Come coinvolgere il settore privato nella ricostruzione dell’Ucraina

Non è ‘carità’, ma un investimento per un futuro di pace e libertà. È così che il Presidente Volodymyr Zelensky ha descritto il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina durante il suo potente discorso a una sessione congiunta del Congresso a dicembre. Nove giorni prima, in una dichiarazione seguita al loro incontro virtuale con Zelensky, i leader del Gruppo dei Sette (G7) avevano analogamente evidenziato il tema dell’investimento in Ucraina a lungo termine, incluso l’incoraggiamento alla “crescita guidata dal settore privato” nei piani per il dopoguerra dell’Ucraina -economia di guerra.

Anche mentre affrontavano le sfide a breve termine della guerra, come gli attacchi russi all’energia e alle infrastrutture civili ucraine, i leader del G7 hanno riconosciuto l’urgente necessità di istituire un organismo per coordinare la pianificazione e l’esecuzione dell’enorme sforzo di riabilitazione e ricostruzione che l’Ucraina richiederà. I leader hanno diretto la creazione di una ‘Piattaforma di coordinamento dei donatori‘ e di un segretariato di supporto. Alti funzionari di ciascuna nazione del G7 e dell’Ucraina si sono incontrati il ​​26 gennaio per iniziare a organizzare la piattaforma.

Quando la Piattaforma di coordinamento dei donatori si riunirà a marzo, l’ordine del giorno dovrà includere l’identificazione di modi per mobilitare le aziende ucraine e internazionali per sostenere lo sforzo di ricostruzione, ad esempio istituendo un comitato consultivo del settore privato per la Piattaforma di coordinamento dei donatori. Gli aiuti umanitari e il sostegno diretto al bilancio del governo sono giustamente le priorità a breve termine dell’assistenza civile odierna all’Ucraina. Insieme all’equipaggiamento militare e all’addestramento delle forze armate ucraine, questo aiuto deve continuare affinché l’Ucraina sopravviva all’inverno. Ma per ricostruire l’economia ucraina ci vorrà ben più del solo aiuto del governo.

Il settore privato può dare un contributo sostanziale a questa campagna di ricostruzione. Ci sono società di infrastrutture internazionali pronte a investire nel futuro dell’Ucraina. Le società private potrebbero offrire ai donatori e alle istituzioni internazionali preziose competenze di gestione dei progetti apprese dal loro lavoro in altre zone post-disastro e post-conflitto. Le aziende possono semplificare la logistica e fornire la supervisione dell’operatività dei fondi in ambienti difficili. Possono sfruttare i finanziamenti del settore privato per integrare le garanzie finanziarie e assicurative che confidiamo che i governi e le istituzioni finanziarie internazionali metteranno a disposizione. Il recente annuncio che Kyiv e la società di investimento con sede negli Stati Uniti BlackRock coordineranno “potenziali investitori e partecipanti” alla ricostruzione è un utile primo passo, se poi si collega alla piattaforma del G7 e incoraggia un più ampio coinvolgimento del settore privato.

Non esiste ancora alcun meccanismo di impegno per il settore privato che corrisponda allo sforzo ‘Ramstein’ stabilito nel 2022 per produrre, procurare e consegnare attrezzature militari all’Ucraina. Coinvolgere ora il settore privato produrrà benefici futuri. Consentirà alle imprese ucraine di stabilire partnership con società internazionali in grado di creare occupazione e crescita economica, che possono quindi attrarre maggiori investimenti. Queste partnership possono aiutare a creare un’economia produttiva, basata sulla concorrenza e rispettosa della legge, che, data la storia di corruzione dell’Ucraina, gli ucraini vorranno e richiederanno i donatori internazionali.

La mobilitazione del settore privato è anche un antidoto alla stanchezza dei donatori, che è cresciuta man mano che i governi hanno impegnato più soldi dei contribuenti per sostenere l’Ucraina. Un recente sondaggio del Chicago Council on Global Affairs ha rilevato che il 40% degli americani è favorevole a continuare l’attuale livello di assistenza all’Ucraina a tempo indeterminato, in calo rispetto al 58% di luglio.

Coinvolgere il settore privato, tuttavia, non sarà facile. L’Ucraina rimane sotto il feroce attacco russo. Nessuno sa quanto costerà davvero la ricostruzione o quando potrà iniziare su larga scala.

Queste sfide possono essere affrontate in collaborazione con il governo ucraino. Kiev è concentrata sulla protezione dei diciassette miliardi di dollari che la Banca mondiale ha identificato come la “prima fase di rapida ripresa” dell’Ucraina nel 2023. Mentre soddisfano queste esigenze, i donatori del settore privato possono inserire parametri anticorruzione nei contratti di aiuto, che a loro volta potrebbe fungere da modello per futuri accordi di investimento attraverso la piattaforma di coordinamento dei donatori e da catalizzatore per la riforma politica. Le recenti mosse di Zelensky contro la corruzione nel governo sono anche un segnale forte per gli ucraini e per gli investitori internazionali che l’Ucraina è un partner a pieno titolo nella lotta alla corruzione.

Per quanto riguarda i donatori, l’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti del Gruppo della Banca mondiale dovrebbe terminare il proprio lavoro su un quadro preliminare di assicurazione contro i rischi per le imprese che intendono operare in Ucraina. Ciò fornirà un modello per le agenzie di credito all’esportazione delle singole nazioni, che dovrebbero anche essere autorizzate a fornire un’assicurazione contro tutti i rischi (compresi gli atti di guerra) alle imprese nazionali disposte a investire nella ripresa dell’Ucraina.

A Washington, Zelensky ha ricordato agli americani e al mondo che la lotta di oggi contro l’aggressione riguarda come dovrebbe essere la vita domani. I leader del G7 hanno individuato un importante meccanismo di coordinamento per contribuire a creare un futuro migliore per l’Ucraina. Prima inizierà la pianificazione sistematica per la ricostruzione del Paese, e prima e più pienamente tali conversazioni includeranno il settore privato, le nazioni meglio posizionate saranno per sostenere ulteriormente gli ucraini nella loro ricerca per diventare una nazione libera e prospera.

La versione originale di questo intervento è qui.