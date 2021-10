Il regime di Omar al-Bashir in Sudan è stato rovesciato nel 2019, una fine salutata con grida di “appena caduta!” dai manifestanti ammassati nelle strade della capitale Khartoum. Ma la transizione si basava su un accordo di condivisione del potere tra i manifestanti e il potente esercito sudanese, i cui leader avevano ritirato il loro sostegno a Bashir in un momento cruciale.

Già due volte in Sudan, nel 1964 e nel 1985, i soldati hanno appoggiato la protesta popolare e rovesciato regimi che erano stati inizialmente creati con i colpi di stato. Entrambe le volte, i soldati erano tornati al potere nel giro di pochi anni. La domanda era se ciò sarebbe accaduto di nuovo.

Sembra di sì. Il 25 ottobre, il primo ministro civile del Sudan, Abdallah Hamdok, è stato posto agli arresti domiciliari. Abdel Fattah al Burhan, il capo delle forze armate, ha sciolto il governo tradizionale e ha assunto il potere completo. Perché questo schema continua a ripetersi?

Colonialismo e potere militare

Il colonialismo aiuta a spiegare l’appetito dei militari per il potere politico. Il Sudan è stato creato attraverso la conquista dei sovrani egiziani all’inizio del XIX secolo. Fu riconquistato alla fine del XIX secolo per diventare un “condominio”, governato congiuntamente da Gran Bretagna ed Egitto (sebbene con gli inglesi molto in controllo). Il potere è passato attraverso la pistola. Generazioni di soldati sono state plasmate dall’idea di essere gli ultimi guardiani dello stato sudanese.

Il dominio coloniale ebbe altre conseguenze. Ha prodotto uno stato centralizzato, con potere e ricchezza concentrati intorno a Khartoum. Dalla fine del dominio coloniale nel 1956, l’élite politica del Sudan è stata incline a vedere il controllo dello stato come una via per la ricchezza. In brevi periodi di governo parlamentare, i leader civili hanno mobilitato sentimenti regionali o settari nella loro competizione per il potere.

Questo mix volatile di politiche clientelari localizzate e competizione nazionale significava che i governi eletti non erano adatti ad affrontare altri problemi lasciati in eredità dal colonialismo: un’estrema dipendenza dalle esportazioni di cotone e un enorme divario di ricchezza tra il centro del Sudan e le sue periferie nel sud, nell’ovest ed est.

I fallimenti della politica civile hanno fornito ai soldati una scusa pronta per ripetuti interventi. I militari non hanno avuto più successo dei civili, ma sono diventati sempre più grandi e sempre più concentrati sul controllo dello stato.

L’Islam e le urne

Malgovernati e impoveriti, alcuni sudanesi si sono rivolti all’Islam come possibile via per un governo migliore, ma la religione è stata cooptata. Quando Bashir prese il potere nel 1989 sostenne di essere l’agente di una Rivoluzione della Salvezza che avrebbe ripristinato la moralità e la giustizia attraverso l’Islam. L’autoritarismo riflesso dello Stato ha trovato espressione attraverso l’applicazione violenta di una visione particolare del diritto islamico.

Anche le urne sono state cooptate: negli anni ’70, e di nuovo sotto Bashir dopo il 1989, i regimi militari hanno cercato la legittimità attraverso elezioni attentamente controllate. Quei sondaggi incoraggiavano l’idea che il compito dei politici fosse quello di cercare ricompense per i loro elettori. Con un vero cambiamento politico impossibile, i leader locali si sono concentrati sul fare accordi che garantissero il loro status di guardiani.

Sotto il governo di Bashir, il regime ha beneficiato di una breve abbondanza di entrate petrolifere dalla fine degli anni ’90 che ha finanziato un’economia clientelare in rapida espansione, attentamente mirata a premiare la lealtà al regime. L’esercito ha beneficiato soprattutto, acquisendo le proprie industrie e investimenti, in un’economia sommersa al di là di ogni controllo.

Ma a questo punto, le abitudini autoritarie del governo avevano spinto il sud in una lunga rivolta che si è conclusa con la secessione di quello che oggi è il Sud Sudan nel 2011. Nell’ovest e nell’est del paese un simile malcontento ha portato a conflitti armati, più drammatici in Darfur. Il regime ha combattuto una selvaggia campagna di controinsurrezione, in parte armando le milizie su linee etniche e in parte comprando gli oppositori.

Instabilità crescente

Dopo la secessione del Sud Sudan, le entrate petrolifere sono diminuite, incidendo sulla capacità dello stato di dispensare il clientelismo. La caduta di Bashir è arrivata sulla scia di mesi di proteste per la corruzione, l’assenza di libertà politica e religiosa, la violenza persistente e il crescente costo del carburante e del pane.

Dopo che la sanguinosa repressione non è riuscita a sedare quelle proteste, i soldati si sono rivoltati contro Bashir, non perché volevano un cambiamento, ma perché lo temevano. Così anche la principale milizia nata dalla guerra del Darfur, le “Forze di supporto rapido”, che esiste in una difficile alleanza con l’esercito.

I civili che erano emersi come leader delle proteste hanno fatto un patto: avrebbero condiviso il potere con i soldati in un governo di transizione in vista delle elezioni. Loro ei soldati hanno convenuto che Hamdok – un economista con anni di esperienza nelle organizzazioni internazionali – sarebbe stato primo ministro. I civili hanno visto l’accordo di transizione come una rivoluzione, ma hanno sottovalutato la tenacia degli uomini armati e la portata delle loro reti.

La trasformazione economica che molti avevano sperato è stata ritardata, come creditori internazionali hanno insistito per seguire un complesso programma di riduzione del debito per prestiti che tutti sapevano non sarebbero mai stati rimborsati. Il calendario per la transizione è stato ulteriormente complicato quando i gruppi ribelli dell’ovest e dell’est sono stati coinvolti nell’accordo e hanno chiesto posizioni governative per se stessi e ricompense per i loro seguaci.

Nel frattempo, i soldati non avevano alcuna intenzione di restituire le parti dell’economia che avevano requisito e il governo civile debole e impoverito di Hamdok non è stato in grado di imporre la sua volontà. Con il sostegno popolare diminuito dalla lentezza del cambiamento e dalle difficoltà economiche degli ultimi mesi – esacerbate dalla pandemia – non avevano alcuna difesa contro i soldati.

Il Sudan è bloccato per sempre in questo ciclo? Non necessariamente. Il golpe è stato – per lo più – condannato a livello internazionale, ma il vero banco di prova sarà lo stesso Sudan. Se i golpisti dovessero affrontare una protesta sostenuta e diffusa, i soldati potrebbero dover ancora allentare la presa. Ma quella presa è stretta al momento.