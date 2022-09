Il logo fa parte dell’impressione dell’azienda, perché è una delle prime immagini visive che l’acquirente incontra. Quanto bene viene letto il logo e quanto piacevole alla vista dipende dall’associazione che l’utente avrà con l’azienda. Pertanto, è importante affrontare il processo della sua creazione con tutta serietà. Turbologo è un creatore di loghi semplice e conveniente che ti consente di creare un logo online da icone e caratteri già pronti in 5 minuti.

Creare un logo in Turbologo.

Cos’è un logo

Un logo è un’immagine grafica che funge da ‘volto’ o biglietto da visita della tua azienda. Esprime la direzione principale dell’azienda, il suo valore e le caratteristiche chiave del marchio che si sta creando. Simboleggia un determinato concetto, progettato per un facile riconoscimento del marchio, attirando l’attenzione e differenziandosi dalla concorrenza.

Il logo è necessario per formare l’immagine: le persone di solito identificano il marchio in base a esso e ne fanno la prima impressione.

Serve a molti altri scopi:

Separazione dai concorrenti;

Protezione delle merci dai falsi;

Riflessione sui valori aziendali;

Creazione di associazioni positive tra i clienti;

Aumentare la fedeltà non solo dei consumatori, ma anche dei partner.

Esiste una classificazione standard dei loghi:

Grafico . Questi loghi sono costituiti solo da un’immagine che riflette l’essenza, i valori o i principi dell’azienda. Questo tipo è meno comune sul mercato, ma viene ricordato meglio. Tali emblemi possono contenere vari segni e simboli, elementi astratti o personaggi chiave dell’azienda;

. Questi loghi sono costituiti solo da un’immagine che riflette l’essenza, i valori o i principi dell’azienda. Questo tipo è meno comune sul mercato, ma viene ricordato meglio. Tali emblemi possono contenere vari segni e simboli, elementi astratti o personaggi chiave dell’azienda; Testo . Su tali segni, invece, è indicato solo il testo, non sono presenti elementi grafici. Ma questo non è un semplice testo, ma il nome di un’azienda stilizzato. Allo stesso tempo, l’iscrizione si distingue per la maggior parte in un bel carattere. A sua volta, questo tipo di logo, a seconda dei nomi utilizzati, è suddiviso in abbreviazioni (abbreviazioni) e parole complete, nomi di marchi;

. Su tali segni, invece, è indicato solo il testo, non sono presenti elementi grafici. Ma questo non è un semplice testo, ma il nome di un’azienda stilizzato. Allo stesso tempo, l’iscrizione si distingue per la maggior parte in un bel carattere. A sua volta, questo tipo di logo, a seconda dei nomi utilizzati, è suddiviso in abbreviazioni (abbreviazioni) e parole complete, nomi di marchi; Combinato. Un tale logo contiene sia testo che elementi grafici. Ciò include anche gli emblemi in cui il testo è all’interno dell’immagine.

Come creare un logo da soli

Quindi, speriamo che tu abbia già deciso il tipo di segno futuro. Ora dobbiamo pensare alla sua idea. Quali sono le caratteristiche di un buon logo?

Semplicità . Il logo non è un puzzle. Sì, a volte ha molti significati. Ma anche così, dovrebbe essere immediatamente riconosciuto e ricordato il più facilmente possibile. È auspicabile che, anche con una forte riduzione, l’immagine generale e alcuni dettagli importanti siano chiaramente visibili;

. Il logo non è un puzzle. Sì, a volte ha molti significati. Ma anche così, dovrebbe essere immediatamente riconosciuto e ricordato il più facilmente possibile. È auspicabile che, anche con una forte riduzione, l’immagine generale e alcuni dettagli importanti siano chiaramente visibili; Unicità . In nessun caso un marchio aziendale o di prodotto dovrebbe assomigliare a quello utilizzato dai concorrenti. E i segni non univoci sono molto più difficili da ricordare per i potenziali clienti;

. In nessun caso un marchio aziendale o di prodotto dovrebbe assomigliare a quello utilizzato dai concorrenti. E i segni non univoci sono molto più difficili da ricordare per i potenziali clienti; Rilevanza . Si sconsiglia di inserire nel logo elementi relativi ad un orario specifico. Soprattutto se prevedi di rimanere sul mercato per almeno 10 anni Sì, ci sono momenti in cui grandi marchi perenni cambiano gli emblemi, ma questo ha un costo elevato. E se le modifiche non portano originalità o cambiano il significato del logo in senso opposto, allora i clienti non saranno in grado di riconoscerlo;

. Si sconsiglia di inserire nel logo elementi relativi ad un orario specifico. Soprattutto se prevedi di rimanere sul mercato per almeno 10 anni Sì, ci sono momenti in cui grandi marchi perenni cambiano gli emblemi, ma questo ha un costo elevato. E se le modifiche non portano originalità o cambiano il significato del logo in senso opposto, allora i clienti non saranno in grado di riconoscerlo; Versatilità . È importante che il logo sviluppato appaia armonioso sia su Internet che sulla stampa. Per fare ciò, devi guardare come appare il segno in una forma ridotta e ingrandita, oltre che in bianco e nero;

. È importante che il logo sviluppato appaia armonioso sia su Internet che sulla stampa. Per fare ciò, devi guardare come appare il segno in una forma ridotta e ingrandita, oltre che in bianco e nero; Associatività. Non dovrebbe essere usato sempre. Ma grazie a questa qualità, gli acquirenti formano un’immagine più chiara associata agli obiettivi e alle qualità specifici dell’azienda. Ed è importante che corrisponda a ciò che tu stesso desideri trasmettere al pubblico.

Qui, ad esempio, associazioni con linee e figure: le linee orizzontali simboleggiano pace e tranquillità e le linee verticali simboleggiano forza e resistenza. Il quadrato è associato alla forza e alla costanza, il triangolo alla conoscenza e talvolta alla leadership, le linee curve all’adattabilità. Il segno rotondo significa comprensione reciproca, unità e l’anello significa forza e determinazione.

Fasi di creazione di un logo

Quasi tutti i compiti creativi richiedono un approccio sistematico per il loro completamento con successo. Il design del logo non fa eccezione. L’intero processo può essere organizzato in più fasi:

Dichiarazione di intenti. In primo luogo, c’è un’analisi delle attività dell’azienda, vengono indicate le sue direzioni principali, i vantaggi e il pubblico di destinazione. Quindi inizia il brainstorming, durante il quale è necessario trovare e definire le parole che rispecchiano al meglio queste qualità. Assicurati di scriverli da qualche parte.

Non c’è bisogno di limitarti, risolvi tutte le opzioni. Ricorda che tutto ciò che è geniale è semplice. Ma non fermarti solo alla prima idea, perché di solito le cose più ovvie vengono in mente per prime. Troppo pretenzioso deve essere scartato immediatamente, le persone potrebbero non capire il tuo pensiero.

Determinazione del tipo del futuro logo. Ricordi che abbiamo parlato dei tipi di logo? Quindi, in questa fase, scegli una di queste opzioni. Opzioni di ricerca per i concorrenti. Valuta gli esempi di loghi di successo e quelli non riusciti dei concorrenti. Dai un’occhiata più da vicino a quali dettagli li rendono più visibili e attraenti. Studia i loghi online per trovare ispirazione. Osserva i segni dei marchi di successo, determina cosa hanno in comune e cosa li distingue, quale effetto producono sul pubblico di destinazione. Considera queste idee. Inizio del lavoro sul proprio logo. Sulla base degli appunti presi, inizia a creare un logo per il marchio. Idealmente, dovrebbero esserci diverse opzioni. Considera le posizioni in cui verrà posizionato più spesso il logo. Ad esempio, se un simbolo deve essere applicato sulla facciata di un edificio, deve essere in armonia con l’ambiente. Apportare modifiche. Dai il logo ai tuoi amici per la valutazione. Presta attenzione ai commenti: se non sono d’accordo con i principi stabiliti, il logo dovrebbe essere rifatto.

Non esagerare con l’abbondanza di piccoli elementi e linee sinuose, perché una volta ridotti, saranno scarsamente percepiti o completamente invisibili. Il carattere deve essere selezionato tenendo conto della facilità di riproduzione su qualsiasi materiale.

Se un’azienda lavora con i mercati esteri, il suo logo dovrebbe essere comprensibile per i residenti del Paese in cui si prevede di presentare il prodotto. Il segno creato non dovrebbe causare associazioni spiacevoli nelle persone – per questo vale sicuramente la pena esplorare le caratteristiche della cultura. Non è consigliabile utilizzare elementi dei loghi di altre persone, perché l’impressione dei clienti sull’azienda sarà viziata. È tutto! Ci auguriamo che il nostro articolo ti aiuti a creare il logo perfetto per la tua attività. Ti auguriamo successo!