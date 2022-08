TikTok è un social network basato esclusivamente sui video (e in parte sulle dirette) divenuto molto popolare nel corso del 2020 e del 2021. Gli utenti di TikTok possono interagire coi loro creator preferiti iscrivendosi, lasciando like e commenti oppure condividendo su altri social, tra cui Instagram e Whatsapp.

Come in qualunque altro social, l’aumento di follower è generalmente correlato a un aumento di interazioni e popolarità; pertanto, chi desidera crescere su TikTok dovrà seguire una serie di regole che aiuteranno a migliorare l’indicizzazione del profilo e il raggiungimento di un pubblico interessato sempre più ampio.

Come ottenere molti iscritti in poco tempo

Chi desidera aumentare i follower su Tik Tok in modo rapido può affidarsi alle piattaforme specializzate nell’incremento di iscritti e interazioni; esistono vari pacchetti, in genere molto economici, perfetti per fornire dei piccoli boost in grado di favorire l’indicizzazione.

Per sfruttare al massimo questa possibilità, sarà necessario:

Non esagerare, soprattutto se l’account è stato aperto da poco. Acquistare un numero troppo grande di iscritti per un profilo appena aperto potrebbe comportare la rimozione degli iscritti ed eventuali sanzioni da parte di TikTok.

Sfruttare l’investimento iniziale impegnandosi nel mantenimento dell’account.

Come iniziare da zero

Il brand di TikTok è quello che, negli ultimi anni, ha registrato la crescita più rapida del mondo, attirando di fatto parecchie personalità del web. Molti influencer di successo presenti su TikTok sono famosi anche all’interno di altre piattaforme, in particolare Instagram e YouTube. Questi tre social, pur essendo nati con scopi differenti, consentono tutti di pubblicare video brevi in formato verticale, chiamati reels su Instagram e Shorts su YouTube.

Chi dispone di una fanbase su un altro social potrà facilmente convincere i suoi follower a iscriversi anche al profilo TikTok; in questo modo si verificherà una crescita rapida che migliorerà di molto l’indicizzazione del profilo.

Se invece non si dispone di un seguito in altre piattaforme, è possibile farsi notare commentando i video popolari più attinenti ai propri contenuti, eventualmente effettuando reaction e duetti. Il duetto è una funzione di TikTok che consente di affiancare il proprio video a un video già pubblicato, aggiungendo reazioni, spiegazioni o contenuti di vario tipo.

Postare di frequente

Come in ogni altro social, per essere correttamente indicizzati su TikTok è necessario postare frequentemente e regolarmente, in base al tipo di contenuto. A seconda degli argomenti trattati, la frequenza corretta potrebbe variare da più video al giorno fino a uno o due video a settimana. Per esempio, chi si occupa di letteratura potrà postare più o meno spesso a seconda che si concentri sulla cultura classica o sui fenomeni di massa.

Bisogna tenere a mente che, quando un utente apre l’app di TikTok, si ritroverà davanti i video più recenti dei creators che segue oppure dei creators più popolari o affini ai suoi interessi. Avere sempre dei contenuti recenti, pronti ad accogliere i nuovi (e vecchi) iscritti può sicuramente aiutare l’indicizzazione. In particolare, può favorire la comparsa dei propri contenuti nella pagina di video consigliati degli utenti potenzialmente interessati.

Molte persone usano TikTok a scopo personale, pubblicando contenuti che rivestono un’importanza sentimentale per il proprietario del profilo e per chi riesce a empatizzare con lui/lei.

Chi desidera davvero farsi notare, però, deve contribuire alla community in modo creativo, ironico o informativo. Tra i formati più apprezzati si trovano commentary, reaction, tutorial, speed art, sketch comici, ecc.

Le interazioni col pubblico

TikTok consente di pubblicare video come risposta diretta a un commento in particolare; si tratta di un buon metodo per coinvolgere l’audience quando il pubblico inizia finalmente ad aumentare. Nel frattempo, è importante rispondere ai commenti o lasciare like ai migliori.

L’uso delle dirette

TikTok, per quanto sia quasi completamente basato sui video, tende a incoraggiare anche le dirette: si tratta di un ottimo modo per interagire con i follower in tempo reale ed eventualmente per monetizzare il profilo tramite i regali donati dagli iscritti (che potranno poi essere scambiati con soldi reali).

Tuttavia, prima di poter usufruire dei regali è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui l’avere almeno 100.000 follower.

Accorgimenti per farsi notare

Per rendere il contenuto maggiormente indicizzabile e gradevole alla vista, bisogna anche:

Usare gli hashtag più appropriati: in base al soggetto del video, è importante capire quali parole chiave a hashtag potrebbero interessare maggiormente agli utenti. Per farsi un’idea delle tendenze del momento, è una buona idea controllare la concorrenza. In genere, comunque, è meglio scegliere solo pochi hashtag ben ragionati e lasciare la caption relativamente breve.

Scegliere un'anteprima d'effetto: in genere un'immagine d'anteprima che contenga anche una parte di testo ha più possibilità di farsi notare, soprattutto da un utente che sta sfogliando un profilo appena conosciuto per valutare la tipologia di contenuti. L'anteprima può essere generata precedentemente, durante l'editing del video tramite software esterno, oppure direttamente tramite l'editor di TikTok.

Scegliere gli orari giusti: ogni target di riferimento ha i suoi orari preferiti, che possono essere individuati attraverso i giusti esperimenti.

Tenere d'occhio i trend della piattaforma e partecipare quando possibile: che si tratti di challenge, di effetti audio popolari o di video risposta a dei creators più famosi, ha senso gettarsi nella mischia e tentare di farsi notare.

Invitare gli utenti a commentare il video oppure a rispondere con un altro video o un duetto: tuttavia, non tutti i formati si prestano all'interazione call to action.

tuttavia, non tutti i formati si prestano all’interazione call to action. Collaborare con altri creators: le collaborazioni, anche quelle non pagate, sono un ottimo sistema per raggiungere un target più ampio facendosi notare dal pubblico del collaboratore.