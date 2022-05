Non dovrebbe sorprendere che Facebook, insieme a molte grandi aziende tecnologiche, si opponga agli sforzi normativi anti-monopolio, all’espansione delle regole antitrust e al rafforzamento della privacy e dei diritti degli utenti. Ma Facebook ha portato la sua difesa contro gli sforzi del Congresso per regolamentare l’industria a nuovi livelli: ora ha collaborato con l’industria delle armi per spaventare gli americani su Cina e Russia.

Nel 2020, Facebook, che ha cambiato nome in Meta nell’ottobre 2021, ha lanciato American Edge, un gruppo di difesa politica che afferma di rappresentare “una coalizione dedicata alla proposizione che gli innovatori americani sono una parte essenziale della salute economica, della sicurezza nazionale e dell’individuo degli Stati Uniti libertà”.

“Con legami finanziari diretti con il Partito Comunista Cinese, molte aziende cinesi rappresentano minacce alla sicurezza nazionale americana, ma alcuni politici di Washington stanno spingendo per nuove leggi che daranno potere ad Alibaba, Tik Tok e altre società cinesi a spese degli innovatori tecnologici americani”, afferma un annuncio YouTube di American Edge di gennaio che è stato pubblicato tra 100.000 e un milione di volte nella grande area di Washington, DC. Edge ha speso oltre $ 1,4 milioni per pubblicare quell’annuncio e altri simili su Facebook.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, Edge ha rapidamente sfruttato il devastante attacco russo all’Ucraina per giustificare un’agenda anti-regolamentazione.

“Mentre la Russia avanza nella sua invasione dell’Ucraina, la posta in gioco non può essere sottovalutata, né la necessità per i legislatori statunitensi di farlo bene”, ha affermato una dichiarazione del 30 marzo, che si è conclusa con un colpo ai membri del Congresso che sostengono riforme normative.

“Gli sforzi per promuovere una legislazione anti-innovazione affrettata e miope potrebbe annullare il vantaggio competitivo globale dell’America nella tecnologia, mettere in pericolo la nostra sicurezza nazionale e dare alla Cina e ad altri regimi autoritari un vantaggio geopolitico permanente, a scapito degli Stati Uniti, della democrazia , e l’intero mondo libero”, ha concluso la dichiarazione.

Facebook è stato il volto di Edge, accreditato dal Washington Post come il “motore critico e principale” dell’organizzazione e la copertura mediatica ha ampiamente attribuito a Facebook il merito di guidare la coalizione di gruppi di libero mercato, anti-regolamentazione e pro-tech. Il gruppo, ad oggi, ha investito quasi 1,5 milioni di dollari in annunci su Facebook, Instagram, Google e YouTube avvertendo della minaccia della Cina agli Stati Uniti e incolpando le normative antitrust per l’indebolimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Un post su Facebook del 9 marzo del gruppo ha tracciato un collegamento diretto tra gli interessi commerciali della coalizione e la guerra in Ucraina, scrivendo: “Dato che la Russia continua ad attaccare l’Ucraina, la posta in gioco non può essere sottovalutata, né la necessità per i legislatori statunitensi di farlo bene essere più urgente”.

Edge ha concluso con un chiaro sforzo di utilizzare la guerra in Ucraina per respingere potenziali azioni normative, scrivendo: “Perseguire leggi che minerebbero l’innovazione americana offrirà un vantaggio alle tecno-autocrazie e incoraggerà le loro attività”.

Gli sforzi della coalizione The Edge per trarre profitto dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con la Cina non vanno d’accordo con i sostenitori dell’antimonopolio.

“A prima vista, le grandi aziende tecnologiche stanno cercando di sfruttare la paura e l’autorità che gli argomenti sulla sicurezza nazionale tendono ad avere nel discorso nazionale per violare la legge antitrust e impegnarsi in una serie di comportamenti irresponsabili e pericolosi”, ha affermato Sarah Miller, direttore esecutivo e fondatore dell’American Economic Liberties Project, un gruppo che promuove il movimento antimonopolistico e rafforza la regolamentazione antitrust.

“Non credo che dovremmo ascoltare un insieme di società che si sono impegnate in probabili attività criminali”, ha aggiunto Miller, riferendosi alle accuse secondo cui Facebook e Google si sarebbero impegnati in brogli di offerte contro inserzionisti e Facebook avrebbe commesso frodi criminali contro gli investitori.

Ma per quanto sgradevoli possano essere le pratiche commerciali di Facebook, la coalizione Edge ha un partner quasi completamente invisibile con molto più stigma: l’industria delle armi, i cui membri del consiglio e dirigenti consigliano il gruppo e il cui think tank e finanziatori della difesa sono membri della coalizione.

Lockheed Martin, i cui contratti annuali del Pentagono sono una volta e mezzo i budget combinati del Dipartimento di Stato e dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, ha finanziato almeno due dei membri della coalizione: l’istituto Lexington e le donne che impattano sulle politiche pubbliche. “La coalizione e i suoi membri racconteranno la storia dell’impatto positivo che la tecnologia e l’innovazione hanno sull’economia e le imprese americane, in particolare quelle piccole, e su come migliorano la libertà di espressione e la sicurezza generale della nostra nazione”, secondo Edge.

La narrazione di Edge secondo cui la minaccia della Cina alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti richiede l’inazione delle autorità di regolamentazione antitrust è quasi identica all’argomentazione di James Taiclet, CEO di Lockheed. Taiclet ha detto agli investitori l’anno scorso che i regolatori antitrust dovrebbero “guardare attraverso la lente della grande concorrenza di potere e come ci confrontiamo con la base industriale della difesa sicuramente della Cina” quando valuteranno se consentire l’acquisizione da parte della Lockheed di Aerojet Rocketdyne, l’unico grande fornitore indipendente di solidi -carburanti motori a razzo negli Stati Uniti.

A febbraio, il CEO di Edge, Doug Kelly, ha fatto eco ai regolatori che sbattono un linguaggio simile per essersi opposti alla fusione.

“Con l’opposizione dell’FTC, la Lockheed ha abbandonato la proposta di acquisizione del produttore di propulsione Aerojet Rocketdyne, un accordo da 4,4 miliardi di dollari che avrebbe notevolmente aumentato le capacità delle armi ipersoniche della Lockheed”, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web del gruppo. “Questo tipo di fusioni ‘verticali’, tra società che non competono negli stessi mercati, in genere non sollevano reali preoccupazioni concorrenziali. Solo dieci giorni prima, Russia e Cina hanno annunciato una nuova partnership contro gli Stati Uniti, cercando di mettere da parte l’America come unica superpotenza mondiale”.

Quella difesa della Lockheed potrebbe non essere del tutto casuale. L’industria delle armi è posizionata per plasmare le posizioni di sicurezza nazionale del gruppo, una componente centrale della messaggistica di Edge.

Il “National Security Advisory Board” del gruppo guidato da Facebook include Frances Townsend, che fa anche parte del consiglio di Leonardo DRS, un’azienda di armi che produce aerei militari, trasportatori di attrezzature pesanti e droni.

È affiancata dal generale in pensione Joseph F. Dunford, membro del consiglio di Lockheed, e dall’ex vicedirettore della CIA Michael Morell, che funge da consulente di Beacon Global Strategies, una società fondata nel 2013 per fornire servizi di consulenza agli appaltatori della difesa.

Fino allo scorso anno, il comitato consultivo comprendeva anche James Stavridis, un ammiraglio in pensione e attualmente dirigente del Carlyle Group, un importante investitore in aziende di armi e nell’industria della difesa.

Nessuno dei legami professionali dei membri del consiglio con l’industria delle armi è rivelato nella loro biografia di Edge, ma i loro interessi economici sembrano essere disseminati sui prodotti di lavoro di Edge.

“Mostra con chi [le grandi aziende tecnologiche]sono disposte a collaborare per raggiungere i propri obiettivi e non sembra essere una partnership molto gustosa”, ha affermato Miller. “Non mi sorprende affatto che Lockheed e Facebook uniscano le forze per prevenire o diffamare gli sforzi antitrust su tutta la linea”.

Un rapporto del febbraio 2021 di Edge, scritto da Stavridis e Townsend, ha promosso le industrie con cui i due hanno legami finanziari senza fornire alcuna divulgazione dei loro interessi finanziari nelle politiche promosse da Edge.

“[Gli] Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto alla Cina nelle tecnologie tra cui la tecnologia facciale e vocale, l’implementazione del 5G e il mercato dei droni commerciali”, hanno avvertito Stavridis e Townsend, che hanno continuato a raccomandare una serie di politiche favorevoli all’industria della tecnologia e delle armi.

Mentre Edge e i suoi consulenti dell’industria delle armi potrebbero non evidenziare i loro sforzi collegati per alimentare le fiamme della grande concorrenza di potere, Facebook ha fatto scalpore il mese scorso quando è apparso che la piattaforma stava cambiando le sue regole consentendo agli utenti di Facebook e Instagram nell’Europa orientale e nel Caucaso di chiedere violenza contro i soldati russi, una chiara deviazione dalla politica esplicita di Facebook di vietare le “minacce che potrebbero portare alla morte”, un’eccezione politica che sembrava essere più allineata alla schierarsi in una guerra piuttosto che scoraggiare la violenza.

In effetti, da tutte le apparenze, Facebook e i suoi partner Edge nell’industria delle armi sono ansiosi di alimentare la grande concorrenza di potenza con Russia e Cina e convertire l’invasione russa dell’Ucraina, e i conseguenti costi umanitari ed economici, nel bloccare l’azione normativa contro grandi aziende tecnologiche e di armi, uno sforzo che potrebbe creare maggiori profitti per alcune delle più grandi aziende tecnologiche e di armi degli Stati Uniti.

Edge non ha risposto a una richiesta di un elenco dei loro finanziatori, non ha fornito commenti sul motivo per cui le affiliazioni professionali dei membri del consiglio con i produttori di armi non erano state divulgate né ha spiegato la natura del rapporto della coalizione con l’industria delle armi.