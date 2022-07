Ci siamo, tra pochi giorni sarà il compleanno della tua migliore amica e quest’anno vuoi farle una sorpresa che le rimarrà impressa per tutta la vita. È comprensibile, del resto le amiche del cuore si rivelano, in alcune occasioni, persino migliori dei famigliari.

Noi, come te, ci siamo ritrovati ad affrontare questa situazione e non è stato affatto facile. Per questo abbiamo deciso di darti una mano rivolgendoci a prezzialribasso.it che ha messo a nostra disposizione tutta l’expertise, in fatto di regali, del suo team.

‘La felicità è reale solo se è condivisa’

Hai mai visto il film ‘Into the wild’? Ecco, a un certo punto il personaggio di Chris McCandless dice: ‘La felicità è reale solo se è condivisa’, e non c’è niente di più vero soprattutto quando si tratta di amicizia.

Il nostro primo consiglio per farla rimanere a bocca aperta quindi, è quello di puntare a qualcosa che potete fare insieme come le esperienze che puoi trovare nelle Smartbox. Dalle attività adrenaliniche come i giri in mongolfiera, a 3 giorni a spasso per l’Europa, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per sentirvi felici nello stesso momento.

Il cuore prima di tutto

L’altro aspetto che devi prendere in considerazione in fatto di regali per sorprendere la tua migliore amica è il cuore. Sì, il dono che decidi di comprare diventa ancora più irresistibile se le fai capire che lo hai fatto mettendo al primo posto l’affetto che contraddistingue il vostro rapporto.

Un gioiello con un ciondolo a forma di infinito, per esempio, è una vera promessa. Regalandoglielo le farai capire che ti impegnerai per tutta la vita a starle accanto e a rendere, di conseguenza, la vostra amicizia ogni giorno più bella.

Farla ridere

Sì, hai letto benissimo: il modo migliore per far passare una giornata indimenticabile all’amica più stretta che tu abbia è farla ridere. Come? Ci sono tantissimi oggetti che puoi personalizzare con le sue foto buffe, come i calzini che si rivelano anche utili.

Oppure dei simpatici calici di vino in cui scrivere delle dediche divertenti e che ricordino alcuni dei momenti più spassosi che avete passato insieme. Insomma, tu falla ridere e vedrai che lei sarà piacevolmente (e inevitabilmente) sorpresa.

Il regalo dal significato profondo

L’ultimo consiglio che ti diamo è quello di prendere un regalo che sia altamente simbolico. Regalare un bonsai, per esempio, vuol dire augurare una vita lunga e florida. Donare una pietra come l’acquamarina, invece, è sinonimo di desiderare per lei un amore felice e sereno.

Insomma, un regalo simbolico accompagnato da un bigliettino che ne spieghi il significato non può che sorprenderla. Del resto, quello che le stai dicendo è che sogni per lei un futuro prosperoso e luminoso.