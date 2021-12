La coltivazione in serra della cannabis ha via via acquisito un ruolo sempre più importante in questo ambito produttivo specifico. Il 2021, però, è stato -non solo negli Stati Uniti- un anno particolarmente difficile. Alcuni hanno investito profondamente nelle serre e nella tecnologia all’avanguardia prima di raggiungere la redditività, il che si è aggiunto ad altre difficoltà finanziarie. Ora stanno abbandoando quelle serre, spesso con perdite finanziarie significative. Trovare il giusto fornitore di imballaggi per un’azienda di marijuana o canapa può essere pieno di insidie. Problemi della catena di approvvigionamento, tempi di consegna lunghi, cattivi adattamenti culturali: l’elenco dei potenziali problemi è lungo. Negli USA molto è cambiato negli ultimi anni, in tema di liberalizzazione e atteggiamenti popolari nei confronti della cannabis. Il Colorado e lo Stato di Washington hanno iniziato a regolamentare la coltivazione, i prodotti infusi, la produzione e la vendita al dettaglio per uso medico e poi per adulti. Dopo che il gigante delle carte di credito Visa ha avvertito le banche e altri all’inizio di questo mese dell’uso improprio dei bancomat senza contanti, diversi dirigenti del settore della marijuana ora credono che i rivenditori saranno costretti a tornare alle vendite in contanti o ad adottare altri sistemi di pagamento con carta di debito.

Qual è il mercato secondario della cannabis coltivata in serra?

Nell’ultimo anno, gli operatori della cannabis hanno fatto notizia mettendo offline le serre all’avanguardia e mettendole in vendita.

Alcuni hanno investito profondamente nelle serre e nella tecnologia all’avanguardia prima di raggiungere la redditività, il che si è aggiunto ad altre difficoltà finanziarie. Ora stanno scaricando quelle serre, spesso con perdite finanziarie significative.

Si tenga conto:

• La Green Organic Dutchman Holdings (TGOD) ha accettato di vendere la sua gamma di serre Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, per 27 milioni di dollari canadesi (22,2 milioni di dollari) al produttore di cannabis Cannara Biotech. TGOD ha speso CA $239 milioni per la proprietà.

• Canopy Growth ha venduto due serre della British Columbia per un totale di 40,6 milioni di dollari canadesi (31,5 milioni di dollari). Il produttore con sede a Smith Falls, in Ontario, ha speso quasi 500 milioni di dollari canadesi per acquisire la quota residua della joint venture BC Tweed e in precedenza aveva investito 644 milioni di dollari canadesi per espandere la propria capacità di crescita in queste serre, insieme a un altro impianto di coltivazione, un centro di distribuzione e un centro di produzione di bevande.

• Si prevede che Canopy Growth venderà un’altra proprietà di 23 acri a Niagara-on-the-Lake.

• Aurora Cannabis ha accettato di vendere almeno due impianti di coltivazione del valore di CA $12 milioni ($9,4 milioni) che ha chiuso all’inizio dell’anno.

• Il complesso di 1,7 milioni di piedi quadrati di Aurora CA $260 milioni ($205 milioni), che ha immesso sul mercato a marzo è ancora in vendita.

Come trovare un fornitore di packaging per cannabis cosa evitare

Trovare il giusto fornitore di imballaggi per un’azienda di marijuana o canapa può essere pieno di insidie. Problemi della catena di approvvigionamento, tempi di consegna lunghi, cattivi adattamenti culturali: l’elenco dei potenziali problemi è lungo.

Per evitare tali rischi, si consiglia di trovare fornitori che si concentrano sulla qualità, sulla comunicazione e sulla trasparenza, per citare alcune qualità desiderabili.

Questo è secondo i dirigenti di diverse aziende di cannabis nordamericane che hanno parlato con Hemp Industry Daily su cosa cercare in un potenziale fornitore di imballaggi, così come le bandiere rosse da evitare.

Le loro citazioni sono state modificate per lunghezza e chiarezza.

Brooks Allman, fondatore e capo del prodotto, Platinum Brands, Denver

Trova un fornitore di imballaggi in grado di rispettare costantemente le scadenze e fornire molti avvisi sui ritardi.

A seconda di come acquisti il ​​tuo imballaggio, è anche molto importante che tu e il fornitore comprendiate le reciproche culture.

Ad esempio, il capodanno cinese si svolge a febbraio, il che può interrompere i tempi di consegna.

Non sapere come prepararsi adeguatamente per gli ordini in quel periodo può portare a delle sfide.

Chris Lane, direttore marketing, Airfield Supply Co., San Jose, California

Il nostro obiettivo n. 1 era trovare aziende che condividessero veramente i nostri valori di sostenibilità e riciclabilità, ma che potessero anche essere all’altezza del nostro intento progettuale per il marchio: quelle che potevano reperire materiali come acciaio riciclabile, plastica oceanica recuperata e carta da macero post-consumo – ma abbiamo anche capito che avevamo un obiettivo progettuale da raggiungere.

Sapevamo di non voler scendere a compromessi da nessuna delle due parti, ma che, così facendo, avremmo reso il processo più complesso.

Jonathan Persofsky, cofondatore e CEO, Green Gruff, Boca Raton, Florida

Si tratta di capacità di consegna e tempi di consegna. Assicurati di poter ottenere ciò di cui hai bisogno per abbinare i tuoi cicli di produzione.

Hai anche bisogno di un fornitore che possa aiutarti a prevedere correttamente, in modo da non farti sorprendere senza imballaggio quando ne hai bisogno.

Samip Shah, direttore operativo, C3 Industries, Ann Arbor, Michigan

È fondamentale che i fornitori abbiano lavorato con una varietà di materiali di imballaggio e fattori di forma.

I fornitori di imballaggi con una gamma di settori (ad es. Cosmetici, alimentari, farmaceutici, di bellezza, ecc.) tendono ad avere capacità di risoluzione dei problemi davvero forti all’interno delle loro organizzazioni: questo è un attributo chiave.

Erin Mulkeran, responsabile di prodotti e progetti speciali, High Life Farms, Chesaning, Michigan

Con tutto quello che è successo negli ultimi anni, i fornitori di imballaggi hanno difficoltà a garantire le loro materie prime.

Abbiamo scoperto che quelli che hanno un ampio elenco di partner sono stati in grado di fornirci servizi coerenti.

Inoltre, a causa dei problemi relativi ai container di spedizione, sembra che i fornitori più grandi siano in grado di assicurarli più velocemente, quindi anche se potresti pagare una tariffa più elevata per la spedizione, almeno li otterrai in modo tempestivo.

Limitare la concessione licenze per la marijuana avvantaggia solo gli operatori multistatali

La legalizzazione della cannabis ha preso molte strade mentre si diffonde negli Stati Uniti.

Il Colorado e lo Stato di Washington hanno iniziato a regolamentare la coltivazione, i prodotti infusi, la produzione e la vendita al dettaglio per uso medico e poi per adulti.

Quasi 10 anni dopo, i loro mercati si sono stabilizzati, i prezzi si sono normalizzati, i mercati sono competitivi e il mercato illecito che ancora esiste serve clienti in altri Stati.

L’Oregon e l’Oklahoma hanno seguito percorsi normativi simili.

Se negli USA si vuole una licenza, puoi ottenere una licenza in questi Stati.

Tutti possono crescere se lo desiderano, e dare al proprio vicino un barattolo pieno di erba in autunno diventa la nuova normalità.

Le aziende autorizzate fanno una buona vita, la qualità è generalmente alta e i consumatori hanno una miriade di scelte.

Gran parte del Paese ha accesso alla cannabis legale, quindi perché il mercato non regolamentato è ancora dominante?

Licenza limitata

Diamo un’occhiata agli altri stati che hanno scelto il modello di licenza limitata, “privilegiata”.

Illinois, Florida, New York, Ohio, New Jersey, Nevada e molti altri stati hanno seguito questa strada.

Il processo di candidatura iniziale definisce il mercato e gli attori.

Il risultato è stato “Big Weed” e la nascita dell’operatore multistato, o MSO.

Secondo gli esperti, i bancomat senza contanti nei negozi di marijuana potrebbero essere destinati all’estinzione dopo gli avvertimenti Visa

I giorni dei bancomat senza contanti nei negozi di marijuana sono contati? Probabilmente.

Dopo che il gigante delle carte di credito Visa ha avvertito le banche e altri all’inizio di questo mese dell’uso improprio dei bancomat senza contanti, diversi dirigenti del settore della marijuana ora credono che i rivenditori saranno costretti a tornare alle vendite in contanti o ad adottare altri sistemi di pagamento con carta di debito.

Ciò equivarrebbe a un mal di testa logistico per potenzialmente migliaia di rivenditori in tutta la Nazione.

Ma la ricaduta potrebbe essere più grave, secondo alcuni dirigenti del settore.

Ritengono che potrebbero essere in corso accuse penali per coloro che sono coinvolti nell’installazione di bancomat senza contanti nei negozi di marijuana.

«Questo è probabilmente, se dovessi indovinare, l’inizio di uno sforzo molto più grande», ha affermato Tyler Beuerlein, chief business development officer di Hypur, con sede in Arizona, che aiuta a collegare le aziende di marijuana con le banche.

Beuerlein crede che Visa si stia preparando a chiudere tutti gli sportelli automatici senza contanti che violano i suoi termini di servizio, compresi quelli utilizzati per facilitare le transazioni di marijuana.

«Penso che ci sia uno sforzo concertato per chiudere definitivamente questo modello», ha detto Beuerlein, aggiungendo che gli arresti potrebbero iniziare in qualsiasi momento.

Ciò ha portato alcuni rivenditori e i loro partner a pensare a come orientarsi – e come coprirsi legalmente – se perdono l’uso dei bancomat senza contanti, ha affermato Sundie Seefried, presidente e CEO di Safe Harbor Financial con sede in Colorado.

«Quello che stiamo facendo è inviare una mail a tutti i nostri clienti di cannabis dicendo: ‘Ecco l’avviso, hai bisogno di un piano di riserva, devi consultare l’ufficio legale e capirlo, e dobbiamo capirlo perché sono dicendocelo’», ha detto Seefried, che ha previsto che la chiusura degli sportelli bancomat senza contanti inizierà al più tardi entro la fine di febbraio.

Cosa è successo e cosa accadrà

Il 2 dicembre, Visa ha inviato una lettera alle banche e ad altri partner finanziari affermando di essere a conoscenza di uno “schema” in cui i bancomat senza contanti venivano deliberatamente codificati in modo errato per mascherare la vera natura della transazione.

In particolare, i bancomat senza contanti utilizzati per gli acquisti di cannabis sono erroneamente codificati come prelievi di contanti bancomat.

«Sono indicati come” senza contanti “perché il titolare della carta riceve prodotti anziché contanti», ha osservato Akerna, società di tecnologia della cannabis con sede a Denver in un recente comunicato stampa.

Visa ha avvertito che i trasgressori dei suoi termini sarebbero soggetti a «sanzioni» e «applicazione della conformità» non specificate.

Sebbene Visa non abbia citato specificamente l’industria della marijuana nella sua lettera, i dirigenti del settore l’hanno presa come un avvertimento che il colosso finanziario sta osservando i bancomat senza contanti in uso nei negozi di cannabis negli Stati Uniti.

Akerna stima che metà di tutti i negozi di cannabis in tutta la nazione utilizzino bancomat senza contanti, ovvero migliaia di rivenditori.

Lo Stato del Montana si prepara al lancio del mercato della cannabis per uso adulto per un valore di 325 milioni di dollari

Le aziende di cannabis del Montana si stanno preparando per il lancio programmato del 1° gennaio del più recente programma nazionale per l’uso per adulti, con importanti cambiamenti in serbo per il modo in cui operano le aziende e preoccupazioni per le carenze in un mercato che si prevede raggiungerà i 300 milioni di dollari di vendite annuali entro il 2025.

Lo Stato occidentale ha una popolazione di soli 1,1 milioni di abitanti, ma si prevede che una forte domanda proverrà dai turisti. Nel 2020, 11,1 milioni di persone hanno visitato lo stato, secondo uno studio dell’Università del Montana.

Il MJBizFactbook prevede che le vendite di marijuana ricreativa raggiungeranno i 90 milioni di dollari nel 2022 e i 325 milioni di dollari entro il 2025.

A breve termine, tuttavia, alcuni funzionari del settore temono che la capacità di coltivazione e lavorazione esistente possa essere insufficiente per soddisfare la domanda per uso adulto.

È un problema che ha afflitto altri mercati statali legali mentre decollavano.

«Finora l’industria è stata in grado di espandersi solo di circa il 30%», mentre dovrà aumentare la capacità multiplo, ha affermato Pepper Petersen, un sostenitore della legalizzazione che ora è CEO della Montana Cannabis Guild, un’organizzazione del settore.

«Faccio fatica a vedere che ci saranno abbastanza fiori per soddisfare la domanda dei residenti, tanto meno per i turisti», ha detto Petersen.

Funzionari del settore hanno affermato che i prodotti commestibili e di vaporizzazione in particolare potrebbero scarseggiare per i turisti.

Altri, tuttavia, avvertono che è troppo presto per prevedere se si verificheranno carenze.