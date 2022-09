Come affrontare una crisi di coppia? Questa è una domanda che molte coppie si pongono nel momento in cui si trovano in difficoltà e non riescono a vivere appieno più quel sentimento che le univa.

Nessuna coppia è immune da un periodo di crisi e di difficoltà. Il problema però sorge nel momento in cui non si riesce a raggiungere un punto di svolta e superare insieme questa crisi che continua a ripetersi nel corso del tempo e che man mano porta alla disgregazione completa del rapporto.

Quando c’è una crisi in corso, dunque, la soluzione migliore è riuscire a ritrovarsi, a comunicare di nuovo e soprattutto bisogna evitare che la conflittualità vinca portando entrambi i partner a soffrire.

Ma quali sono le soluzioni migliori per affrontare la crisi di coppia? Come consiglia lo psicologo Daniele Morelli (www.danielemorellipsicologo.it) una delle soluzioni migliori è proprio la terapia che può stimolare entrambi i partner a raggiungere il giusto equilibrio risolvendo tutti quei problemi che minano la serenità della coppia.

Come funziona la terapia per i problemi di coppia?

I problemi di coppia possono essere affrontati attraverso la terapia. La terapia di coppia è uno strumento utile che permette di superare una crisi coniugale o relazionale, soprattutto se entrambi i coniugi o i partner sono pronti e motivati a svolgere questo lavoro insieme al terapeuta.

Infatti, non bisogna sentirsi costretti a svolgere la terapia, ma si deve entrambi essere consapevoli che si sta per intraprendere un percorso per risolvere i problemi coniugali. La giusta predisposizione alla psicoterapia è davvero importante e al contempo i benefici che si possono ottenere sono innumerevoli.

Questo perché con la psicoterapia si vanno a indagare i motivi che portano al conflitto, si riescono ad esternare meglio i propri sentimenti e si risolvono tutti quei problemi che sono legati non solo ad episodi attuali ma anche passati.

Infatti, i conflitti emotivi spesso sono dati da errori che entrambi i partner hanno commesso nei confronti l’uno dell’altro nel corso del tempo, al quale però non hanno mai posto rimedio con un sano dialogo costruttivo.

Il percorso di psicoterapia permette anche di andare a creare una dinamica positiva, costruendo il giusto livello di complicità, andando a eliminare tutti quei rapporti che invece vanno a deteriorare la relazione. La psicoterapia promuove l’introspezione e si motiva i partner a vedere i rispettivi bisogni autentici, senza sminuire o colpevolizzare l’altro per i sentimenti che prova o per le azioni che compie.

Tutto questo percorso funziona se dietro alla coppia c’è uno psicoterapeuta che si pone come figura imparziale e neutrale che permette di trasmettere percezioni, idee, sentimenti, ascolto e non giudizio o partigianeria per uno o l’altro.

I punti focali per superare una crisi di coppia

Per superare la crisi di coppia bisogna sicuramente lavorare su tre fattori principali che permettono di riequilibrare la vita di entrambi i partner.

Il primo passo è ristabilire la giusta comunicazione tra i partner. Silenzi, accuse, rabbia non fanno altro che incrementare i problemi della coppia. Quindi il primo passo che si deve fare l’uno verso l’altro è quello di promuovere la giusta comunicazione per esprimere i propri disagi, difficoltà, per comprendere cosa fa soffrire il proprio partner e quali sono i suoi desideri.

Per ristabilire la giusta comunicazione è necessario avere il supporto di un terapeuta per poter avere qualcuno che stabilisce il giusto percorso da seguire al fine di riuscire ad aprirsi sinceramente con il partner.

Infine, la sincerità è essenziale. Superare una crisi di coppia vuol dire anche fidarsi gli uni degli altri. La fiducia si costruisce attraverso il dialogo e la sincerità tra i partner. Quindi bisogna essere pronti non solo a seguire una terapia attenta ma ci si deve preparare ad essere sinceri con il partner per poter ricostruire davvero il rapporto e superare la crisi.