Come andrà l’Italia alla Ministeriale dello spazio?

Le prossime settimane avranno un gran peso per lo spazio italiano. E quanto ci preoccupa particolarmente è che se ne parla poco. O addirittura per niente. Le cronache, lo comprendiamo, sono piene di polemiche sterili e la vicenda degli sbarchi di profughi da un’Africa settentrionale devastata da un caos provocato dall’occidente è e resta un comodo alibi -lo affermiamo senza timore di smentita- di un’opinione pubblica a cui viene imposto di guardare un dito che indica la luna piuttosto che il nostro meraviglioso satellite naturale.

Ma il Consiglio dei Ministri incaricati di seguire lo spazio è ormai alle porte e i Paesi membri dell’Esa dovranno decidere come allocare i soldi per indirizzare le scelte industriali e politiche dei prossimi tre anni. E poiche l’Italia è il terzo contributore dell’Agenzia, il fatto non è da poco. Né aiuterà i delegati le tensioni che si sono create con la Francia, nelle quali la leader italiana si è trovata in mezzo, spinta probabilmente da forze occulte e da fuochi amici che da subito hanno iniziato una manovra molto sottile e sicuramente lontanissima da quelli che sono gli interessi nazionali. Ma questo è un déjà vu che ricorda tanto il triunvirato di tre governi fa. Ma molto più sotterraneo. E ostile.

Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni. Sicuramente dopo il prossimo 18 novembre quando si riunirà una rappresentanza ristretta dei maggiorenti dell’Agenzia per definire le prime linee guida.

Le premesse non sono certo favorevoli: dopo il disastro compiuto da Riccardo Fraccaro che si è fatto giocare sul filo di lana la candidatura di un’italiana al vertice dell’Esa e l’accaparramento dei posti di sostegno nella burocrazia italiana segnato da Vittorio Colao, l’eredità del nuovo esecutivo è veramente complessa. E quanto maggiormente preoccupa gli osservatori assennati è un totale appiattimento dell’Italia ai voleri francesi -e di Germania- che rischia di polverizzare ogni aspettativa importante dell’autonomia spaziale italiana, importante perché strategica. Strategica perché importante.

Da italiani siamo stati molto fieri che un ex ufficiale dell’Aeronautica abbia raggiunto grandi risultati sulla Stazione Spaziale Internazionale e da fedeli seguaci dello spazio abbiamo seguito Samantha Cristoforetti in tutte le fasi della sua missione. E tuttavia, lo raccontiamo ai nostri Lettori più fedeli, lo spazio italiano non è incentrato sulle missioni umane. Non lo è nemmeno quello europeo, dal momento che il nostro Vecchio Continente non possiede una tecnologia di lancio in grado di portare autonomamente donne e uomini nello spazio. La mancanza di indipendenza, diciamocelo francamente, porta comunque la soggezione verso Russia (e figuriamoci!), Cina (manco a parlarne!!!) e Stati Uniti. Scelte politiche? Di bottega? Un giorno lo capiremo meglio. Oggi abbiamo altri problemi.

E abbiamo soprattutto una filiera da difendere che, guidata da un’industria sistemista che è italo-francese ma a maggioranza d’oltralpe per precisa volontà di un governo italiano passato, ma i cui componenti sono anche in quello attuale, deve difendersi da giusti appetiti che vorrebbero baricentrare le subforniture là dove la maggioranza ha un suo nucleo decisionale. Ovvero in Francia.

E poiché lo spazio è indiscutibilmente un acceleratore tecnologico e un tessuto composto da una disciplina abilitante assai più di tante altre, il comparto non riguarda semplicemente qualche fanatico osservatore di stelle (a proposito, nel club c’era anche un tal Galilei, assai inviso anche lui) ma rientrano nell’interesse la Difesa, le telecomunicazioni, la televisione, la Protezione Civile, le previsioni metereologiche, la geolocalizzazione, l’osservazione di una Terra sempre più inquinata e devastata. E chi sa quante altre cose che avremo perso di vista per qualche istante ma non per sempre.

Noi riteniamo che il nuovo esecutivo valuti con estrema attenzione tutti i passaggi che prepareranno la nuova ministeriale. E che lo faccia con saggezza e lucidità, evitando la caduta nelle trappole tese da alleati, consulenti dell’ultim’ora e faccendieri residui di avventatezze di parte, inquadrando il tema in un unico insieme di interesse politico, ma prima ancora sociale, industriale e protettivo della nostra comunità nazionale.