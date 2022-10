Come gli esperti occidentali hanno sbagliato così tanto sulla guerra in Ucraina

Un fattore bizzarro nell’invasione russa dell’Ucraina è che la maggior parte degli esperti occidentali sull’esercito russo ha concordato con il Cremlino che la Russia aveva un potente esercito che avrebbe sconfitto l’Ucraina entro due o tre giorni. Sebbene ci siano state molte analisi, anche da parte di questo autore, di come gli stereotipi nazionalisti imperiali russi sugli ucraini li abbiano fatti calcolare male, non è stata indagata sul motivo per cui gli esperti occidentali hanno esagerato la forza dell’esercito russo e sottovalutato l’Ucraina militarmente e come società resiliente.

Questo articolo avvia una discussione in ritardo su quest’ultima questione, per quanto riguarda l’esagerazione della potenza militare russa e la sottovalutazione delle capacità ucraine. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha ricordato che quando è iniziata l’invasione, “la maggior parte delle persone che mi hanno chiamato – beh, quasi tutti – non credevano che l’Ucraina potesse resistere a questo e perseverare”. Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Olexiy Danilov ha ricordato che l’Occidente credeva all’Ucraina aveva “quasi zero possibilità di successo”.

Le opinioni degli esperti hanno plasmato i politici occidentali in due modi.

Per uno, dalla crisi del 2014, la maggior parte degli esperti si è opposta all’invio di armi da parte dell’Occidente in Ucraina. In un sondaggio del febbraio 2015 condotto da Foreign Affairs in cui si chiedeva “Dovrebbero gli Stati Uniti armare l’Ucraina”, 18 esperti non erano d’accordo e solo nove erano d’accordo con l’invio di armi. Tra coloro che non erano d’accordo c’erano studiosi di Russia ed Eurasia, come Angela Stent, Anatol Lieven, Robert Legvold, Ian Bremmer, Robert Jervis, Jack Snyder, William C. Wohlforth, Mary S. Sarotte, Keith Darden e Valerie Bunce.

Darden, scrivendo sul New York Times, Charles A. Kupchan sul Washington Post e Stephen M. Walt su Foreign Policy, si opposero tutti fermamente all’invio di armi in Ucraina, ritenendo che sarebbe stato un grave errore. Walt ha affermato che inviare armi in Ucraina sarebbe “una pessima idea”. Michael Kofman ha dichiarato sul New York Times che “per gli Stati Uniti, armare l’Ucraina potrebbe essere un errore mortale”.

Realisti come Rajan Menon, Eugene Rumer, John J. Mearsheimer e Samuel Charap erano ancora più categoricamente contrari alla fornitura di armi all’Ucraina. Charap ha scritto su Foreign Policy che l’invio di armi non farebbe comunque alcuna differenza, poiché l’Ucraina sarebbe stata sconfitta dalla Russia. Charap ha continuato chiedendo la moderazione occidentale (che gli ucraini e altri consideravano una pacificazione) nei confronti della Russia e che l’Ucraina accettasse compromessi territoriali rinunciando alla sua integrità territoriale.

I realisti hanno fatto valutazioni esagerate della potenza militare russa e hanno sminuito le possibilità dell’Ucraina in un discorso che a volte era di natura orientalista. Scrivendo sul Financial Times, il realista Eugene Rumer ha affermato che armare l’Ucraina ha rischiato un altro incidente di “Black Hawk Down”, e comunque l’Ucraina “dovrebbe essere detto che non può vincere”. I realisti Rajan Menon e Kimberly Marten che scrivono su Foreign Affairs hanno ripetuto le stesse argomentazioni. Nel frattempo, Menon e Ruger hanno scritto su Foreign Affairs che l’invio di armi in Ucraina “si ritorcerebbe contro”.

Il secondo modo in cui le opinioni degli esperti hanno plasmato l’azione dei politici è stato alimentando i timori di una ripetizione della disfatta dell’esercito afgano in seguito al ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Convinti che l’Ucraina sarebbe stata rapidamente sconfitta, i consigli degli esperti hanno influenzato i governi occidentali e la NATO a considerare solo l’invio di equipaggiamento militare adatto alla guerra partigiana contro una forza di occupazione.

Gli esperti occidentali credevano che i russi affermassero di aver riformato il loro esercito poiché si era comportato così male durante l’invasione della Georgia del 2008. Contarono anche il numero di pezzi di equipaggiamento militare russo e presumevano semplicisticamente che avrebbero sopraffatto l’esercito ucraino più piccolo.

I politici russi e gli esperti occidentali erano entrambi convinti che la Russia avrebbe rapidamente preso il controllo del cielo sopra l’Ucraina. Kofman e Jeffrey Edmonds e Jack Watling e Nick Reynolds hanno scartato le difese aeree dell’Ucraina come in grado di impedire agli aerei da combattimento russi di dominare i cieli. Gli esperti occidentali credevano nell’affermazione che la Russia avesse un milione di potenti forze di sicurezza, che avrebbero rapidamente sconfitto un’Ucraina più debole e meno esperta.

Come abbiamo visto nei primi otto mesi di guerra, l’esercito russo ha dimostrato di essere molto più debole di quanto immaginato. Scrivendo di idee sbagliate “dilaganti” sulla potenza militare russa, Orysia Lutsevych, capo del Forum Ucraina di Chatham House, ha chiesto: “Perché gli esperti continuano a sopravvalutare la forza russa e a sottovalutare le capacità militari dell’Ucraina, e come possono evitare di farlo di nuovo?”, ha chiesto Ian Matveev se le forze russe in Ucraina possono anche essere descritte come un “esercito” piuttosto che “una sorta di raggruppamento militare in cui l’esercito non è al comando ovunque, e non sempre”.

Durante i primi sei mesi di guerra, le forze russe in Ucraina non hanno mostrato prove di un comando unificato, non hanno mai raggiunto la superiorità aerea e devono ancora avviare operazioni di armi combinate. Inoltre, l’esercito russo non ha sistemi di comunicazione crittografati, rendendo più facile per gli ucraini localizzare e attaccare le loro posizioni. Saccheggi, crimini di guerra, scarsa organizzazione e mancanza di disciplina hanno dimostrato di essere caratteristiche endemiche dell’esercito russo.

Più di recente, esperti occidentali hanno parlato a favore delle riforme militari, affermando che hanno avuto meno successo di quanto affermato in precedenza. Come ha dimostrato la guerra in Ucraina, le riforme hanno avuto un’influenza limitata, se non nulla, sull’efficacia operativa dell’esercito russo. Per molti versi, l’esercito russo assomiglia ancora all’ex esercito sovietico per mentalità, struttura gerarchica, ufficiali di scarsa qualità, scarsi livelli di addestramento, cattiva disciplina, scarsa logistica e corruzione.

La guerra in Ucraina contrappone una Russia strutturata verticalmente con una popolazione soggetta a un’Ucraina strutturata orizzontalmente composta da cittadini. Durante i 22 anni in cui Vladimir Putin ha governato la Russia come presidente e primo ministro, ha risovietizzato il paese, ha alimentato il militarismo, promosso un culto quasi religioso della Grande Guerra Patriottica e di Joseph Stalin, e distrutto la società civile e i gruppi di volontari. In Ucraina è avvenuto il contrario in ciascuna di queste aree. L’Ucraina ha subito la de-sovietizzazione dalla fine degli anni ’80 e la decomunizzazione dalla rivoluzione Euromaidan del 2013-2014, ha denigrato Stalin come un tiranno, è passato dalla celebrazione militare della Grande Guerra Patriottica alla commemorazione della seconda guerra mondiale e ha costruito una società civile dinamica e movimento di volontariato. Gli ucraini hanno organizzato tre rivoluzioni popolari dal 1990 per rivendicare i propri diritti; L’ultima rivoluzione russa risale a più di cento anni fa.

Ma forse l’errore più grande è stato ignorare l’impatto della corruzione sull’efficacia militare della Russia. La Russia è stata descritta per la prima volta come uno “stato mafioso” già nel 2010 da un giudice spagnolo che indagava sui legami tra lo stato russo e la criminalità organizzata russa. La Russia ha ristagnato in ogni modo significativo da allora, soprattutto nella corruzione, e nel disprezzo e nel cinismo delle élite nei confronti della popolazione russa.

Kofman era convinto che la Russia avrebbe invaso e l’Ucraina sarebbe stata sconfitta. Scrivendo tre giorni prima dell’invasione degli affari esteri, Kofman ed Edmonds predissero “Lo shock e il timore reverenziale della Russia: perché Mosca userebbe una forza schiacciante contro l’Ucraina”. Tali articoli hanno mostrato il grado in cui gli esperti occidentali credevano nella mitologia della potenza militare russa, ignorando impatto corrosivo di tre decenni di stagnazione e corruzione sull’efficacia operativa dell’esercito russo.

I fattori discussi sopra hanno influenzato le previsioni pessimistiche di una sconfitta ucraina sposate dal Pentagono, dall’intelligence statunitense, dai politici tedeschi e dell’Europa occidentale e da gruppi di riflessione come la Rand Corporation, la Carnegie Endowment e la RUSI (Royal United Services Institute).

Watling e Reynolds scrivendo “Il complotto per distruggere l’Ucraina” per la RUSI, pubblicato nove giorni prima dell’invasione, hanno delineato un ampio elenco di vittorie che la Russia avrebbe ottenuto in caso di invasione, nessuna delle quali è effettivamente avvenuta. Hanno descritto l’Ucraina come corrotta, gravemente divisa, con una “diffusa penetrazione” della politica e del governo ucraini da parte di agenti dell’intelligence russa. Nella fase di apertura della guerra, hanno scritto che la Russia avrebbe distrutto la difesa, il comando e il controllo dell’Ucraina e altre installazioni militari. Le migliori forze armate dell’Ucraina erano nel Donbas e, a causa del vantaggio della Russia in artiglieria, armature e aerei, Watling e Reynolds hanno affermato che l’invasione “probabilmente avrebbe portato al rapido superamento delle unità convenzionali ucraine” con Kiev “avvolta in pochi giorni”.

Perché allora gli esperti occidentali non hanno preso in considerazione nelle loro analisi l’impatto dello stato mafioso russo e la profonda stagnazione e corruzione sulle forze di sicurezza russe, che avrebbero inevitabilmente influenzato la loro efficacia operativa complessiva. Per chiunque abbia seguito da vicino la guerra, le prove di questa corruzione sono vaste e sbalorditive, dall’uso di razioni alimentari obsolete, fornitura di kit medici sovietici, rilascio di armi risalenti alla guerra degli anni ’80 in Afghanistan, forniture logistiche inadeguate per le truppe sul campo, il furto delle migliori razioni di cibo e carri armati e altro equipaggiamento militare fornito alle truppe in prima linea che sono state spogliate di qualsiasi cosa di valore. L’estensione del mondo del cane mangia-cane della Russia potrebbe essere vista nei due terzi stimati del bottino rubato in Ucraina rubato dagli impiegati delle poste russi quando è stato rispedito dalla Bielorussia a casa in Russia.

La corruzione ha afflitto i cosiddetti servizi di sicurezza russi, facendo dubitare che possiamo ancora descriverli come servizi di intelligence. I fondi stanziati per operazioni di intelligence in Ucraina sono stati rubati dall’FSB e dai suoi interlocutori ucraini. In aggiunta a ciò, gli interlocutori ucraini dell’FSB hanno detto loro quello che volevano sentire sui “Piccoli Russi” desiderosi di accogliere l’esercito russo come liberatori. Come hanno sottolineato gli osservatori dell’esercito russo in Ucraina, i rapporti militari e di intelligence sul campo diventano sempre più esagerati man mano che vengono inviati nella gerarchia della sicurezza fino a quando non arrivano alla scrivania di Putin. Nessuno, dopotutto, vuole dare cattive notizie a un dittatore. A ciò si aggiunge il fatto che a malapena nessuno tra i politici, i giornalisti, i gruppi di riflessione o gli accademici di Mosca capisce l’Ucraina perché tutti tendono a vedere gli ucraini attraverso stereotipi nazionalisti imperiali obsoleti. Questo spiega chiaramente perché la forza di invasione russa era composta da soli 175.000 uomini, ma aveva il compito di occupare un grande paese con forze di sicurezza che all’epoca erano più del doppio.

Mentre la corruzione in Russia è stata ignorata, la corruzione in Ucraina è stata esagerata e presentata come un fattore che ha reso l’Ucraina uno stato debole. La corruzione in Ucraina non ha influito sulla stabilità e l’unità nazionale dello stato o sull’impegno patriottico di Zelenskyy a difenderlo. Nel frattempo, gli americani che puntano il dito contro la corruzione in Ucraina e altrove potrebbero voler ordinare su Amazon il grande libro di Casey Michel intitolato American Kleptocracy: How the US Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme in History.

Un altro fattore importante è stata la visione diffusa dello stato ucraino come debole e fortemente diviso tra un’Ucraina orientale “filorussa” e un’Ucraina occidentale “filorussa”. Negli ultimi tre decenni il maggior numero di articoli pubblicati dai media, da gruppi di riflessione e accademici sull’Ucraina è stato sulle divisioni regionali e sul paese diviso tra un est filorusso e un ovest nazionalista e filooccidentale. A Mosca e tra gli esperti occidentali, i russofoni ucraini erano considerati intrinsecamente inaffidabili e probabilmente avrebbero sostenuto la Russia se Mosca avesse invaso il paese.

Un’invasione russa dell’Ucraina in stile shock e stupore eserciterebbe un’enorme pressione sulle divisioni regionali dell’Ucraina, portando alla frammentazione dello stato e al crollo dell’esercito ucraino (come in Afghanistan). Ciò non è avvenuto e il motivo per cui non è successo è stato perché l’Ucraina non è mai stata un paese fratturato a livello regionale; i suoi parlanti russi erano patrioti ucraini e non c’era mai alcuna possibilità che l’esercito ucraino si sarebbe disintegrato allo stesso modo dell’esercito afghano.

Watling e Reynolds credevano che la Russia sarebbe stata in grado di promuovere l’instabilità politica costringendo l’Ucraina a piegarsi alle pressioni russe. La potenza militare russa e la pressione economica “spezzerebbero la coesione dello stato ucraino”, scrivono Watling e Reynolds. Hanno fatto l’affermazione non verificata che la Russia aveva due compagnie di spetsnaz a Kiev prima dell’invasione che avrebbero agito come agenti provocatori travestiti da manifestanti e polizia e avrebbero intrapreso operazioni di sabotaggio e attacchi di guerra informatica. Nessuna protesta di questo tipo ha avuto luogo e la Russia non è riuscita a lanciare importanti attacchi informatici contro l’Ucraina dall’inizio dell’invasione. Watling e Reynolds erano abbastanza fiduciosi da affermare che “la Russia ha una burocrazia in attesa” dopo che il piano è stato attuato per decapitare il governo. Dopo una rapida vittoria militare russa, l’Occidente avrebbe fatto pressioni sull’Ucraina affinché accettasse le perdite territoriali in cambio della pace. Niente di tutto questo è accaduto.

Le esagerazioni occidentali delle divisioni regionali dell’Ucraina erano in effetti una versione più leggera delle visioni russe più dure di un’Ucraina artificiale. L’Ucraina era di fatto vista come una sorta di appendice della Russia e russi e ucraini non potevano essere separati. Gli storici occidentali in particolare consideravano la Crimea come sempre un territorio russo, il che poteva essere il caso solo ignorando la sua storia prima della conquista dell’impero zarista nel 1783. Applicando il modo in cui gli storici occidentali della Russia considerano la Crimea, l’inizio dell’America, del Canada e dell’Australia le storie iniziano con la fondazione di Jamestown e Quebec e l’arrivo del capitano Cook.

L’Ucraina non era vista come un paese reale pienamente funzionante; era fragile e facilmente fratturabile da divisioni interne su lingue, storia e identità. Lutsevych ha scritto: “Concentrandosi sull’hardware militare, agli esperti spesso manca il “software” della guerra: la qualità della leadership, il morale e la motivazione, il processo decisionale e la governance e l’impegno della società. Lutsevych ha continuato: “La guerra è un’espressione della cultura politica sul campo di battaglia. E ci sono forti differenze tra la cultura ucraina e quella russa. Molti in Occidente pensavano erroneamente che l’Ucraina fosse proprio come la Russia, ma più debole, più corrotta e caotica. In effetti, mentre l’Ucraina non è affatto perfetta, è più agile e decentralizzata rispetto allo stato russo autocratico e rigido.’

Gli esperti occidentali hanno sbagliato la resilienza militare russa e ucraina a causa del modo in cui gli studi post-comunisti sono strutturati nelle università e nei gruppi di riflessione. Gli esperti occidentali continuano a credere di essere esperti sia della Russia che del resto dell’URSS. In nessun’altra regione del mondo è così. Un esperto di Argentina, ad esempio, non è un esperto di America Latina e un esperto di Giappone non è un esperto di Asia orientale. Gli esperti sulla Russia ritengono di possedere anche competenze sull’Ucraina e su altre repubbliche non russe dell’ex Unione Sovietica. Ciò è particolarmente vero dal 2014, quando il numero di esperti ucraini è aumentato di molte volte.

Esperti e studiosi russi hanno quindi avuto la tendenza a guardare all’Ucraina attraverso gli occhi di Mosca. I media e le aziende occidentali avevano quasi sempre sede a Mosca, come in URSS, e i loro giornalisti e dipendenti si recavano raramente in Ucraina. Lusevych scrive che ciò ha portato a: “Nel migliore dei casi, l’Ucraina era vista come, beh, come la Russia; ma forse peggio. Era considerato instabile, incline alle rivolte e alla mercé dei suoi oligarchi: più corrotto, più diviso, più turbato del colosso della porta accanto. E poiché era considerato uno stato debole, si presumeva che l’Ucraina fosse destinata a crollare di fronte a un’invasione russa”. Gli esperti occidentali sulla Russia sono sempre stati riluttanti a utilizzare fonti di informazione dall’Ucraina e dai sondaggi d’opinione ucraini, che ho descritto come orientalismo accademico nel mio libro del 2020 intitolato Crisis in Russian Studies?

Gli esperti occidentali hanno esagerato il potere militare russo, hanno minimizzato il potere militare ucraino, hanno ignorato la corruzione nell’esercito russo, hanno creduto alle favole sulle riforme militari russe, sulle divisioni regionali esagerate e sulla coesione nazionale sottostimata in Ucraina. Le riforme militari occidentali in Ucraina dal 2014 sono state ignorate. Nel frattempo, i cambiamenti di identità dal 2014, i fattori alla base del fallimento del progetto di Putin Nuova Russia nel 2014 e la lealtà dei russofoni ucraini non sono stati presi in considerazione.

Questo articolo ha avviato una discussione sul perché e come gli esperti occidentali abbiano esagerato l’efficacia dell’esercito russo e minimizzato la coesione dello stato ucraino e del suo esercito. La guerra in corso ha fatto luce su come si fossero sbagliati sull’esito dell’invasione russa e su come avrebbe risposto l’Ucraina.