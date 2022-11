Come correggere le foto sfocate in modo semplice

Parte 1: Perché le immagini diventano sfocate?

Da quando le fotografie sono diventate quasi interamente digitali, tutti noi abbiamo messo da parte il rullino e le pellicole e le nostre amate macchine fotografiche analogiche. Oggi, grazie all’avanzamento incredibile della tecnologia, qualsiasi telefono cellulare, anche i modelli più economici, sono in grado di scattare fotografie di buona (quando non ottima) qualità.

La facilità nello scattare delle foto dal nostro smartphone ha fatto sì che producessimo molto più materiale fotografico senza prestarci troppa attenzione. La naturale conseguenza di ciò è stato che non sempre le fotografie che noi scattiamo risultino come vorremmo; a ciò si somma il fatto che l’invio e la modifica di foto online (tramite e-mail, servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp e altri, Bluetooth, download dai siti web…) può danneggiare le foto, trattandosi sostanzialmente di pacchetti di dati che possono subire alterazioni.

Le cause di danneggiamento delle foto sono molteplici: prima di tutto, il motivo più comune è sicuramente una errata esposizione in origine. Quando si scatta la foto, può capitare che ci siano condizioni insufficienti di luminosità, può esserci instabilità del dispositivo, il soggetto può essere in movimento o persino la presenza di errori interni al software di cattura delle foto che ne determinino una cattiva qualità.

Inoltre, anche la memorizzazione e la condivisione delle fotografie può essere motivo di riduzione della qualità. Ciò può accadere, ad esempio, quando la memoria del dispositivo di memorizzazione è piena, o quando succede qualche imprevisto informatico al momento dell’invio o della ricezione della foto. Questi fenomeni possono anche portare a un’alterazione dei colori (foto sbiadite o ingrigite, colori totalmente sbagliati o invertiti), oltre che a una riduzione generale della qualità (foto pixelate, sgranate, sfocate, sovra o sottoesposte).

Tutte queste cause di danneggiamento delle fotografie, benché non molto comuni, sono facilmente risolvibili nel caso di foto di poca importanza o quando si tratta di un download: in questo ultimo caso, basta avviare nuovamente la procedura. Quando però si tratta di fotografie uniche, non replicabili (magari lo splendido ricordo di un tramonto in vacanza), ecco che sarebbe fondamentale riuscire a restaurarle, per non perderle per sempre.

Pensi sia impossibile? Ti sbagli, ecco perché ora andremo a vedere come correggere le immagini sfocate!

Parte 2: Come correggere foto sfocate – metodo funzionante al 100%

È una credenza diffusa che non si possano correggere le foto già danneggiate in fase di creazione o trasporto, ma in realtà non è così.

Esistono specifici software in grado di correggere immagini sfocate, sia online che offline. Uno di questi è 4DDiG File Repair, un programma specificatamente progettato per aiutarti a risolvere ogni problema in merito alla qualità insufficiente delle foto. In un clic potrai ripristinare e riparare le foto danneggiate, indipendentemente da quale sia la causa della loro bassa qualità.

4DDiG File Repair funziona perfettamente nei seguenti casi:

• Ripristina foto sfocate, sovraesposte o pixelate

• Ripara le immagini danneggiate in molti formati, come jpg, jpeg, arw, cr2, erf, nef, pef, orf, raw, srw, crw, raf

• È possibile riparare fino a 3000 immagini contemporaneamente

• Supporta la riparazione in batch in vari formati

• La riparazione è veloce e sicura al 100%

• L’esportazione è rapida e intuitiva

Come anticipato in precedenza, 4DDiG File Repair non funziona solamente per correggere foto di bassa qualità (pixelate o sfocate), ma anche quando si tratta di migliorare la situazione cromatica. Ad esempio, il software può trattare le seguenti problematiche relative ai colori:

• Foto ingrigite

• Colori danneggiati nell’immagine

• Colori errati dell’immagine

• Intestazione dell’immagine danneggiata o mancante

• Dati dell’immagine gravemente danneggiati

• Immagini sovraesposte o sottoesposte

• Vecchie foto da restaurare

Oltre ovviamente a occuparsi, come abbiamo visto, delle immagini sgranate, pixelate (cioè non uniformi) e sfocate (a risoluzione inferiore di quella ottimale).

Abbiamo già detto come 4DDiG File Repair supporti tutti i formati più comuni di file visuali, ma la sua flessibilità e adattabilità non finisce qui: l’applicazione, infatti, supporta tutte le unità interne di Windows, nonché le memorie flash USB, le schede SD e tutti i supporti di archiviazione di ogni tipologia presenti in fotocamere, videocamere, CCTV, droni e altro ancora. Insomma, non importa il dispositivo utilizzato, 4DDiG File Repair farà al caso vostro.

I passi da seguire per recuperare i dati persi e quindi ripristinare le foto danneggiate sono pochi e molto semplici, vediamoli a uno a uno.

• Selezionare ‘Riparazione di foto’ : aprire il software 4DDiG File Repair dopo averlo installato sul proprio PC

• Aggiungere le foto da riparare : selezionare le foto che necessitano di essere corrette, indipendentemente dal loro formato e dalla posizione nella quale si trovano (unità interne o esterne al PC)

• Esportare le foto corrette : scaricare le immagini sistemate, il tutto in pochissimo tempo

Parte 3: Domande Frequenti

1. Come migliorare le foto sfocate online?

Grazie a software ad hoc, è possibile migliorare la qualità delle foto corrotte o a bassa risoluzione in pochi e semplici passaggi. Una di queste applicazioni è 4DDiG File Repair, un programma online che permette di risolvere ogni tipo di problema con le immagini digitali (problemi di qualità delle foto e anche di colori). In pochissimo tempo, basta caricare le foto (anche fino a 3000 contemporaneamente) e, successivamente, esportarle dopo averle corrette.

2. Come correggere le foto sfocate su iPhone?

Utilizzando 4DDiG File Repair è inoltre possibile correggere le foto anche se si possiede un dispositivo Apple. Il funzionamento è lo stesso, basta utilizzare il programma specificatamente sviluppato per iOS: carichi le foto su 4DDiG File Repair (in qualunque formato esse siano), avvii il processo di miglioramento della qualità e scarichi nuovamente le immagini migliorate

3. Come si fa ad aumentare la risoluzione di una foto?

È idea diffusa l’impossibilità di migliorare la risoluzione di una foto una volta che sia già stata scattata. In realtà, non è così. In pochi e semplici passaggi, grazie a 4DDiG File Repair è possibile correggere problemi di sfocatura, pixelatura e sgranatura delle foto (nonché altre problematiche legate ai colori e ai file corrotti o danneggiati). Questo processo di correzione funziona su immagini di qualunque formato e in poco tempo: potrai migliorare in un solo clic fino a 3000 immagini, indipendentemente da quando siano state scattate e dal dispositivo utilizzato.