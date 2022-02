Sei un appassionato del Blackjack e vuoi scommettere con i Bitcoin sui migliori casinò online? Vorresti scoprire come riconoscere un buon casinò online che accetta Bitcoin? Sei alla ricerca di tante varietà di Blackjack su cui scommettere online? Trova la lista con i casinò Bitcoin!

Tantissime persone apprezzano particolarmente il gioco del Blackjack e amano piazzare delle scommesse su di esso. Negli ultimi tempi le cripto valute hanno avuto una particolare diffusione e hanno aumentato la loro fama e proprio per queste ragioni sono tantissimi i giocatori che vogliono utilizzarle per scommettere online. Quindi in quest’articolo andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dei casinò in cui si può scommettere con i BlackJack anche come giocare a Blackjack piazzando delle scommesse attraverso le criptovalute.

In quali casinò è possibile scommettere sul BlackJack con i Bitcoin ?

Non tutti i casinò permettono di utilizzare come metodo di pagamento le cripto valute. Basti pensare che tutti i casinò che hanno una licenza ADM AAMS non permettono all’utente di utilizzare questo metodo di pagamento, quindi non potrà piazzare scommesse liberamente utilizzando cripto valute come ad esempio: Litecoin, Bitcoin o Ethereum.

Quindi, per scommettere sul gioco del Blackjackutilizzando le cripto valute, sarà necessario piazzare scommesse in casinò online esteri che accettano questo metodo di pagamento. Per valutare se un casinò accetta questo metodo di pagamento, dovrai andare a cliccare sulla sezione “metodi di pagamento”. In essa sono racchiusi tutti i metodi di pagamento che vengono proposti dal casinò online stesso e lo scommettitore. Se tra questi non è presente il Bitcoin, non potrai scommettere utilizzando le tue cripto valute. Quindi, prima di registrarti su un casinò online, bada a questo aspetto.

Generalmente i casinò online esteri che consentono allo scommettitore di usufruire del Bitcoin tra le tipologie di pagamento hanno una licenza rilasciata dal Curacao oppure da Malta.

Come giocare a Blackjack ?

Per giocare a Blackjack dovrai necessariamente registrarti al casinò Bitcoin straniero. Questo significa che dovrai eseguire tutto il processo di registrazione che consta di più fasi:

1. Clicca sul pulsante ‘ registrati’;

2. inserisci le tue informazioni personali;

3. accetta termini e condizioni del casinò online straniero nonché la normativa sulla privacy;

4. Conferma la tua registrazione.

Ti arriverà in seguito un’e mail che convaliderà tutti i passaggi che hai completato precedentemente. Dopo esserti registrato sul casinò online dovrai semplicemente depositare il denaro dopo aver scelto la tua cripto valuta da utilizzare tra quelle presenti nel casinò online e in seguito potrai piazzare scommesse sui vari giochi di BlackJack.

Quali tipologie di Blackjack si possono trovare nei casinò online?

Tra le tipologie di Black Jack che si possono trovare online troviamo sicuramente l’Infinite Blackjack, il Free Bet Blackjack e anche lo Speed Blackjack. Queste sono tre varianti del BlackJack classico e tradizionale che permettono all’utente di divertirsi particolarmente. Inoltre, in ogni tipologia di Blackjack se il casinò online lo consente, si potranno utilizzare anche dei bonus.

I tavoli di blackjack inoltre prevedono anche dei limiti e dei limiti massimi. Considera anche questi. Se vuoi scommettere degli importi importanti dovresti utilizzare dei tavoli per High Rollers viceversa potresti scommettere su altri tavoli. Nel caso contrario se vuoi scommettere importi bassi dovresti scommettere sui tavoli che hanno dei limiti minimi di scommessa molto bassi.

Come scegliere un casinò online su cui scommettere al Blackjack ?

Semplicemente noi ti consigliamo di scegliere i casinò che presentano una vasta offerta di giochi grazie ai fornitori presenti su di essi. Alcuni esempi di fornitori famosi sono ad esempio:

• Evolution Gaming;

• Playtech ;

• Playson ;

• Novomatic ;

• IGT.

Inoltre è molto importante che nel casinò sia presente anche una sezione live che permette al giocatore di piazzare scommesse con dealer in carne ed ossa. È molto importante che il casinò offra anche dei bonus interessanti proprio per fare in modo che l’esperienza dell’utente sia la migliore possibile.

Trova la lista con i migliori casinò stranieri online: https://sitinonaams.casino/casino-stranieri/

Conclusione

Quindi non ti resta che valutare tutti questi aspetti e iniziare a scommettere al Blackjack. Vivi la tua esperienza unica in questi casinò che accettano metodi di pagamenti alternativi e inizia a divertirti sulle varie versioni del blackjack presenti all’interno della loro pagina. Ricordati di scommettere sia nella sezione live che in quella tradizionale per essere maggiormente coinvolto nel gioco.