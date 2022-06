Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Dunque dopo il Messico ed il Cile, arriva la conferma della sofferta vittoria della sinistra in Colombia. Sembrerebbe un’elezione come altre, ma in questo caso l’aggettivo storico si attaglia perfettamente a quanto accaduto domenica scorsa in un Paese considerato tra i più belli al mondo per la sua bio-diversità ma purtroppo uno dei peggiori e più pericolosi per colpa dell’uomo.

La Colombia vive seriamente giorni di una grande frattura con il passato. ‘Sì, se pudo’, si grida nelle piazze di Bogotà, ‘ce l’abbiamo fatta’. La rilevanza è enorme, molto superiore a quanto accaduto di recente e nel passato in altri luoghi della martoriata America Latina. Veramente può essere considerato un risultato storico. Questo al di là dei problemi e difficoltà che riporto più avanti. Con oltre 11 milioni di voti ed il 50,5%, proprio sul filo, il candidato del Pacto Histórico ha vinto il ballottaggio di domenica 19 giugno sul populista Rodolfo Hernández.

L’impronta storica è concreta. Innanzi tutto vince per la prima volta un Presidente di sinistra, ma cosa ancor più importante alla vicepresidenza vi sarà una donna afro discendente e pure di umili origini, Francia Márquez. Con questo esito del voto che premia una forza politica progressiste finiscono (ci si augura) anni di influenza della destra neoliberale intrecciata al fenomeno di squadroni della morte paramilitari e del sistema del narcotraffico che ha insanguinato e terrorizzato il Paese per decenni. L’operazione sarà lunga travagliata e difficile.

Uno dei primi atti che dovrà trovare una risoluzione consiste nell’applicazione certa dell’Accordo di Pace firmato tra lo Stato e le Farc, organizzazione paramilitare che si contrappone da decenni alle politiche fin qui realizzate. Con un altro problema di non poco conto, quella che Petro ha criticato di una classe politica colombiana tra le più corrotte del mondo. Che saranno ancora presenti e vedremo come nelle diverse istituzioni del Paese. Dunque dopo Obrador in Messico, Boric in Cile, arriva Petro in Colombia che ha suscitato un interesse elettorale vincente. Dai dati emerge con chiarezza la spaccatura del Paese in due da provare a riunire con il suo progetto politico di ‘un grande accordo nazionale’. Riunificazione alquanto problematica visti gli interessi e le spinte contrarie e contrapposte. D’altronde è un passo necessario e capiremo più avanti in che modo sarà perseguito, cercando di non diluire una vittoria in un’operazione di compromesso deludente per le aspettative di chi ha voluto un cambiamento che va tutto costruito. Pace con giustizia sociale, sempre negati, sono i due pilastri che la Márquez intende perseguire. Unitamente ad un nuovo modo di agire nel proteggere la madre terra con le sue intenzioni di giustizia ambientale. Insomma un ampio programma, direbbero in Germania. Mentre in altri contesti politici mondiali, vedi la Francia con la sua progressiva disaffezione al voto al secondo turno dell’elezioni per l’Assemblea Legislativa, si perdono elettori sfiduciati da una politica lontana, in Colombia al ballottaggio oltre 1 milione di persone in più si sono presentate alle urne rispetto alle elezioni del 29 maggio, con una partecipazione straordinaria del 58% che non si registrava da cinquant’anni. Anche qui risiede la vittoria in quell’ansia nuova per voler contare da parte di un popolo sempre sottomesso e stanco. Una prova di nuova dignità empatia umanità in un Paese martoriato da odio e morte. Con tanti colombiani scappati dal proprio paese inospitale e sparsi un po’ ovunque nel mondo.

Questa vittoria ha avuto bisogno di qualcosa come duecento anni per essere finalmente rappresentata in una nuova visione di cambiamento, economico e culturale. E come afferma la sociologa femminista Betty Ruth Lozano con “la vittoria del Pacto Histórico (questo) sarà il primo governo non appartenente alle élite discendenti dai colonizzatori”. Anche questa una prima volta storica con la vittoria in una “democrazia mafiosa e corrotta, legata a doppio filo agli interessi del capitalismo trasnazionale… è come se fosse stato tolto il ginocchio che premeva sul collo del popolo colombiano… certo è molto difficile che in uno Stato così rigidamente colonialista, Petro possa governare liberamente”.

Perché pace giustizia sociale e giustizia ambientale colpiranno molti interessi e rendite di posizione assunte quali immutabili in un contesto violento e tenuto sotto scacco tra politiche neoliberiste ed esecutori materiali che uccidono chiunque provi a scalfire un sistema su cui sono state costruite fortune. Un’azione politica di cambiamento avrà bisogno di partecipazione e diffusione di elementi di governo nuovi, non potendosi risolvere tutto con l’azione di un voto. Ragion per cui “è necessario continuare a rafforzarci a livello popolare dal punto di vista organizzativo: senza un movimento popolare forte che accompagni questo governo, le sue proposte si infrangeranno contro il muro delle forze capitaliste, quelle che hanno portato avanti tutte le politiche di aggiustamento strutturale tra gli applausi del Fondo Monetario Internazionale”.

Giovani e donne sono state la spinta forte ad un cambiamento sentito ormai come urgente. Detto tutto ciò, gli esempi di un recente passato ‘rosso’ tra Hugo Chavez in Venezuela, Evo Morales in bolivia, Lula in Brasile che 20 anni dopo si ripresenterà ad ottobre essendo in ampio vantaggio contro una figura ambigua e pericolosa come Bolsonaro, arenatisi tra grandi parole d’ordine progressiste e pratiche di potere molto discutibili, non lasciano sperare che tutto possa procedere in modo lineare. Esempi recenti mossi da due cardini. Il primo un anti americanismo radicale buono più per scaldare il popolo in un senso di unità contro lo storico ‘aggressore’ esterno che ha finito per essere un alibi per politiche più concrete e realistiche. Il secondo pilastro è interno alla storia latino-americana, quello del mito bolivariano della Patria Grande, in un destino comune dell’America latina. Entrambe iniezioni di emotiva appartenenza e di difesa da forze esterne, scontratesi con l’applicazione di un’azione di governo che dalle grandi parole d’ordine buone per i cuori ha poi lasciato i portafogli di troppi vuoti. Così venti anni fa con l’esplicitarsi delle prime speranze di cambiamento sociale ed economico quei paesi si sono trovati a gestire in modo populistico corrotto e privatistico risorse primarie come petrolio, gas, rame, soia, con rari casi di buon governo di programmi di inclusione sociale e di riduzione di una miseria atavica. Mentre oggi strategie e progetti di utilità collettiva premono su nuove generazioni acculturate che frequentano altri paesi e contesti socioeconomici, riportando le parole d’ordine di transizione ecologica, rispetto dei diritti umani e miglioramento delle performances nell’istruzione e nella sanità e di riforme economiche.

Le nuove generazioni premono, l’anti americanismo non può più costituire un alibi per governi corrotti che sbandierano valori epocali sottraendo risorse per i propri concittadini. Avversione agli americani come elemento di reazione legittima dinanzi alle spericolate e violente strategie di controllo militare con correlati colpi di stato peggiori per garantire agli Usa il comando sull’intero continente umiliando diversi paesi dell’America Latina. Ma oggi è necessario progettare nuove politiche, certo di sinistra perché sono possibili rivolte al complesso di un Paese e non all’arricchimento di gruppi sociali protetti da politiche istituzionali corrotte. Mentre nuove sfide avanzano a scala globale, benché l’invasione dell’Ucraina ed il rimescolamento geopolitico-economico prefiguri un ordinamento multipolare in cui l’America pare aver arretrato troppo logorandosi su schemi obsoleti di governo mondiale mentre Cina, India e pure Russia pongano domande e formulino progetti capaci di attrarre nuovi potenziali partners, mentre l’America ripensa al suo passato ruolo di potenza globale, come se il mondo fosse unipolare o si fratturi per aree d’influenza d’antica Guerra fredda.

Adesso la Colombia attraverso libere elezioni ha il suo futuro nelle proprie mani. Auspichiamo che sappia individuare rapporti nuovi e non si riduca a governare il proprio cortile di casa, secondario rispetto ai mutamenti globali in atto. Difatti non è per caso che il Mercosur, un’organizzazione il cui acronimo è Mercado Común del Sur, conti proprio poco nel panorama economico internazionale. Come conta poco la sua rilevanza geopolitica nel mondo. Certificata anche dal fatto che nessun medium televisivo abbia dato notizia di un’elezione dagli indubbi caratteri di vittoria storica. Ma è una storia che resta confinata alle vicende di quel mondo. Diversi di noi in Occidente ne ha seguìto gesta letterarie e magiche sulla cui profondità non si discute con i vari Marquez, Borges, Cortázar, Ernesto Sábato, Puig, VargasLlosa e tantissimi altri. E molti di questi premiati con Nobel per la letteratura. Per non parlare delle culture precolombiane orali, o le più articolate culture azteca e maya. Una grande storia alle spalle, in terre dure aspre dai rapporti violenti, in una natura inospitale. Storie di grande resilienza ma di scarsa innovazione. Ora lo storia deve guardare avanti, essere di stimolo non di freno. Vedremo che accadrà di nuovo in Colombia. Hasta la victoria… qualche volta.