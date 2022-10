Come gli Stati Uniti possono facilmente modificare le loro relazioni con l’Arabia Saudita

La recente decisione dell’Arabia Saudita di manipolare i mercati energetici globali è stata un atto ostile motivato politicamente. Il picco dei prezzi del petrolio aggraverà l’inflazione negli Stati Uniti aiutando la Russia nella sua invasione dell’Ucraina proteggendo Mosca dall’impatto delle sanzioni.

Dopo l’annuncio che l’OPEC+ avrebbe ridotto drasticamente la produzione di petrolio, il presidente Biden ha chiesto che le relazioni di Washington con l’Arabia Saudita fossero “rivalutate” e i membri del Congresso hanno proposto una legislazione che, se trasformata in legge, lo farebbe effettivamente. Tuttavia, solo un veicolo legislativo – la Yemen War Powers Resolution (WPR) – ha un percorso realistico verso il successo che consentirebbe il cambiamento di trasformazione nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita richiesto da questo momento.

La risoluzione originale sui poteri di guerra del 1973 è stata approvata come un passo verso l’estricazione degli Stati Uniti dal Vietnam. La legge aveva lo scopo di fornire un quadro per il Congresso per controllare l’uso della forza militare da parte dell’esecutivo senza il consenso del Congresso. Secondo le sue regole procedurali, i progetti di legge che invocano il WPR ricevono uno status accelerato speciale che richiede al Congresso di prendere una votazione a tutto campo entro 15 giorni legislativi dalla loro introduzione.

L’emanazione del WPR per lo Yemen sposterebbe radicalmente le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita ponendo fine al sostegno degli Stati Uniti all’aggressione saudita nello Yemen. Dimostrerebbe anche al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che il sostegno degli Stati Uniti non è incondizionato: se persegue politiche contrarie agli interessi degli Stati Uniti, Washington riconsidererà le garanzie di sicurezza e il supporto militare all’Arabia Saudita.

Il disegno di legge gode già di un notevole sostegno al Congresso, tra cui 118 membri della Camera e 12 senatori. È stato introdotto in entrambe le camere durante l’estate dai senatori Sanders (I-Vt.), Warren (D-Mass.), Leahy (D-Vt.) e dai rappresentanti DeFazio (D-Ore.), Schiff (D-Calif. ), Mace (RSC) e Jayapal (D-Wash.). Sta semplicemente aspettando di essere portato a terra.

Tra la rabbia per la decisione dell’OPEC+, i membri hanno proposto varie altre risposte. Il senatore Menendez (D-N.J.), ad esempio, ha recentemente dichiarato che: “In qualità di presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, non darò il via libera a qualsiasi cooperazione con Riyadh fino a quando il regno non avrà rivalutato la sua posizione rispetto alla guerra in Ucraina”.

I rappresentanti Malinowski (D-N.J.), Casten (D-Ill.) e Wild (D-Pa.) sono andati ancora oltre, chiedendo il ritiro completo dei sistemi di difesa missilistica e delle truppe statunitensi sia dall’Arabia Saudita che dagli Emirati Arabi Uniti , mentre il rappresentante Khanna (D-California) e il senatore Blumenthal (D-Conn.) hanno presentato un nuovo disegno di legge per vietare per un anno il trasferimento di armi, pezzi di ricambio e supporto logistico alle forze armate dell’Arabia Saudita.

Apprezziamo i numerosi veicoli legislativi che sono stati introdotti in risposta alla decisione dell’OPEC+ e vediamo usi diversi per ciascuno. Al momento sono necessarie una varietà di tattiche e i progetti di legge di cui sopra mostrano una reale determinazione da parte dei legislatori a ripensare le relazioni degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita e ad ottenere cambiamenti significativi emanati prima della scadenza del 117° Congresso a gennaio.

Sebbene molti di questi siano strumenti di messaggistica importanti e meritino un solido supporto, tuttavia, ci sono diverse ragioni politiche e strutturali per cui è molto improbabile che qualcuno di questi veicoli venga adottato.

Il WPR dello Yemen ha bisogno solo di una maggioranza semplice alla Camera e al Senato per essere approvato, mentre altre proposte di legge richiederebbero 60 voti al Senato per sconfiggere un ostruzionismo. Grazie alle procedure accelerate previste dalla legge del 1973, può anche essere portato in parola subito dopo il ritorno in sessione del Congresso a novembre e, se approvato, potrebbe andare direttamente alla scrivania del presidente (è in questione se lo firmerà. Presidente Trump ha posto il veto a un disegno di legge simile con il sostegno popolare nel 2019). Altri progetti di legge dovrebbero affrontare ostacoli procedurali e ritardi nel processo di commissione e persino sulla parola se fossero arrivati ​​​​così lontano.

Con il tempo che sta per scadere, è fondamentale che la legislazione portata in aula abbia il supporto e lo slancio necessari per passare. Oltre a circa 130 sponsor bipartisan alla Camera e al Senato, il WPR Yemen ha il sostegno di oltre 100 organizzazioni umanitarie e di advocacy nazionali. Ha anche un track record di successi, essendo già stato approvato in entrambe le camere nel 2019 con il sostegno bipartisan, solo per essere posto il veto dall’ex presidente Trump. Un linguaggio simile è stato approvato anche dalla Camera nelle ultime tre versioni del National Defense Authorization Act, solo per essere privato del disegno di legge durante i negoziati della conferenza Camera-Senato.

All’inizio della sua amministrazione, il presidente Biden si è impegnato a fermare il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni “offensive” a guida saudita in Yemen. Sfortunatamente, gli aspetti critici della partecipazione militare statunitense continuano: gli Stati Uniti continuano a fornire manutenzione, supporto logistico e pezzi di ricambio che consentono all’aviazione saudita di continuare a bombardare lo Yemen.

Alcuni giorni prima della disastrosa decisione dell’OPEC+, la tregua yemenita mediata dalle Nazioni Unite è scaduta, aumentando notevolmente il rischio di un’escalation violenta da parte delle parti in guerra. Una delle ragioni principali del fallimento dei negoziati per estendere il cessate il fuoco è stata la continuazione del blocco aereo e navale guidato dai sauditi che ha limitato i viaggi e ha impedito al libero flusso di cibo, carburante e forniture mediche di entrare nel territorio controllato dagli Houthi. Il blocco ha spinto i prezzi dei generi alimentari oltre il potere d’acquisto della maggior parte degli yemeniti e ha ostacolato l’accesso all’acqua potabile, agli aiuti umanitari e al supporto medico salvavita. Nonostante il blocco sia stato allentato durante la tregua, 2,2 milioni di bambini rimangono affamati. Ora che la tregua è scaduta, molti altri rischieranno la fame.

Crediamo fermamente che la risoluzione sulle potenze di guerra dello Yemen rimanga il veicolo legislativo più efficace e strategico da portare in aula per un voto. Ha un percorso per ottenere l’ampio sostegno bipartisan necessario per far passare entrambe le camere ed essere convertito in legge.

Chiarendo che gli Stati Uniti non forniranno l’assistenza militare necessaria per la ripresa degli attacchi aerei sauditi, il Congresso può mantenere la pressione sulle parti in guerra dello Yemen per negoziare la fine di questa guerra catastrofica, inviando anche un chiaro messaggio alla monarchia saudita che esiste saranno conseguenze per la sua manipolazione del prezzo del petrolio, per non parlare del suo comportamento aggressivo e dei famigerati precedenti sui diritti umani. Il percorso dell’Arabia Saudita dallo status di paria deve iniziare con la revoca del suo blocco brutale e la fine della sua disastrosa guerra in Yemen.