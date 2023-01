Come far fruttare i soldi del conto in banca

Come far fruttare i risparmi di una vita

130 miliardi di risparmi: una cifra da capogiro che descrive perfettamente la propensione al risparmio delle famiglie del Bel Paese che oggi arriva a toccare percentuali così alte al punto da far aggiudicare, all’Italia, il primato europeo in filosofia del risparmio.

Quello che manca a tutt’oggi, però, è un’educazione finanziaria che sradichi la credenza diffusa secondo la quale mantenere i soldi sul proprio conto corrente sia la scelta migliore e più sicura per garantirsi la costante presenza di un gruzzoletto. Ad entrare in gioco, nella triade risparmio-conto in banca-garanzia, infatti, sono due fattori strettamente collegati tra loro e in grado di cambiare il destino del portafoglio familiare: inflazione e potere d’acquisto. Gestire la propria liquidità senza contestualizzare il periodo storico finanziario in cui ci si trova è un errore che può costare caro ai veterani del risparmio.

Il trend, però, sembra non accennare ad uno stop: rispetto al 2010 i depositi bancari sono cresciuti del 48%, senza parlare dell’effetto del Covid-19 sullo stato psicologico-finanziario della popolazione: se negli anni ‘90 spendere più di quanto si possedeva, senza preoccupazione alcuna, era all’ordine del giorno, dopo la crisi del 2008, la Pandemia e lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina oltre il 50% degli italiani preferisce rimandare le spese superflue e accantonare i soldi per future evenienze. Complice di questo comportamento – sostiene il neuroscienziato Lorenzo Dornetti – è la paura: “Le persone intimorite attuano 2 schemi comportamentali istintivi di profondo immobilismo: procrastinazione e accumulo”.

Così inflazione e potere d’acquisto possono erodere il conto in banca

Dunque è così: piuttosto che scegliere di aprire conti deposito, di stipulare una polizza d’investimento più redditizia o di investire in piani risparmio (tutte soluzioni che potrebbero garantire non solo il mantenimento del potere d’acquisto della somma posseduta e capitalizzata, ma anche e soprattutto un rendimento annuo importante) l’italiano medio tende a lasciare che il proprio denaro ristagni sul conto corrente bancario. Ed è proprio l’inflazione la causa primaria della perdita della liquidità.

Ma cosa succede, effettivamente, ai risparmi depositati in banca? Se possedessimo 10mila euro sul conto bancario, dopo un anno di inflazione all’8% ci ritroveremmo con un ammontare dei risparmi invariato ma un potere d’acquisto eroso che farebbe scendere il valore del nostro denaro di ben 800 euro. Un risultato preoccupante, soprattutto in considerazione del periodo storico in cui ci troviamo.

La soluzione per non perdere i propri risparmi ma, anzi, farli fruttare, come sempre, è a portata di mano. Servono una maggiore alfabetizzazione finanziaria, una strategia educativa e un linguaggio più inclusivo e alla portata di tutti.