdo sicuro e soccorso ai migranti nelle acque sotto la giurisdizione italiana, mentre si chiede a gran voce una distribuzione più equa dei richiedenti asilo nell’UE e più finanziamenti dell’UE per affrontare la questione, nessuno dei quali è probabile .

L’altra opzione, a cui l’Italia ha fatto ricorso con un certo successo in passato, è ripagare le milizie libiche con i flussi di polizia, trattenendo di fatto decine di migliaia di migranti in carceri e campi di internamento, di solito in condizioni spaventose.

E le relazioni con l’UE?

Finora Meloni è stata attenta a presentarsi come un partner moderato e credibile, anche nei confronti di Bruxelles e Washington. Nessuno dei tre partiti vuole abbandonare l’euro, per non parlare dell’UE. Avendo visto cosa ha significato per la Grecia la crisi del debito dell’Eurozona, non sono ansiosi di intraprendere quella strada e probabilmente inizialmente non si opporranno apertamente all’UE.

Tuttavia, Fratelli d’Italia e Lega rimangono partiti nazionalisti fondamentalmente populisti. Il loro istinto di base sarà quello di respingere le richieste impopolari di Bruxelles se vanno contro i loro interessi elettorali, o di promuovere e sfruttare il sentimento anti-UE per sostenere la loro causa di fronte a un’economia vacillante.

Nonostante la svolta moderata della leadership, la base di Fratelli d’Italia rimane radicata nell’estrema destra. La competizione all’interno della coalizione ha anche il potenziale per portare a una pericolosa corsa al ribasso, in particolare tra Lega e Fratelli d’Italia, che in una certa misura sono in competizione per lo stesso elettorato. In effetti, questo è stato probabilmente uno dei principali fattori strutturali che hanno portato alla caduta di Draghi.

Inoltre, il partito marginale Italexit – che vuole l’Italia fuori dall’UE – probabilmente raggiungerà il 3% della soglia dei voti per entrare in parlamento. Anche se probabilmente rimarrà fuori dalla coalizione, Lega e Fratelli d’Italia avranno un nuovo concorrente con cui confrontarsi anche con il governo esterno.

Infine, anche il più ampio contesto macroeconomico è inutile. L’aumento dell’inflazione solleciterà maggiori richieste di stimolo fiscale e aumenti salariali su tutta la linea, che il governo farà fatica a gestire.

Cosa farebbe con le riforme in stallo di Draghi per ottenere denaro contante per la ripresa dalla pandemia dell’UE?

Molte delle riforme richieste per la revisione di dicembre sono già state legiferate, quindi in un certo senso il duro lavoro è fatto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il governo deve ancora emanare la legislazione necessaria per attuare effettivamente le riforme, cosa che sarà difficile da fare entro la fine dell’anno. Quindi la tranche di dicembre (poco meno dell’1% del PIL) del denaro dell’UE sarà almeno ritardata fino al 2023, con ripercussioni dirette sulle prospettive di crescita economica dell’Italia.

Andando avanti, il calendario delle riforme ne risentirà e saranno a rischio anche ulteriori esborsi. C’è anche la possibilità che il nuovo governo voglia rinegoziare parti del piano di ripresa, il che potrebbe portare a ulteriori ritardi.

Questi partiti di estrema destra hanno una possibilità migliore o peggiore di andare d’accordo rispetto ai precedenti governi di coalizione?

Il complesso sistema elettorale italiano offre alle coalizioni elettorali un grande vantaggio rispetto ai partiti che si candidano individualmente. Lega e Forza Italia facevano parte della coalizione di unità nazionale di Draghi. Nel frattempo, Fratelli d’Italia che ha guidato l’opposizione e di conseguenza è salito costantemente nei sondaggi, principalmente a spese della Lega. Eppure, fedeli alla forma, i tre ranghi si sono rapidamente serrati una volta che le elezioni sono state avviate e hanno annunciato che si sarebbero candidate in blocco.

Andando avanti, hanno anche forti incentivi a tenere unita la coalizione, sebbene la concorrenza tra di loro possa avere importanti implicazioni per le prospettive politiche. Solo un calo significativo del sostegno a uno qualsiasi dei tre partiti potrebbe aumentare il rischio di un’altra elezione anticipata.